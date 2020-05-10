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Новости Коронавирус и карантин
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Почти 3 тысячи украинских медиков заболели COVID-19, - Степанов

Почти 3 тысячи украинских медиков заболели COVID-19, - Степанов

С начала эпидемии коронавирусной инфекций заразились 2964 медицинских работника.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

"В целом за все время пандемии в Украине заболело 15 232 человека. Из них 1056 детей, а также 2964 медработника. При этом в целом выздоровели 3 060 человек, а летальных случаев 390", - сказал он.

При этом только за последние сутки коронавирус обнаружили у 110 медработников, отметил Степанов.

Читайте на Цензор.НЕТ: На утро 10 мая зафиксировано 522 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 15 232, летальных - 391, выздоровели 3060 человек

Центр общественного здоровья сообщает, что госпитализация в связи с COVID-19 понадобилась 533 медикам. 17 медработников пришлось подключать к аппаратам ИВЛ.

Из-за вызванных коронавирусом осложнений с начала эпидемии скончался 21 медик.

Автор: 

карантин (16729) врачи (1518) Степанов Максим (2062) ЦОЗ (269) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
а моника все тянет и не подписывает закон о выплатах медикам - экономит оно ......
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10.05.2020 12:13 Ответить
+3
моника тупа она думает что медработника можно подготовить за короткий срок ведь он же юрыст
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10.05.2020 12:15 Ответить
+3
Степанов, не забывай - ты являешься соучастником этого фейка. И отвечать за это будешь тоже, по полной.
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10.05.2020 12:20 Ответить
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а моника все тянет и не подписывает закон о выплатах медикам - экономит оно ......
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10.05.2020 12:13 Ответить
Позор Степанову за такую статистику и наплевательство на медиков.
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10.05.2020 12:19 Ответить
Так Слуги на зло Пороху проголосовали фактически только за выплаты родственникам умерших медиков.
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10.05.2020 12:25 Ответить
моника тупа она думает что медработника можно подготовить за короткий срок ведь он же юрыст
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10.05.2020 12:15 Ответить
монику пора гнать сраным веником.
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10.05.2020 12:16 Ответить
Ну это почти проигрыш в первом раунде, а граждане сейчас у вас будут всеми силами держаться подальше от больниц, чтобы не получить ковид в подарок.
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10.05.2020 12:18 Ответить
Степанов, не забывай - ты являешься соучастником этого фейка. И отвечать за это будешь тоже, по полной.
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10.05.2020 12:20 Ответить
А хто це маски і захисні костюми держрезерву продав? Хто кинув медиків на вірус без захисту? Хто ці герої, і мародери-бариги, бо це не 20 танкових ричагів, за яких видумали свинарчуків, а це 900 тон масок, для яких було потрібно тисячі транспорту, щоб вивезти.
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10.05.2020 12:20 Ответить
Закрывать парки и скверы на период карантина для недопущения распространения нового коронавируса COVID-19 с точки зрения эпидемиологии не было нужды. Эти меры применили, чтобы психологически повлиять на украинцев и показать масштабы опасности, которую может нанести невидимая инфекция.
Об этом заявил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире «Украина 24», пишет https://tsn.ua/ru/coronavirus/gosudarstvennyy-feyk-vo-vremya-karantina-v-minzdrave-priznalis-chto-s-tochki-zreniya-epidemiologii-zakryvat-parki-ne-bylo-nuzhdy-1543866.html ТСН.

«Когда мы закрывали в свое время парки, делали опрыскивание дорог, это опять же был вопрос не столько воздействия на эпидемиологический процесс, сколько на психологический процесс. Закрытие парков, нет ощущения такого, что все безопасно, люди более психологически готовились к тому, что надо соблюдать карантин. Ощущение тревоги», - пояснил главный государственный санитарный врач.
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10.05.2020 12:26 Ответить
главное что все ломбарды в это время работали и не закрывались.
Украинцам же нужно где то брать деньги на покупку дешевеющих продуктов питания во время борьбы с зубожинням !!!
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10.05.2020 12:28 Ответить
Новая партия контрафакта из Китая для "Эпицентра" подъехала.
Медоборудование будет распределено бесплатно, сказали в Минздраве.
Но мы же знаем, что вся эта президентская контрабанда окажется на полках супермаркетов..... Почти 3 тысячи украинских медиков заболели COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 45
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10.05.2020 12:26 Ответить
Да ах...ли ***** медиков заражать ,а где средства защиты😬 Конченые зелёные твари😬
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10.05.2020 12:46 Ответить
А закупленные МОЗ маски и халаты по завышенной цене в Китае до сих пор не поступили в Украину. А от халатов украинского производителя отказались.
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10.05.2020 13:07 Ответить
Інколи, лише інколи, це вина деяких самих лікарів. Я вже чув про випадки ще міяць назад коли лікарі і самі не носили маски на роботі і не користувались антисептиком і казали що "горілка вилікує". Це реальний випадок зесь ще 2 тижні тому.
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10.05.2020 14:32 Ответить
Ну и что мы имеем? Около 3 тысяч медработников,которые во время исполнения своих служебных обязанностей,спасая наших граждан.заболели КВ. И как же их поблагодарили за это зетв@ри? Из одного желания Наср@ть Пороху и ЕС,они не приняли законы о страховании медработников.Ведь по закону Пороха,каждый заболевший получил бы за свой писк по 600 тыс грн.А даже обещанную доплату медики не получили.*А какая разница*,платят им или нет? Это вина даже не этой зеленогнилостной власти,это вина тех 73% зебилов,которые за них проголосовали.Теперь зебилы должны создать команды со своих медиков,которые без костюмов и масок,пойдут к больным КВ,,то есть Земедштрафбаты,чтобы подтвердить свой голос,отданный за *Величайшего*. Придет время,новая власть,разберется с Зетварями которые продали маски и костюмы,сейчас накануне засухи миллионами тонн вывозят зерно с Госрезерва,строя нам Голодомор.
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10.05.2020 16:31 Ответить
 
 