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Новости Коронавирус и карантин
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Заработало все, что разрешено Кабмином, кроме стоматологов, - мэр Ивано-Франковска Марцинкив

Заработало все, что разрешено Кабмином, кроме стоматологов, - мэр Ивано-Франковска Марцинкив

В Ивано-Франковске в связи со смягчением карантинных мер заработало все, что разрешено постановлением Кабинета министров Украины, кроме стоматологических клиник, которые возобновят работу 22 мая.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил мэр города Ивано-Франковск Руслан Марцинкив, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У нас все работает, что разрешено постановлением правительства, кроме стоматологов. Принято решение на уровне областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, что стоматологи начинают работать с 22 мая", - сказал он.

При этом мэр отметил, что ситуация в городе непростая, в то же время количество новых заболевших коронавирусом стабильное.

Среди прочего, мэр заявил, что поддерживает решение правительства по ослаблению карантинных мер, чтобы дать возможность заработать малому и среднему бизнесу.

В то же время он подчеркнул, что Кабмину необходимо принимать во внимание мнение местных властей при принятии решений по карантинным мерам.

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Ивано-Франковск (838) карантин (16729) Марцинкив Руслан (99) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
бедные стоматологи

Заработало все, что разрешено Кабмином, кроме стоматологов, - мэр Ивано-Франковска Марцинкив - Цензор.НЕТ 1255
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14.05.2020 10:03 Ответить
+2
"Бог дает человеку зубы два раза. На третий раз приходиться платить" (с)
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14.05.2020 10:53 Ответить
+1
значить знедолені стоматологи підуть громити продуктові крамниці )
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14.05.2020 10:05 Ответить
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бедные стоматологи

Заработало все, что разрешено Кабмином, кроме стоматологов, - мэр Ивано-Франковска Марцинкив - Цензор.НЕТ 1255
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14.05.2020 10:03 Ответить
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-- батя, дай милЬОн!
-- нє моґу. Давєча "юлє" прішлось 147млн. отдать
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14.05.2020 10:12 Ответить
значить знедолені стоматологи підуть громити продуктові крамниці )
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14.05.2020 10:05 Ответить
Стоматологи приймають пацієнтів вдома.
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14.05.2020 10:07 Ответить
У всіх є вдома кабінети?
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14.05.2020 10:09 Ответить
Думаю шо так. Сам видаляє, сам пломбує, сам лікує. Я у такого вставляв зуби.
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14.05.2020 10:12 Ответить
На біса тоді ці "заборони"? Щоб, в разі чого, взяти когось за дупу?
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14.05.2020 10:13 Ответить
В Днепре они,как работали так и работают
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14.05.2020 10:11 Ответить
та везде работали. им же было разрешено работать при экстренных случаях (шо ж делать людям со всякими флюсами - ждать менингита?). вот все случаи и были срочными. я тоже пломбу ставил, просто записываясь сказал, что болит зуб
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14.05.2020 10:36 Ответить
Если стоматологу хочется лезть в рот любому человеку, возможно и с вирусом - пусть лезет.
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14.05.2020 10:13 Ответить
По ходу стоматологи рискують конкретно, значить піднімуть ціни
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14.05.2020 10:16 Ответить
используют коффердамы - это такая латексная салфетка, закрывающая пациенту всю ротовую полость и оставляющая открытым только больной зуб. работают конечно в перчатках, маске и щитке, так что риски минимизированы
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14.05.2020 10:39 Ответить
и вообще - стоматолог это не парикмахер и не маникюрщица. стоматолог это врач и он обязан лечить людей
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14.05.2020 10:40 Ответить
"Бог дает человеку зубы два раза. На третий раз приходиться платить" (с)
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14.05.2020 10:53 Ответить
Стоматология Лемента работала и во время карантина, и сейчас я её посещаю, потому что у них всё стерильно и врачами я очень довольна - https://stomatology-lementa.com.ua/
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22.09.2020 15:08 Ответить
 
 