Фиаско Коломойского и Суркисов. Как олигарх и Ко проиграли "Приватбанк". ВИДЕО
Как украинское государство наконец показало зубы друзьям и бизнес-партнерам Коломойского и Медведчука? Об этом сегодня подробно в свежем выпуске "Без цензуры" от Богдана Буткевича. Фіаско Коломойського та Суркісів. Як олігарх і Ко програли "Приватбанк"
В понедельник, 15 апреля, случилось эпохальное событие - большая палата Верховного суда встала на сторону государственного Приватбанка и постановила закрыть дело семьи Суркисов. Это означает, что Суркисам не удалось обжаловать очевидную связь с бывшим владельцем Привата Игорем Коломойским.
Этот непростой процесс длился три с половиной года и до сих пор приносил бизнесменам одни победы. Поэтому как так получилось, что украинская Фемида наконец заметила очевидное, а именно - связь семьи Суркисов с Коломойским?
Почему выигранные государством деньги - не главное в этой истории? Какой новый раздел открывает эта победа в судебных баталиях вокруг Приватбанка? И почему после этого стоит волноваться самому Игорю Коломойскому?
Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.
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А и еще, всепропальщики кричали, что зелебобы сдадут приват коломойше, напомнить про 2 млрд долларов?
Где крикуны сейчас?
Но ведь это не было сделано (сейчас ситуация не намного лучше, Венедиктова - это к сожалению, не Кевеши)
Напринимали бы твои - шлю
хги .. .
"БП ВС отменила эти судебные решения и закрыла производство по делу.
Большая Палата Верховного Суда пришла к выводу, что иск по этому делу подан в защиту имущественных прав на вклад, которые истцы считают нарушенными в связи с признанием их связанными лицами. Спор по субъектному составу подлежит рассмотрению судами гражданской юрисдикции". Источник: https://censor.net/n3202159. Поинтересуйтесь у юристов, в крайнем случае у любого студента юриста, что это значит и кому теперь надо очень сильно волноваться.
Суркіси з коломойськими вже в рази перекрили "збитки" від Привату на Центренрго, Енергоатомі, Укрнафті і ще сотнях держпідприємств які зараз грабуються так що Батий позаздрив...
Но ,порядка в банке було білЬше...
Счас нахлебалово конкретное...ИМХО..
🤑
При Зеленском чуть ли не каждый день становится всё хуже и хуже.
https://censor.net/comments/locate/3202343/019214e2-7f1a-7296-9bf5-d01663fced5f
В маєтках розчистіть проїзди,
Пожежним що б добре пролізти,
А ще всім суддям-домовласникам,
Совєт помінять вогнегасники.