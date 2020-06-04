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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки в Киеве 77 новых случаев COVID-19, среди них 15 медиков, всего 3 210 инфицированных, - Кличко. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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04.06.2020 09:13 Ответить
Входили в карантин при 100-200 заболевших в день.
Вышли - при 400 - 500 заболевших в день.
Зебилы, я с вас фигею!!!

28.03 - новых 92
29.03 - новых 108
30.03 - новых 62 v - Пн
31.03 - новых 69
01.04 - новых 120
02.04 - новых 135
03.04 - новых 138
04.04 - новых 154
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06.04 - новых 68 v - Пн
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02.06 - новых 328 v - Вт
03.06 - новых 483
04.06 - новых 588
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04.06.2020 09:17 Ответить
Нужно учитывать не абсолютное количество выявленных заболевших, а соотношение количества выявленных заболевших к количеству протестированных. Иначе вся эта статистика - полный бред. Сейчас тестировать стали намного больше.
Реальное же число заболевших мы не узнаем никогда, потому что ИФА тесты на антитела просто не смогут сделать 100% населения.
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04.06.2020 09:30 Ответить
Признайте свои ошибки, сохраните свое лицо, как говорят японцы.
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04.06.2020 09:36 Ответить
Говорите "пик пройден, это плато"? Ню-ню..😞
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04.06.2020 09:37 Ответить
 
 