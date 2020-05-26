Новый налоговый закон нужно срочно менять, - Саакашвили ВИДЕО.(обновлено)

Глава исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили заявил, что налоговый закон 466-ІХ (законопроект 1210) значительно увеличивает полномочия налоговых органов и усложняет администрирование налогов.

Об этом Саакашвили сказал в эфире телеканала Украина 24 вечером 25 мая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лига".

По словам Саакашвили, закон нужно "срочно менять".

"Налоговая получила право закручивать гайки, презумпция вины перекладывается на налогоплательщика, потому что надо доказывать что-то налоговой", - отметил он.

Саакашвили также заявил, что президент Владимир Зеленский не хотел подписывать этот закон, но принятие этого закона было одним из предварительных условий заключения нового соглашения с Международным валютным фондом (МВФ).

По мнению Саакашвили, сейчас в условиях коронакризиса "не логично увеличивать налоговую нагрузку и контроль фискальных органов".

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Позже Саакашвили в фейсбуке добавил, что "Зеленский очень обеспокоен теми рисками, который несет этот закон для бизнеса, поэтому он выступил с инициативой срочно разработать изменения, которые необходимо в него внести".

По словам Саакашвили, через два дня состоится большая встреча с бизнес-ассоциациями, чтобы услышать их мнение.

"Но я бы хотел услышать мнение каждого из вас! Оставляйте свои предложения прямо в комментариях к этому посту!" - добавил он.