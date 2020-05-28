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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО
Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.
Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.
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По результатам анализа разных ученых гидроксихлорохин имеет смысл принимать как множно раньше, минимум при появлении первых симптомов. Так же рекомендуется комбинировать з цикном и несколькими днями позже добавлять азитромицин.
Хлорохины применяются уже 50 лет для лечения других болезней малярии, волчанки, артритов и никаких криков о вреде не было.
Есть подозрения что Gilead Sciences просто лоббируют свой препарат. Кто будет покупать курс ремдесевира стоимостью сотни долларов. Если можно купить полный курс гидроксихлорохина за 220 грн. На нем особо денег не подымишь.
Только официально как минимум 8 человек в руководстве National Institutes of Health в сша являются зарегистрированными лобистами Gilead Sciences