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Новости Видео Убийство Шеремета
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Следствие по убийству Шеремета приказали завершить, - "Слідство.Інфо". ВИДЕО

Национальная полиция Украины на днях завершит расследование по делу убийства журналиста Павла Шеремета и передаст собранные материалы в прокуратуру.

Об этом со ссылкой на источники сообщает "Слідство.Інфо", информирует Цензор.НЕТ.

"Эти дни следователи по делу Шеремета работают допоздна. Они получили приказ сверху - завершать расследование. Также отмечается, что некоторые следователи не считают доказательства, собранные за последние месяцы, убедительными.

Несмотря на это, уже в ближайшие дни полиция объявит о завершении расследования. Далее материалы передадут в прокуратуру. И уже прокуратура будет решать, достаточно ли собранных доказательств для передачи дела в суд", - говорится в видеоблоге.

Смотрите также: Зеленский о деле Шеремета: Аваков ответственный за его результат. Суд должен разобраться. ВИДЕО

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

4 февраля 2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 февраля Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Нацполиция (16459) Шеремет Павел (564)


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Топ комментарии
+65
От этого дела просто воняет. Липой!
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22.05.2020 10:57
+51
Естественно, 12 числа кончаются все мыслимые и немыслимые сроки содержания патриотов под стражей без суда. Нужно срочно назначить виновных, сам потерпевший шибко просит.
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22.05.2020 10:58
+49
"Величайший" потерпевший, который самолично на той приснопамятной прессухе назначил патриотов виновными. Бубочку туда никто силком не тянул и за брехливый язык не дергал.
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22.05.2020 11:11
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Страница 2 из 2
Прямых улик нет, только косвенные. Будет прикольная ситуация, когда на них будут показывать пальцем на улице: это они убили Шеремета по заданию гру или фсб, но нет прямых улик, поэтому на свободе.
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22.05.2020 14:35 Ответить
Хотел бы посмотреть на этих, показывающих пальцами. Как погода в Челябинске?
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24.05.2020 21:28 Ответить
Прикольная ситуация будет, если они по освобождении не подадут в суд на авакова, зеленского, прокуратуру... Но это - вряд ли...
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24.05.2020 22:59 Ответить
Рюкзаков сказал-в прокуратуру! Значит в прокуратуру... Только бы нитки белые не забыть!
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22.05.2020 15:17 Ответить
Как только Бигус обосрал Зеленского вопросом о деле Шеремета на пресс-конференции, так сразу решили завершить расследование. Вот гнусные клоуны, продержали несколько месяцев людей в СИЗО не за что. А отвечать кто за это будет? А Зе так браво тогда на брифинге рапортовал что убийцы уже найдены и задержаны...
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22.05.2020 19:05 Ответить
Тут еще один вопрос - а как именно они собираются это расследование завершить? Может: посадить и все, и Щербаня еще на них повесить? Судя по упертости и тупости всего предыдущего, это вполне возможно.
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24.05.2020 13:26 Ответить
Маразм не может продолжаться вечно , по тому и шитый белыми нитками спектакль для Осла Оманского то же должен закончиться . Жалко только ребят которые не за что в СИЗО сидели.
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23.05.2020 09:12 Ответить
Слишком долго - недовольны.
Слишком быстро - опять недовольны!
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23.05.2020 10:34 Ответить
Не скиглы
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23.05.2020 14:15 Ответить
ХТО ТИ ШЕРЕМЕТ???
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23.05.2020 13:39 Ответить
Закусывать надо!(с)
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24.05.2020 15:12 Ответить
Пані вже закусила?
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24.05.2020 15:13 Ответить
Судя по твоему воплю :кто такой Ш? ты явно нетрезв
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24.05.2020 15:15 Ответить
Дивись далі.
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24.05.2020 15:16 Ответить
Ничего нового-следователи привычно скидывают на плечи суда,свои косяки...и суд теперь в течении 6 месяцев(по закону) будет решать:посадить или отправить дело обратно на доследование..а узники будут сидеть в тюрьме! А потом ещё ТРИ аппеляционных суда и узники будут сидеть в тюрьме 2-3 года!!!
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23.05.2020 15:47 Ответить
але не більше 4-х...та й то навряд...
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23.05.2020 23:24 Ответить
ЗЕ на прессухе без всяких жоказательств обвинил 3 человека.
Аваков начал шить лдиповые обвинения.

ЗЕ на прессухе задолбали вопросами о том будет ли он отвечать за липовые обвинения.
Аваков слочно завершает следствие.

И вы хотите сказать, что причина, по которой сидит 3 человека уже почти полгода по абсолютно липовым доказательствам, не ЗЕ???!!!
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23.05.2020 22:06 Ответить
ну він же не ...йому 42...
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23.05.2020 23:20 Ответить
маленькому мальчику только 42 годика
ну ошибся ,с кем не бывает
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24.05.2020 10:26 Ответить
буде те саме що й з справою Гримчака...купа шуму-а результат "0"...все одно уже літо...
"понти" ОП...
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23.05.2020 23:19 Ответить
Якби його не вбили, ніхто б і не знав би про його існування. Як і Бузини.
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24.05.2020 11:39 Ответить
Ну прям никто . Он гораздо известнее, чем Бузина. Но большинству украинцев абсолютно пофиг на обоих.
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24.05.2020 15:13 Ответить
Головне питання: на кого він працював?
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24.05.2020 15:14 Ответить
Нормальні журналісти на Радио-Вести не працювали.
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24.05.2020 15:18 Ответить
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