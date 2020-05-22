Слідство щодо вбивства Шеремета наказали завершити, - "Слідство.Інфо". ВIДЕО

Національна поліція України днями завершить розслідування у справі вбивства журналіста Павла Шеремета і передасть зібрані матеріали в прокуратуру.

Про це з посиланням на джерела повідомляє "Слідство.Інфо", інформує Цензор.НЕТ.

"Цими днями слідчі у справі Шеремета працюють допізна. Вони отримали наказ зверху - завершувати розслідування. Також зазначається, що деякі слідчі не вважають докази, зібрані за останні місяці, переконливими.

Незважаючи на це, вже в найближчі дні поліція оголосить про завершення розслідування. Далі матеріали передадуть у прокуратуру. І вже прокуратура вирішуватиме, чи достатньо зібраних доказів для передачі справи в суд", - йдеться у відеоблозі.

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Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд ухвалив рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху машини.