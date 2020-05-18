У Лівії проурядові війська захопили російський ЗРК "Панцир". ВІДЕО+ФОТО
У Лівії бійці проурядових військ захопили зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРК) наземного базування "Панцир" російського виробництва.
Відповідне відео було оприлюднено зі звільненою від "Лівійської національної армії" авіабази аль-Ваттія, передає Цензор.НЕТ із посиланням на mil.in.ua.
Оприлюднив відеопідтвердження місцевий блогер і активіст Фарадж Шитав.
До того як урядові війська в Лівії захопили установку "Панцир-1СЕ" на шасі MAN-SX45, вони вже фіксувалися у бійців "Лівійської національної армії".
"Панцир-С1Е" в Лівії
Крім того, станом на 20:00 17 травня 2020 року підтверджено знищення двох таких установок урядовими військами Лівії.
Топ коментарі
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Ключевая авиабаза Аль-Ватия, расположенная в районе Сирта, перешла под контроль признанного ООН Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Об этом сообщил командующий западным флангом сил ПНС Усама Джувейли.
С августа 2014 года база находилась под контролем военных маршала Халифы Хафтара, руководящего Ливийской национальной армией (ЛНА). Её использовали для ударов по расположенной в 130 километрах столице страны Триполи. Операция по освобождению авиабазы была начата 5 мая, https://www.aa.com.tr/ru/%D0%BC%D0%B8%D1%80/%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B9%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%81%D0%B8%D0%BB-%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B8/1844628 уточняет Anadolu Agency.
Операция по освобождению авиабазы была начата 5 мая, https://www.aa.com.tr/ru/%D0%BC%D0%B8%D1%80/%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B9%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%81%D0%B8%D0%BB-%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B8/1844628 уточняет Anadolu Agency.
КЛИКНИ на ссылку на АНАДОЛУ в слове "уточняет"!
Ежегодный оборот составляет 14,2 млрд евро (2017 год), из них 76 % приходятся на производство за границей Германии.
Могли ли кацапы поставить на эту базу свое вооружение без разрешения немцев?
Так и тут - кого волнует что, как, откуда и почем делать будут с продукцией те кто ее купил?
Разве что обвес специфический - да и то - конкурентов куча - кому интересно что на базу машины поставят, и/или куда ее будут экспортировать?
Армия признанного ООН Правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила очередной зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь».Об этом сообщил пресс-секретарь командования сил ПНС Мухаммед Кунуну.По его словам, ЗРПК «Панцирь» российского производства, поставленный властями ОАЭ незаконным вооруженным формированиям Халифы Хафтара, уничтожен авиаударом к югу от города Сирт.Общее число ЗРПК «Панцирь», уничтоженных силами ПНС в Ливии за последние 48 часов достигло трех. Первые два комплекса российского производства были выведены из строя в районе авиабазы «Ватийе» на западе Ливии.Кроме того, выведен из строя один из комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сторонников Хафтара.Ранее сообщалось об уничтожении двух систем ПВО, переданных сторонникам Хафтара в авиабазе «Ватийе» на западе Ливии.
Видео: https://istrind.livejournal.com/332233.html