Почти 3 тысячи украинских медиков заболели COVID-19, - Степанов
С начала эпидемии коронавирусной инфекций заразились 2964 медицинских работника.
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.
"В целом за все время пандемии в Украине заболело 15 232 человека. Из них 1056 детей, а также 2964 медработника. При этом в целом выздоровели 3 060 человек, а летальных случаев 390", - сказал он.
При этом только за последние сутки коронавирус обнаружили у 110 медработников, отметил Степанов.
Читайте на Цензор.НЕТ: На утро 10 мая зафиксировано 522 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 15 232, летальных - 391, выздоровели 3060 человек
Центр общественного здоровья сообщает, что госпитализация в связи с COVID-19 понадобилась 533 медикам. 17 медработников пришлось подключать к аппаратам ИВЛ.
Из-за вызванных коронавирусом осложнений с начала эпидемии скончался 21 медик.
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Об этом заявил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире «Украина 24», пишет https://tsn.ua/ru/coronavirus/gosudarstvennyy-feyk-vo-vremya-karantina-v-minzdrave-priznalis-chto-s-tochki-zreniya-epidemiologii-zakryvat-parki-ne-bylo-nuzhdy-1543866.html ТСН.
«Когда мы закрывали в свое время парки, делали опрыскивание дорог, это опять же был вопрос не столько воздействия на эпидемиологический процесс, сколько на психологический процесс. Закрытие парков, нет ощущения такого, что все безопасно, люди более психологически готовились к тому, что надо соблюдать карантин. Ощущение тревоги», - пояснил главный государственный санитарный врач.
Украинцам же нужно где то брать деньги на покупку дешевеющих продуктов питания во время борьбы с зубожинням !!!
Медоборудование будет распределено бесплатно, сказали в Минздраве.
Но мы же знаем, что вся эта президентская контрабанда окажется на полках супермаркетов.....