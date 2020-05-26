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Новый налоговый закон нужно срочно менять, - Саакашвили ВИДЕО.(обновлено)

Глава исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили заявил, что налоговый закон 466-ІХ (законопроект 1210) значительно увеличивает полномочия налоговых органов и усложняет администрирование налогов.

Об этом Саакашвили сказал в эфире телеканала Украина 24 вечером 25 мая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лига".

По словам Саакашвили, закон нужно "срочно менять".

"Налоговая получила право закручивать гайки, презумпция вины перекладывается на налогоплательщика, потому что надо доказывать что-то налоговой", - отметил он.

Саакашвили также заявил, что президент Владимир Зеленский не хотел подписывать этот закон, но принятие этого закона было одним из предварительных условий заключения нового соглашения с Международным валютным фондом (МВФ).

По мнению Саакашвили, сейчас в условиях коронакризиса "не логично увеличивать налоговую нагрузку и контроль фискальных органов".

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Позже Саакашвили в фейсбуке добавил, что "Зеленский очень обеспокоен теми рисками, который несет этот закон для бизнеса, поэтому он выступил с инициативой срочно разработать изменения, которые необходимо в него внести".

По словам Саакашвили, через два дня состоится большая встреча с бизнес-ассоциациями, чтобы услышать их мнение.

"Но я бы хотел услышать мнение каждого из вас! Оставляйте свои предложения прямо в комментариях к этому посту!" - добавил он.

Автор: 

закон (3177) налоги (3238) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+25
Новый налоговый закон нужно срочно менять, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 2208
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26.05.2020 10:48
+22
началось!!))
Новый налоговый закон нужно срочно менять, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 5869
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26.05.2020 10:45
+19
Новый налоговый закон нужно срочно менять, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 483
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26.05.2020 10:52
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началось!!))
Новый налоговый закон нужно срочно менять, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 5869
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26.05.2020 10:45 Ответить
Вже давно почалося.
Просто Міхо уникає слово "бариги", а коритується словом "болото".
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26.05.2020 10:47 Ответить
Новый налоговый закон нужно срочно менять, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 2208
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26.05.2020 10:48 Ответить
Фотошоп.
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26.05.2020 11:05 Ответить
ссака - тупая убогая ************
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26.05.2020 10:45 Ответить
Зараз приповзе секта св.Міхо і тебе заклюють.
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26.05.2020 10:49 Ответить
а соевая падаль никуда и не уползала
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26.05.2020 10:51 Ответить
Вякнула зеленая мразь
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26.05.2020 11:01 Ответить
Лучше, чем коричневая.
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26.05.2020 11:06 Ответить
Ну кому же в сортах мрази разбираться, как не вам, 73% обожателей мрази
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26.05.2020 11:23 Ответить
-В Україні стрімко руйнується енергетика та нищиться довкілля, але міністерство енергетики та захисту довкілля є...
- В Україні стрімко падає якість охорони здоров'я, зростають захворюваність та смертність, але міністерство охорони здоров'я є...
-В Україні стрімко зростає корупція і контрабанда , але міністерств охорони корупції і контрабанди - немає...
- То може для знищення корупції і контрабанди слід заснувати ще й міністерство охорони корупції та контрабанди?
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26.05.2020 15:46 Ответить
ооо... все менять...срочно
Михуил - художник... он так видит!
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26.05.2020 10:46 Ответить
Я тебе конечно верю, разве могут быть сомненья ....... и т.д.
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26.05.2020 10:48 Ответить
Снова я согласен с Саакашвили. Это не новый закон,а старый. Разновидность продразвёрстки. Просто государству, если переходить на новый налоговый кодекс надо уменьшить расходы на полицию в 10 раз. Хотя бы первые 2 года. Разрешить населению ношение оружия и распродать образовавшиеся излишки оружия после сокращения полиции, населению.
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26.05.2020 10:48 Ответить
Украина... Сериал "Малыш и Карлсон"... Теперь Он-лайн...
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26.05.2020 10:49 Ответить
Михо верен себе!!! Соевый подлец не смог его изговнять - теперь на очереди и Зе с его "некумами".
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26.05.2020 10:49 Ответить
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26.05.2020 10:53 Ответить
Заспокойся, ковідний!
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26.05.2020 10:55 Ответить
Разновидность зеленого гавна - ссано(кашвильное) гавно
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26.05.2020 11:02 Ответить
Ты не слышал, зеб, сейчас Саакашвили хотя бы "бе-бе-бе" против Авакова сказал?
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26.05.2020 11:07 Ответить
Новый налоговый закон нужно срочно менять, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 483
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26.05.2020 10:52 Ответить
І це каже прихильник того, хто національну валюту обвалив у 3.5 рази! Дісно, хоч що роби, а йому божа роса!
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26.05.2020 11:06 Ответить
А ты хотел, чтобы за кредиты из паРаши курс держали на уровне 8 Гривен?
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26.05.2020 11:11 Ответить
ну сейчас же держат на уровне 25, за кредиты МВФ.
причем МВФ диктует, что делать Украине. В собственной стране кто то диктует какие законы принимать!
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26.05.2020 11:21 Ответить
Т.е. диктат в соответствии законов Украины законодательной базе ЕС - что-то вредное для Украины?
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26.05.2020 11:46 Ответить
И отдельной темы, от которой ты решил убежать:
Как можно было получить кредиты у паРаши, для поддержания курса Доллара на уровне 8 Гривен с началом агрессии паРаши?
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26.05.2020 11:48 Ответить
а шо ж зеля не поднимает уже ж никто не крадет, денег завались
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26.05.2020 11:16 Ответить
Как только пришло новое честное правительство и перестали красть, сразу резко снизился ВВП, и образовалась недостача в бюджете. Не верите? А это правда. Я тоже не верил что 3/4 граждан Украины проголосуют за то чтоб страной управляла команда шутов и скоморохов. А это правда.
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26.05.2020 16:09 Ответить
Новий податковий закон потрібно терміново міняти, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 2376
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26.05.2020 11:45 Ответить
Уровень бедности должен продолжать расти пока не достигнет 73%. Только тогда любители «Сватов» ВОЗМОЖНО начнут что-то понимать. Дураков только так надо учить, через задницу, а как иначе? Головы-то нет!
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26.05.2020 16:13 Ответить
Зате депутани без діла сидіти не будуть! Тіки прийняли і відразу перероблювати! Турборежим, ****!
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26.05.2020 10:56 Ответить
За основу надо брать налоговую систему ведущих стран мира.
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26.05.2020 10:57 Ответить
Да ну?! А может сначала создать государственные и общественные институты, на что у них пошло не одну сотню лет?
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26.05.2020 11:11 Ответить
Началось!
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26.05.2020 11:03 Ответить
Нового Саакашвили нужно срочно менять.
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26.05.2020 11:05 Ответить
Необходимо новую должность в ОПе создать - "саакашвили" с присвоением разрядов: саакашвили 1 разряда, 2-го, 3-го...
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26.05.2020 11:12 Ответить
Турборежим похоронили.А зря!.Эту Раду похоронят без почестей и преждевременно.Не хочет на Украинуц работать.Десятки тысяч поправок от политических трупов по факту.ИзРады от этого смердить.
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26.05.2020 11:06 Ответить
я как пп с Михо очень согласна. понамитили бумаг что чёрт ногу сломает, слишком карательная податковая а должна быть консультативная. да и налоги нужно упростить.
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26.05.2020 11:14 Ответить
каждый год меняют рр на которые нужно платить (название тоже делят на несколько подгруп).. и на этом люди тоже попадаются на большие штрафы или эти уроды даже перекидывают в другую групу..
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26.05.2020 11:43 Ответить
ага, принять закон под мвф, а потом поменять и кинуть мвф. аферисты на марше
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26.05.2020 11:15 Ответить
а откуда ты взял что этот закон под мвф?
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26.05.2020 11:27 Ответить
из статьи: принятие этого закона было одним из предварительных условий заключения нового соглашения с Международным валютным фондом (МВФ)Источник: https://censor.net/n3197978
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26.05.2020 11:40 Ответить
еще один
ты можешь привести подтверждения этого НЕ со слов грузинского лузера?
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26.05.2020 11:47 Ответить
походу пора менять клоуна
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26.05.2020 11:17 Ответить
Нужно гнать этого подонка гетьмановича,это явно агент путина пишущий законы по принципу - чем хуже бизнесу,чем лучше взяточникам,тем правильнее.
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26.05.2020 11:18 Ответить
и отказатся от кредитов МВФ ?
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26.05.2020 11:23 Ответить
а разве МВФ настаивал на принятии придурковатой налоговой реформы?
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26.05.2020 11:27 Ответить
вы писатель, а не читатель

Саакашвили также заявил, что президент Владимир Зеленский не хотел подписывать этот закон, но принятие этого закона было одним из предварительных условий заключения нового соглашения с Международным валютным фондом (МВФ).Источник: https://censor.net/n3197978
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26.05.2020 11:29 Ответить
я в первую очередь думающий.
итак, вы сможете привести ссылку на информацию о том что мвф настаивал на принятии этой налоговой реформы НЕ от галстукожуя?
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26.05.2020 11:31 Ответить
мне достаточно информации от цензора, если вы не верите ведущему интернет агенству, то ваши проблемы.
он же фейки печатать не станет, так веть ?
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26.05.2020 11:33 Ответить
это информация не от цензора. это сказало вечно обоссаное существо-лузер. поэтому я еще раз спрашиваю - есть подтверждение того что мвф настаивал на принятии этой реформы? да или нет? просто вопрос для НЕ дегенерата, правда?
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26.05.2020 11:35 Ответить
Особенно феерическим есть продажа сериалов Зеленского российским телеканалам - мнения
Мнения / Общество 26-май, 06:029 1 537 0

Как информирует популярный украинский политолог Андрей Смолий пишет на своей странице в Facebook, особенно феерическим является очередная продажа сериалов Владимиром Зеленским российским телеканалам.

По словам политолога, несколько дней назад показ одного из таких сериалов начался на российском телеканале «СТС», который принадлежит российским олигархам с санкционного списка США, а также так называемой «Национальной медийной группе», которую возглавляет Кабаева.

Теперь сериал «Родственники», который продюсировал сам Зеленский, будет транслироваться на федеральном телевидении Российской Федерации, а денежки будут капать за это все нашему президенту.

Андрей Смолий пишет, тем не менее, никто не посмеет сказать, что это торговля «на крови». Об этом кричали на каждом шагу нынешние «слуги народа» год назад.

Теперь они кричать не будут, ведь помимо того, что долларовый миллионер теперь пополнит свое состояние, так еще и займется просветительством россиян, пусть те утверждаются в вере, что русские и украинцы - один народ, как говорит постоянно Путин.

.............................

Зеленский продал сериал «Родственнички» российскому каналу, которым владеет Путин и Кабаева

На российском канале «СТС» стартовал сериальчик «Родственнички».

Продюсеры - Родственничек Зеленский и родственничек Родственничка режиссер сериала Яковлев.

Автор сериала, естессна, Квартал-95.

Роялти-Бабло очередной раз пошло куда нужно. Куда нужно пошло.

Дальше будет еще Интересней :

Один из совладельцев «СТС» - банк «Россия» миллиардера Алексея Мордашова. Против компании Алексея Мордашова «Силовые машины» США в 2018 году ввели санкции - именно ее СП с Siemens производило турбины для оккупированного Крыма.

Еще один совладелец - кипрская компания Telcrest. Сериал стартовал 18 мая. Вспоминаем СНЯТИЕ САНКЦИЙ Зеленским с офшоров - это случилось 14 мая. Совпадение.

Тем более транзакции не могут идти открыто и прямо из РФ - это скандал.

Через компанию Telcrest каналом «СТС» частично владеет банк «ВТБ» - то есть Правительство РФ (Путин - ред.) и темная компания «Сургутнефтегаз» - бенефициары официально не известны.

Также «СТС» владеет и фактически руководит - «Национальная Медиа Группа». Пост Председателя совета директоров занимает Алина Кабаева. Да - Алина Кабаева.

СТС - прибыльный канал. «Родственнички» помогут ему поднять еще деньжат и, соответственно - всем ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛЯМ. А выгодополучатели - теперь ОДНА КОМАНДА с Зеленским.
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26.05.2020 11:23 Ответить
роса для зебилов - "Саакашвили также заявил, что президент Владимир Зеленский не хотел подписывать этот закон, но принятие этого закона было одним из предварительных условий заключения нового соглашения с Международным валютным фондом (МВФ).Источник: https://censor.net/n3197978
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26.05.2020 11:27 Ответить
про мвф полный бред. галстукожуй пытается выгородить бедосика
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26.05.2020 11:28 Ответить
ну да , ну да. все вокруг говорили что закон не доработанный и возвращает к временам азарова. ну так главное что не порашенко написал.
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26.05.2020 11:27 Ответить
Помню,а как же.https://www.youtube.com/watch?v=HT1-mgcnAUI Как Киев его встречал-это было что-то невероятное .Жаль- тогда барыги узурпировали власть у Майдана,Михо отправили в Одессу и даже офис там не предоставили.
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26.05.2020 11:27 Ответить
Мишка-подкидыш когда нибудь вернется к себе на родину в Грузию или так и будит шататься по миру и мутить воду в разных странах?
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26.05.2020 11:38 Ответить
А вы его коксом ,поросята,чтобы барыжню трогать неповадно было.И "пупин-введи" не забудьте.
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26.05.2020 12:13 Ответить
Зебила нужно менять Михо, Зебила...
Переставкой кроватей - не ограничиться...
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26.05.2020 11:41 Ответить
Паяц только подписал этот закон, хотя малый и средний бизнес требовали не подписывать, в Украине барыги не переводятся, а это значит, что у михо начинаются конфликты.
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26.05.2020 11:59 Ответить
всё верно сказал.
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26.05.2020 18:46 Ответить
 
 