Почти 3 тысячи украинских медиков заболели COVID-19, - Степанов

С начала эпидемии коронавирусной инфекций заразились 2964 медицинских работника.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

"В целом за все время пандемии в Украине заболело 15 232 человека. Из них 1056 детей, а также 2964 медработника. При этом в целом выздоровели 3 060 человек, а летальных случаев 390", - сказал он.

При этом только за последние сутки коронавирус обнаружили у 110 медработников, отметил Степанов.

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Центр общественного здоровья сообщает, что госпитализация в связи с COVID-19 понадобилась 533 медикам. 17 медработников пришлось подключать к аппаратам ИВЛ.

Из-за вызванных коронавирусом осложнений с начала эпидемии скончался 21 медик.