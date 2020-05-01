Израильский полицейский усмирил электрошокером русскоязычного хама на улице. ВИДЕО
Израильский полицейский применил электрошокер, чтобы усмирить буйного русскоязычного человека.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее видео у себя в Facebook разместил Илья Соколов.
"Тем временем в Израиле..
Пример, как надо поступать с руссцкой гопотой перебухавшей на первомай...", - прокомментировал он.
Це ті ж жиди ,вони просто культури від маскалів "набралися" ,а наглість їх природній стан.
Но лучше бы застрелили...
Но, судя по комментам, все прошло хорошо!
Всем - лайк и