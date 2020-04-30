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Бійці 30-ї бригади знищили керованою ракетою МТ-ЛБ російських терористів. ВIДЕО

Українські бійці з 30-ї ОМБр знищили керованою ракетою МТ-ЛБ (багатоцільовий транспортер-тягач легкий броньований) російських окупантів. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі пише журналіст Андрій Цаплієнко і публікує відеозапис успішної атаки.

Також дивіться: "Пляшки з-під горілки з окопів викидали. Бачили, як з гітарою ходили. Великдень ще святкують", - бійці ЗСУ біля Торецька про російських терористів. ВIДЕО

Автор: 

росія (66175) знищення (7608) Донбас (22358)


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Топ коментарі
+150
Молодці козаки! Бий сволоту!
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30.04.2020 10:31 Відповісти
+101
За Україну !! За її Волю!!
Ухх, пишаюсь Вами, Козаченьки !
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30.04.2020 10:33 Відповісти
+100
Браво хлопці!
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30.04.2020 10:37 Відповісти
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"Тридцятка" як завжди на висоті !!!
Добре, козаки, ДОБРЕ !!!
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30.04.2020 11:02 Відповісти
Бий москаля,Бий москаля.
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля"Да! Сука! Єсть! П#дарас, сука! Біжить г#ндон!" - бійці 30-ї бригади знищили керованою ракетою командирський позашляховик російських терористів - Цензор.НЕТ 8704
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30.04.2020 11:16 Відповісти
Як вам літературний етюд на тему-"Горіла срака москаля"?
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30.04.2020 11:17 Відповісти
Гарнюньо!
Варіація на запропоновану Вами тему: дупи у москалів і не гаснуть...
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30.04.2020 12:06 Відповісти
Шож там есть, як шо ..андон бежить. Пересрали ракету на металлолом получается. Нужно не с железом воевать, а с мясом.
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30.04.2020 11:25 Відповісти
Отбежал, кто выжил, а кто не выжил - тот не отбежал (раскинул мозгами).
И джипу писдарики - джипование окончено, пост сдал.
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30.04.2020 11:40 Відповісти
они же суки думают что на сафари приехали, на хохлов поохотиться с безопасного расстояния из бронированного джипа. Мрази конченые.
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30.04.2020 15:04 Відповісти
Здається, не в тему, але якось подорожував ютюбом и знайшов оцю пісеньку про українські "добробати" часів громадянської війни початку 20 століття. Дуже сподобалось.https://www.youtube.com/watch?v=Nqj7MzbJOIw
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30.04.2020 18:30 Відповісти
гандон должен валяться разорваный в хлам
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30.04.2020 21:52 Відповісти
3 км примерно.
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30.04.2020 11:31 Відповісти
2 300 - 2 500v примерно
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30.04.2020 17:52 Відповісти
А чему радоваться, у нас каждый день убитые и раненые при том что ещё при Падлошенко всех посадили в оборону
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30.04.2020 11:31 Відповісти
Радоваться надо прямому попаданию с немалой дистанции, техника уничтожена.
Отличная работа.
Позитивне відео на фоні "досягнень" команди коломойських.
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30.04.2020 11:44 Відповісти
Молодцы хлопцы ..!! Но боюсь ,это может вам " вылезти боком " . Вы же знаете как на это реагирует Зе . Ещё запишут вас в террористы . .
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30.04.2020 11:48 Відповісти
наверно сразу в рай без сладких апельсинов
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30.04.2020 11:54 Відповісти
Так и у Зе полный офис гандонов - чистка будет долгой.
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30.04.2020 11:55 Відповісти
Гандонів дохолєри у будь-якій владі. Тому так і живемо.
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30.04.2020 17:26 Відповісти
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/ato-donbas-ilovayskiy-kotel-richnicya-tragediji-50037442.html
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30.04.2020 11:58 Відповісти
Вроде мелочь, но приятно!
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30.04.2020 12:02 Відповісти
Бей свинособак ! (швайне-свинья (нем.) хунд-собака (немецкий)
Хлопцы! Переработайте их в удобрение!
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30.04.2020 12:07 Відповісти
Пора випускати Єнота.
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30.04.2020 12:08 Відповісти
Бійці 30-ї бригади знищили керованою ракетою МТ-ЛБ російських терористів - Цензор.НЕТ 105
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30.04.2020 19:11 Відповісти
Джип, скоріше за все, "віджатий", і не в "ярых стронников". Траба надіятися, що найгловніше відбулося за бугром.
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30.04.2020 12:08 Відповісти
кто-то во что-то попал...
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30.04.2020 12:17 Відповісти
Правильно! жечь гандонов
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30.04.2020 12:27 Відповісти
недоработка,а бегуна снять?
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30.04.2020 12:46 Відповісти
С двух км?
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01.05.2020 18:57 Відповісти
Сподіваюсь гандон, про якого йшла мова, далеко не втік))
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30.04.2020 12:47 Відповісти
Мінус парочка уродів ка цапських
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30.04.2020 12:58 Відповісти
Говорят, что пуля - ДУРА,
Враг не спорит, это - ФАКТ,
А прицельный выстрел ПТУРа,
Для кацапа - неДУРАК !
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30.04.2020 12:59 Відповісти
Надо было добить.
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30.04.2020 13:02 Відповісти
У Зелі та Єрмака сьогодні можливо навіть траур Завтра перемовини а тут...Знову стріляють..
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30.04.2020 13:22 Відповісти
У них траур навіть і без перемовин - їхніх братів-однодумців нищать бандерівці, ненависні бригаді клоуна.
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30.04.2020 13:45 Відповісти
Хорошо!
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30.04.2020 13:52 Відповісти
Ех Жаль гандона не добили
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30.04.2020 14:03 Відповісти
Напевно він все останнє життя буде страждати від такої контузії.
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30.04.2020 15:46 Відповісти
наші так не кажуть - "все останнє життя" - До смерті, до кінця, до останку
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30.04.2020 20:30 Відповісти
Смерть гавноедам! Слава Украинским воякам!
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30.04.2020 14:24 Відповісти
Ця русня настільки мерзотна, що сама смерть приймає їх за квотою... Побігло одне поза квотою... Це те саме, що в родючу землю лити нафту!
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30.04.2020 14:45 Відповісти
- Капрал Єнот!
- Йєс, сер!

"Да! Сука! Єсть! П#дарас, сука! Біжить г#ндон!" - бійці 30-ї бригади знищили керованою ракетою командирський позашляховик російських терористів - Цензор.НЕТ 5542
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30.04.2020 14:50 Відповісти
кто с мечом к нам прийдет - от меча и погибнет.
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30.04.2020 15:02 Відповісти
« мыча придут мыча и сгинут - мочи бычар »
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30.04.2020 22:07 Відповісти
Треба більше таких відео.
Сподіваюсь скоро ми побачимо такі відео із українськими гнидами, ну або як вони себе називають малоросами.
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30.04.2020 15:18 Відповісти
І бендьоровець чистісіньською російською мовою каже:
""Да! ****! Єсть! П#дарас, ****! Біжить г#ндон!"

Закон о язиках у дії
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30.04.2020 15:23 Відповісти
а ты не знал что даже в Польше русский мат - всем матам мат)), а говорит он на суржике - наш герой!!!!
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30.04.2020 19:48 Відповісти
в Польші є коронна "курва"
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01.05.2020 00:26 Відповісти
Километра за три ввалили
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30.04.2020 15:27 Відповісти
Зебил наверное посадит и расчет птура и комбрига за это !!!
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30.04.2020 15:28 Відповісти
Бейте российскую сволочь!!
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30.04.2020 15:57 Відповісти
Цікаво, чи покажуть це відео по ТБ.
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30.04.2020 16:43 Відповісти
Лучше бы Байрактар подключили .... как Эрдоган- НАШ!
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30.04.2020 17:00 Відповісти
Это просто красиво.
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30.04.2020 17:06 Відповісти
Бійці 30-ї бригади знищили керованою ракетою МТ-ЛБ російських терористів - Цензор.НЕТ 1644
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30.04.2020 19:13 Відповісти
а в это время снайпер обедал...
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30.04.2020 17:18 Відповісти
дістанція
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01.05.2020 10:14 Відповісти
а почему удмурта не добили из 50 го калибра?
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30.04.2020 17:42 Відповісти
далеченько для ружжа
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01.05.2020 10:15 Відповісти
пару мин положить не помешало-б
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01.05.2020 21:39 Відповісти
Слава нашим Украинским Воинам Защитникам Украины!
здоровья им до 100 лет!
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30.04.2020 19:15 Відповісти
І гарного настрою !
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01.05.2020 11:56 Відповісти
снайперам виговор! Тра' пользовать каждий случай шоп скорочувати поголов'я скота - гандон, таки, втік, але світився довго в повний рост
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30.04.2020 19:56 Відповісти
правда, дистанція прєдєльна даже для баретт М82
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01.05.2020 10:14 Відповісти
Міною б бігунця добрати...
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30.04.2020 20:23 Відповісти
Бійці 30-ї бригади знищили керованою ракетою МТ-ЛБ російських терористів - Цензор.НЕТ 27
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30.04.2020 21:04 Відповісти
ПТУРчик жалко
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30.04.2020 21:09 Відповісти
Смерть кацапським фашистам!
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30.04.2020 21:31 Відповісти
Ну вот снова появились эти замечательные видео с фронта) Так держать парни!
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01.05.2020 00:53 Відповісти
так ента мтлб там уже 5 лет стояла,

побила 100500 укрсолдат,

а решили выстрелить только сегодня

а вчера - позпавчера неделюназад??
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01.05.2020 01:30 Відповісти
https://censor.net/user/349341,ты тупой! больше не пиши,ато всем будет видна твоя тупость
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01.05.2020 06:01 Відповісти
ептичам слово не давали
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01.05.2020 10:48 Відповісти
Молодці, земляки !
Бийте ворога !
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01.05.2020 04:36 Відповісти
А контуженый-сбежал! Отстирывать штаны долго будет.
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01.05.2020 10:46 Відповісти
Звучить мова окупанта. Може це українську техніку підбили? І ще запостили сюди, щоб тішитися з тупих хохлів, які радіють загибелі своїх захисників?
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01.05.2020 12:34 Відповісти
и на чисто русском языке слышно: "БІжить г#ндон!"
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01.05.2020 15:23 Відповісти
PVol 69 тупий ольгінський алень с гугл перекладачем
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01.05.2020 15:24 Відповісти
Щось я такого там не слишав, зате добре чую, що завжди, коли цей цеховий сайт постить якусь аналогічну незрозумілу муйню з криками москальськими матюками за кадром, то набігає десятки платних тролів, які тішаться як платні актори на запусках ілонамаска.
Гидко мені, як вас суки ******** москальські земля носить. Бодай ви виздихали і шлях трафив ваші смердючі могили.
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02.05.2020 16:49 Відповісти
Гарний постріл Так тримати.
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01.05.2020 14:46 Відповісти
Так, як не має словника ненормативної лексики, то я можу писати що хочу.
"Біжить гандон *****"
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01.05.2020 18:40 Відповісти
Сподівіаюсь засмажили не тільки залізо але й шашлик..
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02.05.2020 00:20 Відповісти
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