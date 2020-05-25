В Івано-Франківському онкоцентрі у семи медиків виявили CОVID-19, - ОДА

У Прикарпатському онкоцентрі 7 медпрацівників захворіли на коронавірусну хворобу.

Про це в Івано-Франківську на брифінгу 25 травня повідомив голова обласної державної адміністрації Віталій Федорів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"У Прикарпатському онкоцентрі є 11 хворих медпрацівників, з них 7 – позитивних (на COVID-19 – авт.), це 3 лікарі, 3 медсестри і 1 санітарка", - повідомив Федорів.

Він додав, що коронавірусну інфекцію лікують ще 3 медсестри обласного фтизіопульмацентру. Їх стан – середньої важкості.

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За словами Федоріва з початку епідемії в області коронавірус був діагностований у 307 медпрацівників, одужали 204.

Комунальне некомерційне підприємство "Прикарпатський клінічний онкологічний центр Івано-Франківської обласної ради" надає консультативну та організаційно-методичну онкологічну допомогу мешканцям Прикарпаття. Сьогодні в онкологічному центрі працює 71 лікар, з них 35 вищої категорії. Стаціонар центру розрахований на 235 місць.

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