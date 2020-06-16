Фиаско Коломойского и Суркисов. Как олигарх и Ко проиграли "Приватбанк". ВИДЕО

Как украинское государство наконец показало зубы друзьям и бизнес-партнерам Коломойского и Медведчука? Об этом сегодня подробно в свежем выпуске "Без цензуры" от Богдана Буткевича. Фіаско Коломойського та Суркісів. Як олігарх і Ко програли "Приватбанк"

В понедельник, 15 апреля, случилось эпохальное событие - большая палата Верховного суда встала на сторону государственного Приватбанка и постановила закрыть дело семьи Суркисов. Это означает, что Суркисам не удалось обжаловать очевидную связь с бывшим владельцем Привата Игорем Коломойским.

Этот непростой процесс длился три с половиной года и до сих пор приносил бизнесменам одни победы. Поэтому как так получилось, что украинская Фемида наконец заметила очевидное, а именно - связь семьи Суркисов с Коломойским?

Почему выигранные государством деньги - не главное в этой истории? Какой новый раздел открывает эта победа в судебных баталиях вокруг Приватбанка? И почему после этого стоит волноваться самому Игорю Коломойскому?

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