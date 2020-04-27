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"Колишні" Зеленського. Як екссоратники президента стають його головними критиками. ВIДЕО

У новому випуску "Без цензури" Богдан Буткевич аналізує зміну епох президентства Володимира Зеленського, що трапилася в останній місяць. На зміну першій, "романтичній" команді Зеленського прийшли ті, хто раніше тримався в тіні або взагалі недавно виник поруч з президентом.

Як керівник Офісу Президента Андрій Єрмак поступово замінив собою всю команду Володимира Зеленського? Що означає настання ери Єрмака і кому це може загрожувати? І що говорять про владне закулісся ті, хто ще вчора входив до ЗЕ-команди, а сьогодні попав у немилість?

Так-так, колишні соратники більше не мовчать, а Володимир Зеленський стрімко втрачає суб'єктність на тлі всюдисущого Андрія Єрмака, який щодня сам від імені президента проводить апаратні наради з владою на всіх рівнях, всюди розставляє своїх людей і демонстративно ігнорує корупційний скандал з братом...

Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - тільки факти.

Автор: 

Зеленський Володимир (24374) Єрмак Андрій (1384) Офіс Президента (2033)


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Топ коментарі
+37
ничо он не поменяет...теперь там дерьмак меняет...а если чо-шепнет брату и тот за сходную цену подберет зелебенышу замену
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27.04.2020 16:26 Відповісти
+21
Зараз в Зелі в фаворитках Єрмак Зюлтан
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27.04.2020 16:26 Відповісти
+21
"Колишні" Зеленського. Як екссоратники президента стають його головними критиками - Цензор.НЕТ 4044
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27.04.2020 16:44 Відповісти
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Зеля за 5 лет поменяет 10 правительств,а может и все 12 Апостолов....
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27.04.2020 16:23 Відповісти
ничо он не поменяет...теперь там дерьмак меняет...а если чо-шепнет брату и тот за сходную цену подберет зелебенышу замену
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27.04.2020 16:26 Відповісти
"Колишні" Зеленського. Як екссоратники президента стають його головними критиками - Цензор.НЕТ 1101
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27.04.2020 16:53 Відповісти
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27.04.2020 19:42 Відповісти
и тот за сходную цену подберет зелебенышу замену


дык, собираем Ермаку черный нал на... Пороха !
але, Ермак, сбрось счет, все ж "дешевле" будет, чем кровь людскую опять из-за вас, засранцев, на Майдане опять проливать !
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27.04.2020 17:01 Відповісти
Нет дорогой, не пойдет. Уж очень сильно я хочу посмотреть, какого цвета у них потроха.
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27.04.2020 17:32 Відповісти
мне ЗЕльоные потроха побоку - пусть псы в придорожной канаве их едят
как бы этот "наполеончик" и мишка-дурак не стрельнули в людей
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27.04.2020 18:31 Відповісти
для этого ему еще нужно будет усидеть эти 5 лет
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27.04.2020 16:30 Відповісти
Ревизионисты, каутские, троцкисты.... !
Они так и не поняли всю глубину глубин преобразований Великого ЗЕ !!!
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27.04.2020 16:57 Відповісти
"Бывшие" Зеленского - Цензор.НЕТ 4213
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27.04.2020 16:24 Відповісти
все чтобы не делал ЗЕлёный НЕлох во СВОЕ! спасение обернется ему турбокрахом- КОРОНКА УКРАИНЕ В ПОМОЩЬ - ТУРБО так ТУРБО!
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27.04.2020 16:38 Відповісти
Той, хто не просрав п`ять арсеналів, не створював котли, не торгував з ворогом.
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27.04.2020 16:48 Відповісти
Интересно, когда кацапское чмо про "котлы" вспоминает, гаденыш, даже в Иловайске по потерям вышли примерно одинаково, это только в ваших кацапоидных фантазиях "котлы", просто свинособаки не пишут о своих потерях, зарыли как скот под забором и забыли "хероев окопчения"
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27.04.2020 16:52 Відповісти
Хлопці все пам`ятають і за Пепу ніхто не впишеться, малорос.
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27.04.2020 17:15 Відповісти
порівняв .... із пальцем
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27.04.2020 17:04 Відповісти
Той, хто не просрав п`ять арсеналів, не створював котли,не проводив безглузді паради, не торгував з ворогом.
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27.04.2020 17:28 Відповісти
А где это военные голосовали за зебила? За зебила голосовали только контрактники которые ни дня на передовой не были и пришли в армию только ради наживы
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27.04.2020 16:28 Відповісти
и при этом глазки суки на лоб выпучивали рассказывая как порох мародёрит на крови . суки не застав когда ели только практически благодаря волонтёрам и тому . что с дома присылали .
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27.04.2020 16:50 Відповісти
всі військові голосували не за *****. Парадів і котлів ніхто не пробачить
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27.04.2020 17:17 Відповісти
Да, да. И потому мы, военные и добровольцы, 24.08.2019 года парад сами организовали, без всяких нелохов. Да полудурошное?
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27.04.2020 17:36 Відповісти
У тебе з пам`яттю погано, кацапьонок.
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27.04.2020 17:38 Відповісти
А что, не было "Марша волі" 24.08.2019 в Киеве на Крещатике? Или чего я не помню полудурошное?
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27.04.2020 17:46 Відповісти
Дурік ти. Коли в іловайському котлі наших хлопців сотнями вбивали, на Хрещатику парад проводив хряк.
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27.04.2020 18:59 Відповісти
И сколько тысяч "ваших" там положили ВСУ? Полудурок, ты заблудился, тебе запоребрик.
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27.04.2020 19:21 Відповісти
кацапьонок, киш
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27.04.2020 19:29 Відповісти
Что, у зеленой ботофермы новые методички? или ты из лахты ущербное?
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27.04.2020 19:54 Відповісти
нах - це он туди
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27.04.2020 19:55 Відповісти
Полудурошное, а что ты само делало в августе 2014-го? Пряталось от военкомата в Украине? или строчило посты в инете в кацапстане?
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27.04.2020 20:01 Відповісти
Коли закінчуються аргументи, петедрочери переходять на особистості
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27.04.2020 20:03 Відповісти
"Колишні" Зеленського. Як екссоратники президента стають його головними критиками - Цензор.НЕТ 1375 https://censor.net/user/465890

У тебе з пам`яттю погано, кацапьонок.

"Сильный" аргумент от зелебота, главное ничего личного.
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27.04.2020 20:07 Відповісти
"Колишні" Зеленського. Як екссоратники президента стають його головними критиками - Цензор.НЕТ 3408 https://censor.net/user/465890

кацапьонок, киш

Еще один не мене сильный аргумент, и опять ничего "личного".
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27.04.2020 20:09 Відповісти
да, от вояк вообще не ожидал голосования за чмо которое даже в армии не служило и от повесток бегал...
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27.04.2020 16:29 Відповісти
Поюзані обличчя )
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27.04.2020 16:25 Відповісти
Зеля до кресла и булавы сказал такое..,я упаду на колени перед КГБистом умоляя не стрелять...
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27.04.2020 16:26 Відповісти
Зараз в Зелі в фаворитках Єрмак Зюлтан
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27.04.2020 16:26 Відповісти
тяжело бубочке , ни кто с ним не хочет из нормальных работать, замаратся боятся и на карьере крест своей поставить ...
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27.04.2020 16:34 Відповісти
Спочатку кандидатур було досить. Але з часом такі розчарувались і відмовились.
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27.04.2020 16:42 Відповісти
Рыба гниет с головы ! Пусть «янелох - барыга на крови «. сгинет , а не меняет шило на мыло
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27.04.2020 16:27 Відповісти
согласен !
только голова у нас по конституции - НАРОД и очень похожа эта голова на те 73% избирателей ЗЕленского ...
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27.04.2020 16:32 Відповісти
Як, ясики розв"язуються, коли не-при-кориті
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27.04.2020 16:28 Відповісти
Всю работу за Зеленского сделают Принц Салман и Султан Эрдоган...,остальное уже не важно....
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27.04.2020 16:30 Відповісти
Саакашвили "за мир с Россией".
Кремль ему не заплатит за сдачу Украины, у него нефтяные деньги закончились !
Как сильно у него выражение изменилось, на лице написано "много должен" .............."Бывшие" Зеленского. Как экс-соратники президента становятся его главными критиками - Цензор.НЕТ 5629
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27.04.2020 16:31 Відповісти
то нехай йде Грузію мирить
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27.04.2020 16:32 Відповісти
а в Грузии у него срок уже висит тюремный , он туда не хочет ехать когда еще столько бардака можно в Украине наделать ...
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27.04.2020 16:45 Відповісти
може Зелю забуцає....
я підтримую його призначення.
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27.04.2020 16:46 Відповісти
А Грузию он еще в 2008 сдал, подписав капитуляцию на условиях *****.
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27.04.2020 17:38 Відповісти
а всё потому, что одногруппник у него интересный есть. Любит с наркоманами всякими работать
"Колишні" Зеленського. Як екссоратники президента стають його головними критиками - Цензор.НЕТ 5555
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27.04.2020 16:48 Відповісти
Злой ТЫ !
а как же те 73% что за него проголосовали ?
представь за кого они проголосуют в следующий раз ......
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27.04.2020 16:35 Відповісти
за смерття, это и так понятно.
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27.04.2020 16:46 Відповісти
Саака за сдачу Абхазии и Ю.Осетии получил от Путлера нехилое бабло вместе с Николя Саркози...,Бизнес,ничего личного...
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27.04.2020 16:33 Відповісти
Еще ни один президент современной Украины не менял в таких количествах своих приближенных за такой короткий срок. Тем самым давая всем понять, что блатных уже никогда не будет. Не будет круговой поруки воров- казнокрадов, которые были у власти более 20 лет. Люди начинают понимать что кормушка у власти закончилась и туда будут идти только работать на государство, а не на свой карман.
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27.04.2020 16:34 Відповісти
не льсти людям .
посмотри последние опросы ..
народ отупел еще больше от этих видосиков и готов и дальше за бубочку голосовать ...
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27.04.2020 16:37 Відповісти
Рейтинг Зеленского как всегда выше всех.
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27.04.2020 16:38 Відповісти
согласен !
дебилов в стране еще пруд пруди !!!
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27.04.2020 16:40 Відповісти
Про эти рейтинги ты будешь бабушкам на лавочках рассказывать. Они может и поверят. Хотя сейчас уже вряд-ли. Особенно после 68% и 75% поддержки закрытия метро и парков.
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27.04.2020 16:40 Відповісти
"Колишні" Зеленського. Як екссоратники президента стають його головними критиками - Цензор.НЕТ 1712
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27.04.2020 16:39 Відповісти
этого в видосиках не показывают .
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27.04.2020 16:41 Відповісти
В видосиках вообще ничего конкретного не показывают, только бла-бла-бла.

"Колишні" Зеленського. Як екссоратники президента стають його головними критиками - Цензор.НЕТ 3210
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27.04.2020 16:42 Відповісти
а порохоботам не подобається чомусь
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27.04.2020 16:50 Відповісти
"Люди начинают понимать что кормушка у власти закончилась и туда будут идти только работать на государство, а не на свой карман."

Як на мене, то є хибна думка..Система працює майже так само, як і за кучми..олігархат керую і далі..змінюється лише відстань різних кланів від корита та пішаки на потоках..
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27.04.2020 17:01 Відповісти
Кормушка значит закончилась, да дибильное? А дыра в Госбюджете размером в 300 лярдов откуда? Куда денюшка уплыла?
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27.04.2020 17:41 Відповісти
Зелемойские украли за 4 месяца 300 миллиардов...Игорь Д...ты прессу Мировую читаешь?
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27.04.2020 16:35 Відповісти
а ОНО готово платить и молчать .
тут я в чем то согласен что в большей мере на с руским миром нужно боротся а со своими дебилами которых 73% ....
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27.04.2020 16:39 Відповісти
Только дефольт спасет,и чем быстрее тем лучше..73 % баранов получат по ГРИВНЕ...
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27.04.2020 16:39 Відповісти
идут во власть как патриоты , гуманисты и гении бессеребренники , а по факту оказываются обычными алчными скотами , что ни в коем случае не оправдывает самого зе
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27.04.2020 16:39 Відповісти
а вибирает их КТО ?
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27.04.2020 16:42 Відповісти
Будете вы жрать Рейтинг Зеленского задним...,чем то что в вашем холлодильнике...
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27.04.2020 16:42 Відповісти
"Колишні" Зеленського. Як екссоратники президента стають його головними критиками - Цензор.НЕТ 4044
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27.04.2020 16:44 Відповісти
Шерлок! так день конкурса выходной банковский - ПРосто ПРедоплата была, к вечеру пятницы она и ПРошла
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27.04.2020 16:49 Відповісти
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27.04.2020 17:09 Відповісти
Не будем обольщаться,Антон Палыч Чехов говорил правду.
Ума не имеют 99%...
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27.04.2020 16:47 Відповісти
В ЕС намекнули Зеленскому на нездоровую ситуацию с кадровыми назначениями

Официальное представительство Европейского союза в Украине прокомментировало последние изменения в управлении государственными структурами в Украине. На днях Кабмин освободил от должностей главу Государственной таможенной службы Максима Нефьодова, главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова, глава Государственной аудиторской службы Игоря Буграка и замглавы Гостаможслужбы Сергея Петухов.

Обращение опубликовано в Twitter. В нем утверждается, что Европейский союз и США пристально следят за назначениями топ-чиновников, которые делает Кабмин Украины в таможенной и налоговой службах.

«Важно соблюдать честные, конкурентные процедуры, которые основаны на заслугах, и не рисковать долговременными реформами, которые поддерживают международные партнеры», - говорится в сообщении.
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27.04.2020 16:48 Відповісти
зейло зараз у бочці з пацюками, готуються... смажитись...
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27.04.2020 16:51 Відповісти
між іншим, кажуть, що Лерос - з орбіти Богдана... Плівочки з Єрмаком-мол. Богдану хтось з ДБР злив (можливо, сам Труба); а Богдан вже й передав Леросу "для помсти"...
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27.04.2020 16:53 Відповісти
Ну и 😃 отлично ! Шило в мешке не утаишь! Всю зелегниль нужно выводить на чистую воду
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27.04.2020 19:05 Відповісти
Тётя Роза жжет ......

https://twitter.com/i/status/1254651881915396096

"Колишні" Зеленського. Як екссоратники президента стають його головними критиками - Цензор.НЕТ 3141
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27.04.2020 16:54 Відповісти
"Річ не в Нероні, а в тих, хто бачить у комедіанті імператора - Портников"
"Чим упевненіше робиш ставку на людську дурість, тим більше шансів на успіх"

"Чим упевненіше робиш ставку на людську дурість, тим більше шансів на успіх".

Це класична цитата з роману Ліона Фейхтванґера "Лже-Нерон" - про комічного актора, якого місцеві олігархи проголошують імператором, щоби збагатитися у хаосі.

Коли авантюра добігає кінця - насамперед тому, що маріонетка спробувала діяти самостійно - один із головних ляльководів гірко промовляє: що ж, якби я не сфабрикував цього Нерона, інший сфабрикував би іншого, може, навіть корисливіший фабрикант бездарнішого Нерона.Так що річ не в Нероні. Річ у тих, хто бачить у комедіанті імператора.
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27.04.2020 16:54 Відповісти
"Річ не в Нероні, а в тих, хто бачить у комедіанті імператора - Портников"
"Чим упевненіше робиш ставку на людську дурість, тим більше шансів на успіх"
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27.04.2020 17:11 Відповісти
А ведь же есть и порядочные политики. Кто-нибудь слышал, чтобы Порошенко критиковал своего бывшего шефа Медведчука? Шах и мат, зелебобы
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27.04.2020 16:56 Відповісти
Кучма был шефом Ведмедчука,не путай рамсы Космонавт
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27.04.2020 17:03 Відповісти
Правильно. Кучма был шефом Медведчука, новосибирец
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27.04.2020 17:07 Відповісти
Саакашвили и Джугашвили сидят в Кремле и говорят :
Дарагой Михо,Бидьжо,я тибе паручиль убрать Зилийский и занят иво Кресьла,пачину ни сделяль?
Дарагой Йося Сралин,я с Одессой обосралься,не верят уже в маё чудо Грузинскае Биндеровцы.
Михо,ти казёль,езжай свой Галандия,какаин прадвать...
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27.04.2020 17:01 Відповісти
Главный критик на подходе, дайте Саакашвили немного поработать и потом мы узнаем много интересного
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27.04.2020 17:02 Відповісти
"Колишні" Зеленського. Як екссоратники президента стають його головними критиками - Цензор.НЕТ 2851
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27.04.2020 17:06 Відповісти
Биографию Саакашвили я изучил досконально еще в 2004 году....ВСЮ..,пустозвон,каких мало в мире
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27.04.2020 17:06 Відповісти
Ой какие мы обидчивые! Хорошо было погреться в ауре славы Президента и это понятно. Надо было работать.
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27.04.2020 17:07 Відповісти
Облапошит клоуна Ермак, к бабке не ходи...
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27.04.2020 17:17 Відповісти
"Буду міняти поки не знайду гідних" - сказав Зєля,порпаючись в пошуках кадрів серед клоунів,масовиків-затєйніків,гумористів і куплетистів...Точнісінько як півень на гноївці...Може,пора йому сказати,що він не там порпається?..
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27.04.2020 17:30 Відповісти
Та Єрмак тільки може проводити наради з завідуючими канцелярією РДА і обласних ДА .
Зе лохи законодавства не знають
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27.04.2020 18:01 Відповісти
какая экономия!!
Ермак-мудак заменил собой
целую команду и самого поц-Зе-дента!!
у Зе на последнем видео от безделья
шея становится толщиной как у Ермакакакака
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27.04.2020 21:23 Відповісти
"Колишні" Зеленського. Як екссоратники президента стають його головними критиками - Цензор.НЕТ 5067
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27.04.2020 22:18 Відповісти
 
 