"Зеленский, требуем объяснений! Венедиктову - в отставку", - активисты отстаивают продолжение расследования дела об убийстве Гандзюк. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Киеве прошла акция участников общественной инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк". Началось мероприятие под Офисом Президента на Банковой, а завершилось у дома генпрокурора Ирины Венедиктовой.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
В акции под Офисом Президента участвовали несколько десятков человек, среди которых - адвокат родственников Небесной сотни Евгения Закревская, адвокат Маси Найем, общественный активист Сергей Стерненко.
По мнению организаторов "слила" дело об убийстве Гандзюк новый генпрокурор Ирина Венедиктова, которая связана со стороной защиты и играет в ее пользу.
Активисты зажгли файеры и скандировали "Венедиктову в отставку" и "Кто заказал Катю Гандзюк".
К участникам вышли пресс-секретарь президента Юлия Мендель, заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко и прокурор по делу Андрей Сенюк. От них потребовали объяснений. В частности, активистов беспокоит, что правоохранительные органы объявили о завершении расследования, несмотря на продление сроков досудебного расследования до конца июля. Это решение делает невозможным дальнейшие следственные действия, в частности, против подозреваемого Алексея Левина, которого экстрадировали в Украину в марте 2020 года.
Прокуроры повторили позицию обвинения: доказательств собрали достаточно, поэтому дело передали в суд.
Пресс-секретарь президента пообещала подготовить ответы на заданные вопросы и попросила их оформить письменно, однако участники отказались, заявив, что запросы подавали неоднократно.
После участники акции отправились к дому генпрокурора Ирины Венедиктовой.
Там зажгли файеры и написали на асфальте "Тут живе подруга вбивць Гандзюк".
На этом акция завершилась, однако организаторы пообещали, что она не последняя.
Напомним, 27 апреля Офис Генпрокурора объявил, что Служба безопасности Украины при процессуальном руководстве ОГПУ завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата этого же совета Алексея Левина в организации нападения на Екатерину Гандзюк. По версии следствия, Мангер подозревается в том, что по предварительному сговору с Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк, которые привели к ее смерти. Мангер и Левин подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины.
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угоди тут не буде - не та стаття, а батьки тут як? це хіба стаття приватного обвинувачення?
Походу только Рябошапка был настоящим
https://www.youtube.com/watch?v=PrTWWzAqTzY 29:15
Чому не на гіляку?
Ермак друг ЗЕ. Его в отставку нельзя.
Венедиктова тоже подруга. Не самого ЗЕ, но того, с кем ЗЕ обязали дружить. Поэтому ее тоже в отставку нельзя.
А вот на вас буй ложить ЗЕ можно. Вы после 21 апреля 2019 года для ЗЕ никто.
Скоро и 10 не будет и кричать будут "Лоха в отставку".
они забыли что выбрали актёра?
а актёр с первого дубля никогда нормально сыграть не может
потому Зеленский и меняет новые лица на ещё новее и так по многу раз, для него каждое новое лицо - это просто новый дубль
лишь бы хайпануть.
Навчилось гівенце брехати,
Та куди ж воно буде тікати?
А зелені їх посадять, не переймайтесь...