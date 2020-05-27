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Москалю стало зле в прямому ефірі. ВIДЕО

27 травня ексголові Закарпатської ОДА Геннадію Москалю стало погано в ефірі телеканалу NewsOne, передачу перервали.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.

Обличчя Геннадія Москаля почало посмикуватися після запитання ведучої, чи погодився б він очолити якусь область, і він неприродно схилився над трибуною. На наступне запитання Москаль не відповів. Після цього ведучий шоу пояснив, що гостеві стало зле. Ефір перебили іншим сюжетом.

69-річному політику стало зле о 17.46.

За інформацією ЗМІ, його госпіталізували з підозрою на інсульт. Однак згодом стало відомо, що все обійшлося - діагноз не підтвердили, а його стан був викликаний стрибком тиску.


Автор: 

здоров’я (445) Москаль Геннадій (264)


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Топ коментарі
+101
А вот не надо ходить на Ньюс Ван
Москалю - здоровья
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27.05.2020 20:17
+91
Москалю стало зле в прямому ефірі - Цензор.НЕТ 422
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27.05.2020 20:25
+61
Его начало мутить от Пиховшика
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27.05.2020 20:18
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Ну что, петьки, обоснуйте теперь это ДНИЩЕ- ваш Москалык лазит по эфирам антиукраинского Ньюсвана, да не у кого-то, а у гни ды Пиховшека! Лазит, лишь бы обос....ть тех, из-за которых он и вся соевая компашка отстранена от корыта. Как это низко! Корчить из себя "партиёта" и гав кать в защиту ворья на антииукраиснких кАналах- до прединсультного состояния! Тьфу!
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27.05.2020 20:54 Відповісти
Он соевым никогда не был, он рыг. В Закарпатье все помнят как он на местных выборах вставил БПП, протянул бывших рыгов, и из них сколотил свою команду ))
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27.05.2020 21:18 Відповісти
Мне тоже, если смотрю этот паганый ньюз ван, плохо становится.
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27.05.2020 20:55 Відповісти
Не дивлюся ТВ вже з років п'ять..
Гидко..
😁
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27.05.2020 21:17 Відповісти
он весь там дурно пахнет вместе с Пропиховшеком и Лукашкой, включая и техперсонал, которые там денюжки лопатой гребут
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27.05.2020 21:21 Відповісти
треба перевірити на коронавірус, молоді нездужають, що говорити про літніх людей. Хоч Москаль і зроблений із заліза, а пройти обстеження не завадило би
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27.05.2020 20:55 Відповісти
Наскільки мені відомо, у пана Москаля ще й онкологія, а це - додаткова група ризику. Тому така перевірка буде незайвою.
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28.05.2020 18:37 Відповісти
Наче писали, що подолав онкологію. Хто його знає, зараз всім берегтися треба
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28.05.2020 21:05 Відповісти
Якщо бути точним, то пан Москаль двічі лікувався від онкології. То хвороба дуже підступна. Здавалося б, людина її подолала, аж тут за кілька років стається рецидив. А ще ослаблений цією недугою організм стає дуже вразливим, в тому числі й до інфекційних захворювань.
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28.05.2020 22:18 Відповісти
Спёкся!!!
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27.05.2020 20:57 Відповісти
І на кой шут всяму форуму-то ведать, чтой ты *****-т пячешь?
Спёкся - быстроть яго на лопату да с лопаты-то и ясти!
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27.05.2020 21:15 Відповісти
на їхньому азіопському козлосуржику: пєкьош.

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27.05.2020 21:43 Відповісти
держим кулаки, что все было хорошо. здоровья Геннадию Москалю, он действительно крутой мужик, который много чего хорошего сделал для Украины.
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27.05.2020 21:00 Відповісти
Хороший дядько, пусть выздоравливает.
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27.05.2020 21:04 Відповісти
*Не расстанусь с комсомолом---буду вечно молодым...*--была такая песенка. Пели её на съездах цк влксм на открытии и закрытии. Вся эта золотая рота камса-мольцев эпохи бровеносца типа уссатого писькуна и прочих ментиков щелоковских и по сей день куролесит в ОДА разных, МО, МВД, Прокуратуры и прочих горисполкомах. Лучше позже чем никогда---но надо было как в Эстонии, но там с 1992г так сделали. А мы хотя бы сейчас----у кого был партбилет ком-партии на выборные должности не допускать! Это и была бы настоящая декомунизация!
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27.05.2020 21:13 Відповісти
Этот ньюс что говноканал Вофки Шалав..ёва и Димки Сикелева...святая Троица СкреПОНОСного дерьма...
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27.05.2020 21:19 Відповісти
Генгенычу респект....в любом случае!!!!
Здоровья , здоровья ...и ещё здоровья!!!
Уважения достоин!!!
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27.05.2020 21:23 Відповісти
Чем достоин, тем что помогал кацапам в Крыму, лугандоне, а мадьярам на Закарпатье???
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28.05.2020 02:05 Відповісти
Генадій!Здоровья
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27.05.2020 22:33 Відповісти
нех.. ходити на такий канал...
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27.05.2020 22:50 Відповісти
а хто ж прибіг по команді гостю помагать? ведучий з витримкою бога просто дав команду.
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27.05.2020 23:20 Відповісти
Може сепарський канал Москаля "чаєм" напоїв.
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27.05.2020 23:24 Відповісти
А Пихвовшык словно ждал этого, мразь, это же гадский сволочной канал
Ни всполошился, ни крикнул "Що з вами?", "Ви нас чуєте?" ...
Наверное, Москалю перед эфиром "дали водички", как Кличку в своё время.
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28.05.2020 00:38 Відповісти
«Ті» можуть.
Як свого часу нагодували діоксином Ющенка.
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28.05.2020 00:50 Відповісти
Я навів би інший приклад - "новічок" для Скрипалів. Або чайок з полонієм для Литвиненка. Щодо Йуща - там "мутна" історія: невідомо, від чого його розковбасило. Чи то від застосування стовбурових клітин для омолодження організму, чи то від старань Смєшка.
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28.05.2020 18:43 Відповісти
гандон пиховчек стоял и смотрел как пожилой человек загибается фу гнида конченая
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28.05.2020 01:57 Відповісти
Неужели таки кранты этой мрази настали, эта падла что в Крыму кацапов крышевала (рассказывал, что никакой угрозы со стороны кацапов нет и все эти разговоры про кацапский Крым это только разговоры), потом геша усиленно крышевал контрабанду в лунандон и обратно, при этом устраивая шоу с задержанными грузовиками с продуктами, а контрабанда возилась в это время вагонами (торнадовцы по этому поводу как раз и подняли шум и их сразу сделали "насильниками" и "бандитами", хотя за несколько месяцев до этого медальки раздавали). А потом эта лысая жаба отправилась на Закарпатье крышевать контрабанду сигарет и в первую очередь разгромила местный Правый сектор, зато контрабандисты-мадьяры остались на своих местах, под крышей этой лупоглазой жабы. Ну и на Закарпатье как и в Крыму никакой грозы сепаратизма и работы мадьярских спецслужб по словам геши нет, а все эти "культурные центры", мадьярские школы и ВУЗы, раздачи мадьярских паспортов и мадьярские флаги на каждом углу это просто так, и в этом по его словам нет ничего страшного.
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28.05.2020 02:04 Відповісти
Не треба ходити на отруйний проватний канал.
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28.05.2020 06:37 Відповісти
Вірно, бо там геомагнітна зона.
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28.05.2020 06:48 Відповісти
Пошёл на медведчуковский канал и стало плохо.
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28.05.2020 07:56 Відповісти
Хороший мужик, здоровья ему и не шляться по вражеским каналам - это опасно для жизни, особенно пожилым.
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28.05.2020 10:21 Відповісти
Від піховшека не може не знудити, але це схоже на інсульт. Одужання пану Москалю. Він дійсно крутий дядько.
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28.05.2020 11:03 Відповісти
Більше схоже на гіпертонічний криз. Та й пізніше (дивіться і кінці цієї публікації) припущення про інсульт не підтвердилось. І слава Богу.
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28.05.2020 18:46 Відповісти
Дякую, прочитала зараз. Слава Богу, що обійшлося.
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29.05.2020 03:06 Відповісти
До гаулятера Медведчука хожу, а до офериста не піду...
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28.05.2020 11:46 Відповісти
мне он нравится ,справедливий ,умний ,знает свое дело ,любит страну ,таких во власть ,и еще пятерочку таких ,тогда будет толк ,азелених дармоедов ,геть геть геть ,
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28.05.2020 14:44 Відповісти
ето я писала о москале г г
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28.05.2020 14:46 Відповісти
Бог шельму метит сказал плохие слова ответка пришла немедленно)))Москаль может только бла бла и не больше)))старый коррупционер со здоровьем подорванным нарзаном!!!))
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28.05.2020 17:24 Відповісти
А кто еще смотрит телевизор?
Хотите "тупо но смешно" - вам на "24".
Загрузить голову грустью "все у нас хреново" - смотрите "Еспрессо". Хотя они правы. Но нельзя все время негатив. Можно стать занудой.
Ностальгировать и поболеть за Порошенко - вам на "Прямий".
Наверное у нас просто нет службы новостей (есть манипуляторы), журналистики без кукловодов.

Смотрите сайты в инете, думайте своей головой и помните фразу персонажа доктора Хауза. "Пациент всегда врет".
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23.10.2020 12:16 Відповісти
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