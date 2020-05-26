В Коломыйской центральной райбольнице COVID-19 заболели 13 медиков. ВИДЕО

В Коломыйской центральной районной больнице COVID-19 заболели 13 медиков: диагноз 4 заболевших подтвердили на прошлой неделе, 9 - 25 мая. Среди заболевших тяжелых больных нет.

Об этом сообщил генеральный директор КНП "Коломыйская центральная районная больница" Андрей Кошкин местному телеканалу "НТК", передает Цензор.НЕТ.

"У шести пациентов лабораторно подтвердили COVID-19, из них четверо – медработники, которые находятся на стационарном лечении... Еще 9 медиков находятся на амбулаторном лечении, то есть у них легкое и близкое к среднему состояние тяжести", - сообщил Кошкин.

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По его словам, среди медиков, заболевших COVID-19, тяжелых больных нет. Каждый случай инфицирования медиков в больнице обещают расследовать.

Сейчас в Коломыйскую ЦРБ с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализировали 29 пациентов.