Москалю стало плохо в прямом эфире. ВИДЕО

27 мая экс-председателю Закарпатской ОГА Геннадию Москалю стало плохо в эфире телеканала NewsOne, передачу прервали.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.

Лицо Геннадия Москаля начало подергиваться после вопроса ведущей, согласился бы он возглавить какую-то область, и он неестественно склонился над трибуной. На следующий вопрос Москаль не ответил. После этого ведущий шоу пояснил, что гостю стало плохо. Эфир прервали другим сюжетом.

69-летнему политику стало плохо в 17.46.

По информации СМИ, его госпитализировали с подозрением на инсульт. Однако впоследствии стало известно, что все обошлось - диагноз не подтвердили, а его состояние было вызвано скачком давления.