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Новини Коронавірус і карантин
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Майже 3 тисячі українських медиків захворіли на COVID-19, - Степанов

Майже 3 тисячі українських медиків захворіли на COVID-19, - Степанов

Від початку епідемії коронавірусної інфекції інфікувалися 2 964 медичні працівники.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 15 232 особи, зокрема 1 056 дітей, а також 2 964 медпрацівники. Водночас загалом одужали 3 060 осіб, а летальних випадків - 390", - сказав він.

Тільки за останню добу коронавірус виявили у 110 медпрацівників, зазначив Степанов.

Читайте також: На ранок 10 травня зафіксовано 525 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 15 232, летальних - 391, одужали 3 060 осіб

Центр громадського здоров'я повідомляє, що госпіталізації через COVID-19 потребували 533 медики. 17 медпрацівників довелося підключати до апаратів ШВЛ.

Через спричинені коронавірусом ускладнення від початку епідемії помер 21 медик.

Автор: 

карантин (18172) лікарі (1290) Степанов Максим (2198) ЦГЗ (264) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
а моника все тянет и не подписывает закон о выплатах медикам - экономит оно ......
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10.05.2020 12:13 Відповісти
+3
моника тупа она думает что медработника можно подготовить за короткий срок ведь он же юрыст
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10.05.2020 12:15 Відповісти
+3
Степанов, не забывай - ты являешься соучастником этого фейка. И отвечать за это будешь тоже, по полной.
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10.05.2020 12:20 Відповісти
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а моника все тянет и не подписывает закон о выплатах медикам - экономит оно ......
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10.05.2020 12:13 Відповісти
Позор Степанову за такую статистику и наплевательство на медиков.
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10.05.2020 12:19 Відповісти
Так Слуги на зло Пороху проголосовали фактически только за выплаты родственникам умерших медиков.
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10.05.2020 12:25 Відповісти
моника тупа она думает что медработника можно подготовить за короткий срок ведь он же юрыст
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10.05.2020 12:15 Відповісти
монику пора гнать сраным веником.
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10.05.2020 12:16 Відповісти
Ну это почти проигрыш в первом раунде, а граждане сейчас у вас будут всеми силами держаться подальше от больниц, чтобы не получить ковид в подарок.
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10.05.2020 12:18 Відповісти
Степанов, не забывай - ты являешься соучастником этого фейка. И отвечать за это будешь тоже, по полной.
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10.05.2020 12:20 Відповісти
А хто це маски і захисні костюми держрезерву продав? Хто кинув медиків на вірус без захисту? Хто ці герої, і мародери-бариги, бо це не 20 танкових ричагів, за яких видумали свинарчуків, а це 900 тон масок, для яких було потрібно тисячі транспорту, щоб вивезти.
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10.05.2020 12:20 Відповісти
Закрывать парки и скверы на период карантина для недопущения распространения нового коронавируса COVID-19 с точки зрения эпидемиологии не было нужды. Эти меры применили, чтобы психологически повлиять на украинцев и показать масштабы опасности, которую может нанести невидимая инфекция.
Об этом заявил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире «Украина 24», пишет https://tsn.ua/ru/coronavirus/gosudarstvennyy-feyk-vo-vremya-karantina-v-minzdrave-priznalis-chto-s-tochki-zreniya-epidemiologii-zakryvat-parki-ne-bylo-nuzhdy-1543866.html ТСН.

«Когда мы закрывали в свое время парки, делали опрыскивание дорог, это опять же был вопрос не столько воздействия на эпидемиологический процесс, сколько на психологический процесс. Закрытие парков, нет ощущения такого, что все безопасно, люди более психологически готовились к тому, что надо соблюдать карантин. Ощущение тревоги», - пояснил главный государственный санитарный врач.
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10.05.2020 12:26 Відповісти
главное что все ломбарды в это время работали и не закрывались.
Украинцам же нужно где то брать деньги на покупку дешевеющих продуктов питания во время борьбы с зубожинням !!!
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10.05.2020 12:28 Відповісти
Новая партия контрафакта из Китая для "Эпицентра" подъехала.
Медоборудование будет распределено бесплатно, сказали в Минздраве.
Но мы же знаем, что вся эта президентская контрабанда окажется на полках супермаркетов..... Почти 3 тысячи украинских медиков заболели COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 45
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10.05.2020 12:26 Відповісти
Да ах...ли ***** медиков заражать ,а где средства защиты😬 Конченые зелёные твари😬
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10.05.2020 12:46 Відповісти
А закупленные МОЗ маски и халаты по завышенной цене в Китае до сих пор не поступили в Украину. А от халатов украинского производителя отказались.
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10.05.2020 13:07 Відповісти
Інколи, лише інколи, це вина деяких самих лікарів. Я вже чув про випадки ще міяць назад коли лікарі і самі не носили маски на роботі і не користувались антисептиком і казали що "горілка вилікує". Це реальний випадок зесь ще 2 тижні тому.
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10.05.2020 14:32 Відповісти
Ну и что мы имеем? Около 3 тысяч медработников,которые во время исполнения своих служебных обязанностей,спасая наших граждан.заболели КВ. И как же их поблагодарили за это зетв@ри? Из одного желания Наср@ть Пороху и ЕС,они не приняли законы о страховании медработников.Ведь по закону Пороха,каждый заболевший получил бы за свой писк по 600 тыс грн.А даже обещанную доплату медики не получили.*А какая разница*,платят им или нет? Это вина даже не этой зеленогнилостной власти,это вина тех 73% зебилов,которые за них проголосовали.Теперь зебилы должны создать команды со своих медиков,которые без костюмов и масок,пойдут к больным КВ,,то есть Земедштрафбаты,чтобы подтвердить свой голос,отданный за *Величайшего*. Придет время,новая власть,разберется с Зетварями которые продали маски и костюмы,сейчас накануне засухи миллионами тонн вывозят зерно с Госрезерва,строя нам Голодомор.
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10.05.2020 16:31 Відповісти
 
 