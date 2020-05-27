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Москалю стало плохо в прямом эфире. ВИДЕО

27 мая экс-председателю Закарпатской ОГА Геннадию Москалю стало плохо в эфире телеканала NewsOne, передачу прервали.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.

Лицо Геннадия Москаля начало подергиваться после вопроса ведущей, согласился бы он возглавить какую-то область, и он неестественно склонился над трибуной. На следующий вопрос Москаль не ответил. После этого ведущий шоу пояснил, что гостю стало плохо. Эфир прервали другим сюжетом.

69-летнему политику стало плохо в 17.46.

По информации СМИ, его госпитализировали с подозрением на инсульт. Однако впоследствии стало известно, что все обошлось - диагноз не подтвердили, а его состояние было вызвано скачком давления.

Автор: 

здоровье (1387) Москаль Геннадий (1822)


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Топ комментарии
+101
А вот не надо ходить на Ньюс Ван
Москалю - здоровья
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27.05.2020 20:17
+91
Москалю стало зле в прямому ефірі - Цензор.НЕТ 422
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27.05.2020 20:25
+61
Его начало мутить от Пиховшика
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27.05.2020 20:18
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Страница 2 из 2
Ну что, петьки, обоснуйте теперь это ДНИЩЕ- ваш Москалык лазит по эфирам антиукраинского Ньюсвана, да не у кого-то, а у гни ды Пиховшека! Лазит, лишь бы обос....ть тех, из-за которых он и вся соевая компашка отстранена от корыта. Как это низко! Корчить из себя "партиёта" и гав кать в защиту ворья на антииукраиснких кАналах- до прединсультного состояния! Тьфу!
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27.05.2020 20:54 Ответить
Он соевым никогда не был, он рыг. В Закарпатье все помнят как он на местных выборах вставил БПП, протянул бывших рыгов, и из них сколотил свою команду ))
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27.05.2020 21:18 Ответить
Мне тоже, если смотрю этот паганый ньюз ван, плохо становится.
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27.05.2020 20:55 Ответить
Не дивлюся ТВ вже з років п'ять..
Гидко..
😁
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27.05.2020 21:17 Ответить
он весь там дурно пахнет вместе с Пропиховшеком и Лукашкой, включая и техперсонал, которые там денюжки лопатой гребут
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27.05.2020 21:21 Ответить
треба перевірити на коронавірус, молоді нездужають, що говорити про літніх людей. Хоч Москаль і зроблений із заліза, а пройти обстеження не завадило би
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27.05.2020 20:55 Ответить
Наскільки мені відомо, у пана Москаля ще й онкологія, а це - додаткова група ризику. Тому така перевірка буде незайвою.
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28.05.2020 18:37 Ответить
Наче писали, що подолав онкологію. Хто його знає, зараз всім берегтися треба
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28.05.2020 21:05 Ответить
Якщо бути точним, то пан Москаль двічі лікувався від онкології. То хвороба дуже підступна. Здавалося б, людина її подолала, аж тут за кілька років стається рецидив. А ще ослаблений цією недугою організм стає дуже вразливим, в тому числі й до інфекційних захворювань.
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28.05.2020 22:18 Ответить
Спёкся!!!
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27.05.2020 20:57 Ответить
І на кой шут всяму форуму-то ведать, чтой ты *****-т пячешь?
Спёкся - быстроть яго на лопату да с лопаты-то и ясти!
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27.05.2020 21:15 Ответить
на їхньому азіопському козлосуржику: пєкьош.

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27.05.2020 21:43 Ответить
держим кулаки, что все было хорошо. здоровья Геннадию Москалю, он действительно крутой мужик, который много чего хорошего сделал для Украины.
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27.05.2020 21:00 Ответить
Хороший дядько, пусть выздоравливает.
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27.05.2020 21:04 Ответить
*Не расстанусь с комсомолом---буду вечно молодым...*--была такая песенка. Пели её на съездах цк влксм на открытии и закрытии. Вся эта золотая рота камса-мольцев эпохи бровеносца типа уссатого писькуна и прочих ментиков щелоковских и по сей день куролесит в ОДА разных, МО, МВД, Прокуратуры и прочих горисполкомах. Лучше позже чем никогда---но надо было как в Эстонии, но там с 1992г так сделали. А мы хотя бы сейчас----у кого был партбилет ком-партии на выборные должности не допускать! Это и была бы настоящая декомунизация!
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27.05.2020 21:13 Ответить
Этот ньюс что говноканал Вофки Шалав..ёва и Димки Сикелева...святая Троица СкреПОНОСного дерьма...
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27.05.2020 21:19 Ответить
Генгенычу респект....в любом случае!!!!
Здоровья , здоровья ...и ещё здоровья!!!
Уважения достоин!!!
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27.05.2020 21:23 Ответить
Чем достоин, тем что помогал кацапам в Крыму, лугандоне, а мадьярам на Закарпатье???
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28.05.2020 02:05 Ответить
Генадій!Здоровья
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27.05.2020 22:33 Ответить
нех.. ходити на такий канал...
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27.05.2020 22:50 Ответить
а хто ж прибіг по команді гостю помагать? ведучий з витримкою бога просто дав команду.
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27.05.2020 23:20 Ответить
Може сепарський канал Москаля "чаєм" напоїв.
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27.05.2020 23:24 Ответить
А Пихвовшык словно ждал этого, мразь, это же гадский сволочной канал
Ни всполошился, ни крикнул "Що з вами?", "Ви нас чуєте?" ...
Наверное, Москалю перед эфиром "дали водички", как Кличку в своё время.
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28.05.2020 00:38 Ответить
«Ті» можуть.
Як свого часу нагодували діоксином Ющенка.
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28.05.2020 00:50 Ответить
Я навів би інший приклад - "новічок" для Скрипалів. Або чайок з полонієм для Литвиненка. Щодо Йуща - там "мутна" історія: невідомо, від чого його розковбасило. Чи то від застосування стовбурових клітин для омолодження організму, чи то від старань Смєшка.
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28.05.2020 18:43 Ответить
гандон пиховчек стоял и смотрел как пожилой человек загибается фу гнида конченая
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28.05.2020 01:57 Ответить
Неужели таки кранты этой мрази настали, эта падла что в Крыму кацапов крышевала (рассказывал, что никакой угрозы со стороны кацапов нет и все эти разговоры про кацапский Крым это только разговоры), потом геша усиленно крышевал контрабанду в лунандон и обратно, при этом устраивая шоу с задержанными грузовиками с продуктами, а контрабанда возилась в это время вагонами (торнадовцы по этому поводу как раз и подняли шум и их сразу сделали "насильниками" и "бандитами", хотя за несколько месяцев до этого медальки раздавали). А потом эта лысая жаба отправилась на Закарпатье крышевать контрабанду сигарет и в первую очередь разгромила местный Правый сектор, зато контрабандисты-мадьяры остались на своих местах, под крышей этой лупоглазой жабы. Ну и на Закарпатье как и в Крыму никакой грозы сепаратизма и работы мадьярских спецслужб по словам геши нет, а все эти "культурные центры", мадьярские школы и ВУЗы, раздачи мадьярских паспортов и мадьярские флаги на каждом углу это просто так, и в этом по его словам нет ничего страшного.
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28.05.2020 02:04 Ответить
Не треба ходити на отруйний проватний канал.
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28.05.2020 06:37 Ответить
Вірно, бо там геомагнітна зона.
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28.05.2020 06:48 Ответить
Пошёл на медведчуковский канал и стало плохо.
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28.05.2020 07:56 Ответить
Хороший мужик, здоровья ему и не шляться по вражеским каналам - это опасно для жизни, особенно пожилым.
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28.05.2020 10:21 Ответить
Від піховшека не може не знудити, але це схоже на інсульт. Одужання пану Москалю. Він дійсно крутий дядько.
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28.05.2020 11:03 Ответить
Більше схоже на гіпертонічний криз. Та й пізніше (дивіться і кінці цієї публікації) припущення про інсульт не підтвердилось. І слава Богу.
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28.05.2020 18:46 Ответить
Дякую, прочитала зараз. Слава Богу, що обійшлося.
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29.05.2020 03:06 Ответить
До гаулятера Медведчука хожу, а до офериста не піду...
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28.05.2020 11:46 Ответить
мне он нравится ,справедливий ,умний ,знает свое дело ,любит страну ,таких во власть ,и еще пятерочку таких ,тогда будет толк ,азелених дармоедов ,геть геть геть ,
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28.05.2020 14:44 Ответить
ето я писала о москале г г
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28.05.2020 14:46 Ответить
Бог шельму метит сказал плохие слова ответка пришла немедленно)))Москаль может только бла бла и не больше)))старый коррупционер со здоровьем подорванным нарзаном!!!))
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28.05.2020 17:24 Ответить
А кто еще смотрит телевизор?
Хотите "тупо но смешно" - вам на "24".
Загрузить голову грустью "все у нас хреново" - смотрите "Еспрессо". Хотя они правы. Но нельзя все время негатив. Можно стать занудой.
Ностальгировать и поболеть за Порошенко - вам на "Прямий".
Наверное у нас просто нет службы новостей (есть манипуляторы), журналистики без кукловодов.

Смотрите сайты в инете, думайте своей головой и помните фразу персонажа доктора Хауза. "Пациент всегда врет".
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23.10.2020 12:16 Ответить
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