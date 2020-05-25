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Новини Коронавірус і карантин
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В Івано-Франківському онкоцентрі у семи медиків виявили CОVID-19, - ОДА

В Івано-Франківському онкоцентрі у семи медиків виявили CОVID-19, - ОДА

У Прикарпатському онкоцентрі 7 медпрацівників захворіли на коронавірусну хворобу.

Про це в Івано-Франківську на брифінгу 25 травня повідомив голова обласної державної адміністрації Віталій Федорів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"У Прикарпатському онкоцентрі є 11 хворих медпрацівників, з них 7 – позитивних (на COVID-19 – авт.), це 3 лікарі, 3 медсестри і 1 санітарка", - повідомив Федорів.

Він додав, що коронавірусну інфекцію лікують ще 3 медсестри обласного фтизіопульмацентру. Їх стан – середньої важкості.

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За словами Федоріва з початку епідемії в області коронавірус був діагностований у 307 медпрацівників, одужали 204.

Комунальне некомерційне підприємство "Прикарпатський клінічний онкологічний центр Івано-Франківської обласної ради" надає консультативну та організаційно-методичну онкологічну допомогу мешканцям Прикарпаття. Сьогодні в онкологічному центрі працює 71 лікар, з них 35 вищої категорії. Стаціонар центру розрахований на 235 місць.

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Автор: 

Івано-Франківськ (516) карантин (18172) ОДА (1625) лікарі (1286) Івано-Франківська область (945) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Складывается впечатление что в Франковске и Черновицкой обл. действует агентура врага по распространению коронавируса. И скорее всего она сосредоточена в церквях УПЦ МП. Вывод необходимо их выгонять из храмов переданных им в пользование то есть нашару!!!!!
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25.05.2020 17:18 Відповісти
Конечно агентура 😆😂 агенты делают тесты на корону. Потом положительные идут себе домой с распиареным диагнозом и пишут в Фейсбуке какое страшное заболевание))
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25.05.2020 17:21 Відповісти
А зачем они вообще , эти храмы ?
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25.05.2020 17:22 Відповісти
 
 