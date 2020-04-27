"Зеленский, требуем объяснений! Венедиктову - в отставку", - активисты отстаивают продолжение расследования дела об убийстве Гандзюк. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве прошла акция участников общественной инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк". Началось мероприятие под Офисом Президента на Банковой, а завершилось у дома генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

В акции под Офисом Президента участвовали несколько десятков человек, среди которых - адвокат родственников Небесной сотни Евгения Закревская, адвокат Маси Найем, общественный активист Сергей Стерненко.









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По мнению организаторов "слила" дело об убийстве Гандзюк новый генпрокурор Ирина Венедиктова, которая связана со стороной защиты и играет в ее пользу.

Активисты зажгли файеры и скандировали "Венедиктову в отставку" и "Кто заказал Катю Гандзюк".













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К участникам вышли пресс-секретарь президента Юлия Мендель, заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко и прокурор по делу Андрей Сенюк. От них потребовали объяснений. В частности, активистов беспокоит, что правоохранительные органы объявили о завершении расследования, несмотря на продление сроков досудебного расследования до конца июля. Это решение делает невозможным дальнейшие следственные действия, в частности, против подозреваемого Алексея Левина, которого экстрадировали в Украину в марте 2020 года.

Прокуроры повторили позицию обвинения: доказательств собрали достаточно, поэтому дело передали в суд.









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Пресс-секретарь президента пообещала подготовить ответы на заданные вопросы и попросила их оформить письменно, однако участники отказались, заявив, что запросы подавали неоднократно.

После участники акции отправились к дому генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Там зажгли файеры и написали на асфальте "Тут живе подруга вбивць Гандзюк".





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Фото, видео: Олег Богачук

На этом акция завершилась, однако организаторы пообещали, что она не последняя.

Напомним, 27 апреля Офис Генпрокурора объявил, что Служба безопасности Украины при процессуальном руководстве ОГПУ завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата этого же совета Алексея Левина в организации нападения на Екатерину Гандзюк. По версии следствия, Мангер подозревается в том, что по предварительному сговору с Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк, которые привели к ее смерти. Мангер и Левин подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины.

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