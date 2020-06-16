Фіаско Коломойського і Суркісів. Як олігарх і Ко програли "Приватбанк". ВIДЕО
Як українська держава нарешті показала зуби друзям і бізнес-партнерам Коломойського і Медведчука? Про це сьогодні детально у свіжому випуску "Без цензури" від Богдана Буткевича. Фіаско Коломойського та Суркісів. Як олігарх і Ко програли "Приватбанк"
У понеділок, 15 квітня, сталася епохальна подія - велика палата Верховного суду стала на сторону державного Приватбанку і постановила закрити справу сім'ї Суркісів. Це означає, що Суркісам не вдалося оскаржити очевидний зв'язок із колишнім власником Привату Ігорем Коломойським.
Цей непростий процес тривав три з половиною роки і досі приносив бізнесменам самі перемоги. Тому як так вийшло, що українська Феміда нарешті помітила очевидне, а саме - зв'язок сім'ї Суркісів із Коломойським?
Чому виграні державою гроші - не головне в цій історії? Який новий розділ відкриває ця перемога в судових баталіях навколо Приватбанку? І чому після цього варто хвилюватися самому Ігорю Коломойському?
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А и еще, всепропальщики кричали, что зелебобы сдадут приват коломойше, напомнить про 2 млрд долларов?
Где крикуны сейчас?
Но ведь это не было сделано (сейчас ситуация не намного лучше, Венедиктова - это к сожалению, не Кевеши)
Напринимали бы твои - шлю
хги .. .
"БП ВС отменила эти судебные решения и закрыла производство по делу.
Большая Палата Верховного Суда пришла к выводу, что иск по этому делу подан в защиту имущественных прав на вклад, которые истцы считают нарушенными в связи с признанием их связанными лицами. Спор по субъектному составу подлежит рассмотрению судами гражданской юрисдикции". Источник: https://censor.net/n3202159. Поинтересуйтесь у юристов, в крайнем случае у любого студента юриста, что это значит и кому теперь надо очень сильно волноваться.
Суркіси з коломойськими вже в рази перекрили "збитки" від Привату на Центренрго, Енергоатомі, Укрнафті і ще сотнях держпідприємств які зараз грабуються так що Батий позаздрив...
Но ,порядка в банке було білЬше...
Счас нахлебалово конкретное...ИМХО..
🤑
При Зеленском чуть ли не каждый день становится всё хуже и хуже.
https://censor.net/comments/locate/3202343/019214e2-7f1a-7296-9bf5-d01663fced5f
В маєтках розчистіть проїзди,
Пожежним що б добре пролізти,
А ще всім суддям-домовласникам,
Совєт помінять вогнегасники.