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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.
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1-- Мы будем жить с Covid19 в течение нескольких месяцев. Давайте не будем это отрицать или паниковать. Давайте не будем излишне осложнять себе жизнь. Давайте научимся быть счастливыми и жить с этим фактом.
2 - Вирус не уменьшится с приходом лета. Сейчас в Бразилии и Аргентине лето и жарко, но вирус и там быстро распространился.
3-- Вы не можете уничтожить вирусы Covid19, которые проникли в клетки, выпив слишком много воды, вы просто часто ходите в туалет.
4 - Мытье рук и остановка на расстоянии 1,8 метра - лучший способ защиты от вируса. Если дома нет пациента Covid19, вам не нужно дезинфицировать поверхности в доме.
5-- Грузовые упаковки, газовые насосы, тележки или банкоматы не вызывают инфекции. Мойте руки, живите как обычно.
6-- Covid19 не является пищевой инфекцией. Это связанная с каплей инфекция, такая как грипп. Нет риска Covid19, документированного при заказе еды.
7 - Вход в сауну не убивает вирусы Covid19, которые проникли в клетку.
8-- Вы можете потерять свое обоняние со многими аллергиями и вирусными инфекциями. Это неспецифический симптом для Covid19.
9-- После прихода домой нам не нужно переодеваться и срочно принимать душ. Чистота - это добродетель, а не паранойя.
10-- Вирус Covid19 не висит в воздухе. Это капельная инфекция, которая требует тесного контакта. Воздух чистый, можно гулять в садах (соблюдая дистанцию), в парках.
11-- Covid19 не разделяет расу или религию, она передается всем людям.
12. Достаточно использовать обычное мыло против Covid19, не обязательно принимать антибактериальное мыло. В любом случае вирус не является бактерией.
13 - Вам не нужно беспокоиться о ваших заказах еды. Но при желании, вы можете немного согреть его в микроволновке.
14-- Шанс принести Covid19 домой с вашими ботинками и заболеть - то же самое, что удар молнии два раза в день. Я работаю против вирусов в течение 20 лет, капельные инфекции не распространяются так.
15-- Вы не сможете защититься от вируса, если будете пить / есть уксус, сумах, соду и имбирь.
16 - Ношение перчаток - плохая идея, вирус может накапливаться на перчатке, легко передаваться при прикосновении к лицу. Лучше всего мыть руки.