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Новости Видео Убийство Гандзюк
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Это слив производства, - Рябошапка о завершении дела Гандзюк. ВИДЕО

Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка считает, что преждевременная передача в суд дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк может быть "сливом производства". Восстановить во второй раз расследование уже будет невозможно.

Дело об убийстве Екатерины Гандзюк слишком рано передавать в суд, ведь это приведет к фактическому сливу уголовного производства. И во второй раз его возобновить уже будет невозможно – отметил экс-генпрокурор Украины Руслан Рябошапка в комментарии 24 каналу, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, он пока не владеет всей информацией по расследованию, поскольку почти 2 месяца уже не в Генпрокуратуре.

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"Однако, из того что я знаю, то большое количество следственных действий не было проведено, и большое количество доказательств, которые были бы определяющими для обвинительного приговора, собраны не были. Именно поэтому я понимаю и разделяю обеспокоенность активной части украинского общества, которая вчера вышла к ОП", – отметил Рябошапка.

"Слишком рано, мне кажется, сейчас передавать это дело в суд. Недоказанность вины приведет к тому, что приговоры будут оправдываемыми, и поэтому мы так и не узнаем, кто был заказчиком этого преступления, и какие были детали. Поэтому преждевременное раскрытие материалов и передача в суд, грубо говоря, является сливом уголовного производства. Во второй раз возобновить производство будет уже невозможно", – подчеркнул экс-генпрокурор.

По его мнению, Генпрокурор Ирина Венедиктова сделала это для того, чтобы, вероятно, улучшить свой имидж.

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"Наиболее вероятно, что наличие большого количества негатива заставляет ее идти таким образом, чтобы дать хоть какие-то победы, чтобы улучшить имидж прокуратуры и свой персональный", – пояснил Рябошапка.алов производства.

Ранее СБУ завершила досудебное расследование по делу Гандзюк: организаторы - Мангер и Левин.Тем временем, под Офисом Президента прошла акция протеста против "слива" дела об убийстве Гандзюк. Активисты отстаивают продолжение расследования дела об убийстве Гандзюк: "Зеленский, требуем объяснений! Венедиктову - в отставку".

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

24 января 2020 года на территории Болгарии в результате совместных действий украинских и болгарских правоохранителей задержан Алексей Левин, который разыскивался по подозрению в причастности к убийству Гандзюк. 27 января стало известно, что Украина направила в Болгарию запрос на экстрадицию Левина. Позже суд в Болгарии принял решение об экстрадиции в Украину Алексея Левина (Москаленко).

16 февраля адвокаты председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера - Дмитрий Ильченко и Андрей Мурашкин - пытались попасть в тюрьму болгарского города Бургас для встречи с подозреваемым в организации покушения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк.

11 марта Апелляционный суд в болгарском городе Бургас оставил в силе решение суда первой инстанции - разрешение экстрадировать Левина в Украину. Сам подозреваемый в комментарии hromadske сообщил, что будет обращаться в ЕСПЧ с иском против Болгарии.

Также смотрите: Фигуранта дела Гандзюк Павловского госпитализировали из зала суда: завтра истекает срок его содержания в СИЗО. ВИДЕО

16 марта самолет с подозреваемым прибыл в Украину из Болгарии. На следующий день Печерский суд Киева взял под стражу до 2 апреля без внесения залога Алексея Левина (Москаленко).

Автор: 

Рябошапка Руслан (409) Гандзюк Екатерина (549) Венедиктова Ирина (726)


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Топ комментарии
+29
Даже на 100% бубочкин прокурор, признаёт это!
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29.04.2020 09:14 Ответить
+24
после увольнений они ВСЕ заявляют о том, что Бубочка конченный мудак, дурак и проходимец...
Все...., кто с ним работал...
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29.04.2020 09:18 Ответить
+18
На волне популизма Организм стал президентом,а все его окружение и протеже берут пример с него
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29.04.2020 09:15 Ответить
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Даже на 100% бубочкин прокурор, признаёт это!
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29.04.2020 09:14 Ответить
после увольнений они ВСЕ заявляют о том, что Бубочка конченный мудак, дурак и проходимец...
Все...., кто с ним работал...
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29.04.2020 09:18 Ответить
Тобі особисто казали,чи ще кому?
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29.04.2020 09:27 Ответить
У тебя в ушах вата набита? не слышишь, что говорит Рябошапка?
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29.04.2020 10:02 Ответить
Рябошапка це всі, і вони тобі безватному казали особисто?
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29.04.2020 10:08 Ответить
Мне не нужно говорить лично, что зеленский - тотальный му@ак. Суждения рождаются под действием поступков. Так вот: поступки зеленского говорят об этом очень ярко, однозначно и лучше всяких слов.
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29.04.2020 10:11 Ответить
Хто такий Зеленський знає вся Україна,чому не пишеш який му@ак ти і які твої дії слава богу ніхто не бачить.?
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29.04.2020 10:18 Ответить
Могу сказать только то, что говорил в свое время Порох: думай. Это необходимо, особенно таким как ты. Сначала будет тяжело, потом это станет нормой. Когда подумаешь, сам ответишь на свой не очень умный вопрос.
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29.04.2020 10:21 Ответить
Мені і потрох нічого не говорим,бо для мене було достатньо його відрубаних рук і він7 для мене такий же авторітіт як і ти.
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29.04.2020 10:27 Ответить
Разум, я так понимаю, это не твое. Ну ладно, что ж я сделаю...
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29.04.2020 10:38 Ответить
И это не лишено зравого смысла, учитывая личную обиду, но в данном случае он даже не про Бубочку.
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29.04.2020 09:34 Ответить
А как прыгали после оглашения результатов голосования в 19. Поверили в чистые еврейские сердца.
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29.04.2020 11:15 Ответить
ПТН-ПНХ
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29.04.2020 09:19 Ответить
На волне популизма Организм стал президентом,а все его окружение и протеже берут пример с него
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29.04.2020 09:15 Ответить
та все тут понятно..... это реванш.... портянка знает что делает.....
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29.04.2020 09:18 Ответить
Якщо справа буде програна,сісти повинна венедиктова за посадовий злочин
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29.04.2020 09:21 Ответить
Чьё бы мычало. Ряботряпка завоняло, а что сам то саботировали и НИЧЕГО не сделал полезного?
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29.04.2020 09:22 Ответить
Как думаешь чье мнение важнее? Твое или папы Ганзюк?
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29.04.2020 18:11 Ответить
Рябошапка заработал плюс в карму, покинув зеко-манду.
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29.04.2020 09:25 Ответить
Возможно дело Гандзют чрезвычайно важно для телевидения и прессы, ибо затронуты интересы каких-то олигархов. Но, для народа важны другие вопросы, например: как и когда прокуратура собирается расследовать зверские убийства военнослужащих ВСУ российскими террористами.
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29.04.2020 09:29 Ответить
Антоненко Володимир Володимирович 2019, https://declarations.com.ua/region/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C З апорізька область,
https://declarations.com.ua/office/%D0%9A%D0%B0%D0%BC Кам'янсько-Дніпровська міська рада Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області , міський голова, 73 (СЕМЬДЕСЯТ ТРИ) !!!!!!! земельных участка, большая часть получена в один день!!!!! Давайте сделаем рвача знаменитым.
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29.04.2020 09:42 Ответить
Сумнівів у цьому немає! Але де "борці" за справедливість? Де нацсуки і їх колеги швабода? Домітингувалися? Те що напрацювали вам ненависні попередники, зливають.Нічого нового там у справі немає, є тільки "решалово". І вже пам*ять у деяких відшибло, як аваківці хотіли "закрити" не ту особу?
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29.04.2020 09:47 Ответить
Рябошапка, а что ТЫ сделал, чтобы завершить расследование? Времени не хватило как Луценко?
Вообще, где обещанные тобой посадки? Чумак, Трепак - такие были критики режима Порошенка, каждый делали какие-то заявления, обличали, а когда получили высокие должности пропали просто с экранов радаров, и не видно и не слышно их было.
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29.04.2020 09:48 Ответить
А давай у папы Гоньзюк спросим?
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29.04.2020 18:12 Ответить
Давай ты сначала научишься правильно писать его фамилию, а то чув звін, та не знає де він.
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29.04.2020 18:44 Ответить
Да задолбали, то орут что расследования идут слишком долго то что слишком быстро передают в суд. 2 года уже прошло, для следственных действий времени более чем достаточно.
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29.04.2020 09:52 Ответить
У я бы говорит не спешил и еще с пяток лет бумажки перекладывал, какой смысл вопить о зраде до решения суда.
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29.04.2020 09:55 Ответить
Прокацапские у власти, и главные спасатель Путина и любитель Януковича( он сам говорил что во время Майдана ездил к Яныкк в Хонку) Зеля, нае..ал. всех су..а
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29.04.2020 10:15 Ответить
Так і весна мине і нікого не посадять 😂😂😂. Ну хіба парочку дівчат за погрози бубочці і ще пару чоловік, що по "походці" схожі на терористів. Прійдьот осєнь будєм сажать?
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29.04.2020 10:18 Ответить
"Радіо Свобода"
Генпрокурорка Венедіктова: білі плями в декларації та бізнес-зв'язки членів родини || CХЕМИ №256
https://youtu.be/FUgW8tUGklI Youtube
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29.04.2020 10:23 Ответить
Хотілося б почути думку Рябошапки відносно брифінгу по справі Шеремета і якості підозри.
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29.04.2020 10:25 Ответить
Его увольнение о всем говорит.
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29.04.2020 12:41 Ответить
Боже правый! Чья бы мычала. За время пребывания в должности можно было полстраны пересажать...
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29.04.2020 10:32 Ответить
Да, сейчас посмотрим, дайте им месяц. Так?
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29.04.2020 12:42 Ответить
Люди, уважно дивіться за руками ЗЕбілів!! щоб ті мерзотники чогось під паніку не натворили.....
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти єрмаки, бєні, ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, льовочкіни, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!
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29.04.2020 10:36 Ответить
Прокуроры хуже бандитов.
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29.04.2020 10:46 Ответить
"Дуже цікавий і змістовний коментар" від людини яка своє життя жодної справи не розслідувала і не направила до суду. З таким же виразом обличчя він може коментувати розслідування вбивства Кенеді, до якого він має таке ж відношення як і до цієї справи.
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29.04.2020 11:04 Ответить
"РОЗУМНИЙ" нарід вибрав собі "вождів"---безробітніх,піарщиків, клоунів, ворогів України, продажних гнид,україноненависників---то і їжте це лайно, бо воно смачніше шоколада.
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29.04.2020 11:18 Ответить
Забавно, что когда он был прокурором, не мог внятно ответить ни по одному резонансному делу, зато теперь язык без костей.
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29.04.2020 11:29 Ответить
При этом, больше всех возмущались его уходу именно соросята и порохоботы, выводы сами делайте. Так же обращайте внимание, какие именно сми публикуют его высказывания.
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29.04.2020 11:32 Ответить
Заплатили суке .
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29.04.2020 12:56 Ответить
Когда постоянные участники акции "ктоубилКатюГанзюк" массово голосовали за Голохвастова , они представляли себе как Свырид Свыридович лично ловит и сажает в тюрму всех и вся. Жизнь оказалась иной. Только люде это ничему не научит.
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29.04.2020 13:09 Ответить
Як ці підараси попадають в команду призидента?.....!
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29.04.2020 13:23 Ответить
под таким комментами в самый раз подвешивать демотиваторы "аХтожЭтоЗдееееелал???"
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29.04.2020 15:20 Ответить
Коняка вшивая .
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29.04.2020 14:53 Ответить
 
 