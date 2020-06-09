Наркотики, секс без согласия, извращение и издевательства: ближайшие экс-помощники "апостола", актера "Слуги народа" Мунтяна о его "таиландских проповедях". ВИДЕО

Руководителя церкви "Возрождение" и актера сериала "Слуга народа-2" Владимира Мунтяна обвиняют в извращениях, употреблении наркотиков и издевательствах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об "духовных деяниях" Мунтяна говорится в сюжете программы "ТСН. Тиждень".

Бывший осужденный за мошенничество Владимир Мирчавич Мунтяну отсидел три года в спецколонии Кривого Рога. Сначала втерся в доверие к церкви евангельских христиан, но те его выгнали за тотальные нарушения. Тогда он создал собственную церковь, назвал себя тринадцатым апостолом и начал исцелять неизлечимые болезни, регулярно изгонять бесов и разрушать родовые проклятия.

За 7 лет он создал мощный концерн для выкачивания денег из своих адептов. А те, в ожидании обещанного чуда, продавали собственные квартиры, драгоценности, автомобили.

В 2017 году основатель центра "Возрождение" Владимир Мунтян снялся в популярном сериале "Слуга народа- 2" производства студии "Квартал 95", основателем которой является нине Президент Украины Владимир Зеленский Владимир. Его персонаж в 20 серии баллотируется в президенты под слоганом "Моисей вывел вас из Египта за 40 лет - я выведу вас быстрее".

Последние 5 месяцев пастор проповедовал из Таиланда. На четыре виллы, которые он там приобрел, псевдоапостол свозил свое ближайшее окружение. В основном это женщины.

"Не было ни одного члена в команде, которого он не бил хотя бы однажды. Все в это попадали. Как будто очередь была, кто следующий. И вот настал мой час...Это продолжалось в течение нескольких часов. Заставлял меня в чем-то признаваться. Заставлял писать какие-то объяснительные записки. В то же время продолжал меня бить. С учетом, что у меня волосы светлые, у меня все волосы были в крови. Он повредил мне локоть, руки. Не разбирал, куда бил и что делал. Потом он начал бить других членов команды по очереди. Было много людей, которые были свидетелями всего.", – рассказала бывший бухгалтер церкви "Возрождение" Лина Слободенюк.

Помощница Мунтяна Анна Бесонова сообщила, что в 2018 году он начал употреблять кокаин. Также она рассказала, что он избил ее из-за просьбы перестать употреблять наркотики, до этого обвинив ее в краже денег.



"Всем остальным он говорил: "Когда я бью кого-то, вы должны стоять и смотреть". То есть это маньячелло еще тот. Он питался этим страхом людей. Сколько раз он мне говорил: "Вот я буду бить твою жену, а ты будешь стоять и смотреть", – рассказал бывший помощник Мунтяна Павел Радионов.



Жена Радионова Алина возглавляла телеканал церкви "Возрождение" и была личным переводчиком Мунтяна. По словам женщины, оргии на виллах пастора были привычным делом и однажды и ее заставили в них участвовать.





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