Бойцы 30-й бригады уничтожили управляемой ракетой МТЛБ российских террористов. ВИДЕО

Украинские бойцы из 30-й ОМБр уничтожили управляемой ракетой МТЛБ (многоцелевой транспортёр-тягач лёгкий бронированный) российских оккупантов. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети пишет журналист Андрей Цаплиенко и публикует видеозапись успешной атаки.

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