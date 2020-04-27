"Колишні" Зеленського. Як екссоратники президента стають його головними критиками. ВIДЕО

У новому випуску "Без цензури" Богдан Буткевич аналізує зміну епох президентства Володимира Зеленського, що трапилася в останній місяць. На зміну першій, "романтичній" команді Зеленського прийшли ті, хто раніше тримався в тіні або взагалі недавно виник поруч з президентом.

Як керівник Офісу Президента Андрій Єрмак поступово замінив собою всю команду Володимира Зеленського? Що означає настання ери Єрмака і кому це може загрожувати? І що говорять про владне закулісся ті, хто ще вчора входив до ЗЕ-команди, а сьогодні попав у немилість?

Так-так, колишні соратники більше не мовчать, а Володимир Зеленський стрімко втрачає суб'єктність на тлі всюдисущого Андрія Єрмака, який щодня сам від імені президента проводить апаратні наради з владою на всіх рівнях, всюди розставляє своїх людей і демонстративно ігнорує корупційний скандал з братом...

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