В Коломыйской центральной райбольнице COVID-19 заболели 13 медиков. ВИДЕО
В Коломыйской центральной районной больнице COVID-19 заболели 13 медиков: диагноз 4 заболевших подтвердили на прошлой неделе, 9 - 25 мая. Среди заболевших тяжелых больных нет.
Об этом сообщил генеральный директор КНП "Коломыйская центральная районная больница" Андрей Кошкин местному телеканалу "НТК", передает Цензор.НЕТ.
"У шести пациентов лабораторно подтвердили COVID-19, из них четверо – медработники, которые находятся на стационарном лечении... Еще 9 медиков находятся на амбулаторном лечении, то есть у них легкое и близкое к среднему состояние тяжести", - сообщил Кошкин.
По его словам, среди медиков, заболевших COVID-19, тяжелых больных нет. Каждый случай инфицирования медиков в больнице обещают расследовать.
Сейчас в Коломыйскую ЦРБ с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализировали 29 пациентов.
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