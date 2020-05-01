Израильский полицейский усмирил электрошокером русскоязычного хама на улице. ВИДЕО

Израильский полицейский применил электрошокер, чтобы усмирить буйного русскоязычного человека.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее видео у себя в Facebook разместил Илья Соколов.

"Тем временем в Израиле..

Пример, как надо поступать с руссцкой гопотой перебухавшей на первомай...", - прокомментировал он.

