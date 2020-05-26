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В Коломыйской центральной райбольнице COVID-19 заболели 13 медиков. ВИДЕО

В Коломыйской центральной районной больнице COVID-19 заболели 13 медиков: диагноз 4 заболевших подтвердили на прошлой неделе, 9 - 25 мая. Среди заболевших тяжелых больных нет.

Об этом сообщил генеральный директор КНП "Коломыйская центральная районная больница" Андрей Кошкин местному телеканалу "НТК", передает Цензор.НЕТ.

"У шести пациентов лабораторно подтвердили COVID-19, из них четверо – медработники, которые находятся на стационарном лечении... Еще 9 медиков находятся на амбулаторном лечении, то есть у них легкое и близкое к среднему состояние тяжести", - сообщил Кошкин.

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По его словам, среди медиков, заболевших COVID-19, тяжелых больных нет. Каждый случай инфицирования медиков в больнице обещают расследовать.

Сейчас в Коломыйскую ЦРБ с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализировали 29 пациентов.

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Это просто кошмар, что творят с медиками. За это безобразие кто несет или понесет ответственность? Только не упоминайте главных врачей больниц. У них элементарно нет денег на закупки защитных средств, так как чиновники от власти продают их через свои "эпицентры" по завышенной "рыночной" цене. А наказывают за их их отсутствие руководителей медуреждений. Так половина оставшихся врачей заболеет и вымрет за ненадобностью. Медицину и так уже угрохали
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26.05.2020 16:59 Ответить
Да успокойся ты. Это театр, а не пандемия.не заболели они просто тест позитивный. Ты разницу чувствуешь? Коронабесия приуменьш.
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26.05.2020 23:43 Ответить
Ты чё Дон Кихот? С мельницами боришься)
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26.05.2020 23:45 Ответить
 
 