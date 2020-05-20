В Киеве зафиксировали три новых вспышки заболевания COVID-19, - Кличко. ВИДЕО
Очаги заболевания коронавирусом зафиксировали еще в двух общежитиях столицы - на улице Серповой и на улице Михаила Бойчука, а также в Центре социально-психологической реабилитации детей №1 - на улице Маяковского.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.
"Об очагах, обнаруженных в столице за прошедшие сутки. Вспышки заболевания зафиксировали еще в двух общежитиях города. Один на улице Серповой. Второй - на улице Михаила Бойчука", - сказал Кличко.
Так, в общежитии на улице Серповой проживают 340 человек. Среди которых обнаружили трех инфицированных и 7 контактных лиц. В общежитии на улице Бойчука проживают 55 человек. Там обнаружили двух больных, их госпитализировали. А также - 10 контактных лиц.
Мэр Киева сообщил, что общежития закрыли на карантин. Жителям предоставили медицинское сопровождение. Каждый день - два раза в день - происходит дезинфекция в помещениях общежитий.
"Также очаг заболевания обнаружили в Центре социально-психологической реабилитации детей №1 - на улице Маяковского. Там заболела медсестра. Среди контактных лиц - 38 человек из числа персонала и 62 ребенка. Их обследуют медики и осуществляют забор материала для ПЦР-тестов. Заведение закрыли на карантин", - отметил Кличко.
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во-вторых, грубость и хамство - не одно и то же.
в-третьих, ты не в курсе, что педаля от себя ужесточает дурантин. в частности установил запрет на посещение кладбищ? тока хоронить можно.
Хорошо что не на Лениновского
«Я - не из кацапов-разинь.
Я - дедом казак,
другим - сечевик,
а по рожденью - грузин», -
писав Володимир Маяковський. Його батько - дворянин, чиї предки були з козаків Запорізької Січі, у списку козацької старшини мав трьох Маяковських. Олександра Павленко - мати поета, походила із роду Кубанських козаків (14 Павленків у списку козацької старшини). Поет не цурався своїх козацьких коренів, а пишався ними. http://uahistory.com/topics/famous_people/4450