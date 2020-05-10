Главврач Ивано-Франковской станции скорой помощи Ковалюк умер от коронавируса
Сегодня скончался главный врач Ивано-Франковской станции скорой медицинской помощи Игорь Ковалюк, у которого 6 дней назад обнаружили коронавирус.
Об этом сообщил городской голова Руслан Марцинкив, передает Цензор.НЕТ.
"К смерти невозможно подготовиться. Каждый человек сталкивается с потерей близких, родных людей, поэтому многим знакома боль утраты. Сегодня скончался главный врач Ивано-Франковской станции скорой медицинской помощи Игорь Ковалюк", - написал он.
Как отметил руководитель профсоюза станции скорой помощи Богдан Венник, Игорь Ковалюк умер на 58-м году жизни.
"Работники станции скорой медицинской помощи всегда будут помнить Игоря Михайловича как неутомимого руководителя, педагога, коллегу и замечательного человека", - написал он.
Причину смерти врача не называют. В то же время, как отмечает hromadske, 4 мая Марцинкив сообщил, что за сутки в Ивано-Франковске госпитализировали шесть горожан, среди которых и руководитель городской станции скорой помощи. Его состояние оценивали как тяжелое.
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уже три тысчи лет прошло, а вы все Уляну поминаете !
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вони "заслужили" !
Закон о http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2007/19/contents корпоративном непредумышленном убийстве 2007 года стал знаковым законом, вводящим возможность определения компаний и организаций, ответственных и виновных в непредумышленном убийстве, в результате серьезных управленческих ошибок, которые привели к грубому небрежному нарушению обязанности по оказанию помощи.
Для успешного рассмотрения обвинение должно доказать следующие три вещи: что ответчик является квалифицирующей организацией, которая несла обязанность соблюдать осторожность, и что было грубое нарушение этой обязанности (организацией).
Эксперты https://www.legalcheek.com/lc-journal-posts/covid-19-could-ppe-shortages-amount-to-corporate-manslaughter/ заявляют , что в случае с коронавирусом существовало достаточно информации о том, что нужно было сделать, включая массовое тестирование и тестирование медицинских работников, чтобы остановить распространение вируса среди коллег. То, что было предсказуемо за несколько недель и месяцев до пика эпидемии, полностью отличается от чрезвычайной ситуации, которая была неизвестна до ее выявления.
Именно поэтому возможно вынесение первых приговоров по преступной небрежности, повлёкшей смерть медработников.
Загинув як воїн !