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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО
Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.
Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.
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Российские ученые создают вакцину от COVID-19 в виде йогурта.
Сподобалось питання - а чи правда що два з чимось мільйярдів заплановано на засоби захисту для лікарів й довга пространна відповідь, замість короткого «так» чи «ні». Чекав наступного питання - чому ж у лікарів нема тих засобів й їх купляють меценати та волонтери, де ті гроші??? - не дочекався... Пляттть...
"Миллиарды, выделенные на борьбу с COVID-19, делись неизвестно куда"
Подумаешь 60 млрд. грн. "испарились"
Світовий банк змінює підходи до фінансування проєкту з охорони здоров'я
- Загальна сума кредиту становить 135 млн доларів США. Це додаткове фінансування на продовження проєкту, який триває з 2015 року. Воно відбуватиметься за кількома компонентами. Один з них («Заходи з протидії COVID: закупівлі і виплати закладам») виник з огляду на нинішню ситуацію - 35 млн доларів із загальної суми кредиту виділено на підтримку заходів з протидії коронавірусу. З них 20 млн доларів - на закупівлю матеріалів, обладнання, засобів захисту. Зважаючи на загальну нестачу такої продукції на глобальному ринку, закупівлі проводитимуться через міжнародні організації, зокрема, ЮНІСЕФ і ПРООН.
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR1GfIkkgwCZFKwxsrHZjqYqXkzRIHcDXpH8gr6h31tz_EBZBCMt8ldchs4#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6