Президент Туркменістану Бердимухамедов навчає агрономів землеробства: "Полита земля - з плодами, безводна - з вітром!". ВIДЕО
Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов провів зустрічі з туркменськими агрономами і дав їм вказівки з вирощування полів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Хроніки Туркменістану, туркменбаші для повчання обрав народні прислів'я про землеробство і диктував їх присутнім фахівцям. Агрономи старанно записували слова Бердимухамедова в зелені блокноти.
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- Це Восток, о найвеличніший! (с)
Хотите в кресло вот ЖТОГО Тищенко с лимончиками
И все благодаря совку
Кстати , пора ввести визы с странами постсовка - бо в Украине уже целые аулы жтих народов - ВСЕ РВУТСЯ К УКРАИНСКОМУ ГРАЖДАНСТВУ И БЕЗВИЗУ
совок вывел породу вот таких вот дыбилов...
и даже талибы с далекого аула в Афганистане ржали бы с него и с тех кто записывает...
в Украине полно совков все еще... увы..
Гурбангулы потом могут расстрелять как не гарбана или гулы, а простого маразматика. И запишут в разноцветные блокноты что он при этом скулил, "агроном" блин
у него вроде беды с башкой - даже дворнику с 30-тним стажем скажет: Ээээ, ти суда не мети, ти туда мети, а то коров хвостом ударит кобылу - совсем отцом нации будешь, хотя отец здесь я.
Пишут и только головами кивают. Вот где средневековье!..
не хвилюйтесь, незабаром і у вас таке буде
Тугрик, тугрик - хрен моржовый.
Тугрик, тугрик - вредный х**!
НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ ЧТО он говорит.
Это - ритуал, цель которого не передать полезную информацию, а вырабатывать рефлекторное подчинение. Как салабонов на плацу.
Гуляет Алиса по шахматным клеткам.
Она в зазеркалье.
Спасибо таблеткам…