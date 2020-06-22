Президент Туркменистана Бердымухамедов учит агрономов земледелию: "Политая земля - с плодами, безводная - с ветром!". ВИДЕО

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел встрече с туркменскими агрономами и дал им указания по возделыванию полей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Хроники Туркменистана, туркменбаши для поучения избрал народные пословицы о земледелии и диктовал их собравшимся специалистам. Агрономы усердно записывали слова Бердымухамедова в зеленые блокноты.

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