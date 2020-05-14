От коронавируса умер известный в Ивано-Франковске врач Игорь Закала
Игорь Закала был онкоурологом, заведовал отделением. У него лабораторно подтвержден диагноз COVID-19.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Типичный Франковск".
За несколько дней до смерти состояние врача серьезно ухудшилось, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Спасти жизнь медика не удалось.
Закала заведовал диспансерным отделением, имел высшую квалификационную категорию по специальности "онкохирургия".
Читайте на Цензор.НЕТ: Главврач Ивано-Франковской станции скорой помощи Ковалюк умер от коронавируса
Его смерть подтвердили в управлении здравоохранения Ивано-Франковского городского совета. "Скорбим вместе с семьей, друзьями и товарищами по поводу тяжелой утраты – неумолимая болезнь унесла жизнь Закалы Игоря Степановича. Был всегда толерантным, спокойным, взвешенным, сдержанным. Вечная память. Больно... Грустно... Трудно", – сказано в сообщении на странице Управления охраны здоровья.
По состоянию на 14 мая в Ивано-Франковской области зафиксировано 1166 случаев заражения коронавирусом.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зате за новим агрохімічним законом його сім'я отримає півтора лями. А інші медики його відділення, що виживуть - фіг з маком.
Те у кого нет хронических заболеваний вылечиваются.