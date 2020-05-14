Запрацювало все, що дозволено Кабміном, окрім стоматологів, - мер Івано-Франківська Марцінків
В Івано-Франківську в зв'язку з пом'якшенням карантинних заходів запрацювало все, що дозволено постановою Кабінету міністрів України, крім стоматологічних клінік, які відновлять роботу 22 травня.
Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив мер міста Івано-Франківськ Руслан Марцінків, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"У нас все працює, що дозволено постановою уряду, крім стоматологів. Ухвалено рішення на рівні обласної комісії з надзвичайних ситуацій, що стоматологи починають працювати з 22 травня", - сказав він.
При цьому мер зазначив, що ситуація в місті непроста, водночас кількість нових хворих на коронавірус стабільна.
Серед іншого, мер заявив, що підтримує рішення уряду щодо послаблення карантинних заходів, щоб дати можливість заробити малому і середньому бізнесу.
Також він підкреслив, що Кабміну необхідно брати до уваги думку місцевої влади під час ухвалення рішень щодо карантинних заходів.
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