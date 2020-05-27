Москалю стало зле в прямому ефірі. ВIДЕО
27 травня ексголові Закарпатської ОДА Геннадію Москалю стало погано в ефірі телеканалу NewsOne, передачу перервали.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.
Обличчя Геннадія Москаля почало посмикуватися після запитання ведучої, чи погодився б він очолити якусь область, і він неприродно схилився над трибуною. На наступне запитання Москаль не відповів. Після цього ведучий шоу пояснив, що гостеві стало зле. Ефір перебили іншим сюжетом.
69-річному політику стало зле о 17.46.
За інформацією ЗМІ, його госпіталізували з підозрою на інсульт. Однак згодом стало відомо, що все обійшлося - діагноз не підтвердили, а його стан був викликаний стрибком тиску.
Топ коментарі
+101 Andrey Shevchenko #387516
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+91 Топ Ган
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+61 IN UA #422687
показати весь коментар27.05.2020 20:18
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Гидко..
😁
Спёкся - быстроть яго на лопату да с лопаты-то и ясти!
Здоровья , здоровья ...и ещё здоровья!!!
Уважения достоин!!!
Ни всполошился, ни крикнул "Що з вами?", "Ви нас чуєте?" ...
Наверное, Москалю перед эфиром "дали водички", как Кличку в своё время.
Як свого часу нагодували діоксином Ющенка.
Хотите "тупо но смешно" - вам на "24".
Загрузить голову грустью "все у нас хреново" - смотрите "Еспрессо". Хотя они правы. Но нельзя все время негатив. Можно стать занудой.
Ностальгировать и поболеть за Порошенко - вам на "Прямий".
Наверное у нас просто нет службы новостей (есть манипуляторы), журналистики без кукловодов.
Смотрите сайты в инете, думайте своей головой и помните фразу персонажа доктора Хауза. "Пациент всегда врет".