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Ізраїльський поліцейський приборкав електрошокером російськомовного хама на вулиці. ВIДЕО

Ізраїльський поліцейський застосував електрошокер, щоб утихомирити буйного російськомовного чоловіка.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео у себе в Facebook розмістив Ілля Соколов.

"Тим часом в Ізраїлі ..

Приклад, як треба чинити з руссцкою гопотою, яка перебухала на першотравень...", - прокоментував він.

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Автор: 

Ізраїль (1793) російська мова (316) русский мир (471)


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Топ коментарі
+94
Дорогие российские военнослужащие!!!
Чтобы сберечь свое здоровье, ознакомьтесь пожалуйста со значением вопросов, которые вам будут задавать "бандеровские добровольцы"!

Бійці 128 бригади (русини і венгри) зловили в зоні АТО і спілкуються із затриманими…
- Мішо, позерай, сепаратиста-м туй зловив.
- Десь го зловив?
- Туй на путьови.
- А се наш сепаратист вадь мацкальський?
- Фрас го знає. Йшов на машині. Я го остановив і зазвідав-ім, ди йде. Вун ми каже, ош у «магазин». Се се бовт по їхньому. Я вже сякий ош відпустити, або позераву - висить у машині лєнточка, ги сто жУків у шорі! Но то я го утяг із машини і положив на землю. Никай, там лежить. А пак знайшов-ім у багажнику автомат. Думаву, ош се се мацкаль.
- Може узвідати, де суть го цімбори?
- Мож. Айбо вун нич української не розуміє. Я пробував. Вун лем на ня упозерався ги баран на нові ворота. Нич української не розуміє.
- Йдеме. Я попробую...
- Добридинь! Як ся маєш? Не тисне шнурок на руки?
- Что?
- Дораз тя **** та бде ти і «что» і «как». Як ся пишеш?
- Пішеш?
- Айно! Фамілія, ім'я, по батькови. Удкідь-ісь?
- Іванов Іван Івановіч
- Не миригуй ня, бо точно тя дораз ****. Маєш метрику даяку?
- Что?
(чути звук удару у вухо)
- Я тя придупреждав, ош не миригуй ня. Метрика є? Паспорт по вашому. Утлевел. Аусвайс. Пітьо, як бде по англицьки паспорт?
(Пітьо помагає)
- Па-ас-с-спо-орт
- Дякуву.
(До сепаратиста)
- Ду ю спікінглиш? Ху із он дьюті тудей! Паспорт маєш? Паспорт!
- Да. Вот в карманє.
- Так. Іванов Іван Іванович. Не надурив. Зря-м тя у вухо ввалив-ім. Но вибач. Малинько-м нись миригований-ім. Айбо паспорт мацкальський, ге?
- Что?
(чути звук удару у друге вухо)
- Пувів-ім ти, ош не чтокай. Кажу, ош паспорт мацкальський. Як ісь-ся туй оказав?
- Оказав?
- Айно, оказав. Прописаний-ісь у Ростови, а йдеш із лєнточков і автоматом у Україні. Лем не кажи ми, ош ся заблудив.
- Заблудив?
- Ти што, дЕбіл єден? Не розумієш української, то бдеме по русскі. Звідаву, ош КАК ти ся туй оказав? ПРІЄХАЛ, звідаву, як, до фраса?
- Чєво???
(чути черговий удар у вухо)…
Дорогие российские военнослужащие!!!
Чтобы сберечь свое здоровье, ознакомьтесь пожалуйста со значением вопросов, которые вам будут задавать "бандеровские добровольцы"!
Як ся пишеш? - Фамилия, имя, отчество?
Де йдеш, до фраса? - Куда вас черти несут?
Маєш метрику даяку? - У Вас есть какие-то документы, которые удостоверяют вашу личность?
Де суть твої цімбОри? - В каком квадрате находится группа Ваших войск?
Кулько вас туй? - Каково количество вашей группы?
Ти дЕбіл єден? - Мне кажется, вы не поняли сути моего вопроса.
Не миригуй ня - Ваши вопросы очень похожи на желание затянуть время или обмануть меня. Это не может не злить. Особенно на фоне всеобщей нервозности в зоне АТО.
Дораз тя **** - Вы вынуждаете меня применить к вам методы физического воздействия. Это претит моему мировоззрению, но Вы не оставляете мне других вариантов получения необходимой нам информации с Вашей стороны.
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01.05.2020 19:30 Відповісти
+69
Израильский полицейский усмирил электрошокером русскоязычного хама на улице - Цензор.НЕТ 1306
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01.05.2020 18:47 Відповісти
+63
Вот - и хамло сразу все понял!
Шмаркля, учись, как правильно. а не типа в глаза заглядывать!
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01.05.2020 18:48 Відповісти
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Пре-ле-стно!
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01.05.2020 22:33 Відповісти
Штук на 5 баксов он встрял.и заплатит, там без вариантов.
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01.05.2020 23:15 Відповісти
ну вот...надо учиться всему по новой так ка сАветская "культура" за границей не катит..
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01.05.2020 23:17 Відповісти
у нас бы его уже завтра уволили...а как же-"мышебрата" абидел...лавров будет в гневе...
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02.05.2020 00:13 Відповісти
А можна цьогоь поліцейського під Банкову
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02.05.2020 01:15 Відповісти
Приблизно таку ж картину бачив роки з два тому у Львові, лише там наше рідне українське бидло понти кидало перед поліцейськими, посилало їх скрізь і усюди, а ті барани дискутували з ним ще пів дня доки він окуiвше не кинувся зривати жетон з одного з них, тоді вже лише пов'язали його. А то що кацапська срань ужрамшись поводиться так за кордоном так це нікого вже давно не дивує окрім іноземців
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02.05.2020 02:00 Відповісти
Як добре, що в Ізраїлі "русскоязычный" скоріше виняток. Відновили забуту мову і користуються, а у нас є мова, є культура, а нікому не треба.
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02.05.2020 03:17 Відповісти
"Як добре, що в Ізраїлі "русскоязычный" скоріше виняток." https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%B2_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B5 -25% населення самі вийнятки?
Це ті ж жиди ,вони просто культури від маскалів "набралися" ,а наглість їх природній стан.
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02.05.2020 08:13 Відповісти
Прекрасно.
Но лучше бы застрелили...
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02.05.2020 05:18 Відповісти
Ізраїльський поліцейський приборкав електрошокером російськомовного хама на вулиці - Цензор.НЕТ 2291
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02.05.2020 07:29 Відповісти
У них просто станки для нарізки понтів різні!
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02.05.2020 08:14 Відповісти
ватні понти здуваються після першого ж постілу електрошокеру ))
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02.05.2020 08:16 Відповісти
язык русский. национальность неизвестна.
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02.05.2020 08:36 Відповісти
Китаец это был, к гадалке не ходи.
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02.05.2020 09:28 Відповісти
Из сииильно северного китая, из Китай-города в общем
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02.05.2020 21:43 Відповісти
не китаец. европеоид.
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11.05.2020 17:35 Відповісти
Ты меня не путай. Все китайцы любят русских. И учат ихний язык. А иначе как Сибирь под себя ассимилировать?
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11.05.2020 17:40 Відповісти
Израильский полицейский усмирил электрошокером русскоязычного хама / Лещ стал ближе. Когда израильтяне уничтожат хотя бы одного военнослужащего РФ, Иван Петрович Сидоров отметит это событие Львівським світлим и лещом.
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02.05.2020 08:45 Відповісти
правильно поступил полицейский,напруги надо было добавить что бы трухануло козломордого.охренели вообще.то кричали бей евреев спасай россею а теперь на все наоборот бей кацапов спасай израиль .ОДОБРЯМ.
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02.05.2020 09:13 Відповісти
Не успела посмотреть видео...
Но, судя по комментам, все прошло хорошо!
Всем - лайк и
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02.05.2020 10:46 Відповісти
https://www.facebook.com/ilia.sokolov.9/videos/2002194449912366/
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02.05.2020 12:40 Відповісти
Видео удалено.
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02.05.2020 13:07 Відповісти
на ютубе есть
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02.05.2020 13:40 Відповісти
У кого ФСБбук заблочен - https://youtu.be/59dFWg6nQY0 Ютуб
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02.05.2020 13:39 Відповісти
Израильский полицейский усмирил электрошокером русскоязычного хама /уманьским полицейским на заметку.
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02.05.2020 15:31 Відповісти
Да это пьянючие молдоване я их на Тахане Мерказит часто гоняю.
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02.05.2020 15:35 Відповісти
Зачётно...
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02.05.2020 18:24 Відповісти
Походу имбецел это ты.
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03.05.2020 20:41 Відповісти
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