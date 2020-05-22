Следствие по убийству Шеремета приказали завершить, - "Слідство.Інфо". ВИДЕО

Национальная полиция Украины на днях завершит расследование по делу убийства журналиста Павла Шеремета и передаст собранные материалы в прокуратуру.

Об этом со ссылкой на источники сообщает "Слідство.Інфо", информирует Цензор.НЕТ.

"Эти дни следователи по делу Шеремета работают допоздна. Они получили приказ сверху - завершать расследование. Также отмечается, что некоторые следователи не считают доказательства, собранные за последние месяцы, убедительными.

Несмотря на это, уже в ближайшие дни полиция объявит о завершении расследования. Далее материалы передадут в прокуратуру. И уже прокуратура будет решать, достаточно ли собранных доказательств для передачи дела в суд", - говорится в видеоблоге.

Смотрите также: Зеленский о деле Шеремета: Аваков ответственный за его результат. Суд должен разобраться. ВИДЕО

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

4 февраля 2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 февраля Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.