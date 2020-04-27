"Бывшие" Зеленского. Как экс-соратники президента становятся его главными критиками. ВИДЕО

В новом выпуске "Без цензуры" Богдан Буткевич анализирует смену эпох президентства Владимира Зеленского, случившуюся в последний месяц. На смену первой, "романтической" команде Зеленского пришли те, кто ранее держался в тени или вообще недавно возник рядом с президентом.

Как руководитель Офиса Президента Андрей Ермак постепенно заменил собой всю команду Владимира Зеленского? Что означает наступление эры Ермака и кому это может грозить? И что говорят о властном закулисье те, кто еще вчера входил в ЗЕ-команду, а сегодня попал в немилость?

Да-да, бывшие соратники больше не молчат, а Владимир Зеленский стремительно теряет субъектность на фоне вездесущего Андрея Ермака, который ежедневно сам от имени президента проводит аппаратные совещания с властью на всех уровнях, везде расставляет своих людей и демонстративно игнорирует коррупционный скандал с братом...

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