Це зливання провадження, - Рябошапка про завершення справи Гандзюк. ВIДЕО

Колишній Генеральний прокурор Руслан Рябошапка вважає, що дочасна передача до суду справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк може бути "зливанням провадження". Відновити вдруге розслідування вже буде неможливо.

Справу про вбивство Катерини Гандзюк занадто рано передавати до суду, адже це призведе до фактичного зливання кримінального провадження. І вдруге його відновити вже буде неможливо - зазначив ексгенпрокурор України Руслан Рябошапка в коментарі 24 каналу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, він поки не володіє всією інформацією з розслідування, оскільки майже 2 місяці вже не в Генпрокуратурі.

"Однак, з того, що я знаю, то велику кількість слідчих дій не було проведено, і велика кількість доказів, які були б визначальними для обвинувального вироку, зібрані не були. Саме тому я розумію і поділяю стурбованість активної частини українського суспільства, яка вчора вийшла до ОП", - зазначив Рябошапка.

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"Занадто рано, мені здається, зараз передавати цю справу до суду. Недоведеність провини призведе до того, що вироки будуть виправдовувальними, і тому ми так і не дізнаємося, хто був замовником цього злочину, і які були деталі. Тому передчасне розкриття матеріалів і передача в суд, грубо кажучи, є зливанням кримінального провадження. Вдруге відновити провадження буде вже неможливо", - підкреслив ексгенпрокурор.

На його думку, Генпрокурор Ірина Венедіктова зробила це для того, щоб, ймовірно, поліпшити свій імідж.

"Найбільш ймовірно, що наявність великої кількості негативу змушує її йти таким чином, щоб дати хоч якісь перемоги, щоб поліпшити імідж прокуратури і свій персональний", - пояснив Рябошапка.

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Раніше СБУ завершила досудове розслідування у справі Гандзюк: організатори - Мангер і Левін. Тим часом, під Офісом Президента відбулася акція протесту проти "зливу" справи про вбивство Гандзюк. Активісти відстоюють продовження розслідування справи про вбивство Гандзюк: "Зеленський, вимагаємо пояснень! Венедіктову - у відставку".

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

24 січня на території Болгарії унаслідок спільних дій українських і болгарських правоохоронців затримано Олексія Левіна, який розшукувався за підозрою в причетності до вбивства Гандзюк. 27 січня стало відомо, що Україна направила до Болгарії запит на екстрадицію Левіна. Пізніше суд у Болгарії ухвалив рішення про екстрадицію в Україну Олексія Левіна (Москаленка).

16 лютого адвокати голови Херсонської облради Владислава Мангера - Дмитро Ільченко та Андрій Мурашкін - намагалися потрапити до в'язниці болгарського міста Бургас для зустрічі з підозрюваним в організації замаху на радницю мера Херсона Катерину Гандзюк.

11 березня Апеляційний суд у болгарському місті Бургас залишив чинним рішення суду першої інстанції - дозвіл екстрадувати Левіна в Україну. Сам підозрюваний у коментарі hromadske повідомив, що звертатиметься до ЄСПЛ із позовом проти Болгарії.

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16 березня літак з підозрюваним прибув в Україну з Болгарії. Наступного дня Печерський суд Києва взяв під варту до 2 квітня без внесення застави Олексія Левіна (Москаленка).