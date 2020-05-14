Від коронавірусу помер відомий в Івано-Франківську лікар Ігор Закала

Ігор Закала був онкоурологом, завідував відділенням. У нього лабораторно підтверджений діагноз COVID-19.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "Типовий Франківськ".

За кілька днів до смерті стан лікаря серйозно погіршився, його підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Врятувати життя медика не вдалося.

Закала завідував диспансерним відділенням, мав вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю "онкохірургія".

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Його смерть підтвердили в Управлінні охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради. "Сумуємо разом з родиною, друзями і товаришами з приводу важкої втрати - невблаганна хвороба забрала життя Закали Ігоря Степановича...

Був завжди толерантний, спокійний, виважений, стриманий.. Вічна пам'ять.. Боляче... сумно... важко...", - сказано в повідомленні на сторінці Управління охорони здоров'я.

Станом на 14 травня в Івано-Франківській області зафіксовано 1166 випадків зараження коронавірусом.