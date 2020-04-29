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Новини Відео Убивство Гандзюк
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Це зливання провадження, - Рябошапка про завершення справи Гандзюк. ВIДЕО

Колишній Генеральний прокурор Руслан Рябошапка вважає, що дочасна передача до суду справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк може бути "зливанням провадження". Відновити вдруге розслідування вже буде неможливо.

Справу про вбивство Катерини Гандзюк занадто рано передавати до суду, адже це призведе до фактичного зливання кримінального провадження. І вдруге його відновити вже буде неможливо - зазначив ексгенпрокурор України Руслан Рябошапка в коментарі 24 каналу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, він поки не володіє всією інформацією з розслідування, оскільки майже 2 місяці вже не в Генпрокуратурі.

"Однак, з того, що я знаю, то велику кількість слідчих дій не було проведено, і велика кількість доказів, які були б визначальними для обвинувального вироку, зібрані не були. Саме тому я розумію і поділяю стурбованість активної частини українського суспільства, яка вчора вийшла до ОП", - зазначив Рябошапка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Батько Гандзюк звернувся до Зеленського: "Не ховайтеся від правди, вона все одно наздожене", -

"Занадто рано, мені здається, зараз передавати цю справу до суду. Недоведеність провини призведе до того, що вироки будуть виправдовувальними, і тому ми так і не дізнаємося, хто був замовником цього злочину, і які були деталі. Тому передчасне розкриття матеріалів і передача в суд, грубо кажучи, є зливанням кримінального провадження. Вдруге відновити провадження буде вже неможливо", - підкреслив ексгенпрокурор.

На його думку, Генпрокурор Ірина Венедіктова зробила це для того, щоб, ймовірно, поліпшити свій імідж.

"Найбільш ймовірно, що наявність великої кількості негативу змушує її йти таким чином, щоб дати хоч якісь перемоги, щоб поліпшити імідж прокуратури і свій персональний", - пояснив Рябошапка.

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Раніше СБУ завершила досудове розслідування у справі Гандзюк: організатори - Мангер і Левін. Тим часом, під Офісом Президента відбулася акція протесту проти "зливу" справи про вбивство Гандзюк. Активісти відстоюють продовження розслідування справи про вбивство Гандзюк: "Зеленський, вимагаємо пояснень! Венедіктову - у відставку".

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

24 січня на території Болгарії унаслідок спільних дій українських і болгарських правоохоронців затримано Олексія Левіна, який розшукувався за підозрою в причетності до вбивства Гандзюк. 27 січня стало відомо, що Україна направила до Болгарії запит на екстрадицію Левіна. Пізніше суд у Болгарії ухвалив рішення про екстрадицію в Україну Олексія Левіна (Москаленка).

16 лютого адвокати голови Херсонської облради Владислава Мангера - Дмитро Ільченко та Андрій Мурашкін - намагалися потрапити до в'язниці болгарського міста Бургас для зустрічі з підозрюваним в організації замаху на радницю мера Херсона Катерину Гандзюк.

11 березня Апеляційний суд у болгарському місті Бургас залишив чинним рішення суду першої інстанції - дозвіл екстрадувати Левіна в Україну. Сам підозрюваний у коментарі hromadske повідомив, що звертатиметься до ЄСПЛ із позовом проти Болгарії.

Також читайте: Суд взяв під варту фігуранта справи Гандзюк Левіна

16 березня літак з підозрюваним прибув в Україну з Болгарії. Наступного дня Печерський суд Києва взяв під варту до 2 квітня без внесення застави Олексія Левіна (Москаленка).

Автор: 

Рябошапка Руслан (441) Гандзюк Катерина (549) Венедіктова Ірина (829)


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Топ коментарі
+29
Даже на 100% бубочкин прокурор, признаёт это!
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29.04.2020 09:14 Відповісти
+24
после увольнений они ВСЕ заявляют о том, что Бубочка конченный мудак, дурак и проходимец...
Все...., кто с ним работал...
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29.04.2020 09:18 Відповісти
+18
На волне популизма Организм стал президентом,а все его окружение и протеже берут пример с него
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29.04.2020 09:15 Відповісти
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Даже на 100% бубочкин прокурор, признаёт это!
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29.04.2020 09:14 Відповісти
после увольнений они ВСЕ заявляют о том, что Бубочка конченный мудак, дурак и проходимец...
Все...., кто с ним работал...
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29.04.2020 09:18 Відповісти
Тобі особисто казали,чи ще кому?
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29.04.2020 09:27 Відповісти
У тебя в ушах вата набита? не слышишь, что говорит Рябошапка?
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29.04.2020 10:02 Відповісти
Рябошапка це всі, і вони тобі безватному казали особисто?
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29.04.2020 10:08 Відповісти
Мне не нужно говорить лично, что зеленский - тотальный му@ак. Суждения рождаются под действием поступков. Так вот: поступки зеленского говорят об этом очень ярко, однозначно и лучше всяких слов.
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29.04.2020 10:11 Відповісти
Хто такий Зеленський знає вся Україна,чому не пишеш який му@ак ти і які твої дії слава богу ніхто не бачить.?
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29.04.2020 10:18 Відповісти
Могу сказать только то, что говорил в свое время Порох: думай. Это необходимо, особенно таким как ты. Сначала будет тяжело, потом это станет нормой. Когда подумаешь, сам ответишь на свой не очень умный вопрос.
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29.04.2020 10:21 Відповісти
Мені і потрох нічого не говорим,бо для мене було достатньо його відрубаних рук і він7 для мене такий же авторітіт як і ти.
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29.04.2020 10:27 Відповісти
Разум, я так понимаю, это не твое. Ну ладно, что ж я сделаю...
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29.04.2020 10:38 Відповісти
И это не лишено зравого смысла, учитывая личную обиду, но в данном случае он даже не про Бубочку.
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29.04.2020 09:34 Відповісти
А как прыгали после оглашения результатов голосования в 19. Поверили в чистые еврейские сердца.
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29.04.2020 11:15 Відповісти
ПТН-ПНХ
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29.04.2020 09:19 Відповісти
На волне популизма Организм стал президентом,а все его окружение и протеже берут пример с него
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29.04.2020 09:15 Відповісти
та все тут понятно..... это реванш.... портянка знает что делает.....
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29.04.2020 09:18 Відповісти
Якщо справа буде програна,сісти повинна венедиктова за посадовий злочин
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29.04.2020 09:21 Відповісти
Чьё бы мычало. Ряботряпка завоняло, а что сам то саботировали и НИЧЕГО не сделал полезного?
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29.04.2020 09:22 Відповісти
Как думаешь чье мнение важнее? Твое или папы Ганзюк?
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29.04.2020 18:11 Відповісти
Рябошапка заработал плюс в карму, покинув зеко-манду.
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29.04.2020 09:25 Відповісти
Возможно дело Гандзют чрезвычайно важно для телевидения и прессы, ибо затронуты интересы каких-то олигархов. Но, для народа важны другие вопросы, например: как и когда прокуратура собирается расследовать зверские убийства военнослужащих ВСУ российскими террористами.
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29.04.2020 09:29 Відповісти
Антоненко Володимир Володимирович 2019, https://declarations.com.ua/region/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C З апорізька область,
https://declarations.com.ua/office/%D0%9A%D0%B0%D0%BC Кам'янсько-Дніпровська міська рада Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області , міський голова, 73 (СЕМЬДЕСЯТ ТРИ) !!!!!!! земельных участка, большая часть получена в один день!!!!! Давайте сделаем рвача знаменитым.
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29.04.2020 09:42 Відповісти
Сумнівів у цьому немає! Але де "борці" за справедливість? Де нацсуки і їх колеги швабода? Домітингувалися? Те що напрацювали вам ненависні попередники, зливають.Нічого нового там у справі немає, є тільки "решалово". І вже пам*ять у деяких відшибло, як аваківці хотіли "закрити" не ту особу?
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29.04.2020 09:47 Відповісти
Рябошапка, а что ТЫ сделал, чтобы завершить расследование? Времени не хватило как Луценко?
Вообще, где обещанные тобой посадки? Чумак, Трепак - такие были критики режима Порошенка, каждый делали какие-то заявления, обличали, а когда получили высокие должности пропали просто с экранов радаров, и не видно и не слышно их было.
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29.04.2020 09:48 Відповісти
А давай у папы Гоньзюк спросим?
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29.04.2020 18:12 Відповісти
Давай ты сначала научишься правильно писать его фамилию, а то чув звін, та не знає де він.
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29.04.2020 18:44 Відповісти
Да задолбали, то орут что расследования идут слишком долго то что слишком быстро передают в суд. 2 года уже прошло, для следственных действий времени более чем достаточно.
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29.04.2020 09:52 Відповісти
У я бы говорит не спешил и еще с пяток лет бумажки перекладывал, какой смысл вопить о зраде до решения суда.
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29.04.2020 09:55 Відповісти
Прокацапские у власти, и главные спасатель Путина и любитель Януковича( он сам говорил что во время Майдана ездил к Яныкк в Хонку) Зеля, нае..ал. всех су..а
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29.04.2020 10:15 Відповісти
Так і весна мине і нікого не посадять 😂😂😂. Ну хіба парочку дівчат за погрози бубочці і ще пару чоловік, що по "походці" схожі на терористів. Прійдьот осєнь будєм сажать?
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29.04.2020 10:18 Відповісти
"Радіо Свобода"
Генпрокурорка Венедіктова: білі плями в декларації та бізнес-зв'язки членів родини || CХЕМИ №256
https://youtu.be/FUgW8tUGklI Youtube
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29.04.2020 10:23 Відповісти
Хотілося б почути думку Рябошапки відносно брифінгу по справі Шеремета і якості підозри.
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29.04.2020 10:25 Відповісти
Его увольнение о всем говорит.
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29.04.2020 12:41 Відповісти
Боже правый! Чья бы мычала. За время пребывания в должности можно было полстраны пересажать...
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29.04.2020 10:32 Відповісти
Да, сейчас посмотрим, дайте им месяц. Так?
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29.04.2020 12:42 Відповісти
Люди, уважно дивіться за руками ЗЕбілів!! щоб ті мерзотники чогось під паніку не натворили.....
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти єрмаки, бєні, ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, льовочкіни, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!
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29.04.2020 10:36 Відповісти
Прокуроры хуже бандитов.
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29.04.2020 10:46 Відповісти
"Дуже цікавий і змістовний коментар" від людини яка своє життя жодної справи не розслідувала і не направила до суду. З таким же виразом обличчя він може коментувати розслідування вбивства Кенеді, до якого він має таке ж відношення як і до цієї справи.
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29.04.2020 11:04 Відповісти
"РОЗУМНИЙ" нарід вибрав собі "вождів"---безробітніх,піарщиків, клоунів, ворогів України, продажних гнид,україноненависників---то і їжте це лайно, бо воно смачніше шоколада.
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29.04.2020 11:18 Відповісти
Забавно, что когда он был прокурором, не мог внятно ответить ни по одному резонансному делу, зато теперь язык без костей.
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29.04.2020 11:29 Відповісти
При этом, больше всех возмущались его уходу именно соросята и порохоботы, выводы сами делайте. Так же обращайте внимание, какие именно сми публикуют его высказывания.
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29.04.2020 11:32 Відповісти
Заплатили суке .
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29.04.2020 12:56 Відповісти
Когда постоянные участники акции "ктоубилКатюГанзюк" массово голосовали за Голохвастова , они представляли себе как Свырид Свыридович лично ловит и сажает в тюрму всех и вся. Жизнь оказалась иной. Только люде это ничему не научит.
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29.04.2020 13:09 Відповісти
Як ці підараси попадають в команду призидента?.....!
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29.04.2020 13:23 Відповісти
под таким комментами в самый раз подвешивать демотиваторы "аХтожЭтоЗдееееелал???"
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29.04.2020 15:20 Відповісти
Коняка вшивая .
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29.04.2020 14:53 Відповісти
 
 