В Ивано-Франковском онкоцентре у семи медиков выявили CОVID-19, - ОГА

В Прикарпатском онкоцентре 7 медработников заболели коронавирусной болезнью.

Об этом в Ивано-Франковске на брифинге 25 мая сообщил председатель областной государственной администрации Виталий Федорив, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В Прикарпатском онкоцентре есть 11 больных медработников, из них 7 - положительных (на COVID-19. - Ред.), это 3 врача, 3 медсестры и 1 санитарка", - сообщил Федорив.

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Он добавил, что коронавирусную инфекцию лечат еще 3 медсестры областного фтизиопульмоцентра. Их состояние - средней тяжести.

По словам Федорива с начала эпидемии в области коронавирус был диагностирован у 307 медработников, выздоровели 204.

Коммунальное некоммерческое предприятие "Прикарпатский клинический онкологический центр Ивано-Франковского областного совета" оказывает консультативную и организационно-методическую онкологическую помощь жителям Прикарпатья. Сегодня в онкологическом центре работает 71 врач, из них 35 - высшей категории. Стационар центра рассчитан на 235 мест.