Майже 3 тисячі українських медиків захворіли на COVID-19, - Степанов

Від початку епідемії коронавірусної інфекції інфікувалися 2 964 медичні працівники.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 15 232 особи, зокрема 1 056 дітей, а також 2 964 медпрацівники. Водночас загалом одужали 3 060 осіб, а летальних випадків - 390", - сказав він.

Тільки за останню добу коронавірус виявили у 110 медпрацівників, зазначив Степанов.

Читайте також: На ранок 10 травня зафіксовано 525 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 15 232, летальних - 391, одужали 3 060 осіб

Центр громадського здоров'я повідомляє, що госпіталізації через COVID-19 потребували 533 медики. 17 медпрацівників довелося підключати до апаратів ШВЛ.

Через спричинені коронавірусом ускладнення від початку епідемії помер 21 медик.