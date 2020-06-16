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Фиаско Коломойского и Суркисов. Как олигарх и Ко проиграли "Приватбанк". ВИДЕО

Как украинское государство наконец показало зубы друзьям и бизнес-партнерам Коломойского и Медведчука? Об этом сегодня подробно в свежем выпуске "Без цензуры" от Богдана Буткевича. Фіаско Коломойського та Суркісів. Як олігарх і Ко програли "Приватбанк"

В понедельник, 15 апреля, случилось эпохальное событие - большая палата Верховного суда встала на сторону государственного Приватбанка и постановила закрыть дело семьи Суркисов. Это означает, что Суркисам не удалось обжаловать очевидную связь с бывшим владельцем Привата Игорем Коломойским.

Этот непростой процесс длился три с половиной года и до сих пор приносил бизнесменам одни победы. Поэтому как так получилось, что украинская Фемида наконец заметила очевидное, а именно - связь семьи Суркисов с Коломойским?

Почему выигранные государством деньги - не главное в этой истории? Какой новый раздел открывает эта победа в судебных баталиях вокруг Приватбанка? И почему после этого стоит волноваться самому Игорю Коломойскому?

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.

Автор: 

Коломойский Игорь (1791) Суркис (338) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+23
Зебилы, вот вам и реформа судов от Пороха
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16.06.2020 20:39
+17
при Порохе эти крысы свои рожи из нор боялись высунуть.....
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16.06.2020 21:15
+15
І чого наярювать на той Приват?
Суркіси з коломойськими вже в рази перекрили "збитки" від Привату на Центренрго, Енергоатомі, Укрнафті і ще сотнях держпідприємств які зараз грабуються так що Батий позаздрив...
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16.06.2020 20:41
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Зебилы, вот вам и реформа судов от Пороха
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16.06.2020 20:39 Ответить
странно, что реформа не работала 5 лет, и потом вдруг заработала на 6. Какое совпадение.
А и еще, всепропальщики кричали, что зелебобы сдадут приват коломойше, напомнить про 2 млрд долларов?
Где крикуны сейчас?
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16.06.2020 20:54 Ответить
при Порохе эти крысы свои рожи из нор боялись высунуть.....
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16.06.2020 21:15 Ответить
Допустим, но ведь это не избавляет общество от крыс. Надо было заливать в норы яд и Юра Луценко и ко должны были строчить підозри как пулеметы, как Лаура Кевеши в Румынии.
Но ведь это не было сделано (сейчас ситуация не намного лучше, Венедиктова - это к сожалению, не Кевеши)
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16.06.2020 21:56 Ответить
крыс давить нужно было еще на Майдане...., а теперь уже поздно...., теперь это доминирующая раса......
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16.06.2020 22:02 Ответить
Порохоботы, вот вам и "антиколомойский" закон, принятый депутатами "Слуги народа" по инициативе Зеленского и подписанного им - благодаря этому закону, Суркисам не удастся отбить свои бабки. Смотрите и слушайте внимательно предлагаемое вам видео.
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16.06.2020 21:03 Ответить
дебил зеленой свинособаки, этот закон сейчас имеет все шансы быть отмененным, по той причине , что несколько десятков зедепутатов подали бамагу в конституционный суд по этому закону- как думаете когда его отменят?для зеленых дебилов показывают дешевое представление с этим законом, а они в ладоши хлопают....
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16.06.2020 21:10 Ответить
не говори гоп, еще Конст. суд не сказал свое веское слово) не удивлюсь, если план был развести мвф на транш, чтобы было из чего "компенсацию" платить.
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16.06.2020 21:12 Ответить
Шлюги приняли ......по инициативе Зеленского .)) проголосовали 270 народных депутатов. Законопроект поддержали 200 депутатов от фракции "Слуга народа", 23 - от "Европейской солидарности", 18 - от "Голоса", 16 - от депутатской группы "За будущее", 10 - от внефракционных, 3 - от группы "Доверие".
Напринимали бы твои - шлюхги .. .
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17.06.2020 05:07 Ответить
Спасибо, успокоил. А то смотрим на Антоненко, Кузменко, Чорновол, Стерненко, Федыну, Звиробий, самого Порошенко и уже начали волноваться. Ну значит, зря разгоняем зраду. Реформированный суддя Вовк в четверг вынесет справедливый вердикт.
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16.06.2020 21:09 Ответить
"вот вам и реформа судов от Потроха"...... Дурачки соевые, вы сначала разберитесь, что произошло, а потом в экстаз от победобесия впадайте. Да и ЦН невредно хотя бы самого себя читать, прежде чем бред на Youtube размещать.
"БП ВС отменила эти судебные решения и закрыла производство по делу.
Большая Палата Верховного Суда пришла к выводу, что иск по этому делу подан в защиту имущественных прав на вклад, которые истцы считают нарушенными в связи с признанием их связанными лицами. Спор по субъектному составу подлежит рассмотрению судами гражданской юрисдикции". Источник: https://censor.net/n3202159. Поинтересуйтесь у юристов, в крайнем случае у любого студента юриста, что это значит и кому теперь надо очень сильно волноваться.
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16.06.2020 21:18 Ответить
Дурак ты. Это не реформа пороха, а инстинкт самосохранения.
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17.06.2020 07:54 Ответить
Они завалят Осла.
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16.06.2020 20:40 Ответить
Фіаско Коломойського і Суркісів. Як олігарх і Ко програли "Приватбанк" - Цензор.НЕТ 5011
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16.06.2020 21:01 Ответить
І чого наярювать на той Приват?
Суркіси з коломойськими вже в рази перекрили "збитки" від Привату на Центренрго, Енергоатомі, Укрнафті і ще сотнях держпідприємств які зараз грабуються так що Батий позаздрив...
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16.06.2020 20:41 Ответить
Фиаско Коломойского и Суркисов. Как олигарх и Ко проиграли "Приватбанк" - Цензор.НЕТ 8694
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16.06.2020 20:43 Ответить
«Опять скрипит, потертое *****...» (с)
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16.06.2020 20:50 Ответить
Где поросюк и костя гришин?
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16.06.2020 20:49 Ответить
КАЛОмойский канешно %$$&--#.....
Но ,порядка в банке було білЬше...
Счас нахлебалово конкретное...ИМХО..
🤑
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16.06.2020 20:54 Ответить
Фіаско Коломойського і Суркісів. Як олігарх і Ко програли "Приватбанк" - Цензор.НЕТ 5884
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16.06.2020 20:57 Ответить
Юля придет - Суркисам деньги вернет!
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16.06.2020 21:03 Ответить
Юлю в качановке прогулы пишут
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16.06.2020 21:08 Ответить
Фіаско Коломойського і Суркісів. Як олігарх і Ко програли "Приватбанк" - Цензор.НЕТ 9934
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16.06.2020 21:10 Ответить
Порохоботы, при каком президенте это произошло?
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16.06.2020 21:34 Ответить
Сегодня Фурса написал великолепную статью о реакции врагов Украины на это событие. Итак, мертведчук, тимошонка и их подельники, решили законодательно запретить иностранцам управлять гос компаниями. Если кто не вкурсе, то благодаря тому что руководство ПБ состоит в том числе из иностранцев, которым начхать на авторитет суркисов, каломойш и прочих тварей и были вииграны все суды. Собственно поэтому мертведчук-тимошонка решили отмстить менеджменту привата за то что те ******* беню и суркисов.
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16.06.2020 21:53 Ответить
Бред. А фурса известный говнописец-пропагандон на службе олигархов.
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16.06.2020 22:12 Ответить
Беня ради бабла уничтожил "Днепр". Суркисы в погоне за баблом планомерно превращают европейского гранда "Динамо" Киев в дворовую команду. Суркис, где урок футбола в школах на который были выделены огромные деньги?
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16.06.2020 22:10 Ответить
нафіг не потрібен.
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16.06.2020 22:49 Ответить
Приватбанк це кіно для бидла. Вони зараз доять країну так, що обкрадання через цей банк буде в порівнянні квіточками.
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16.06.2020 22:21 Ответить
Вы лучше посмотрите на цены и на зарплаты.
При Зеленском чуть ли не каждый день становится всё хуже и хуже.
https://censor.net/comments/locate/3202343/019214e2-7f1a-7296-9bf5-d01663fced5f
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16.06.2020 22:40 Ответить
И не говори. Даже на зарплаты не нужно смотреть - достаточно глянуть на климат. Стоило Зеленскому прийти к власти, как погода испортилась - не было ни зимы, ни снега, ни весны нормальной... Факты - упрямая вещь!
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16.06.2020 22:53 Ответить
Беня говорил что долги отдают только трусы.Государство должно было бене приват,оно ему простило.Вот и сработала формула.
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16.06.2020 23:25 Ответить
а СКОЛЬКО сдесь было хвалебных постов коломойскому! настоящий патриот! защищает Украину... буквально спас страну!
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17.06.2020 03:10 Ответить
Победа будет тогда когда ВСЕ активы будут изъяты в государство за ВРЕД,нанесенный государству. А сейчас это уловка,позволяющая рассказать как "наказали" Саркисов( и для автора даже"неверно" что госбанк не отдал миллиард) А если Суркисам возвращать 100% то потерявшим свои вклады в банках бизнесменам почему нет? Прецедент. Опасно. А эти награбят например на Запорожэнерго как до этого.
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17.06.2020 05:24 Ответить
Порада від Гонтарєвой:
В маєтках розчистіть проїзди,
Пожежним що б добре пролізти,
А ще всім суддям-домовласникам,
Совєт помінять вогнегасники.
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17.06.2020 09:08 Ответить
 
 