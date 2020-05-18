В Ливии проправительственные войска захватили российский ЗРК "Панцирь". ВИДЕО+ФОТО

В Ливии бойцы проправительственных войск захватили зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРК) наземного базирования "Панцирь" российского производства.

Соответствующее видео было обнародовано с освобожденной от "Ливийской национальной армии" авиабазы аль-Ваттийя, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на mil.in.ua.

Обнародовал видеоподтверждение местный блогер и активист Фарадж Шитав.

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До того как правительственные войска в Ливии захватили установку "Панцирь-1СЭ" на шасси MAN-SX45, они уже фиксировались у бойцов "Ливийской национальной армии".





"Панцирь-С1Э" в Ливии

Кроме того, по состоянию на 20:00 17 мая 2020 г. подтверждено уничтожение двух таких установок правительственными войсками Ливии.