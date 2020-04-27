Лесники в зоне ЧАЭС нашли умирающего от ожогов жеребенка лошади Пржевальского: животное спасли. ВИДЕО

В Чернобыльской зоне лесники нашли детеныша краснокнижного животного с ожогами от пожаров, которые бушевали более трех недель.

Об этом сообщил и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов, передает Цензор.НЕТ.

"Последствия событий ощутили на себе не только люди, которым приходится дышать загрязненным воздухом, но и животные, которые также находятся в зоне риска.

Сейчас жеребенок лошади Пржевальского находится в приюте для диких животных и потихоньку осваивается на новом месте", - написал он.

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