Ізраїльський поліцейський приборкав електрошокером російськомовного хама на вулиці. ВIДЕО
Ізраїльський поліцейський застосував електрошокер, щоб утихомирити буйного російськомовного чоловіка.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео у себе в Facebook розмістив Ілля Соколов.
"Тим часом в Ізраїлі ..
Приклад, як треба чинити з руссцкою гопотою, яка перебухала на першотравень...", - прокоментував він.
Топ коментарі
+94 Огусто
показати весь коментар01.05.2020 19:30 Відповісти Посилання
+69 Lvbnhj
показати весь коментар01.05.2020 18:47 Відповісти Посилання
+63 Олег Бехтер
показати весь коментар01.05.2020 18:48 Відповісти Посилання
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Це ті ж жиди ,вони просто культури від маскалів "набралися" ,а наглість їх природній стан.
Но лучше бы застрелили...
Но, судя по комментам, все прошло хорошо!
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