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У Коломийській центральній райлікарні на COVID-19 захворіли 13 медиків. ВIДЕО

У Коломийській центральній районній лікарні на COVID-19 захворіли 13 медиків: діагноз 4 хворих підтвердили минулого тижня, 9 - 25 травня. Серед захворілих важких хворих немає.

Про це повідомив генеральний директор КНП "Коломийська центральна районна лікарня" Андрій Кошкін місцевому телеканалу "НТК", передає Цензор.НЕТ.

"У шести пацієнтів лабораторно підтвердили COVID-19, з них четверо – медпрацівники, які перебувають на стаціонарному лікуванні… Ще 9 медиків перебувають на амбулаторному лікуванні, тобто у них легкий і близький до середнього стан важкості", - повідомив Кошкін.

За його словами, серед медиків, які захворіли на COVID-19, важких хворих немає. Кожний випадок інфікування медиків в лікарні обіцяють розслідувати.

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Наразі у Коломийську ЦРЛ з підозрою на коронавірусну інфекцію госпіталізували 29 пацієнтів.

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карантин (18172) Коломия (34) лікарі (1287) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Это просто кошмар, что творят с медиками. За это безобразие кто несет или понесет ответственность? Только не упоминайте главных врачей больниц. У них элементарно нет денег на закупки защитных средств, так как чиновники от власти продают их через свои "эпицентры" по завышенной "рыночной" цене. А наказывают за их их отсутствие руководителей медуреждений. Так половина оставшихся врачей заболеет и вымрет за ненадобностью. Медицину и так уже угрохали
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26.05.2020 16:59 Відповісти
Да успокойся ты. Это театр, а не пандемия.не заболели они просто тест позитивный. Ты разницу чувствуешь? Коронабесия приуменьш.
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26.05.2020 23:43 Відповісти
Ты чё Дон Кихот? С мельницами боришься)
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26.05.2020 23:45 Відповісти
 
 