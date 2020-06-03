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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки - 483 новых случая COVID-19, умерли 8 человек, всего зафиксировали 24 823 случая

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом - Цензор.НЕТ 4995
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03.06.2020 09:38 Ответить
https://shapito.d3.ru/osobyi-put-1990411/ Особый путь

Российские ученые создают вакцину от COVID-19 в виде йогурта.

Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом - Цензор.НЕТ 6396
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03.06.2020 09:39 Ответить
«Брифінг» зветься - всі 3,14дараси, один я д'артань'ян... Це каже мудак, якого на парламентському комітеиі розірвали на шмаття навіть слуги коломойши, з його «змінами реформи», а він своє торочить...
Сподобалось питання - а чи правда що два з чимось мільйярдів заплановано на засоби захисту для лікарів й довга пространна відповідь, замість короткого «так» чи «ні». Чекав наступного питання - чому ж у лікарів нема тих засобів й їх купляють меценати та волонтери, де ті гроші??? - не дочекався... Пляттть...
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03.06.2020 09:53 Ответить
Очередные сказки будет рассказывать. А есть другая повестка дня:
"Миллиарды, выделенные на борьбу с COVID-19, делись неизвестно куда"

Подумаешь 60 млрд. грн. "испарились"
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03.06.2020 09:55 Ответить
Свято триває.
Світовий банк змінює підходи до фінансування проєкту з охорони здоров'я

- Загальна сума кредиту становить 135 млн доларів США. Це додаткове фінансування на продовження проєкту, який триває з 2015 року. Воно відбуватиметься за кількома компонентами. Один з них («Заходи з протидії COVID: закупівлі і виплати закладам») виник з огляду на нинішню ситуацію - 35 млн доларів із загальної суми кредиту виділено на підтримку заходів з протидії коронавірусу. З них 20 млн доларів - на закупівлю матеріалів, обладнання, засобів захисту. Зважаючи на загальну нестачу такої продукції на глобальному ринку, закупівлі проводитимуться через міжнародні організації, зокрема, ЮНІСЕФ і ПРООН.
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03.06.2020 11:28 Ответить
Вже і офіційна статистика захворювань стала брехать, загалом вже 25385 підтверджених випадків захворювання на ковід-19 по Україні на сьогодні. Подивиться самі
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR1GfIkkgwCZFKwxsrHZjqYqXkzRIHcDXpH8gr6h31tz_EBZBCMt8ldchs4#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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03.06.2020 12:37 Ответить
не розумію навіщо така брехня?
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03.06.2020 12:38 Ответить
 
 