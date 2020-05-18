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В Ливии проправительственные войска захватили российский ЗРК "Панцирь". ВИДЕО+ФОТО

В Ливии бойцы проправительственных войск захватили зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРК) наземного базирования "Панцирь" российского производства.

Соответствующее видео было обнародовано с освобожденной от "Ливийской национальной армии" авиабазы аль-Ваттийя, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на mil.in.ua.

Обнародовал видеоподтверждение местный блогер и активист Фарадж Шитав.

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До того как правительственные войска в Ливии захватили установку "Панцирь-1СЭ" на шасси MAN-SX45, они уже фиксировались у бойцов "Ливийской национальной армии".

В Ливии проправительственные войска захватили российский ЗРК Панцирь 01
В Ливии проправительственные войска захватили российский ЗРК Панцирь 02

"Панцирь-С1Э" в Ливии

Кроме того, по состоянию на 20:00 17 мая 2020 г. подтверждено уничтожение двух таких установок правительственными войсками Ливии.

Автор: 

армия РФ (19197) Ливия (680) оружие (10215) россия (95502)


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Топ комментарии
+55
Turkey thank you from Ukraine !!!! You are great fellows and our friends !!!
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18.05.2020 13:22
+36
Авиабаза Аль-Ватия перешла под контроль правительственных сил Ливии




Ключевая авиабаза Аль-Ватия, расположенная в районе Сирта, перешла под контроль признанного ООН Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Об этом сообщил командующий западным флангом сил ПНС Усама Джувейли.
С августа 2014 года база находилась под контролем военных маршала Халифы Хафтара, руководящего Ливийской национальной армией (ЛНА). Её использовали для ударов по расположенной в 130 километрах столице страны Триполи. Операция по освобождению авиабазы была начата 5 мая, https://www.aa.com.tr/ru/%D0%BC%D0%B8%D1%80/%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B9%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%81%D0%B8%D0%BB-%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B8/1844628 уточняет Anadolu Agency.
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18.05.2020 13:29
+33
"недолго продолжался бой: бежали робкие кацапы.."
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18.05.2020 13:37
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Turkey thank you from Ukraine !!!! You are great fellows and our friends !!!
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18.05.2020 13:22 Ответить
турецький спецназ виявився вправнішим за партнерів по турецькому потоку
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18.05.2020 13:34 Ответить
выставляйте на аукцион - американцы и израильтяне очень дорого дадут !
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18.05.2020 13:45 Ответить
ахаха, ну если будут летать на МиГах и прочем говне, тогда дадут, ибо панцыри только совковое говно сбивать и могут, как тот С-400 приводнил ватолет "РЭБ".
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18.05.2020 13:54 Ответить
У Лівії проурядові війська захопили російський ЗРК "Панцир" - Цензор.НЕТ 3636
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18.05.2020 14:10 Ответить
бєдний панцирь...
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18.05.2020 13:23 Ответить
ааль Ватия-ливийский бункер *****)))) со дня на день выкурят ливийцы его оттуда!!!
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18.05.2020 13:24 Ответить
Авиабаза Аль-Ватия перешла под контроль правительственных сил Ливии




Ключевая авиабаза Аль-Ватия, расположенная в районе Сирта, перешла под контроль признанного ООН Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Об этом сообщил командующий западным флангом сил ПНС Усама Джувейли.
С августа 2014 года база находилась под контролем военных маршала Халифы Хафтара, руководящего Ливийской национальной армией (ЛНА). Её использовали для ударов по расположенной в 130 километрах столице страны Триполи. Операция по освобождению авиабазы была начата 5 мая, https://www.aa.com.tr/ru/%D0%BC%D0%B8%D1%80/%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B9%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%81%D0%B8%D0%BB-%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B8/1844628 уточняет Anadolu Agency.
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18.05.2020 13:29 Ответить
Название-то какое подходящее - Аль Ватия.
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18.05.2020 13:52 Ответить
Подождем радоваться. Пусть турецкое АНАДОЛУ подтвердит, тогда - факт.
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18.05.2020 14:08 Ответить
Предпочитаю подтверждения Байрактаров.
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18.05.2020 14:24 Ответить
Авиабаза Аль-Ватия перешла под контроль правительственных сил Ливии.

Операция по освобождению авиабазы была начата 5 мая, https://www.aa.com.tr/ru/%D0%BC%D0%B8%D1%80/%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B9%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%81%D0%B8%D0%BB-%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B8/1844628 уточняет Anadolu Agency.

КЛИКНИ на ссылку на АНАДОЛУ в слове "уточняет"!
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18.05.2020 14:46 Ответить
Предлаю после победы Ливии переименовать местечко в из Аль Ватии в Ватан-могилу.
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18.05.2020 14:53 Ответить
Пусть станет городом-побратимом освобожденного Донецка.
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18.05.2020 15:23 Ответить
поплічники ***** мабуть колись з шахти виколупали
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18.05.2020 13:26 Ответить
Вірняк !
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18.05.2020 13:42 Ответить
Продадут Америке для изучения.
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18.05.2020 13:30 Ответить
Сподіваюсь, разом з обслугою.
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18.05.2020 13:32 Ответить
В Петербурге при перевозке на проезжую часть упал танк!



В Ливии проправительственные войска захватили российский ЗРК "Панцирь" - Цензор.НЕТ 8890
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18.05.2020 13:33 Ответить
Паламался?
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18.05.2020 13:39 Ответить
"недолго продолжался бой: бежали робкие кацапы.."
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18.05.2020 13:37 Ответить
Тепер їх потрібно знімати з озброєння. Адназначна.
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18.05.2020 13:41 Ответить
На перегной кацапо-фашискую падаль!
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18.05.2020 13:42 Ответить
MAN SE (прежнее название: машиностроительная фабрика Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg; https://ru.wikipedia.org/wiki/Societas_Europaea SE ) - автомобильный концерн, европейское акционерное общество открытого типа. Штаб-квартира расположена в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD Мюнхене . Основной акционер компании - концерн https://ru.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BD) Volkswagen AG , владеющий 75,73 % https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F акций . На предприятиях MAN по всему миру работает 53 824 человек (из них 31 444 сотрудников в Германии).
Ежегодный оборот составляет 14,2 млрд евро (2017 год), из них 76 % приходятся на производство за границей Германии.

Могли ли кацапы поставить на эту базу свое вооружение без разрешения немцев?
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18.05.2020 13:45 Ответить
Это типо я тебе продаю велосипед, но ставлю условие чтобы ты на нем на рыбалку не ездил, и пофиг шо ты его покупаешь шоб ездить рыбачить.
Так и тут - кого волнует что, как, откуда и почем делать будут с продукцией те кто ее купил?
Разве что обвес специфический - да и то - конкурентов куча - кому интересно что на базу машины поставят, и/или куда ее будут экспортировать?
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18.05.2020 13:59 Ответить
ты либо кацап, либо идиот. ИМЕННО ТАК И ЕСТЬ.
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18.05.2020 14:02 Ответить
Ні це не тіпо вєлосіпед. Це тіпо товари подвійного використання - гугл в помощь. Тільки у німців як і в решті европейців досить специфічне розуміння санкційного режиму - з категорії дєньгі нє пахнут.
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18.05.2020 14:52 Ответить
Нам немцы даже двигатели не хотели продавать. А то вдруг украинцы установят их в бронетранспортер, который потом обстреляет их важнейших торговых партнеров московитов.
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18.05.2020 16:19 Ответить
цій модифікації панцира понад 10 років - тоді ніяких санкцій не було
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18.05.2020 18:07 Ответить
Санкцій не було. Але була Грузія, була Молдова, була Чечня. Були проблеми (тут і поруч) масштаб яких був набагато більше ніж присловутий наплив біжинців в Європу. Але тоді "європейські какаяразніци" на це поклали болт.
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18.05.2020 18:17 Ответить
до чого тут Європа до паРаші? - шассі офіційно купляли Арабські Емірати і вони ж доставили ці панцирі в Лівію
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18.05.2020 19:30 Ответить
Нідочого. Як і Коля Саркозі нідочго відносно Лівії.
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18.05.2020 19:34 Ответить
Люди быстро и про Мистрали забыли. Рыбки аквариумные. Про контракт немцев и ватанов на обустройство крупнейшего военного полигона по моему в р-не Смоленска...
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18.05.2020 22:15 Ответить
немцев за MAN под санкции
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18.05.2020 14:00 Ответить
Не було ще тоді жодних санкцій для Козлостану
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18.05.2020 15:24 Ответить
Постачання шассі МАН були на початку 2000 років, після 2013 року кацапня не отримала жодну МАН
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18.05.2020 15:23 Ответить
"аль-Ваттийя". За такое скрепно-ватное название надо было биться до последнего ихтамнета.
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18.05.2020 13:48 Ответить
Касаба-Аль-Ватія
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18.05.2020 18:28 Ответить
не захватили , а отжали по праву
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18.05.2020 13:57 Ответить
Прикольное заземление (последнее фото) у этого чудо-панцира!?
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18.05.2020 14:19 Ответить
Якось не скрєпно і непатріотично. А чому МАN,а не камаз? Хоча турецьким безпілотникам якось пох...
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18.05.2020 14:40 Ответить
Ливийская армия уничтожила третий за 2 суток ЗРПК «Панцирь»!

Армия признанного ООН Правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила очередной зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь».Об этом сообщил пресс-секретарь командования сил ПНС Мухаммед Кунуну.По его словам, ЗРПК «Панцирь» российского производства, поставленный властями ОАЭ незаконным вооруженным формированиям Халифы Хафтара, уничтожен авиаударом к югу от города Сирт.Общее число ЗРПК «Панцирь», уничтоженных силами ПНС в Ливии за последние 48 часов достигло трех. Первые два комплекса российского производства были выведены из строя в районе авиабазы «Ватийе» на западе Ливии.Кроме того, выведен из строя один из комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сторонников Хафтара.Ранее сообщалось об уничтожении двух систем ПВО, переданных сторонникам Хафтара в авиабазе «Ватийе» на западе Ливии.
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18.05.2020 14:48 Ответить
ССшкам у бункера пуйла - приготовиться.
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18.05.2020 14:58 Ответить
Эрдоган вошел в кураж. Сирия, Ливия... на очереди Украина!
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18.05.2020 15:00 Ответить
на очереди - заблудившиеся рои беспилотников-ихтамнетов, выучившихся распознавать врага в небе Сирии и Ливии, в небе Крыма.
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18.05.2020 15:16 Ответить
Говорите, на авиабазе другие хозяева ? Вот и ладушки ! Местных к аллаху за прощением ,а путинских на дно!
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18.05.2020 15:21 Ответить
На кіл!
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18.05.2020 18:30 Ответить
А куди поділися ваньки? Втікали, аж пиляка стояла. І це їх налякали лівійські пастухи кіз, а якби зайшли американські війська?
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18.05.2020 15:43 Ответить
Дивно... навіть не підірвали... так швидко наступали на свої тили, чи у пісок закопалися??? Залишити такий шмат відсутньої ТАМ речовини... знову підставили ху-ла.
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18.05.2020 16:44 Ответить
Один захватили и два Панциря уничтожили.
Видео: https://istrind.livejournal.com/332233.html
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18.05.2020 17:25 Ответить
Пишут что Панцири на шасси MAN есть только в Арабских Эмиратах.
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18.05.2020 18:09 Ответить
Пофиг.Ты и под новым ником идешь нах😂🌷
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18.05.2020 18:53 Ответить
Ты коцап?😂🌷
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18.05.2020 19:18 Ответить
Гарна новина - тепер треба їі вивчити і задокументувати, думаю США не відмовляться від цього
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18.05.2020 18:25 Ответить
Настав час ***** застосувати всі свої "нєпрєдсказуєміє траєкторіі"
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18.05.2020 18:34 Ответить
А в чем триумф? Такие "Панцири" -экспортный вариант на шасси MAN для Арабских Эмиратов. Эмираты купили и подарили поддерживаемой ими ЛНА Хафтара. От российского осталось только имя.
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18.05.2020 18:42 Ответить
К ним ещё и экипаж положен, вряд ли у Хафтара такие специалисты есть, а вот в ЧВК можно их завербовать
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18.05.2020 20:56 Ответить
Возможно. Об этом не подумал.
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18.05.2020 22:01 Ответить
лол всёравно этот металлолом не чего из себя не представляет ..... Турецкие БПЛА это доказали. )))
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18.05.2020 20:48 Ответить
Ну и в чем перемога, кацапы еще продадут в замен утраченных, сомневаюсь что они кому-то там что-то подарили, за все арабы расплачиваются деньгами.
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18.05.2020 22:28 Ответить
 
 