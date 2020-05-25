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Новости Коронавирус и карантин
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В Ивано-Франковском онкоцентре у семи медиков выявили CОVID-19, - ОГА

В Ивано-Франковском онкоцентре у семи медиков выявили CОVID-19, - ОГА

В Прикарпатском онкоцентре 7 медработников заболели коронавирусной болезнью.

Об этом в Ивано-Франковске на брифинге 25 мая сообщил председатель областной государственной администрации Виталий Федорив, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В Прикарпатском онкоцентре есть 11 больных медработников, из них 7 - положительных (на COVID-19. - Ред.), это 3 врача, 3 медсестры и 1 санитарка", - сообщил Федорив.

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Он добавил, что коронавирусную инфекцию лечат еще 3 медсестры областного фтизиопульмоцентра. Их состояние - средней тяжести.

По словам Федорива с начала эпидемии в области коронавирус был диагностирован у 307 медработников, выздоровели 204.

Коммунальное некоммерческое предприятие "Прикарпатский клинический онкологический центр Ивано-Франковского областного совета" оказывает консультативную и организационно-методическую онкологическую помощь жителям Прикарпатья. Сегодня в онкологическом центре работает 71 врач, из них 35 - высшей категории. Стационар центра рассчитан на 235 мест.

Автор: 

Ивано-Франковск (827) карантин (16729) ОГА (2388) врачи (1514) Ивано-Франковская область (916) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Складывается впечатление что в Франковске и Черновицкой обл. действует агентура врага по распространению коронавируса. И скорее всего она сосредоточена в церквях УПЦ МП. Вывод необходимо их выгонять из храмов переданных им в пользование то есть нашару!!!!!
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25.05.2020 17:18 Ответить
Конечно агентура 😆😂 агенты делают тесты на корону. Потом положительные идут себе домой с распиареным диагнозом и пишут в Фейсбуке какое страшное заболевание))
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25.05.2020 17:21 Ответить
А зачем они вообще , эти храмы ?
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25.05.2020 17:22 Ответить
 
 