У Коломийській центральній райлікарні на COVID-19 захворіли 13 медиків. ВIДЕО

У Коломийській центральній районній лікарні на COVID-19 захворіли 13 медиків: діагноз 4 хворих підтвердили минулого тижня, 9 - 25 травня. Серед захворілих важких хворих немає.

Про це повідомив генеральний директор КНП "Коломийська центральна районна лікарня" Андрій Кошкін місцевому телеканалу "НТК", передає Цензор.НЕТ.

"У шести пацієнтів лабораторно підтвердили COVID-19, з них четверо – медпрацівники, які перебувають на стаціонарному лікуванні… Ще 9 медиків перебувають на амбулаторному лікуванні, тобто у них легкий і близький до середнього стан важкості", - повідомив Кошкін.

За його словами, серед медиків, які захворіли на COVID-19, важких хворих немає. Кожний випадок інфікування медиків в лікарні обіцяють розслідувати.

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Наразі у Коломийську ЦРЛ з підозрою на коронавірусну інфекцію госпіталізували 29 пацієнтів.