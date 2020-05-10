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Майже 3 тисячі українських медиків захворіли на COVID-19, - Степанов
Від початку епідемії коронавірусної інфекції інфікувалися 2 964 медичні працівники.
Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
"Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 15 232 особи, зокрема 1 056 дітей, а також 2 964 медпрацівники. Водночас загалом одужали 3 060 осіб, а летальних випадків - 390", - сказав він.
Тільки за останню добу коронавірус виявили у 110 медпрацівників, зазначив Степанов.
Центр громадського здоров'я повідомляє, що госпіталізації через COVID-19 потребували 533 медики. 17 медпрацівників довелося підключати до апаратів ШВЛ.
Через спричинені коронавірусом ускладнення від початку епідемії помер 21 медик.
Топ коментарі
+3 Чинганчгук
показати весь коментар10.05.2020 12:13 Відповісти Посилання
+3 Шимус
показати весь коментар10.05.2020 12:15 Відповісти Посилання
+3 aquarius580 .
показати весь коментар10.05.2020 12:20 Відповісти Посилання
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Об этом заявил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире «Украина 24», пишет https://tsn.ua/ru/coronavirus/gosudarstvennyy-feyk-vo-vremya-karantina-v-minzdrave-priznalis-chto-s-tochki-zreniya-epidemiologii-zakryvat-parki-ne-bylo-nuzhdy-1543866.html ТСН.
«Когда мы закрывали в свое время парки, делали опрыскивание дорог, это опять же был вопрос не столько воздействия на эпидемиологический процесс, сколько на психологический процесс. Закрытие парков, нет ощущения такого, что все безопасно, люди более психологически готовились к тому, что надо соблюдать карантин. Ощущение тревоги», - пояснил главный государственный санитарный врач.
Украинцам же нужно где то брать деньги на покупку дешевеющих продуктов питания во время борьбы с зубожинням !!!
Медоборудование будет распределено бесплатно, сказали в Минздраве.
Но мы же знаем, что вся эта президентская контрабанда окажется на полках супермаркетов.....