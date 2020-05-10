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Новини Коронавірус і карантин
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Головний лікар Івано-Франківської станції швидкої допомоги Ковалюк помер від коронавірусу

Головний лікар Івано-Франківської станції швидкої допомоги Ковалюк помер від коронавірусу

Сьогодні помер головний лікар Івано-Франківської станції швидкої медичної допомоги Ігор Ковалюк, у якого 6 днів тому виявили коронавірус.

Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків, передає Цензор.НЕТ.

"До смерті неможливо підготуватися. Кожна людина стикається з втратою близьких, рідних людей, тому багатьом знайомий біль втрати. Сьогодні помер головний лікар Івано-Франківської станції швидкої медичної допомоги Ігор Ковалюк", - написав він.

Як зазначив керівник профспілки станції швидкої допомоги Богдан Венник, Ігор Ковалюк помер на 58-му році життя.

"Працівники станції швидкої медичної допомоги завжди будуть пам'ятати Ігоря Михайловича як невтомного керівника, педагога, колегу та чудову людину", - написав він.

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Причину смерті лікаря не називають. Водночас, як зазначає hromadske, 4 травня Марцінків повідомив, що за добу в Івано-Франківську госпіталізували шістьох містян, зокрема і керівника міської станції швидкої допомоги. Його стан оцінювали як тяжкий.

Головний лікар Івано-Франківської станції швидкої допомоги Ковалюк помер від коронавірусу 01

Автор: 

Івано-Франківськ (530) карантин (18172) смерть (6789) лікарі (1290) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+33
Виновники его смерти и смертей сотен врачей - Радуцкий и Офис Президента, которые в сговоре вывезли все маски и костюмы из Украины
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10.05.2020 12:36 Відповісти
+21
чувак поедь в инфекционную больницу, где лечат коронавирус "для статистики", походи там пару часов без маски и перчаток, потом узнаешь ответ на свой тупой вопрос
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10.05.2020 12:45 Відповісти
+17
RIP
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10.05.2020 12:29 Відповісти
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Так тесты только медикам и делают, ещё тем у кого пневмония, остальные бегают по улице ни о чем не подозревая.
Реальное число у нас будет ужасающим, если начнут тесты массово делать.
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10.05.2020 13:04 Відповісти
медики заражаються всюди... десь більше..десь менше... (((
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10.05.2020 13:17 Відповісти
Господи, да Уляна прямо какой-то Одессей из поэмы Гомера !
уже три тысчи лет прошло, а вы все Уляну поминаете !
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10.05.2020 14:24 Відповісти
Супрун ничего плохого не сделала. Ее год как нет. Медициной управляют совсем другие люди, часто очень далекие от самой медицины и ее организации и управления.
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10.05.2020 14:54 Відповісти
Супрун как раз скорую помощь убила в первую очередь. Я не могу пользоваться услугами гос медицины т.к. не хочу свои биологические данные вносить в электронную систему, как овца на ферме.
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10.05.2020 20:33 Відповісти
Ааа, верующий в "печать сатаны", антипрививочник, и тому подобное? Бывает.....
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10.05.2020 23:15 Відповісти
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11.05.2020 00:10 Відповісти
ну то жуй сіно, "як вівця на фермі" і далі не вноси свої дані
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11.05.2020 00:09 Відповісти
Сено раздают только пронумерованым овцам в стаде, с идентификационным кодом, биометрическим и имунным паспортом и штрих-кодом между рогами. Сено добротное, ГМО, перед стрижкой и забоем усиленная порция.
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11.05.2020 08:48 Відповісти
Ну то тебе чекає скрепна держава, Раша. Там таких як ти багато, без номерів між рогами. І годують з лопат, до корит їже не доходит.ь
Як кажуть в Україні: торбу в руку, вітер в дупу.
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11.05.2020 10:01 Відповісти
Цифровизация в России не отстает от украинской. Биометрические паспорта там разработали на несколько лет раньше, а количеству камер наблюдения в Москве Аваков обзавидуется. Соседнее стадо контролируетсяеще еще лучше твоего, сколько бы тебе не скармливали стереотипов.
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11.05.2020 15:43 Відповісти
мені якось доля касап не цікавить, хто їх там "контролирует"
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12.05.2020 15:50 Відповісти
Для того, чтобы правильно лечиться надо не только личные даннве внести, но и анализы (кала, мочи и крови), флюрографию, УЗИ ит.д. и т.п. И ни в коем случае не перепутать с чужими.
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11.05.2020 07:38 Відповісти
Заносите всех уклонистов карантина, щас они расскажут, что все то фигня)
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10.05.2020 13:01 Відповісти
.... і просто Уклоністів теж

вони "заслужили" !
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10.05.2020 14:17 Відповісти
Полиграф ,это , элементарно,у вас прошло 9-е мая, через две недели ждите🤦🤦 И я тебе ещё скажу COVID-19 это не смешно,у меня в Германии товарищ умер в Гоновире ,43 года🙁
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10.05.2020 13:26 Відповісти
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10.05.2020 14:19 Відповісти
Ще в Україні не прийшло розуміння цієї біди. Все хіхоньки та хахоньки, просто як за совка, Нас грають а ми міцнішаємо. Ну просто багато ідіотів які навчились писати і читати, проте розуму їм це не добавило
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11.05.2020 00:12 Відповісти
https://yaizakon.com.ua/smert-ot-covid-19-iz-za-otsutstviya-masok-v-britanii-kvalifitsiruyut-kak-ubijstvo/ Смерть от COVID-19 из-за отсутствия масок в Британии квалифицируют как убийство

Закон о http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2007/19/contents корпоративном непредумышленном убийстве 2007 года стал знаковым законом, вводящим возможность определения компаний и организаций, ответственных и виновных в непредумышленном убийстве, в результате серьезных управленческих ошибок, которые привели к грубому небрежному нарушению обязанности по оказанию помощи.
Для успешного рассмотрения обвинение должно доказать следующие три вещи: что ответчик является квалифицирующей организацией, которая несла обязанность соблюдать осторожность, и что было грубое нарушение этой обязанности (организацией).
Эксперты https://www.legalcheek.com/lc-journal-posts/covid-19-could-ppe-shortages-amount-to-corporate-manslaughter/ заявляют , что в случае с коронавирусом существовало достаточно информации о том, что нужно было сделать, включая массовое тестирование и тестирование медицинских работников, чтобы остановить распространение вируса среди коллег. То, что было предсказуемо за несколько недель и месяцев до пика эпидемии, полностью отличается от чрезвычайной ситуации, которая была неизвестна до ее выявления.
Именно поэтому возможно вынесение первых приговоров по преступной небрежности, повлёкшей смерть медработников.
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10.05.2020 14:01 Відповісти
RIP !
Загинув як воїн !
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10.05.2020 14:15 Відповісти
Царствие Небесное! Очень жаль!
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10.05.2020 14:20 Відповісти
і не дочекався інвалідності від зе.. помер профі, на роботі, як герой!
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10.05.2020 15:46 Відповісти
Так Бубочка еще и закон о выплате денег после смерти не подписало,все веночки ездийот кладёт.Теперь возможно семья и денег не получит.Зепутаты привыкли на народе экономить.
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10.05.2020 16:43 Відповісти
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