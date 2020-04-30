Бійці 30-ї бригади знищили керованою ракетою МТ-ЛБ російських терористів. ВIДЕО
Українські бійці з 30-ї ОМБр знищили керованою ракетою МТ-ЛБ (багатоцільовий транспортер-тягач легкий броньований) російських окупантів. Увага! Ненормативна лексика!
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі пише журналіст Андрій Цаплієнко і публікує відеозапис успішної атаки.
Топ коментарі
+150 Michail Viktorovich
показати весь коментар30.04.2020 10:31 Відповісти Посилання
+101 Україна ЮА
показати весь коментар30.04.2020 10:33 Відповісти Посилання
+100 ruscrasher King
показати весь коментар30.04.2020 10:37 Відповісти Посилання
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Добре, козаки, ДОБРЕ !!!
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля
Варіація на запропоновану Вами тему: дупи у москалів і не гаснуть...
И джипу писдарики - джипование окончено, пост сдал.
Отличная работа.
Позитивне відео на фоні "досягнень" команди коломойських.
Хлопцы! Переработайте их в удобрение!
Враг не спорит, это - ФАКТ,
А прицельный выстрел ПТУРа,
Для кацапа - неДУРАК !
- Йєс, сер!
Сподіваюсь скоро ми побачимо такі відео із українськими гнидами, ну або як вони себе називають малоросами.
""Да! ****! Єсть! П#дарас, ****! Біжить г#ндон!"
Закон о язиках у дії
здоровья им до 100 лет!
побила 100500 укрсолдат,
а решили выстрелить только сегодня
а вчера - позпавчера неделюназад??
Бийте ворога !
Гидко мені, як вас суки ******** москальські земля носить. Бодай ви виздихали і шлях трафив ваші смердючі могили.
"Біжить гандон *****"