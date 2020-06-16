Фіаско Коломойського і Суркісів. Як олігарх і Ко програли "Приватбанк". ВIДЕО

Як українська держава нарешті показала зуби друзям і бізнес-партнерам Коломойського і Медведчука? Про це сьогодні детально у свіжому випуску "Без цензури" від Богдана Буткевича. Фіаско Коломойського та Суркісів. Як олігарх і Ко програли "Приватбанк"

У понеділок, 15 квітня, сталася епохальна подія - велика палата Верховного суду стала на сторону державного Приватбанку і постановила закрити справу сім'ї Суркісів. Це означає, що Суркісам не вдалося оскаржити очевидний зв'язок із колишнім власником Привату Ігорем Коломойським.

Цей непростий процес тривав три з половиною роки і досі приносив бізнесменам самі перемоги. Тому як так вийшло, що українська Феміда нарешті помітила очевидне, а саме - зв'язок сім'ї Суркісів із Коломойським?

Чому виграні державою гроші - не головне в цій історії? Який новий розділ відкриває ця перемога в судових баталіях навколо Приватбанку? І чому після цього варто хвилюватися самому Ігорю Коломойському?

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