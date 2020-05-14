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Новини Коронавірус і карантин
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Запрацювало все, що дозволено Кабміном, окрім стоматологів, - мер Івано-Франківська Марцінків

Запрацювало все, що дозволено Кабміном, окрім стоматологів, - мер Івано-Франківська Марцінків

В Івано-Франківську в зв'язку з пом'якшенням карантинних заходів запрацювало все, що дозволено постановою Кабінету міністрів України, крім стоматологічних клінік, які відновлять роботу 22 травня.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив мер міста Івано-Франківськ Руслан Марцінків, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У нас все працює, що дозволено постановою уряду, крім стоматологів. Ухвалено рішення на рівні обласної комісії з надзвичайних ситуацій, що стоматологи починають працювати з 22 травня", - сказав він.

При цьому мер зазначив, що ситуація в місті непроста, водночас кількість нових хворих на коронавірус стабільна.

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Серед іншого, мер заявив, що підтримує рішення уряду щодо послаблення карантинних заходів, щоб дати можливість заробити малому і середньому бізнесу.

Також він підкреслив, що Кабміну необхідно брати до уваги думку місцевої влади під час ухвалення рішень щодо карантинних заходів.

Автор: 

Івано-Франківськ (530) карантин (18172) Марцінків Руслан (100) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
бедные стоматологи

Заработало все, что разрешено Кабмином, кроме стоматологов, - мэр Ивано-Франковска Марцинкив - Цензор.НЕТ 1255
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14.05.2020 10:03 Відповісти
+2
"Бог дает человеку зубы два раза. На третий раз приходиться платить" (с)
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14.05.2020 10:53 Відповісти
+1
значить знедолені стоматологи підуть громити продуктові крамниці )
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14.05.2020 10:05 Відповісти
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бедные стоматологи

Заработало все, что разрешено Кабмином, кроме стоматологов, - мэр Ивано-Франковска Марцинкив - Цензор.НЕТ 1255
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14.05.2020 10:03 Відповісти
============================================

-- батя, дай милЬОн!
-- нє моґу. Давєча "юлє" прішлось 147млн. отдать
============================================
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14.05.2020 10:12 Відповісти
значить знедолені стоматологи підуть громити продуктові крамниці )
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14.05.2020 10:05 Відповісти
Стоматологи приймають пацієнтів вдома.
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14.05.2020 10:07 Відповісти
У всіх є вдома кабінети?
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14.05.2020 10:09 Відповісти
Думаю шо так. Сам видаляє, сам пломбує, сам лікує. Я у такого вставляв зуби.
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14.05.2020 10:12 Відповісти
На біса тоді ці "заборони"? Щоб, в разі чого, взяти когось за дупу?
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14.05.2020 10:13 Відповісти
В Днепре они,как работали так и работают
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14.05.2020 10:11 Відповісти
та везде работали. им же было разрешено работать при экстренных случаях (шо ж делать людям со всякими флюсами - ждать менингита?). вот все случаи и были срочными. я тоже пломбу ставил, просто записываясь сказал, что болит зуб
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14.05.2020 10:36 Відповісти
Если стоматологу хочется лезть в рот любому человеку, возможно и с вирусом - пусть лезет.
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14.05.2020 10:13 Відповісти
По ходу стоматологи рискують конкретно, значить піднімуть ціни
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14.05.2020 10:16 Відповісти
используют коффердамы - это такая латексная салфетка, закрывающая пациенту всю ротовую полость и оставляющая открытым только больной зуб. работают конечно в перчатках, маске и щитке, так что риски минимизированы
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14.05.2020 10:39 Відповісти
и вообще - стоматолог это не парикмахер и не маникюрщица. стоматолог это врач и он обязан лечить людей
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14.05.2020 10:40 Відповісти
"Бог дает человеку зубы два раза. На третий раз приходиться платить" (с)
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14.05.2020 10:53 Відповісти
Стоматология Лемента работала и во время карантина, и сейчас я её посещаю, потому что у них всё стерильно и врачами я очень довольна - https://stomatology-lementa.com.ua/
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22.09.2020 15:08 Відповісти
 
 