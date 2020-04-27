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Новости Видео Убийство Гандзюк
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"Зеленский, требуем объяснений! Венедиктову - в отставку", - активисты отстаивают продолжение расследования дела об убийстве Гандзюк. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве прошла акция участников общественной инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк". Началось мероприятие под Офисом Президента на Банковой, а завершилось у дома генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

В акции под Офисом Президента участвовали несколько десятков человек, среди которых - адвокат родственников Небесной сотни Евгения Закревская, адвокат Маси Найем, общественный активист Сергей Стерненко.

Зеленский, требуем объяснений! Венедиктову - в отставку, - активисты отстаивают продолжение расследования дела об убийстве Гандзюк 01
Зеленский, требуем объяснений! Венедиктову - в отставку, - активисты отстаивают продолжение расследования дела об убийстве Гандзюк 02
Зеленский, требуем объяснений! Венедиктову - в отставку, - активисты отстаивают продолжение расследования дела об убийстве Гандзюк 03
Зеленский, требуем объяснений! Венедиктову - в отставку, - активисты отстаивают продолжение расследования дела об убийстве Гандзюк 04

Также смотрите: Брифинг Офиса Генпрокурора по делу Гандзюк. ВИДЕО

Зеленский, требуем объяснений! Венедиктову - в отставку, - активисты отстаивают продолжение расследования дела об убийстве Гандзюк 05
Зеленский, требуем объяснений! Венедиктову - в отставку, - активисты отстаивают продолжение расследования дела об убийстве Гандзюк 06
Зеленский, требуем объяснений! Венедиктову - в отставку, - активисты отстаивают продолжение расследования дела об убийстве Гандзюк 07
Зеленский, требуем объяснений! Венедиктову - в отставку, - активисты отстаивают продолжение расследования дела об убийстве Гандзюк 08
Зеленский, требуем объяснений! Венедиктову - в отставку, - активисты отстаивают продолжение расследования дела об убийстве Гандзюк 09
Зеленский, требуем объяснений! Венедиктову - в отставку, - активисты отстаивают продолжение расследования дела об убийстве Гандзюк 10
Зеленский, требуем объяснений! Венедиктову - в отставку, - активисты отстаивают продолжение расследования дела об убийстве Гандзюк 11

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Зеленский, требуем объяснений! Венедиктову - в отставку, - активисты отстаивают продолжение расследования дела об убийстве Гандзюк 12
Зеленский, требуем объяснений! Венедиктову - в отставку, - активисты отстаивают продолжение расследования дела об убийстве Гандзюк 13
Зеленский, требуем объяснений! Венедиктову - в отставку, - активисты отстаивают продолжение расследования дела об убийстве Гандзюк 14
Зеленский, требуем объяснений! Венедиктову - в отставку, - активисты отстаивают продолжение расследования дела об убийстве Гандзюк 15
Зеленский, требуем объяснений! Венедиктову - в отставку, - активисты отстаивают продолжение расследования дела об убийстве Гандзюк 16
Зеленский, требуем объяснений! Венедиктову - в отставку, - активисты отстаивают продолжение расследования дела об убийстве Гандзюк 17

Читайте на "Цензор.НЕТ": Передавать дело в таком виде в суд - это преступление, - отец Гандзюк

Зеленский, требуем объяснений! Венедиктову - в отставку, - активисты отстаивают продолжение расследования дела об убийстве Гандзюк 18
Зеленский, требуем объяснений! Венедиктову - в отставку, - активисты отстаивают продолжение расследования дела об убийстве Гандзюк 19
Зеленский, требуем объяснений! Венедиктову - в отставку, - активисты отстаивают продолжение расследования дела об убийстве Гандзюк 20
Зеленский, требуем объяснений! Венедиктову - в отставку, - активисты отстаивают продолжение расследования дела об убийстве Гандзюк 21
Зеленский, требуем объяснений! Венедиктову - в отставку, - активисты отстаивают продолжение расследования дела об убийстве Гандзюк 22

Также читайте: Фигурант дела об убийстве Гандзюк Павловский пошел на сделку со следствием, - замначальника департамента ОГПУ Романчук

По мнению организаторов "слила" дело об убийстве Гандзюк новый генпрокурор Ирина Венедиктова, которая связана со стороной защиты и играет в ее пользу.

Активисты зажгли файеры и скандировали "Венедиктову в отставку" и "Кто заказал Катю Гандзюк".

Зеленский, требуем объяснений! Венедиктову - в отставку, - активисты отстаивают продолжение расследования дела об убийстве Гандзюк 23
Зеленский, требуем объяснений! Венедиктову - в отставку, - активисты отстаивают продолжение расследования дела об убийстве Гандзюк 24
Зеленский, требуем объяснений! Венедиктову - в отставку, - активисты отстаивают продолжение расследования дела об убийстве Гандзюк 25
Зеленский, требуем объяснений! Венедиктову - в отставку, - активисты отстаивают продолжение расследования дела об убийстве Гандзюк 26
Зеленский, требуем объяснений! Венедиктову - в отставку, - активисты отстаивают продолжение расследования дела об убийстве Гандзюк 27
Зеленский, требуем объяснений! Венедиктову - в отставку, - активисты отстаивают продолжение расследования дела об убийстве Гандзюк 28

Смотрите: СБУ и ОГП спешно завершили расследование дела Гандзюк. Его низкое качество повлияет на приговор суда, - Маси Найем. ФОТО

Зеленский, требуем объяснений! Венедиктову - в отставку, - активисты отстаивают продолжение расследования дела об убийстве Гандзюк 29

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Под Офисом Президента проходит акция протеста против "слива" дела об убийстве Гандзюк. ВИДЕО

К участникам вышли пресс-секретарь президента Юлия Мендель, заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко и прокурор по делу Андрей Сенюк. От них потребовали объяснений. В частности, активистов беспокоит, что правоохранительные органы объявили о завершении расследования, несмотря на продление сроков досудебного расследования до конца июля. Это решение делает невозможным дальнейшие следственные действия, в частности, против подозреваемого Алексея Левина, которого экстрадировали в Украину в марте 2020 года.

Прокуроры повторили позицию обвинения: доказательств собрали достаточно, поэтому дело передали в суд.

Зеленский, требуем объяснений! Венедиктову - в отставку, - активисты отстаивают продолжение расследования дела об убийстве Гандзюк 30
Зеленский, требуем объяснений! Венедиктову - в отставку, - активисты отстаивают продолжение расследования дела об убийстве Гандзюк 31
Зеленский, требуем объяснений! Венедиктову - в отставку, - активисты отстаивают продолжение расследования дела об убийстве Гандзюк 32
Зеленский, требуем объяснений! Венедиктову - в отставку, - активисты отстаивают продолжение расследования дела об убийстве Гандзюк 33

Смотрите: Почти 400 допросов, 200 обысков, 90 экспертиз и следственных действий, - Офис Генпрокурора отчитался о расследовании дела Гандзюк. ИНФОГРАФИКА

Пресс-секретарь президента пообещала подготовить ответы на заданные вопросы и попросила их оформить письменно, однако участники отказались, заявив, что запросы подавали неоднократно.

После участники акции отправились к дому генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Зеленский, требуем объяснений! Венедиктову - в отставку, - активисты отстаивают продолжение расследования дела об убийстве Гандзюк 34

Там зажгли файеры и написали на асфальте "Тут живе подруга вбивць Гандзюк".

Зеленский, требуем объяснений! Венедиктову - в отставку, - активисты отстаивают продолжение расследования дела об убийстве Гандзюк 35
Зеленский, требуем объяснений! Венедиктову - в отставку, - активисты отстаивают продолжение расследования дела об убийстве Гандзюк 36

Читайте также: Подозреваемый в убийстве Гандзюк Левин отказывается сотрудничать со следствием, - Офис Генпрокурора

Зеленский, требуем объяснений! Венедиктову - в отставку, - активисты отстаивают продолжение расследования дела об убийстве Гандзюк 37
Зеленский, требуем объяснений! Венедиктову - в отставку, - активисты отстаивают продолжение расследования дела об убийстве Гандзюк 38
Зеленский, требуем объяснений! Венедиктову - в отставку, - активисты отстаивают продолжение расследования дела об убийстве Гандзюк 39
Зеленский, требуем объяснений! Венедиктову - в отставку, - активисты отстаивают продолжение расследования дела об убийстве Гандзюк 40
Зеленский, требуем объяснений! Венедиктову - в отставку, - активисты отстаивают продолжение расследования дела об убийстве Гандзюк 41

Читайте: Трепак: Заказчики и организаторы нападения на Гандзюк могут уже "накрывать стол"

Зеленский, требуем объяснений! Венедиктову - в отставку, - активисты отстаивают продолжение расследования дела об убийстве Гандзюк 42
Зеленский, требуем объяснений! Венедиктову - в отставку, - активисты отстаивают продолжение расследования дела об убийстве Гандзюк 43
Зеленский, требуем объяснений! Венедиктову - в отставку, - активисты отстаивают продолжение расследования дела об убийстве Гандзюк 44
Фото, видео: Олег Богачук

На этом акция завершилась, однако организаторы пообещали, что она не последняя.

Напомним, 27 апреля Офис Генпрокурора объявил, что Служба безопасности Украины при процессуальном руководстве ОГПУ завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата этого же совета Алексея Левина в организации нападения на Екатерину Гандзюк. По версии следствия, Мангер подозревается в том, что по предварительному сговору с Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк, которые привели к ее смерти. Мангер и Левин подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины.

Также читайте: Дело Гандзюк будет доведено до конца - это наша принципиальная позиция, - Венедиктова на встрече с ВСК Рады по нападениям на активистов

Автор: 

акция (2425) Киев (25692) Богачук Олег (1462) Гандзюк Екатерина (549) Офис Президента (1803)


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Топ комментарии
+46
Вы уже использованные кондомы теперь нафиг не нужны. Вы были нужны только перед выборами что б создавать картинку для ЗЕбилов и топить Порошенко...а теперь ЗЕшобле глубоко пох на вашу Гендзюк
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27.04.2020 22:03 Ответить
+35
ТО вы ЗЕбилы выбрали себе ЗЕкловуна шоб было так же как и при Порошенко? Иначе не могу понять чего ты кудахтаешь про Порошенко если уже год как при власти ЗЕкловун???
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27.04.2020 22:07 Ответить
+31
Нельзя так с Зеленским обращаться. У него же сейчас шины на велике сдуются от страха...Без кормильца останемся. И что тогда делать-то будем?
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27.04.2020 22:05 Ответить
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Зате в Італії вино смачне.
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27.04.2020 22:58 Ответить
Справу вже продали ("зміна кваліфікації", "екцес виконавця","угода зі слідством"), аби не копати глибше, ширше та отримати мінімальне покарання. Але проблема з батьками К.Гандзюк, чи погодяться ?
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27.04.2020 22:34 Ответить
може я не знаю матеріалу справи...але
угоди тут не буде - не та стаття, а батьки тут як? це хіба стаття приватного обвинувачення?
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27.04.2020 22:41 Ответить
Зроблять, лазейка вже є = "Розглянувши кримінальну справу за обвинуваченням у злочині публічного обвинувачення, суд може перекваліфікувати діяння на злочин приватного обвинувачення незалежно від позиції потерпілого - ВП ВС "https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/770338/
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28.04.2020 09:42 Ответить
я зрозумів вашу думку: у організатора був умисел на легкі тілесні ушкодження, а у виконавця ексцес виконавця -він заподіяв тяжкі тілесні ушкодження, які спричинили смерть потерпіло-го (ої), тому суд логічно перекваліфікує на легкі, що підпадає під приватне обвинувачення і представник потерпілого буде підтримувати обвинувачення замість прокурора.
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28.04.2020 15:05 Ответить
Посыл этой шоблы понятен: "діло" повинно тривати вічно!
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27.04.2020 22:48 Ответить
А давайте спросим не у шоблы? Например у папы Гонзюк?
Походу только Рябошапка был настоящим
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27.04.2020 23:12 Ответить
Да ,как ни странно Рябошапка оказался не шестеркой, как думал клован. Потому и уволил.
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28.04.2020 07:09 Ответить
Бабченко о Зеленском ))
https://www.youtube.com/watch?v=PrTWWzAqTzY 29:15
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27.04.2020 23:00 Ответить
"...и скандировали "Венедиктову в отставку..."

Чому не на гіляку?
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28.04.2020 00:03 Ответить
Не, ребята. Так нельзя.

Ермак друг ЗЕ. Его в отставку нельзя.
Венедиктова тоже подруга. Не самого ЗЕ, но того, с кем ЗЕ обязали дружить. Поэтому ее тоже в отставку нельзя.

А вот на вас буй ложить ЗЕ можно. Вы после 21 апреля 2019 года для ЗЕ никто.
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28.04.2020 01:47 Ответить
И где же славный белецкий со своими нац.жонами. Как вспомню, как они толпами ходили против Пороха за выдуманными 95 кварталом обвинениями, а тут реально власть покрывает убийц и ни одной нац.жены. А ну, да, белецкий уже в экономисты подался.
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28.04.2020 05:58 Ответить
Та ви шо! Хіба можна!? От якби проти "бариги".
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28.04.2020 07:24 Ответить
Примечательно, большинство молодежь. Ой зеленский разворошил "осиное гнездо". Какая там поддержка 70 процентов?
Скоро и 10 не будет и кричать будут "Лоха в отставку".
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28.04.2020 06:06 Ответить
Він з лоха поступово стає Баригой. Спроси у мене хто твоє оточення і я скажу хто ти
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28.04.2020 07:40 Ответить
.. там де СБУ там НЕМА довіри ..ні в чому ..починаючи з Криму ..
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28.04.2020 08:10 Ответить
Венедихтова це ширма, насправді прокурватурою керує захисних януковоча - Бобіков чи Бабіков.
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28.04.2020 08:44 Ответить
чего они так возмущаются?
они забыли что выбрали актёра?
а актёр с первого дубля никогда нормально сыграть не может
потому Зеленский и меняет новые лица на ещё новее и так по многу раз, для него каждое новое лицо - это просто новый дубль
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28.04.2020 08:45 Ответить
Чего они ТАК возмущаются, быстро забыли, что при правлении Порошенка ЭТО дело вообще пытались прикрыть, но благодаря общественности заставили Порошенковских прокуроров возбудить дело, И сколько фактов было уничтожено прокуратурой Порошенка, ЧТО ЗАБЫЛИ!? ИЛИ У КОГО ТО КОРОТКАЯ ПАМЯТЬ.
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28.04.2020 09:04 Ответить
Мусор
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28.04.2020 09:06 Ответить
завтра сама венедиктова-ватница закажет того же стерненко, ту же закаревскую...и даже дела открывать не будет....вы еще не понимаете что у власти МОСКВА? тут уже не пикетировать нужно совсем...
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28.04.2020 09:17 Ответить
А почему не наоборот, У Венедиктовой требовать объяснений , а Зеленского в отставку
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28.04.2020 09:50 Ответить
Профессия - Активист
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28.04.2020 10:18 Ответить
порохоботы, кто узнал себя на фото??))))
лишь бы хайпануть.
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28.04.2020 10:40 Ответить
***
Навчилось гівенце брехати,
Та куди ж воно буде тікати?
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28.04.2020 11:21 Ответить
Чого ж це питання Порошенку не ставили?
А зелені їх посадять, не переймайтесь...
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28.04.2020 11:26 Ответить
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