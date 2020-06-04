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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО
Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.
Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.
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Вышли - при 400 - 500 заболевших в день.
Зебилы, я с вас фигею!!!
28.03 - новых 92
29.03 - новых 108
30.03 - новых 62 v - Пн
31.03 - новых 69
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20.04 - новых 261 v - Пн
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19.05 - новых 260 v - Вт
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26.05 - новых 339 v - Вт
27.05 - новых 321
28.05 - новых 477
29.05 - новых 429
30.05 - новых 393
31.05 - новых 468
01.06 - новых 340
02.06 - новых 328 v - Вт
03.06 - новых 483
04.06 - новых 588
Реальное же число заболевших мы не узнаем никогда, потому что ИФА тесты на антитела просто не смогут сделать 100% населения.