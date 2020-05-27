Москалю стало зле в прямому ефірі. ВIДЕО

27 травня ексголові Закарпатської ОДА Геннадію Москалю стало погано в ефірі телеканалу NewsOne, передачу перервали.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.

Обличчя Геннадія Москаля почало посмикуватися після запитання ведучої, чи погодився б він очолити якусь область, і він неприродно схилився над трибуною. На наступне запитання Москаль не відповів. Після цього ведучий шоу пояснив, що гостеві стало зле. Ефір перебили іншим сюжетом.

69-річному політику стало зле о 17.46.

За інформацією ЗМІ, його госпіталізували з підозрою на інсульт. Однак згодом стало відомо, що все обійшлося - діагноз не підтвердили, а його стан був викликаний стрибком тиску.



