УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11089 відвідувачів онлайн
Новини Відео Убивство Шеремета
22 998 126

Слідство щодо вбивства Шеремета наказали завершити, - "Слідство.Інфо". ВIДЕО

Національна поліція України днями завершить розслідування у справі вбивства журналіста Павла Шеремета і передасть зібрані матеріали в прокуратуру.

Про це з посиланням на джерела повідомляє "Слідство.Інфо", інформує Цензор.НЕТ.

"Цими днями слідчі у справі Шеремета працюють допізна. Вони отримали наказ зверху - завершувати розслідування. Також зазначається, що деякі слідчі не вважають докази, зібрані за останні місяці, переконливими.

Незважаючи на це, вже в найближчі дні поліція оголосить про завершення розслідування. Далі матеріали передадуть у прокуратуру. І вже прокуратура вирішуватиме, чи достатньо зібраних доказів для передачі справи в суд", - йдеться у відеоблозі.

Читайте також: Убивство Шеремета: Антоненкові змінили підозру - тепер він не організатор, а виконавець за попередньою змовою, - Маслов

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд ухвалив рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху машини.

Автор: 

Нацполіція (15164) Шеремет Павло (520)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+65
От этого дела просто воняет. Липой!
показати весь коментар
22.05.2020 10:57
+51
Естественно, 12 числа кончаются все мыслимые и немыслимые сроки содержания патриотов под стражей без суда. Нужно срочно назначить виновных, сам потерпевший шибко просит.
показати весь коментар
22.05.2020 10:58
+49
"Величайший" потерпевший, который самолично на той приснопамятной прессухе назначил патриотов виновными. Бубочку туда никто силком не тянул и за брехливый язык не дергал.
показати весь коментар
22.05.2020 11:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Прямых улик нет, только косвенные. Будет прикольная ситуация, когда на них будут показывать пальцем на улице: это они убили Шеремета по заданию гру или фсб, но нет прямых улик, поэтому на свободе.
показати весь коментар
22.05.2020 14:35 Відповісти
Хотел бы посмотреть на этих, показывающих пальцами. Как погода в Челябинске?
показати весь коментар
24.05.2020 21:28 Відповісти
Прикольная ситуация будет, если они по освобождении не подадут в суд на авакова, зеленского, прокуратуру... Но это - вряд ли...
показати весь коментар
24.05.2020 22:59 Відповісти
Рюкзаков сказал-в прокуратуру! Значит в прокуратуру... Только бы нитки белые не забыть!
показати весь коментар
22.05.2020 15:17 Відповісти
Как только Бигус обосрал Зеленского вопросом о деле Шеремета на пресс-конференции, так сразу решили завершить расследование. Вот гнусные клоуны, продержали несколько месяцев людей в СИЗО не за что. А отвечать кто за это будет? А Зе так браво тогда на брифинге рапортовал что убийцы уже найдены и задержаны...
показати весь коментар
22.05.2020 19:05 Відповісти
Тут еще один вопрос - а как именно они собираются это расследование завершить? Может: посадить и все, и Щербаня еще на них повесить? Судя по упертости и тупости всего предыдущего, это вполне возможно.
показати весь коментар
24.05.2020 13:26 Відповісти
Маразм не может продолжаться вечно , по тому и шитый белыми нитками спектакль для Осла Оманского то же должен закончиться . Жалко только ребят которые не за что в СИЗО сидели.
показати весь коментар
23.05.2020 09:12 Відповісти
Слишком долго - недовольны.
Слишком быстро - опять недовольны!
показати весь коментар
23.05.2020 10:34 Відповісти
Не скиглы
показати весь коментар
23.05.2020 14:15 Відповісти
ХТО ТИ ШЕРЕМЕТ???
показати весь коментар
23.05.2020 13:39 Відповісти
Закусывать надо!(с)
показати весь коментар
24.05.2020 15:12 Відповісти
Пані вже закусила?
показати весь коментар
24.05.2020 15:13 Відповісти
Судя по твоему воплю :кто такой Ш? ты явно нетрезв
показати весь коментар
24.05.2020 15:15 Відповісти
Дивись далі.
показати весь коментар
24.05.2020 15:16 Відповісти
Ничего нового-следователи привычно скидывают на плечи суда,свои косяки...и суд теперь в течении 6 месяцев(по закону) будет решать:посадить или отправить дело обратно на доследование..а узники будут сидеть в тюрьме! А потом ещё ТРИ аппеляционных суда и узники будут сидеть в тюрьме 2-3 года!!!
показати весь коментар
23.05.2020 15:47 Відповісти
але не більше 4-х...та й то навряд...
показати весь коментар
23.05.2020 23:24 Відповісти
ЗЕ на прессухе без всяких жоказательств обвинил 3 человека.
Аваков начал шить лдиповые обвинения.

ЗЕ на прессухе задолбали вопросами о том будет ли он отвечать за липовые обвинения.
Аваков слочно завершает следствие.

И вы хотите сказать, что причина, по которой сидит 3 человека уже почти полгода по абсолютно липовым доказательствам, не ЗЕ???!!!
показати весь коментар
23.05.2020 22:06 Відповісти
ну він же не ...йому 42...
показати весь коментар
23.05.2020 23:20 Відповісти
маленькому мальчику только 42 годика
ну ошибся ,с кем не бывает
показати весь коментар
24.05.2020 10:26 Відповісти
буде те саме що й з справою Гримчака...купа шуму-а результат "0"...все одно уже літо...
"понти" ОП...
показати весь коментар
23.05.2020 23:19 Відповісти
Якби його не вбили, ніхто б і не знав би про його існування. Як і Бузини.
показати весь коментар
24.05.2020 11:39 Відповісти
Ну прям никто . Он гораздо известнее, чем Бузина. Но большинству украинцев абсолютно пофиг на обоих.
показати весь коментар
24.05.2020 15:13 Відповісти
Головне питання: на кого він працював?
показати весь коментар
24.05.2020 15:14 Відповісти
Нормальні журналісти на Радио-Вести не працювали.
показати весь коментар
24.05.2020 15:18 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 