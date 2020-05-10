Главврач Ивано-Франковской станции скорой помощи Ковалюк умер от коронавируса

Сегодня скончался главный врач Ивано-Франковской станции скорой медицинской помощи Игорь Ковалюк, у которого 6 дней назад обнаружили коронавирус.

Об этом сообщил городской голова Руслан Марцинкив, передает Цензор.НЕТ.

"К смерти невозможно подготовиться. Каждый человек сталкивается с потерей близких, родных людей, поэтому многим знакома боль утраты. Сегодня скончался главный врач Ивано-Франковской станции скорой медицинской помощи Игорь Ковалюк", - написал он.

Как отметил руководитель профсоюза станции скорой помощи Богдан Венник, Игорь Ковалюк умер на 58-м году жизни.

"Работники станции скорой медицинской помощи всегда будут помнить Игоря Михайловича как неутомимого руководителя, педагога, коллегу и замечательного человека", - написал он.

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Причину смерти врача не называют. В то же время, как отмечает hromadske, 4 мая Марцинкив сообщил, что за сутки в Ивано-Франковске госпитализировали шесть горожан, среди которых и руководитель городской станции скорой помощи. Его состояние оценивали как тяжелое.