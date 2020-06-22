Президент Туркменистана Бердымухамедов учит агрономов земледелию: "Политая земля - с плодами, безводная - с ветром!". ВИДЕО
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел встрече с туркменскими агрономами и дал им указания по возделыванию полей.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Хроники Туркменистана, туркменбаши для поучения избрал народные пословицы о земледелии и диктовал их собравшимся специалистам. Агрономы усердно записывали слова Бердымухамедова в зеленые блокноты.
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- Це Восток, о найвеличніший! (с)
Хотите в кресло вот ЖТОГО Тищенко с лимончиками
И все благодаря совку
Кстати , пора ввести визы с странами постсовка - бо в Украине уже целые аулы жтих народов - ВСЕ РВУТСЯ К УКРАИНСКОМУ ГРАЖДАНСТВУ И БЕЗВИЗУ
совок вывел породу вот таких вот дыбилов...
и даже талибы с далекого аула в Афганистане ржали бы с него и с тех кто записывает...
в Украине полно совков все еще... увы..
Гурбангулы потом могут расстрелять как не гарбана или гулы, а простого маразматика. И запишут в разноцветные блокноты что он при этом скулил, "агроном" блин
у него вроде беды с башкой - даже дворнику с 30-тним стажем скажет: Ээээ, ти суда не мети, ти туда мети, а то коров хвостом ударит кобылу - совсем отцом нации будешь, хотя отец здесь я.
Пишут и только головами кивают. Вот где средневековье!..
не хвилюйтесь, незабаром і у вас таке буде
Тугрик, тугрик - хрен моржовый.
Тугрик, тугрик - вредный х**!
НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ ЧТО он говорит.
Это - ритуал, цель которого не передать полезную информацию, а вырабатывать рефлекторное подчинение. Как салабонов на плацу.
Гуляет Алиса по шахматным клеткам.
Она в зазеркалье.
Спасибо таблеткам…