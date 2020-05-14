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Новости Коронавирус и карантин
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От коронавируса умер известный в Ивано-Франковске врач Игорь Закала

От коронавируса умер известный в Ивано-Франковске врач Игорь Закала

Игорь Закала был онкоурологом, заведовал отделением. У него лабораторно подтвержден диагноз COVID-19.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Типичный Франковск".

За несколько дней до смерти состояние врача серьезно ухудшилось, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Спасти жизнь медика не удалось.

Закала заведовал диспансерным отделением, имел высшую квалификационную категорию по специальности "онкохирургия".

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Его смерть подтвердили в управлении здравоохранения Ивано-Франковского городского совета. "Скорбим вместе с семьей, друзьями и товарищами по поводу тяжелой утраты – неумолимая болезнь унесла жизнь Закалы Игоря Степановича. Был всегда толерантным, спокойным, взвешенным, сдержанным. Вечная память. Больно... Грустно... Трудно", – сказано в сообщении на странице Управления охраны здоровья.

По состоянию на 14 мая в Ивано-Франковской области зафиксировано 1166 случаев заражения коронавирусом.

От коронавируса умер известный в Ивано-Франковске врач Игорь Закала 01

Автор: 

Ивано-Франковск (838) карантин (16729) смерть (9261) врачи (1518) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
RIP
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14.05.2020 16:21 Ответить
+5
Достойна була ЛЮДИНА. Дуже жаль...
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14.05.2020 16:24 Ответить
+2
Це хто тобі сказав?
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14.05.2020 16:41 Ответить
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14.05.2020 16:21 Ответить
Достойна була ЛЮДИНА. Дуже жаль...
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14.05.2020 16:24 Ответить
Якщо він - завідуючий відділенням, то міг підхопити вірус в себе в відділені навіть від пасивного хворого...
Зате за новим агрохімічним законом його сім'я отримає півтора лями. А інші медики його відділення, що виживуть - фіг з маком.
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14.05.2020 16:29 Ответить
Вы так пишете, как будто полтора ляма семье и сдохнуть лучше, чем ничего и выжить. Но это весьма сомнительно.
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14.05.2020 16:59 Ответить
Вам показалось. Насправді - я хотів би, щоб медики, які захворіли на ковід, мали би впевненність в тому, що згодом їм буде компенсовано не менше 200тисяч, і вони (чи члени їх сім'ї) могли би безбоязно взяти кредит для лікування.
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14.05.2020 17:11 Ответить
Земля тобі пухом, янголе у білім халаті.🙏
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14.05.2020 16:32 Ответить
Какие ещё были заболевания?
Те у кого нет хронических заболеваний вылечиваются.
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14.05.2020 16:39 Ответить
Це хто тобі сказав?
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14.05.2020 16:41 Ответить
Вы не правы. Вылечивались те, кто пользовался пирамидками Ё-шинцу (или как их там). А все остальные - нет.
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14.05.2020 17:00 Ответить
Откуда инфа? А вот статистика и исследования говорят, что лишний вес увеличивает вероятность тяжелого течения и смерти почти в 3 раза. Это серьезное заболевание? У нас им процентов 30 взрослого населения страдают. Приблизительно так же увеличивает вероятность смерти артериальная гипертензия. У нас большинство с ней даже в больницу никогда не обращается. Немного влияют мужской пол и диабет. А вот никакой связи с хроническими заболеваниями легких не выявлено. Вы Лукашенко меньше слушайте - то клоун похлеще нашего.
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14.05.2020 17:32 Ответить
Любое хроническое заболевание увеличивает вероятность летального исхода в разы.
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14.05.2020 17:44 Ответить
Читай по буквам: увеличения летальности даже у пациентов с ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких) не выявлено, про другие хронические заболевания даже говорить смысла нет. По факту все зависит от имунного ответа твоего организма. Ответит адекватно - ты даже не заболеешь, ответит чрезмерно - тяжелая пневмония, отек легких и смерть.
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14.05.2020 17:58 Ответить
 
 