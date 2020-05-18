У Лівії проурядові війська захопили російський ЗРК "Панцир". ВІДЕО+ФОТО

У Лівії бійці проурядових військ захопили зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРК) наземного базування "Панцир" російського виробництва.

Відповідне відео було оприлюднено зі звільненою від "Лівійської національної армії" авіабази аль-Ваттія, передає Цензор.НЕТ із посиланням на mil.in.ua.

Оприлюднив відеопідтвердження місцевий блогер і активіст Фарадж Шитав.

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До того як урядові війська в Лівії захопили установку "Панцир-1СЕ" на шасі MAN-SX45, вони вже фіксувалися у бійців "Лівійської національної армії".





"Панцир-С1Е" в Лівії

Крім того, станом на 20:00 17 травня 2020 року підтверджено знищення двох таких установок урядовими військами Лівії.