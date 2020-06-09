Наркотики, секс без согласия, извращение и издевательства: ближайшие экс-помощники "апостола", актера "Слуги народа" Мунтяна о его "таиландских проповедях". ВИДЕО
Руководителя церкви "Возрождение" и актера сериала "Слуга народа-2" Владимира Мунтяна обвиняют в извращениях, употреблении наркотиков и издевательствах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об "духовных деяниях" Мунтяна говорится в сюжете программы "ТСН. Тиждень".
Бывший осужденный за мошенничество Владимир Мирчавич Мунтяну отсидел три года в спецколонии Кривого Рога. Сначала втерся в доверие к церкви евангельских христиан, но те его выгнали за тотальные нарушения. Тогда он создал собственную церковь, назвал себя тринадцатым апостолом и начал исцелять неизлечимые болезни, регулярно изгонять бесов и разрушать родовые проклятия.
За 7 лет он создал мощный концерн для выкачивания денег из своих адептов. А те, в ожидании обещанного чуда, продавали собственные квартиры, драгоценности, автомобили.
В 2017 году основатель центра "Возрождение" Владимир Мунтян снялся в популярном сериале "Слуга народа- 2" производства студии "Квартал 95", основателем которой является нине Президент Украины Владимир Зеленский Владимир. Его персонаж в 20 серии баллотируется в президенты под слоганом "Моисей вывел вас из Египта за 40 лет - я выведу вас быстрее".
Последние 5 месяцев пастор проповедовал из Таиланда. На четыре виллы, которые он там приобрел, псевдоапостол свозил свое ближайшее окружение. В основном это женщины.
"Не было ни одного члена в команде, которого он не бил хотя бы однажды. Все в это попадали. Как будто очередь была, кто следующий. И вот настал мой час...Это продолжалось в течение нескольких часов. Заставлял меня в чем-то признаваться. Заставлял писать какие-то объяснительные записки. В то же время продолжал меня бить. С учетом, что у меня волосы светлые, у меня все волосы были в крови. Он повредил мне локоть, руки. Не разбирал, куда бил и что делал. Потом он начал бить других членов команды по очереди. Было много людей, которые были свидетелями всего.", – рассказала бывший бухгалтер церкви "Возрождение" Лина Слободенюк.
Помощница Мунтяна Анна Бесонова сообщила, что в 2018 году он начал употреблять кокаин. Также она рассказала, что он избил ее из-за просьбы перестать употреблять наркотики, до этого обвинив ее в краже денег.
"Всем остальным он говорил: "Когда я бью кого-то, вы должны стоять и смотреть". То есть это маньячелло еще тот. Он питался этим страхом людей. Сколько раз он мне говорил: "Вот я буду бить твою жену, а ты будешь стоять и смотреть", – рассказал бывший помощник Мунтяна Павел Радионов.
Жена Радионова Алина возглавляла телеканал церкви "Возрождение" и была личным переводчиком Мунтяна. По словам женщины, оргии на виллах пастора были привычным делом и однажды и ее заставили в них участвовать.
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Саме так !!!
А то у нас звикли впороти дурню, а тоді шукати винних у своїх проблемах і заморочках.
Причому жоден дебіл визнавати, що він дебіл, не збирається (хоча правда мусить залишатися правдою). Вони вважають, що в них =ума палата=. І слухати ж нікого не хочуть.
А тоді - =памаґітє= ... =пажалєйтє= ...
а може навіть орден
добре, що я й першого слугу не дивився
Паства - душевнобольные.
А если без иронии, мне кажется, что эти ущербные, которые многие годы жировали защёт ипанутых, так и не поняли, что они являются непосредственными участниками преступной группировки.
Стандартний, рядовий слуга.....
Это каким нужно быть долбо#бом, что бы связатьсяс сектой наркомана и ублюдка-извращенца Мунтяна? Вам мало было "Посольства Божьего" и Сандея Аделаджи?, "Белого Братства",Марии деви христос, Кашперовского и тому подобных мразей? Ничему люди не учатся - хотят чтобы их "разводили и доили". Все эти секты существуют только потому, что их "покрывает" кто-то из власти. Например Сандея покрывал мэр Черновецкий, Мунтяна "покрывают" Аваков и Трофимов.
Мунтяна и его секту закрыть на раз-два, только он бабло заносит...))
А еще он снялся в Слуге - я не удивлен, все гавно притягивается
Дурдоми внаслідок реФФорми імені супрун позакривають. Звикаймо, колеги. Тепер доброї влади вже не буде.
Крапка. Кінець лекції.
А десь через 2 місяці хлопець та дівчина ліпили на двері будинків афіші чергового шоу. Нагнав їх, вони ще й огризалися. Зомбі. Не полінувався, поздирав афіші з дверей кількох прилеглих будинків. Здається то була осінь 2013 року.
Якщо лекції чи "тренінги" передбачають типу "посиденьки за чаєм" або щось на кшталт "семінарів" і "тім-білдінгів" то будьте певні, там пастві підмішують легку наркоту. Мій колишній директор потратив у тенета тренінку "Крок у майбутнє" і ... у нього проявилася латентна паранойя, яка була в зародку з дитинства. Ми, співробітники фірми, запросили до офісу інкогніто дуже крутого психіатра і він сказав "або вчіть марсіянську мову, або шукайте іншу роботу". Оскільки директор згодом почав "крисятничати", ми його "заклали" Раді Засновників і його миттєво вигнали з вовчим квитком. Фірма була врятована.