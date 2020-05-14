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Новини Коронавірус і карантин
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Від коронавірусу помер відомий в Івано-Франківську лікар Ігор Закала

Від коронавірусу помер відомий в Івано-Франківську лікар Ігор Закала

Ігор Закала був онкоурологом, завідував відділенням. У нього лабораторно підтверджений діагноз COVID-19.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "Типовий Франківськ".

За кілька днів до смерті стан лікаря серйозно погіршився, його підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Врятувати життя медика не вдалося.

Закала завідував диспансерним відділенням, мав вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю "онкохірургія".

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Його смерть підтвердили в Управлінні охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради. "Сумуємо разом з родиною, друзями і товаришами з приводу важкої втрати - невблаганна хвороба забрала життя Закали Ігоря Степановича...
Був завжди толерантний, спокійний, виважений, стриманий.. Вічна пам'ять.. Боляче... сумно... важко...", - сказано в повідомленні на сторінці Управління охорони здоров'я.

Станом на 14 травня в Івано-Франківській області зафіксовано 1166 випадків зараження коронавірусом.

Від коронавірусу помер відомий в Івано-Франківську лікар Ігор Закала 01

Автор: 

Івано-Франківськ (530) карантин (18172) смерть (6789) лікарі (1290) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
RIP
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14.05.2020 16:21 Відповісти
+5
Достойна була ЛЮДИНА. Дуже жаль...
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14.05.2020 16:24 Відповісти
+2
Це хто тобі сказав?
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14.05.2020 16:41 Відповісти
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14.05.2020 16:21 Відповісти
Достойна була ЛЮДИНА. Дуже жаль...
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14.05.2020 16:24 Відповісти
Якщо він - завідуючий відділенням, то міг підхопити вірус в себе в відділені навіть від пасивного хворого...
Зате за новим агрохімічним законом його сім'я отримає півтора лями. А інші медики його відділення, що виживуть - фіг з маком.
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14.05.2020 16:29 Відповісти
Вы так пишете, как будто полтора ляма семье и сдохнуть лучше, чем ничего и выжить. Но это весьма сомнительно.
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14.05.2020 16:59 Відповісти
Вам показалось. Насправді - я хотів би, щоб медики, які захворіли на ковід, мали би впевненність в тому, що згодом їм буде компенсовано не менше 200тисяч, і вони (чи члени їх сім'ї) могли би безбоязно взяти кредит для лікування.
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14.05.2020 17:11 Відповісти
Земля тобі пухом, янголе у білім халаті.🙏
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14.05.2020 16:32 Відповісти
Какие ещё были заболевания?
Те у кого нет хронических заболеваний вылечиваются.
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14.05.2020 16:39 Відповісти
Це хто тобі сказав?
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14.05.2020 16:41 Відповісти
Вы не правы. Вылечивались те, кто пользовался пирамидками Ё-шинцу (или как их там). А все остальные - нет.
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14.05.2020 17:00 Відповісти
Откуда инфа? А вот статистика и исследования говорят, что лишний вес увеличивает вероятность тяжелого течения и смерти почти в 3 раза. Это серьезное заболевание? У нас им процентов 30 взрослого населения страдают. Приблизительно так же увеличивает вероятность смерти артериальная гипертензия. У нас большинство с ней даже в больницу никогда не обращается. Немного влияют мужской пол и диабет. А вот никакой связи с хроническими заболеваниями легких не выявлено. Вы Лукашенко меньше слушайте - то клоун похлеще нашего.
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14.05.2020 17:32 Відповісти
Любое хроническое заболевание увеличивает вероятность летального исхода в разы.
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14.05.2020 17:44 Відповісти
Читай по буквам: увеличения летальности даже у пациентов с ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких) не выявлено, про другие хронические заболевания даже говорить смысла нет. По факту все зависит от имунного ответа твоего организма. Ответит адекватно - ты даже не заболеешь, ответит чрезмерно - тяжелая пневмония, отек легких и смерть.
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14.05.2020 17:58 Відповісти
 
 