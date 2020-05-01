РУС
96 568 228

Израильский полицейский усмирил электрошокером русскоязычного хама на улице. ВИДЕО

Израильский полицейский применил электрошокер, чтобы усмирить буйного русскоязычного человека.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее видео у себя в Facebook разместил Илья Соколов.

"Тем временем в Израиле..
Пример, как надо поступать с руссцкой гопотой перебухавшей на первомай...", - прокомментировал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Защита русскоязычных" и "правда" о Второй мировой войне, - Путин озвучил свои предложения в российскую конституцию. ВИДЕО

Израиль (2096) русский язык (595) русский мир (645)
Топ комментарии
+94
Дорогие российские военнослужащие!!!
Чтобы сберечь свое здоровье, ознакомьтесь пожалуйста со значением вопросов, которые вам будут задавать "бандеровские добровольцы"!

Бійці 128 бригади (русини і венгри) зловили в зоні АТО і спілкуються із затриманими…
- Мішо, позерай, сепаратиста-м туй зловив.
- Десь го зловив?
- Туй на путьови.
- А се наш сепаратист вадь мацкальський?
- Фрас го знає. Йшов на машині. Я го остановив і зазвідав-ім, ди йде. Вун ми каже, ош у «магазин». Се се бовт по їхньому. Я вже сякий ош відпустити, або позераву - висить у машині лєнточка, ги сто жУків у шорі! Но то я го утяг із машини і положив на землю. Никай, там лежить. А пак знайшов-ім у багажнику автомат. Думаву, ош се се мацкаль.
- Може узвідати, де суть го цімбори?
- Мож. Айбо вун нич української не розуміє. Я пробував. Вун лем на ня упозерався ги баран на нові ворота. Нич української не розуміє.
- Йдеме. Я попробую...
- Добридинь! Як ся маєш? Не тисне шнурок на руки?
- Что?
- Дораз тя **** та бде ти і «что» і «как». Як ся пишеш?
- Пішеш?
- Айно! Фамілія, ім'я, по батькови. Удкідь-ісь?
- Іванов Іван Івановіч
- Не миригуй ня, бо точно тя дораз ****. Маєш метрику даяку?
- Что?
(чути звук удару у вухо)
- Я тя придупреждав, ош не миригуй ня. Метрика є? Паспорт по вашому. Утлевел. Аусвайс. Пітьо, як бде по англицьки паспорт?
(Пітьо помагає)
- Па-ас-с-спо-орт
- Дякуву.
(До сепаратиста)
- Ду ю спікінглиш? Ху із он дьюті тудей! Паспорт маєш? Паспорт!
- Да. Вот в карманє.
- Так. Іванов Іван Іванович. Не надурив. Зря-м тя у вухо ввалив-ім. Но вибач. Малинько-м нись миригований-ім. Айбо паспорт мацкальський, ге?
- Что?
(чути звук удару у друге вухо)
- Пувів-ім ти, ош не чтокай. Кажу, ош паспорт мацкальський. Як ісь-ся туй оказав?
- Оказав?
- Айно, оказав. Прописаний-ісь у Ростови, а йдеш із лєнточков і автоматом у Україні. Лем не кажи ми, ош ся заблудив.
- Заблудив?
- Ти што, дЕбіл єден? Не розумієш української, то бдеме по русскі. Звідаву, ош КАК ти ся туй оказав? ПРІЄХАЛ, звідаву, як, до фраса?
- Чєво???
(чути черговий удар у вухо)…
Дорогие российские военнослужащие!!!
Чтобы сберечь свое здоровье, ознакомьтесь пожалуйста со значением вопросов, которые вам будут задавать "бандеровские добровольцы"!
Як ся пишеш? - Фамилия, имя, отчество?
Де йдеш, до фраса? - Куда вас черти несут?
Маєш метрику даяку? - У Вас есть какие-то документы, которые удостоверяют вашу личность?
Де суть твої цімбОри? - В каком квадрате находится группа Ваших войск?
Кулько вас туй? - Каково количество вашей группы?
Ти дЕбіл єден? - Мне кажется, вы не поняли сути моего вопроса.
Не миригуй ня - Ваши вопросы очень похожи на желание затянуть время или обмануть меня. Это не может не злить. Особенно на фоне всеобщей нервозности в зоне АТО.
Дораз тя **** - Вы вынуждаете меня применить к вам методы физического воздействия. Это претит моему мировоззрению, но Вы не оставляете мне других вариантов получения необходимой нам информации с Вашей стороны.
01.05.2020 19:30 Ответить
+69
Израильский полицейский усмирил электрошокером русскоязычного хама на улице - Цензор.НЕТ 1306
01.05.2020 18:47 Ответить
+63
Вот - и хамло сразу все понял!
Шмаркля, учись, как правильно. а не типа в глаза заглядывать!
01.05.2020 18:48 Ответить
Пре-ле-стно!
01.05.2020 22:33 Ответить
Штук на 5 баксов он встрял.и заплатит, там без вариантов.
01.05.2020 23:15 Ответить
ну вот...надо учиться всему по новой так ка сАветская "культура" за границей не катит..
01.05.2020 23:17 Ответить
у нас бы его уже завтра уволили...а как же-"мышебрата" абидел...лавров будет в гневе...
02.05.2020 00:13 Ответить
А можна цьогоь поліцейського під Банкову
02.05.2020 01:15 Ответить
Приблизно таку ж картину бачив роки з два тому у Львові, лише там наше рідне українське бидло понти кидало перед поліцейськими, посилало їх скрізь і усюди, а ті барани дискутували з ним ще пів дня доки він окуiвше не кинувся зривати жетон з одного з них, тоді вже лише пов'язали його. А то що кацапська срань ужрамшись поводиться так за кордоном так це нікого вже давно не дивує окрім іноземців
02.05.2020 02:00 Ответить
Як добре, що в Ізраїлі "русскоязычный" скоріше виняток. Відновили забуту мову і користуються, а у нас є мова, є культура, а нікому не треба.
02.05.2020 03:17 Ответить
"Як добре, що в Ізраїлі "русскоязычный" скоріше виняток." https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%B2_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B5 -25% населення самі вийнятки?
Це ті ж жиди ,вони просто культури від маскалів "набралися" ,а наглість їх природній стан.
02.05.2020 08:13 Ответить
Прекрасно.
Но лучше бы застрелили...
02.05.2020 05:18 Ответить
Ізраїльський поліцейський приборкав електрошокером російськомовного хама на вулиці - Цензор.НЕТ 2291
02.05.2020 07:29 Ответить
У них просто станки для нарізки понтів різні!
02.05.2020 08:14 Ответить
ватні понти здуваються після першого ж постілу електрошокеру ))
02.05.2020 08:16 Ответить
язык русский. национальность неизвестна.
02.05.2020 08:36 Ответить
Китаец это был, к гадалке не ходи.
02.05.2020 09:28 Ответить
Из сииильно северного китая, из Китай-города в общем
02.05.2020 21:43 Ответить
не китаец. европеоид.
11.05.2020 17:35 Ответить
Ты меня не путай. Все китайцы любят русских. И учат ихний язык. А иначе как Сибирь под себя ассимилировать?
11.05.2020 17:40 Ответить
Израильский полицейский усмирил электрошокером русскоязычного хама / Лещ стал ближе. Когда израильтяне уничтожат хотя бы одного военнослужащего РФ, Иван Петрович Сидоров отметит это событие Львівським світлим и лещом.
02.05.2020 08:45 Ответить
правильно поступил полицейский,напруги надо было добавить что бы трухануло козломордого.охренели вообще.то кричали бей евреев спасай россею а теперь на все наоборот бей кацапов спасай израиль .ОДОБРЯМ.
02.05.2020 09:13 Ответить
Не успела посмотреть видео...
Но, судя по комментам, все прошло хорошо!
Всем - лайк и
02.05.2020 10:46 Ответить
https://www.facebook.com/ilia.sokolov.9/videos/2002194449912366/
02.05.2020 12:40 Ответить
Видео удалено.
02.05.2020 13:07 Ответить
на ютубе есть
02.05.2020 13:40 Ответить
У кого ФСБбук заблочен - https://youtu.be/59dFWg6nQY0 Ютуб
02.05.2020 13:39 Ответить
Израильский полицейский усмирил электрошокером русскоязычного хама /уманьским полицейским на заметку.
02.05.2020 15:31 Ответить
Да это пьянючие молдоване я их на Тахане Мерказит часто гоняю.
02.05.2020 15:35 Ответить
Зачётно...
02.05.2020 18:24 Ответить
Походу имбецел это ты.
03.05.2020 20:41 Ответить
