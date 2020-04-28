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Новини Убивство Гандзюк
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Батько Гандзюк звернувся до Зеленського: "Не ховайтеся від правди, вона все одно наздожене", -

Батько Гандзюк звернувся до Зеленського:

Батько загиблої активістки Катерини Гандзюк Віктор звинувачує генпрокурора Венедіктову в руйнуванні справи про вбивство його дочки і закликає Зеленського втрутитися.

Свою позицію Віктор Гандзюк озвучив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

На його думку, великою помилкою було звільнення заступника генпрокурора Віктора Трепака, який вів справу про вбивство його дочки і при якому правоохоронці затримали в Болгарії організатора нападу Левіна, а другий організатор, Павловський, опинився в СІЗО.

"І все це вирішила розтрощити Венедіктова. Вона трощила безжально, прикриваючись обіцянками зробити все заплановане Віктором Трепаком, але без Трепака... Вона і її нова команда зробили нічого. І прокурори цього навіть не приховують. Левін не дав покази. Павловський не дав покази. А прокурори спрацювали за схемою "вбивці мовчать, значить ми не будемо працювати", — написав Гандзюк.

Батько загиблої активістки обурений, що прокуратура завершила розслідування за 3 місяці до закінчення терміну.

"Мангер і його адвокати терміново почали вимагати... ні, не так... ВИМАГАТИ передати справу в суд без показів Левіна та Павловського. Вимагати, вимагати, вимагати... Саме цю вимогу виконала нова генпрокурор. Венедиктова виконала вимогу Мангера. Венедіктова виконала його вимогу у день його народження. Цинізм цього вчинку – скажений!" — написав Гандзюк.

За його словами, прессекретарка президента Юлія Мендель вчора вперше почула про те, що прокурори передали справу до суду, не довівши її до кінця. З цього Віктор Гандзюк робить висновок, що прокуратура обдурила Зеленського.

Володимире Олександровичу, я не знаю, чи вам покажуть мої слова, але сподіваюсь вам як батьку і президенту все ще не байдуже, що думають люди, яким немає що приховувати і які два роки були послідовно відверті і з владою, і з суспільством. Справа вбивства Каті, її успішне і всебічне розслідування може захтистити сотні і тисячі людей, може стати запобіжником, може стати символом. Але при такому ідіотському і легковажному ставленні Офісу Генерального прокурора цього результату не буде. Просто не буде", — звернувся батько активістки до президента.

"Не ховайтесь від правди, вона все одно наздожене", — додав він.

Батько Гандзюк звернувся до Зеленського: Не ховайтеся від правди, вона все одно наздожене, - 01Батько Гандзюк звернувся до Зеленського: Не ховайтеся від правди, вона все одно наздожене, - 02
Батько Гандзюк звернувся до Зеленського: Не ховайтеся від правди, вона все одно наздожене, - 03
Батько Гандзюк звернувся до Зеленського: Не ховайтеся від правди, вона все одно наздожене, - 04
Батько Гандзюк звернувся до Зеленського: Не ховайтеся від правди, вона все одно наздожене, - 05

Автор: 

Зеленський Володимир (24391) Трепак Віктор (87) Гандзюк Катерина (549) Венедіктова Ірина (829)


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Топ коментарі
+72
"Не прячьтесь от правды, она все равно догонит", - отец Гандзюк обратился к Зеленскому - Цензор.НЕТ 1944
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28.04.2020 21:31 Відповісти
+27
Жаль батька. Коли помилка - президент, тоді і генпрокурор, як наслідок, теж помилка природи.
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28.04.2020 21:36 Відповісти
+22
Зеленський це взагалі помилка всієї України...
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28.04.2020 21:51 Відповісти
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"Не прячьтесь от правды, она все равно догонит", - отец Гандзюк обратился к Зеленскому - Цензор.НЕТ 1944
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28.04.2020 21:31 Відповісти
Хрюша, це зветься фістінгом...
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28.04.2020 21:35 Відповісти
Сразу видно ценителя
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28.04.2020 21:37 Відповісти
Скрков, с таким ником сядь на бутилку, на мою руку не расчитивай.
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28.04.2020 21:40 Відповісти
З такими темпами може бути і футфістінг.
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29.04.2020 00:10 Відповісти
Чекалкін красень! Браво!
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28.04.2020 21:47 Відповісти
Лично для меня это закономерность, а не неожиданность!
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28.04.2020 21:34 Відповісти
ЗЕЛЕНАЯ ТВАРЬ-----ПОСЛУШАЙ ОТЦА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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29.04.2020 09:03 Відповісти
Так ото ж. Хворе суспільство ще плекає примарну надію на "хорошого і доброго" вовочку. Нема ніякого вовочки! Є черговий вилупок на найвищій посаді в країні, який буде відстоювати інтереси виключно свого оточення і олігархічно-злодійського оточення яке вже 20 років "керує" країною. Так, у новообраного президента потенційно був реальний шанс направити країну в цивілізоване русло демократичного розвитку на зразок європейського чи американського з ментальними особливостями, але ким виявився Володя Зеленський??? Недалекий, сцикливий, Зеленопук Бубочка Янелохович.(бульш коректно не получається).
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29.04.2020 10:25 Відповісти
Жаль батька. Коли помилка - президент, тоді і генпрокурор, як наслідок, теж помилка природи.
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28.04.2020 21:36 Відповісти
Луценко это доказал
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28.04.2020 21:54 Відповісти
І тут цілком згодна.
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28.04.2020 23:17 Відповісти
Хто, хто заніс гроши? Просто намагаюся зрозуміти зебільну логіку!
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28.04.2020 21:52 Відповісти
ЗА ГРОШІ ДО ДЕНИСА ВІН МАБУТЬ ЗНАЄ ХТО НОСИТЬ.
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28.04.2020 23:15 Відповісти
зебіл, "при Пороху" пятьох посадили, над одним йшов суд (і досі триває), одного повязали в СіІЗО (щоправда, жулька з адвокатами відмазали на домашній) а ще одного шукали в міжнародному розшуку.
Як же ви, 73/43%-тні, здатні брехати...
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28.04.2020 22:00 Відповісти
Зачем ты так откровенно лжешь, чмо убогое? Пороха он тоже критиковал, это элементарно проверяется, стоит лишь в поиске цензора его имя ввести и на историю новостей взглянуть.
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28.04.2020 22:45 Відповісти
Так только вы, ватные говноеды, размножаетесь, у людей это по другому происходит.
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28.04.2020 23:40 Відповісти
У соевой отрыжки всегда короткая память, когда им начинают задавать неудобные вопросы. Это же гнилой порошковый лепрозорий, и доказывать что-либо, наводящее тень на их хозяина - напрасная трата времени
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29.04.2020 08:35 Відповісти
Дарма батько Гандзюк до Зе звертається за Венедиктова людина Зе.
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28.04.2020 21:36 Відповісти
Неважно хто президент і хто генпрокурор!!!
Вбивство Гонгадзе і що було далі, знаєш?
Ото ж бо...
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28.04.2020 21:44 Відповісти
Це все зрозумыло, але додатковий тиск ніколи не завадить.
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29.04.2020 09:37 Відповісти
Это все одна шайка
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28.04.2020 21:37 Відповісти
тобто ссанича обманула прокурорша-ватніца, мендель зуб дає?
Вам, шановний пан Гандзюк, треба бути реалістом: усі ці "персонажи" з загального зеленого ящика, немає "царя, якого обманюють", а є шобло дегенератів та ділетантів
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28.04.2020 21:40 Відповісти
Зеленский-нас не догонишь!
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28.04.2020 21:40 Відповісти
Прокуратура и полиция - это органы власти УЗУРПАТОРОВ, в гражданском государстве (РЕСПУБЛИКЕ) должны быть выборные шерифы (со штатом помощников и добровольцев ВООРУЖЕННЫХ граждан), выборный суд и следственный орган, в том числе частный сыск! А залог власти НАРОДА - ДО ЗУБОВ ВООРУЖЕННЫЕ ГРАЖДАНЕ (не РАБЫ и не ПОДДАННЫЕ - это не НАРОД, а НАСЕЛЕНИЕ)!
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28.04.2020 21:41 Відповісти
Полностью согласен , только власти нужно быдло, и она все делает для этого!
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29.04.2020 01:55 Відповісти
За последнее тысячелетие намерено культивировали и селекционировали безропотное и послушное РАБСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ (экономическую базу для ГОСПОД), свободных духом гнобили и убивали (это политика империй, начиная с римской). Отменить рабство - не значит, что рабы и их потомки куда-то вдруг "волшебным образом испарятся" или превратятся в ответственных и самодостаточных граждан (из гадкого утенка вырастет обычная и невзрачная утка, а не лебедь). Это очень серьезная проблема (краеугольный камень всех бед современности), которую намеренно замалчивают, а кто и замечает, тех обзывают "фашистами и расистами" (просто вешая пропагандистские ярлыки, прикрываясь утопическими идеями "о гуманизме и равенстве", без научной дискуссии и спора), ибо на "голосах" безответственных и невежественных современных рабов держится фальшивая и лживая ВЛАСТЬ УЗУРПАТОРОВ и авантюристов, тунеядцев и ушлых проходимцев!
Не наступило "счастья и благоденствия" в странах Африки и Индии после обретения независимости от "западных угнетателей и поработителей", не построено в рабском совке коммунистического "рая" (для рабов) и этому есть вполне научные и адекватные объяснения!
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29.04.2020 09:15 Відповісти
Я в цій ситуації не вірю ні батьку загиблої, ні бенекдіктовій. І навіть адвокатам. Вважаю, до розвалу слідства вони всі приложилися. Хто більше часу, хто менше... хто чуть-чуть, хто у вирішальній мірі - це вже історія другої похідної.
Шкода тільки Катю...
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28.04.2020 21:41 Відповісти
Зе перейняв естафету від Хряка2.0??
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28.04.2020 21:41 Відповісти
Пусть теперь гарант расскажет этому сильному человеку,что в стране восстановлена справедливость.Время идет,а власть не умнеет.
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28.04.2020 21:43 Відповісти
"Не прячьтесь от правды,..."--а он не прячется,он тупо рефлексирует. Венедиктова???Ну какой с неё ген.прокурор--"вошь дрожащая"
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28.04.2020 21:45 Відповісти
И чё дале,снова промолчим?
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28.04.2020 21:47 Відповісти
Колись і мати Гонгадзе роками боролась за справедливість слідства.
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28.04.2020 21:49 Відповісти
Когда шмарклю нагонят, тогда начнут следствие сначала.
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28.04.2020 21:50 Відповісти
Зеленський це взагалі помилка всієї України...
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28.04.2020 21:51 Відповісти
он - ПОМИЛКА ПРИРОДИ !!!!!!
и своих родителей
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28.04.2020 22:29 Відповісти
Только не надо к 80% дебилам,других присоединять.
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29.04.2020 00:02 Відповісти
Гарний цар, розберись з поганими боярами.
Одним з перших, після кенгурації, повернувся прокацапський риг портнов. Який, по суті, закулісний міністр юстиції при Зеленському. Шеф венідіктової. Який ненавидить і переслідує патріотів.
Горе було використано для передвиборного тиску. Все.
Для портнова вбивці української активістки- герої
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28.04.2020 21:51 Відповісти
Беги клоун...беги.
Пока есть шанс свалить все на плохое окружение..потом уже никто разбираться не будет.
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28.04.2020 21:59 Відповісти
Батько ще не зрозумів, що вбивцями його доньки були ті, з ким вона співпрацювала - фСБ(у)шники? А мав би зрозуміти, бо саме вони домоглися передання справи від МВС до них, саме вони поширювали брехню по справі, саме вони дурили його обяцянками, годували дезінформацією, фактично маніпулювали батьком. Використовували його горе і певну дезорієнтацію для перекладання провини на тих, хто до злочину і відношення не має, як от на Мангера, та й Павловський, звичайно, бандюк, але до вбивства, схоже, теж не має відношення. І є величезні сумніви, що кілер Левін теж брав участь. Навпаки, проглядається зв'язок безпосередні виконавці з "Правого сектору" (підконтрольні фСБ(у) - місцевий відставник-феесбеушник-керівник банди - діючий генера фСБ(у) Доценко, що керував операцією прикриття і дезинформації. А батька ввели в оману і спрямували на хибний шлях.
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28.04.2020 22:06 Відповісти
Вийшли на самих себе??
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28.04.2020 22:06 Відповісти
Очень жаль отца Гандзюк эта система ломает и уничтожает всех и все защищая себя а его обращение это обращение к пучстоте
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28.04.2020 22:07 Відповісти
Ну повторяю свой пост,дайте отцу ствол и он покажет виновного
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28.04.2020 22:14 Відповісти
пусть спрашиваю с пети. при нем произошло убийство Вовчик причем тут
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28.04.2020 22:40 Відповісти
УЖЕ І ВОВА ПІСЛЯ ПЕТІ ПРИЧОМ,ДВА ПРИЧОМИ.
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28.04.2020 23:21 Відповісти
нашел к кому обращаться, зеля же и нучил её что надо делать, выполняя планы заказчика
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28.04.2020 22:42 Відповісти
"Господин Порошенко, я очень хочу, чтобы вы перешли от "Я услышал" до "Я сделаю", а именно: посадили убийц Екатерины Гандзюк, посадили Свинарчуков...".

Кандидат в президенты Украины https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-novosti-svezhie-reytingi-vyborah-1547143569.html Владимир Зеленский , 15.04.2019
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28.04.2020 23:16 Відповісти
А можна порівняльні фото Венедиктової та Поклонської?... А то меня терзают смутные сомнения...
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28.04.2020 23:18 Відповісти
Только не надо к 80% дебилам,других присоединять.
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29.04.2020 00:05 Відповісти
Это не правосудие-это ВЕНИДИКОВЩИНА!
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29.04.2020 00:15 Відповісти
все вопросы к пороху убийце добровольцев и активистов!!!!!
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29.04.2020 06:39 Відповісти
Богдан ведь сказал что будет весело видимо он что-то знал
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29.04.2020 07:39 Відповісти
далеко не факт, что догонит, даже скорее наоборот - факт, что не догонит. чучма вон скоро от старости подохнет, а правда...где она, та правда?
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29.04.2020 08:02 Відповісти
Правда всё-равно догонит. Сильно сказано - как раз о Зе.
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29.04.2020 08:11 Відповісти
"Не ховайтеся від правди, вона все одно наздожене", - батько Гандзюк звернувся до Зеленського - Цензор.НЕТ 9408
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29.04.2020 08:24 Відповісти
ЧЕСТНО говоря, я не понимаю почему Зеленскому должно быть стыдно, ЧТО при нём было совершенно данное преступление?, или при нём это преступление пытались прикрыть, И если бы не активисты и общественность которые заставила вовремя правления Порошенка это дело возобновить, а то, что часть материалов как говорится похерили - ВЕДЬ это легко всё проверить. А вот как себя поведут работники прокуратуры и на сколько грамотно собранные материалы - ВОТ ТУТ ВОПРОС, А САМОЕ ГЛАВНОЕ КАКОЕ РЕШЕНИЕ ПРИМЕТ СУД.
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29.04.2020 10:03 Відповісти
Никто ничего расследовать не будет, заказчики аваков и парашенко, а зелёный заодно с нимм
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29.04.2020 11:15 Відповісти
 
 