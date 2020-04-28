Батько Гандзюк звернувся до Зеленського: "Не ховайтеся від правди, вона все одно наздожене",

Батько загиблої активістки Катерини Гандзюк Віктор звинувачує генпрокурора Венедіктову в руйнуванні справи про вбивство його дочки і закликає Зеленського втрутитися.

Свою позицію Віктор Гандзюк озвучив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

На його думку, великою помилкою було звільнення заступника генпрокурора Віктора Трепака, який вів справу про вбивство його дочки і при якому правоохоронці затримали в Болгарії організатора нападу Левіна, а другий організатор, Павловський, опинився в СІЗО.

"І все це вирішила розтрощити Венедіктова. Вона трощила безжально, прикриваючись обіцянками зробити все заплановане Віктором Трепаком, але без Трепака... Вона і її нова команда зробили нічого. І прокурори цього навіть не приховують. Левін не дав покази. Павловський не дав покази. А прокурори спрацювали за схемою "вбивці мовчать, значить ми не будемо працювати", — написав Гандзюк.

Батько загиблої активістки обурений, що прокуратура завершила розслідування за 3 місяці до закінчення терміну.

"Мангер і його адвокати терміново почали вимагати... ні, не так... ВИМАГАТИ передати справу в суд без показів Левіна та Павловського. Вимагати, вимагати, вимагати... Саме цю вимогу виконала нова генпрокурор. Венедиктова виконала вимогу Мангера. Венедіктова виконала його вимогу у день його народження. Цинізм цього вчинку – скажений!" — написав Гандзюк.

За його словами, прессекретарка президента Юлія Мендель вчора вперше почула про те, що прокурори передали справу до суду, не довівши її до кінця. З цього Віктор Гандзюк робить висновок, що прокуратура обдурила Зеленського.

Володимире Олександровичу, я не знаю, чи вам покажуть мої слова, але сподіваюсь вам як батьку і президенту все ще не байдуже, що думають люди, яким немає що приховувати і які два роки були послідовно відверті і з владою, і з суспільством. Справа вбивства Каті, її успішне і всебічне розслідування може захтистити сотні і тисячі людей, може стати запобіжником, може стати символом. Але при такому ідіотському і легковажному ставленні Офісу Генерального прокурора цього результату не буде. Просто не буде", — звернувся батько активістки до президента.

"Не ховайтесь від правди, вона все одно наздожене", — додав він.







