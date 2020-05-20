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В Киеве зафиксировали три новых вспышки заболевания COVID-19, - Кличко. ВИДЕО

Очаги заболевания коронавирусом зафиксировали еще в двух общежитиях столицы - на улице Серповой и на улице Михаила Бойчука, а также в Центре социально-психологической реабилитации детей №1 - на улице Маяковского.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Об очагах, обнаруженных в столице за прошедшие сутки. Вспышки заболевания зафиксировали еще в двух общежитиях города. Один на улице Серповой. Второй - на улице Михаила Бойчука", - сказал Кличко.

Так, в общежитии на улице Серповой проживают 340 человек. Среди которых обнаружили трех инфицированных и 7 контактных лиц. В общежитии на улице Бойчука проживают 55 человек. Там обнаружили двух больных, их госпитализировали. А также - 10 контактных лиц.

Мэр Киева сообщил, что общежития закрыли на карантин. Жителям предоставили медицинское сопровождение. Каждый день - два раза в день - происходит дезинфекция в помещениях общежитий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве за сутки COVID-19 подтвердили у 51 человека, зафиксировано два летальных случая, - Кличко. ИНФОГРАФИКА

"Также очаг заболевания обнаружили в Центре социально-психологической реабилитации детей №1 - на улице Маяковского. Там заболела медсестра. Среди контактных лиц - 38 человек из числа персонала и 62 ребенка. Их обследуют медики и осуществляют забор материала для ПЦР-тестов. Заведение закрыли на карантин", - отметил Кличко.

карантин (16729) Кличко Виталий (4637) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Так то він тобі заборонив...? Дивисьмсвого Блазня та не відволікайся!
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20.05.2020 12:30
+4
Виталя не ври пожалуйста! Президент сказал что все отлично! Под его руководством Короновирус побежден! Провокатор ты Виталик!
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20.05.2020 12:30
+2
Вот в жизнь не поверю что у 3 инфицированных студентов только 7 контактов с другими людьми.
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20.05.2020 12:30
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а ты ещё на месяц запрети мне полить цветы на могиле отца, педаля позорный...
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20.05.2020 12:28 Ответить
Так то він тобі заборонив...? Дивисьмсвого Блазня та не відволікайся!
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20.05.2020 12:30 Ответить
дурак ты и хам
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20.05.2020 12:40 Ответить
Я хам та дурень...? Ну по перше я тебе не ображав! А по друге відповідь на питання дай спочатку!
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20.05.2020 12:47 Ответить
ты. доказываю, что дурак: с первого раза очень простое предложение не понял. убедительно?
во-вторых, грубость и хамство - не одно и то же.
в-третьих, ты не в курсе, что педаля от себя ужесточает дурантин. в частности установил запрет на посещение кладбищ? тока хоронить можно.
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20.05.2020 12:55 Ответить
Вітаю. Тебе офіційно прийнято в клуб довбойобів! Не дякуй блазень!
У Києві зафіксували три нові спалахи захворювання на COVID-19, - Кличко - Цензор.НЕТ 3957
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20.05.2020 13:05 Ответить
ты оказался ещё тупее, чем это показалось с первого взгляда. впрочем, это характерная черта педалеботов: хозяин с отбитыми мозгами предпочитает работать с теми, кто ещё глупее.
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20.05.2020 13:10 Ответить
Я бачу в клубі довбойобів ти вже за свого! До речі, довбень, я не з Києва. Все, ходи здоровий, хай щастить.
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20.05.2020 13:15 Ответить
я понял, что ты, кондоша, не из Киева. у нас дураков мало.
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20.05.2020 13:16 Ответить
Как он мог, в такую-то жестокую засуху?
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20.05.2020 12:52 Ответить
Доходит до Вас туго. Повторяю ещё раз: ответы про курей и телескоп меня не интересуют.
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20.05.2020 12:56 Ответить
О, крызяблик снова дурака включил... Или Вы не выключались с прошлого раза?
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20.05.2020 13:05 Ответить
Виталя не ври пожалуйста! Президент сказал что все отлично! Под его руководством Короновирус побежден! Провокатор ты Виталик!
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20.05.2020 12:30 Ответить
Вот в жизнь не поверю что у 3 инфицированных студентов только 7 контактов с другими людьми.
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20.05.2020 12:30 Ответить
Вулиця маяковського у столиці...
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20.05.2020 12:34 Ответить
на улице Маяковского.\\\\\\\\\\\\\\

Хорошо что не на Лениновского
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20.05.2020 12:40 Ответить
"Товарищ москаль, на Украину зубы не скаль"
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20.05.2020 13:16 Ответить
7 (20) липня 1893 р. народився в селі Багдаді (Західна Грузія) в сім'ї керівника Багдадського лісництва Володимира Костянтиновича та Олександри Олексіївни Маяковських.
«Я - не из кацапов-разинь.
Я - дедом казак,
другим - сечевик,
а по рожденью - грузин», -
писав Володимир Маяковський. Його батько - дворянин, чиї предки були з козаків Запорізької Січі, у списку козацької старшини мав трьох Маяковських. Олександра Павленко - мати поета, походила із роду Кубанських козаків (14 Павленків у списку козацької старшини). Поет не цурався своїх козацьких коренів, а пишався ними. http://uahistory.com/topics/famous_people/4450
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20.05.2020 16:54 Ответить
 
 