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Лесники в зоне ЧАЭС нашли умирающего от ожогов жеребенка лошади Пржевальского: животное спасли. ВИДЕО

В Чернобыльской зоне лесники нашли детеныша краснокнижного животного с ожогами от пожаров, которые бушевали более трех недель.

Об этом сообщил и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов, передает Цензор.НЕТ

"Последствия событий ощутили на себе не только люди, которым приходится дышать загрязненным воздухом, но и животные, которые также находятся в зоне риска.

Сейчас жеребенок лошади Пржевальского находится в приюте для диких животных и потихоньку осваивается на новом месте", - написал он.

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Лесники в зоне ЧАЭС нашли умирающего от ожогов жеребенка лошади Пржевальского: животное спасли 01

животные (935) пожар (5974) Зона отчуждения (280) Фирсов Егор (153)


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Топ комментарии
+50
Кацапы осуществляли диверсии вокруг Киева. Через криминал находили исполнителей и перечисляли деньги за поджоги, минирования, разбивания досок памяти ветеранам АТО. Всё зло идет от Рашистской *********.
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27.04.2020 11:09 Ответить
+34
Люблю лошадок, да и вообще животных. Молодцы ребята!!
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27.04.2020 11:11 Ответить
+21
Жах. То є навмисні підпали. Не здивуюсь якщо то москальскі шпійони палять
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27.04.2020 11:10 Ответить
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Кацапы осуществляли диверсии вокруг Киева. Через криминал находили исполнителей и перечисляли деньги за поджоги, минирования, разбивания досок памяти ветеранам АТО. Всё зло идет от Рашистской *********.
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27.04.2020 11:09 Ответить
Ну ты дебил...какие нах кацапы. Это наши местные дегенераты скрывают вырубки леса и подготавливаю новые площади под якобы санитарную вырубку. Иди лечись если кругом одни кацапы мерещатся.
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27.04.2020 11:13 Ответить
а тобі кацап яке діло?
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27.04.2020 11:21 Ответить
Всю историю кацапы срали нам под дверь.Мрази.
Или Я не прав?
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27.04.2020 11:42 Ответить
https://censor.net/user/297199 В штани срали?
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27.04.2020 13:20 Ответить
100%. Это классика спецслужб
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27.04.2020 14:09 Ответить
Жах. То є навмисні підпали. Не здивуюсь якщо то москальскі шпійони палять
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27.04.2020 11:10 Ответить
Люблю лошадок, да и вообще животных. Молодцы ребята!!
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27.04.2020 11:11 Ответить
Респект хлопакам !
А самого Пржевальского знайшли ??
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27.04.2020 11:13 Ответить
Нє, знайшли свиню, яку звати https://censor.net/user/390467
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27.04.2020 12:06 Ответить
промукало щось з хліву
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27.04.2020 15:17 Ответить
А якесь "прицопане від влади" нам розповідало, що ніщо живе не постраждало. Молодці хлопці
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27.04.2020 11:23 Ответить
Хоть что-то доброе с утра ....
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27.04.2020 11:36 Ответить
Это точно конь Пржевальского? Или таки Тарпан? Кони Пржевальского живут в Азии, в Монголии. А тут были Тарпаны. Сейчас в Польше и Беларуси восстанавливаю популяцию.
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27.04.2020 12:10 Ответить
Пржевальскому выставят счёт из клиники "Борис".
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27.04.2020 12:44 Ответить
Он ещё совсем маленький, грудничок. Мама наверное погибла.☹️😭
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27.04.2020 13:48 Ответить
Мама теперь в докторской колбасе.
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27.04.2020 14:14 Ответить
Очень "смешно", охохочешься...🐏👎
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27.04.2020 14:20 Ответить
Ему вроде кличку какую-то дали.
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27.04.2020 15:29 Ответить
 
 