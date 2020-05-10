Головний лікар Івано-Франківської станції швидкої допомоги Ковалюк помер від коронавірусу
Сьогодні помер головний лікар Івано-Франківської станції швидкої медичної допомоги Ігор Ковалюк, у якого 6 днів тому виявили коронавірус.
Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків, передає Цензор.НЕТ.
"До смерті неможливо підготуватися. Кожна людина стикається з втратою близьких, рідних людей, тому багатьом знайомий біль втрати. Сьогодні помер головний лікар Івано-Франківської станції швидкої медичної допомоги Ігор Ковалюк", - написав він.
Як зазначив керівник профспілки станції швидкої допомоги Богдан Венник, Ігор Ковалюк помер на 58-му році життя.
"Працівники станції швидкої медичної допомоги завжди будуть пам'ятати Ігоря Михайловича як невтомного керівника, педагога, колегу та чудову людину", - написав він.
Причину смерті лікаря не називають. Водночас, як зазначає hromadske, 4 травня Марцінків повідомив, що за добу в Івано-Франківську госпіталізували шістьох містян, зокрема і керівника міської станції швидкої допомоги. Його стан оцінювали як тяжкий.
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Реальное число у нас будет ужасающим, если начнут тесты массово делать.
уже три тысчи лет прошло, а вы все Уляну поминаете !
Як кажуть в Україні: торбу в руку, вітер в дупу.
вони "заслужили" !
Закон о http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2007/19/contents корпоративном непредумышленном убийстве 2007 года стал знаковым законом, вводящим возможность определения компаний и организаций, ответственных и виновных в непредумышленном убийстве, в результате серьезных управленческих ошибок, которые привели к грубому небрежному нарушению обязанности по оказанию помощи.
Для успешного рассмотрения обвинение должно доказать следующие три вещи: что ответчик является квалифицирующей организацией, которая несла обязанность соблюдать осторожность, и что было грубое нарушение этой обязанности (организацией).
Эксперты https://www.legalcheek.com/lc-journal-posts/covid-19-could-ppe-shortages-amount-to-corporate-manslaughter/ заявляют , что в случае с коронавирусом существовало достаточно информации о том, что нужно было сделать, включая массовое тестирование и тестирование медицинских работников, чтобы остановить распространение вируса среди коллег. То, что было предсказуемо за несколько недель и месяцев до пика эпидемии, полностью отличается от чрезвычайной ситуации, которая была неизвестна до ее выявления.
Именно поэтому возможно вынесение первых приговоров по преступной небрежности, повлёкшей смерть медработников.
Загинув як воїн !