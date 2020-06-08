Фирмы Коломойского поставляют российский уголь для "Центрэнерго", - Bihus.Info. ВИДЕО
По меньшей мере 1,5 млн тонн угля перепродали государственной компании "Центрэнерго" фирмы, связанные с олигархом Игорем Коломойским. Происхождение этого угля - преимущественно российское.
Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.
По данным журналистов-расследователей, на Едином веб-портале использования публичных средств содержатся данные о договорах на поставку "Центрэнерго" угля от четырех украинских фирм, которые редакция считает связанными с Коломойским. Это "Синтез Ойл", "Нефть форс", "Рекорд Систем" и "Азонекс". С июля 19-го по апрель 20-го они продали госкомпании 1 500 000 т угля.
До лета 2019-го эти четыре фирмы не занимались углем. Но как только на государственной "Центрэнерго" менеджмент сменился на тот, который Коломойский назвал "понятным", эти фирмы начали импортировать уголь и перепродавать госкомпании.
Авторы программы проанализировали их поставщиков. Среди них есть реальные владельцы угольных карьеров РФ, такие как Искандер Махмудов (№16 в списке Forbes.ru), Андрей Бокарев (№56), Константин Струков (№50), Михаил Федяев, (№177), Владимир Гридин ( №181). А также угольный бизнесмен Руслан Ростовцев. Американская редакция Forbes писала, что Ростовцев занимается реэкспортом угля с Донбасса.
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Есть среди поставщиков пула фирм Коломойского загадочный предприниматель Сергей Кучерявенко, который может быть номинальным держателем в интересах представителей "Газпрома" или Госдумы. И белорусский олигарх Николай Воробей, который взял под контроль транзит российского угля и которого считают другом кума Путина Виктора Медведчука.
А также несколько фирм-ноунеймов, которые ничего не добывают, в промышленные группы не входят и перепродают уголь непонятного происхождения. Некоторые из них ранее фигурировали в журналистских расследованиях о поставках угля с территорий ОРДЛО.
"Именно для того, чтобы сократить импорт угля из страны-агрессора, "Центрэнерго" переводило энергоблоки с дефицитного антрацита на распространенный в украине газовый уголь. И перевело. Но фирмы из орбиты Коломойского газовый уголь, которого в Украине хватает, все равно импортировали его из России", - сообщают журналисты.
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Для хряка все закончилось Ростовом, а гнида снова всплыла и продолжает делать свое похабное дело.
Сьогодні він офіційний радник Єрмака.
Отакі вони "новьіе лица" зі старим оскалом.
Сергей Кучерявенко - это замаскированный Сергей Курченко
«Ой. А какой патриот был...
Может теперь кому то яснее станет, почему образовался союз Медведчук -Коломойский и почему его адепты насаждают нам любовь к русскому миру через антиамериканизм и борьбу с призраком Сороса, который вот уже 30 лет бродит по Украине, но при этом деньги из страны выкачивают Коломойский и ему подобные
Думай те...
P.s. Но да, зло это, конечно, МВФ
Патріотизм по-Коломойськи: російське вугілля за бюджетні гроші.
Коли олігарху потрібно захистити свій вплив та бізнес від РФ - він фінансує добровольців та вдягає маску патріота. Але коли з РФ стає вигідніше торгувати, а не воювати то його стиль зовсім змінюється. Як Коломойський повертає нас до "руського миру":
- До керування державної "Центренерго" приходить менеджмент лояльний Коломойському.
- Після цього "Центренерго" за державні кошти починає купувати російське вугілля. Причому частину цього вугілля ймовірно вивезли з ДНР.
- Це вугілля з націнкою йому перепродають компанії з орбіти Коломойського.
- Українські шахтарі сидять без грошей, бо тепер їх вугілля не купують, а отже й зарплатню платити нема з чого.
- Коли уряд намагається змінити керівництво "Центренерго", то Коломойський спочатку судами це відтягує, а потім просто вивозить весь офіс в забарикадований санаторій під Києвом.
Підсумок: Україна витрачає сотні мільйонів, що йдуть в кишеню Коломойському, РФ та навіть сепаратистам ДНР. А натомість отримує збитки, безробітних шахтарів та спробу захоплення державної компанії».
Детальніше в сюжеті Alisa Yurchenko: https://www.youtube.com/channel/UCkUe2e1YuRtBRRaP2XTupwg (оригінал)
Де завивання про "Ротердам +"?
"Методика введена в умовах втрати Україною контролю над частиною https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD Донецького вугільного басейну через https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 війну на сході України . Майже всі шахти з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%82 антрацитовим вугіллям, на якому працює більшість ТЕС України, після окупації Донбасу опинилось на непідконтрольній території. Відтак, аби забезпечити енергетичну незалежність України від окупованих територій, було прийнято рішення купувати паливо на міжнародній біржі в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8 Нідерландах , куди доставляють вугілля з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 ПАР та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Південної Америки .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81#cite_note-kan17-3 [3] "
Их уже год имеют во все дыры, а они только всхипывают "вывсеврети. а что при порахе лучче было?"