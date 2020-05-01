Ізраїльський поліцейський приборкав електрошокером російськомовного хама на вулиці. ВIДЕО

Ізраїльський поліцейський застосував електрошокер, щоб утихомирити буйного російськомовного чоловіка.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео у себе в Facebook розмістив Ілля Соколов.

"Тим часом в Ізраїлі ..

Приклад, як треба чинити з руссцкою гопотою, яка перебухала на першотравень...", - прокоментував він.

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