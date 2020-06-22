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Президент Туркменистана Бердымухамедов учит агрономов земледелию: "Политая земля - с плодами, безводная - с ветром!". ВИДЕО

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел встрече с туркменскими агрономами и дал им указания по возделыванию полей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Хроники Туркменистана, туркменбаши для поучения избрал народные пословицы о земледелии и диктовал их собравшимся специалистам. Агрономы усердно записывали слова Бердымухамедова в зеленые блокноты.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Внешне он напоминает льва, Добрая о нем идет молва", - министры правительства Туркменистана стоя конспектируют стихи об алабае, которые читает президент Бердымухамедов. ВИДЕО

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сельское хозяйство (332) тоталитаризм (48) Туркменистан (119) Туркменбаши (15) Бердымухамедов Гурбангулы (21)


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Топ комментарии
+24
крысчане дико завидуЮт туркменам ))
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22.06.2020 11:17
+20
О новый видосик от кореша вавия ссыкливого. щас заценим
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22.06.2020 11:17
+15
судя по дикции чел под препаратами
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22.06.2020 11:18
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Страница 2 из 2
конспект. на зачет надо с собой приносить.
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22.06.2020 11:22 Ответить
- Шо це все таке, га?!!!!
- Це Восток, о найвеличніший! (с)
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22.06.2020 11:23 Ответить
Президент Туркменистана Бердымухамедов учит агрономов земледелию: "Политая земля - с плодами, безводная - с ветром!" - Цензор.НЕТ 8902
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22.06.2020 11:25 Ответить
Йшло 21 століття. І теж йшло на***. )))
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22.06.2020 11:20 Ответить
NOT BAD!
Президент Туркменистана Бердымухамедов учит агрономов земледелию: "Политая земля - с плодами, безводная - с ветром!" - Цензор.НЕТ 4695
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22.06.2020 11:22 Ответить
Зебобики начали КРЕСТОВЫЙ ПОХОД ПРОТИВ МЭРА КИЕВА ?

Хотите в кресло вот ЖТОГО Тищенко с лимончиками
Президент Туркменистана Бердымухамедов учит агрономов земледелию: "Политая земля - с плодами, безводная - с ветром!" - Цензор.НЕТ 9419
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22.06.2020 11:26 Ответить
если бы был киевлянином, я бы голосовал за гройсмана в мэры.
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22.06.2020 11:30 Ответить
Если б еще бороду-вылитый Беня.
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22.06.2020 13:32 Ответить
"Помеедленнее, я запиисываю..." (с)))
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22.06.2020 11:22 Ответить
Вот КАКАЯ ЧАСТЬ недоразвитых народов ,
И все благодаря совку
Кстати , пора ввести визы с странами постсовка - бо в Украине уже целые аулы жтих народов - ВСЕ РВУТСЯ К УКРАИНСКОМУ ГРАЖДАНСТВУ И БЕЗВИЗУ
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22.06.2020 11:22 Ответить
это совок в крови...
совок вывел породу вот таких вот дыбилов...
и даже талибы с далекого аула в Афганистане ржали бы с него и с тех кто записывает...
в Украине полно совков все еще... увы..
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22.06.2020 11:28 Ответить
В данном случае-это уже даже не совок,а средневековье...
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22.06.2020 11:35 Ответить
Авакову на заметку - выступай уже на родном, армянском, поучай, грозись, иди н* П*тина.

Гурбангулы потом могут расстрелять как не гарбана или гулы, а простого маразматика. И запишут в разноцветные блокноты что он при этом скулил, "агроном" блин
у него вроде беды с башкой - даже дворнику с 30-тним стажем скажет: Ээээ, ти суда не мети, ти туда мети, а то коров хвостом ударит кобылу - совсем отцом нации будешь, хотя отец здесь я.
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22.06.2020 11:24 Ответить
походу Аваков умнее тебя
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22.06.2020 13:45 Ответить
ясень пень. он миллионер, мафиози и министр - мало кто и где таким смог бы быть то. он рулит, а я на цензоре пишу. ты прям капитан Очевидность. да он даже и тебя умнее.
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22.06.2020 14:02 Ответить
Ну и как это все записать, если Цензор своим логотипом субтитры закрыл?
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22.06.2020 11:24 Ответить
молча
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22.06.2020 13:46 Ответить
Не хочет цензор делиться секретами несметных урожаев!
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22.06.2020 21:30 Ответить
Пусть к зеле в гости приедет тот ему еще не такие уроки проведет.А говорят приблизительно одинаково с торможением.
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22.06.2020 11:24 Ответить
Ну ведь молодец же . И ведь не поспоришь .
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22.06.2020 11:24 Ответить
И о другом...https://ru.krymr.com/a/news-fsb-grazhdan-ukrainy-osudili-v-krymu/30683885.html ФСБ утверждает, что в Крыму гражданам Украины вынесли приговор «за контрабанду тестостерона» ,Московия боится чтобы захваченные колонии осеменялись украинской продукцией.
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22.06.2020 11:26 Ответить
Агрономы все в униформе - однотипные рубашки и одинаковые штаны и ремни.
Пишут и только головами кивают. Вот где средневековье!..
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22.06.2020 11:27 Ответить
Колхоз дело добровольное у диктаторов Лукашенко, Берды Мухамедова, Назара Баева.
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22.06.2020 11:32 Ответить
И к этому...В колхозе Беларусь,колхозники боятся гнева Председателя колхоза,одним словом крепостные крестьяне, а Лукашенко чтобы не развалился колхоз следит за его состоянием и потом отчитывается в московский Центр, в Украине колхоз только начинают возрождать уже и переходного Председателя нашли ,только ничего не получается ,бывшие крепостные оказывают сопротивление,московский Центр уже начал земли у бывшего колхоза возвращать в кооператив "Озеро" но украинцы оказывают сильное сопротивление. ну где то так выходит .
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22.06.2020 11:37 Ответить
И головы склонили , взгляд нельзя поднимать.
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22.06.2020 13:54 Ответить
Еще и блокнотики какие-то номерные, как будто гознак печатал.
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22.06.2020 15:09 Ответить
Зє!льонийє!
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22.06.2020 20:42 Ответить
Будут сдавать конспекты на проверку!
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22.06.2020 21:31 Ответить
Тренинг на шару почти ...И писали под рощеску я б еще проверил те конспекты
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22.06.2020 11:29 Ответить
логично ,трава зеленая ,солнце теплое ...Президент Туркменистана Бердымухамедов учит агрономов земледелию: "Политая земля - с плодами, безводная - с ветром!" - Цензор.НЕТ 9912
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22.06.2020 11:30 Ответить
симпатики ***** аж підперднули від заздрощів
не хвилюйтесь, незабаром і у вас таке буде
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22.06.2020 11:30 Ответить
хорошо излагает, учитесь Киса. (С)
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22.06.2020 11:32 Ответить
Открыл агрономам великую тайну, а то бедолаги и не знали, что так можно. Вот теперь у них все расцветет и заколосится
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22.06.2020 11:33 Ответить
Субтитры из-за логотипа ЦЕНЗОР.НЕТ плохо видно
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22.06.2020 11:34 Ответить
Та він все це чеше зі збірки приказок! Там мабуть десь суфлер поставили ))) Дно - це вигадка оптимістів. Не буває ніякого дна. Під ним завжди ще є місце для творчості.
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22.06.2020 11:34 Ответить
Президент Туркменистана Бердымухамедов учит агрономов земледелию: "Политая земля - с плодами, безводная - с ветром!" - Цензор.НЕТ 3840
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22.06.2020 11:35 Ответить
А унас продовать учит. Еще и со вторым гражданством продвигает.Туркмены до этого не доросли.
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22.06.2020 11:38 Ответить
Просто в арабском мире один Бог и они не очень любят маланский мир.,а украинцы ещё со времён Крепостного права приручились подчинению Управляющего имением еврея,которому барин доверял ведение хозяйства,управляющий одевался чуть лучше крепостного крестьянина и ловко управлял крепостными душами подшучивая и подмигивая.
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22.06.2020 11:47 Ответить
это не арабы, а тюрки
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22.06.2020 13:05 Ответить
2020 рік... І до сих пір існують подібні режими... Це просто атавізм, який потрібно викорчувати
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22.06.2020 11:42 Ответить
****утое чудовище !!! как и Лука Мудищев, тот по колхозам частным катается, быкам хвосты закручивает
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22.06.2020 11:47 Ответить
Интересно, это долго будет продолжаться? Или Бердымухомедова как Чаушеско? Не, как Кадафи черенок засунут
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22.06.2020 11:51 Ответить
Скорее всего помрет своей смертью, а трон наследнику передаст. Там у народа менталитет, воспитанный столетиями сатрапских традиций, да еще и законсервированный совком.
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22.06.2020 12:10 Ответить
Уберите срочно с видео логотип цензора, перевода не видно!
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22.06.2020 11:54 Ответить
Північна Корея..Кім чен Ин .один до одного
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22.06.2020 12:21 Ответить
Вася гонит. Идиоты записывают, вместо того, чтобы гнать Васю.
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22.06.2020 12:23 Ответить
Вот это трешак!!
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22.06.2020 12:31 Ответить
Это печально.
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22.06.2020 12:41 Ответить
Леонід Ілліч Брежнєв
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22.06.2020 12:48 Ответить
Цирк на дроті)
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22.06.2020 13:23 Ответить
ленин кыш ленин пыш ленин тохтамыш
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22.06.2020 13:52 Ответить
в РФ через 10 лет тоже такое будет
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22.06.2020 15:02 Ответить
зеленский я думаю равняется на него...мечтает так же. Все эти его "круглые столы" с "накачкой" провинившихся, все эти "позвоню баканову, где этот черт итд".
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22.06.2020 15:48 Ответить
зендон його запросив в Україну , зустріч лисепедиста та вівчара.
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22.06.2020 16:04 Ответить
Экономистам он такой стих сочинит:
Тугрик, тугрик - хрен моржовый.
Тугрик, тугрик - вредный х**!
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22.06.2020 16:14 Ответить
Нихрена вы не понимаете!
НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ ЧТО он говорит.
Это - ритуал, цель которого не передать полезную информацию, а вырабатывать рефлекторное подчинение. Как салабонов на плацу.
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22.06.2020 17:17 Ответить
Наш то дебил с юморком поучает и то +.
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22.06.2020 18:04 Ответить
Как до такого скотства можно было дойти за столь короткое время?
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22.06.2020 19:31 Ответить
На руських похожи
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22.06.2020 20:29 Ответить
Ты понял что ты написал дурик? Где Русь и где Московия с москалями
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22.06.2020 20:46 Ответить
Ты чё историк? Я тебя спрошу что ты вчера делал и ты по любому не помнишь .
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22.06.2020 22:38 Ответить
Почему главные страны мира (сша,евросоюз) позволяют до сих пор этой обезьяне в очках распоряжаться такими огромными природными ресурсами(газом)-непонятно
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22.06.2020 20:38 Ответить
а йа не встиг записати мудрость бєрдимухамєдовську
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22.06.2020 20:44 Ответить
***
Гуляет Алиса по шахматным клеткам.
Она в зазеркалье.
Спасибо таблеткам…
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22.06.2020 22:45 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=54XQJNIRGnk
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22.06.2020 23:27 Ответить
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