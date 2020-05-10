Головний лікар Івано-Франківської станції швидкої допомоги Ковалюк помер від коронавірусу

Сьогодні помер головний лікар Івано-Франківської станції швидкої медичної допомоги Ігор Ковалюк, у якого 6 днів тому виявили коронавірус.

Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків, передає Цензор.НЕТ.

"До смерті неможливо підготуватися. Кожна людина стикається з втратою близьких, рідних людей, тому багатьом знайомий біль втрати. Сьогодні помер головний лікар Івано-Франківської станції швидкої медичної допомоги Ігор Ковалюк", - написав він.

Як зазначив керівник профспілки станції швидкої допомоги Богдан Венник, Ігор Ковалюк помер на 58-му році життя.

"Працівники станції швидкої медичної допомоги завжди будуть пам'ятати Ігоря Михайловича як невтомного керівника, педагога, колегу та чудову людину", - написав він.

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Причину смерті лікаря не називають. Водночас, як зазначає hromadske, 4 травня Марцінків повідомив, що за добу в Івано-Франківську госпіталізували шістьох містян, зокрема і керівника міської станції швидкої допомоги. Його стан оцінювали як тяжкий.