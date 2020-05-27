Москалю стало плохо в прямом эфире. ВИДЕО
27 мая экс-председателю Закарпатской ОГА Геннадию Москалю стало плохо в эфире телеканала NewsOne, передачу прервали.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.
Лицо Геннадия Москаля начало подергиваться после вопроса ведущей, согласился бы он возглавить какую-то область, и он неестественно склонился над трибуной. На следующий вопрос Москаль не ответил. После этого ведущий шоу пояснил, что гостю стало плохо. Эфир прервали другим сюжетом.
69-летнему политику стало плохо в 17.46.
По информации СМИ, его госпитализировали с подозрением на инсульт. Однако впоследствии стало известно, что все обошлось - диагноз не подтвердили, а его состояние было вызвано скачком давления.
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+101 Andrey Shevchenko #387516
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Гидко..
😁
Спёкся - быстроть яго на лопату да с лопаты-то и ясти!
Здоровья , здоровья ...и ещё здоровья!!!
Уважения достоин!!!
Ни всполошился, ни крикнул "Що з вами?", "Ви нас чуєте?" ...
Наверное, Москалю перед эфиром "дали водички", как Кличку в своё время.
Як свого часу нагодували діоксином Ющенка.
Хотите "тупо но смешно" - вам на "24".
Загрузить голову грустью "все у нас хреново" - смотрите "Еспрессо". Хотя они правы. Но нельзя все время негатив. Можно стать занудой.
Ностальгировать и поболеть за Порошенко - вам на "Прямий".
Наверное у нас просто нет службы новостей (есть манипуляторы), журналистики без кукловодов.
Смотрите сайты в инете, думайте своей головой и помните фразу персонажа доктора Хауза. "Пациент всегда врет".