Президент Туркменістану Бердимухамедов навчає агрономів землеробства: "Полита земля - з плодами, безводна - з вітром!". ВIДЕО

Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов провів зустрічі з туркменськими агрономами і дав їм вказівки з вирощування полів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Хроніки Туркменістану, туркменбаші для повчання обрав народні прислів'я про землеробство і диктував їх присутнім фахівцям. Агрономи старанно записували слова Бердимухамедова в зелені блокноти.

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