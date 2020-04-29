Это слив производства, - Рябошапка о завершении дела Гандзюк. ВИДЕО

Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка считает, что преждевременная передача в суд дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк может быть "сливом производства". Восстановить во второй раз расследование уже будет невозможно.

Дело об убийстве Екатерины Гандзюк слишком рано передавать в суд, ведь это приведет к фактическому сливу уголовного производства. И во второй раз его возобновить уже будет невозможно – отметил экс-генпрокурор Украины Руслан Рябошапка в комментарии 24 каналу, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, он пока не владеет всей информацией по расследованию, поскольку почти 2 месяца уже не в Генпрокуратуре.

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"Однако, из того что я знаю, то большое количество следственных действий не было проведено, и большое количество доказательств, которые были бы определяющими для обвинительного приговора, собраны не были. Именно поэтому я понимаю и разделяю обеспокоенность активной части украинского общества, которая вчера вышла к ОП", – отметил Рябошапка.

"Слишком рано, мне кажется, сейчас передавать это дело в суд. Недоказанность вины приведет к тому, что приговоры будут оправдываемыми, и поэтому мы так и не узнаем, кто был заказчиком этого преступления, и какие были детали. Поэтому преждевременное раскрытие материалов и передача в суд, грубо говоря, является сливом уголовного производства. Во второй раз возобновить производство будет уже невозможно", – подчеркнул экс-генпрокурор.

По его мнению, Генпрокурор Ирина Венедиктова сделала это для того, чтобы, вероятно, улучшить свой имидж.

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"Наиболее вероятно, что наличие большого количества негатива заставляет ее идти таким образом, чтобы дать хоть какие-то победы, чтобы улучшить имидж прокуратуры и свой персональный", – пояснил Рябошапка.алов производства.

Ранее СБУ завершила досудебное расследование по делу Гандзюк: организаторы - Мангер и Левин.Тем временем, под Офисом Президента прошла акция протеста против "слива" дела об убийстве Гандзюк. Активисты отстаивают продолжение расследования дела об убийстве Гандзюк: "Зеленский, требуем объяснений! Венедиктову - в отставку".

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

24 января 2020 года на территории Болгарии в результате совместных действий украинских и болгарских правоохранителей задержан Алексей Левин, который разыскивался по подозрению в причастности к убийству Гандзюк. 27 января стало известно, что Украина направила в Болгарию запрос на экстрадицию Левина. Позже суд в Болгарии принял решение об экстрадиции в Украину Алексея Левина (Москаленко).

16 февраля адвокаты председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера - Дмитрий Ильченко и Андрей Мурашкин - пытались попасть в тюрьму болгарского города Бургас для встречи с подозреваемым в организации покушения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк.

11 марта Апелляционный суд в болгарском городе Бургас оставил в силе решение суда первой инстанции - разрешение экстрадировать Левина в Украину. Сам подозреваемый в комментарии hromadske сообщил, что будет обращаться в ЕСПЧ с иском против Болгарии.

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16 марта самолет с подозреваемым прибыл в Украину из Болгарии. На следующий день Печерский суд Киева взял под стражу до 2 апреля без внесения залога Алексея Левина (Москаленко).