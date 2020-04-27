"Колишні" Зеленського. Як екссоратники президента стають його головними критиками. ВIДЕО
У новому випуску "Без цензури" Богдан Буткевич аналізує зміну епох президентства Володимира Зеленського, що трапилася в останній місяць. На зміну першій, "романтичній" команді Зеленського прийшли ті, хто раніше тримався в тіні або взагалі недавно виник поруч з президентом.
Як керівник Офісу Президента Андрій Єрмак поступово замінив собою всю команду Володимира Зеленського? Що означає настання ери Єрмака і кому це може загрожувати? І що говорять про владне закулісся ті, хто ще вчора входив до ЗЕ-команди, а сьогодні попав у немилість?
Так-так, колишні соратники більше не мовчать, а Володимир Зеленський стрімко втрачає суб'єктність на тлі всюдисущого Андрія Єрмака, який щодня сам від імені президента проводить апаратні наради з владою на всіх рівнях, всюди розставляє своїх людей і демонстративно ігнорує корупційний скандал з братом...
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дык, собираем Ермаку черный нал на... Пороха !
але, Ермак, сбрось счет, все ж "дешевле" будет, чем кровь людскую опять из-за вас, засранцев, на Майдане опять проливать !
как бы этот "наполеончик" и мишка-дурак не стрельнули в людей
Они так и не поняли всю глубину глубин преобразований Великого ЗЕ !!!
У тебе з пам`яттю погано, кацапьонок.
"Сильный" аргумент от зелебота, главное ничего личного.
кацапьонок, киш
Еще один не мене сильный аргумент, и опять ничего "личного".
только голова у нас по конституции - НАРОД и очень похожа эта голова на те 73% избирателей ЗЕленского ...
Кремль ему не заплатит за сдачу Украины, у него нефтяные деньги закончились !
Как сильно у него выражение изменилось, на лице написано "много должен" ..............
я підтримую його призначення.
а как же те 73% что за него проголосовали ?
представь за кого они проголосуют в следующий раз ......
посмотри последние опросы ..
народ отупел еще больше от этих видосиков и готов и дальше за бубочку голосовать ...
дебилов в стране еще пруд пруди !!!
Як на мене, то є хибна думка..Система працює майже так само, як і за кучми..олігархат керую і далі..змінюється лише відстань різних кланів від корита та пішаки на потоках..
тут я в чем то согласен что в большей мере на с руским миром нужно боротся а со своими дебилами которых 73% ....
Ума не имеют 99%...
Официальное представительство Европейского союза в Украине прокомментировало последние изменения в управлении государственными структурами в Украине. На днях Кабмин освободил от должностей главу Государственной таможенной службы Максима Нефьодова, главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова, глава Государственной аудиторской службы Игоря Буграка и замглавы Гостаможслужбы Сергея Петухов.
Обращение опубликовано в Twitter. В нем утверждается, что Европейский союз и США пристально следят за назначениями топ-чиновников, которые делает Кабмин Украины в таможенной и налоговой службах.
«Важно соблюдать честные, конкурентные процедуры, которые основаны на заслугах, и не рисковать долговременными реформами, которые поддерживают международные партнеры», - говорится в сообщении.
https://twitter.com/i/status/1254651881915396096
"Чим упевненіше робиш ставку на людську дурість, тим більше шансів на успіх"
"Чим упевненіше робиш ставку на людську дурість, тим більше шансів на успіх".
Це класична цитата з роману Ліона Фейхтванґера "Лже-Нерон" - про комічного актора, якого місцеві олігархи проголошують імператором, щоби збагатитися у хаосі.
Коли авантюра добігає кінця - насамперед тому, що маріонетка спробувала діяти самостійно - один із головних ляльководів гірко промовляє: що ж, якби я не сфабрикував цього Нерона, інший сфабрикував би іншого, може, навіть корисливіший фабрикант бездарнішого Нерона.Так що річ не в Нероні. Річ у тих, хто бачить у комедіанті імператора.
"Чим упевненіше робиш ставку на людську дурість, тим більше шансів на успіх"
Дарагой Михо,Бидьжо,я тибе паручиль убрать Зилийский и занят иво Кресьла,пачину ни сделяль?
Дарагой Йося Сралин,я с Одессой обосралься,не верят уже в маё чудо Грузинскае Биндеровцы.
Михо,ти казёль,езжай свой Галандия,какаин прадвать...
Зе лохи законодавства не знають
Ермак-мудак заменил собой
целую команду и самого поц-Зе-дента!!
у Зе на последнем видео от безделья
шея становится толщиной как у Ермакакакака