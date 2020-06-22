УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8161 відвідувач онлайн
Новини Відео
16 752 169

Президент Туркменістану Бердимухамедов навчає агрономів землеробства: "Полита земля - з плодами, безводна - з вітром!". ВIДЕО

Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов провів зустрічі з туркменськими агрономами і дав їм вказівки з вирощування полів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Хроніки Туркменістану, туркменбаші для повчання обрав народні прислів'я про землеробство і диктував їх присутнім фахівцям. Агрономи старанно записували слова Бердимухамедова в зелені блокноти.

Також дивіться: "Внешне он напоминает льва, Добрая о нем идет молва", - міністри уряду Туркменістану стоячи конспектують вірші про алабая, які читає президент Бердимухамедов. ВIДЕО

Автор: 

сільське господарство (730) тотолітаризм (19) Туркменістан (73) Туркменбаші (14) Бердимухамедов Гурбангулі (19)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+24
крысчане дико завидуЮт туркменам ))
показати весь коментар
22.06.2020 11:17
+20
О новый видосик от кореша вавия ссыкливого. щас заценим
показати весь коментар
22.06.2020 11:17
+15
судя по дикции чел под препаратами
показати весь коментар
22.06.2020 11:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
конспект. на зачет надо с собой приносить.
показати весь коментар
22.06.2020 11:22 Відповісти
- Шо це все таке, га?!!!!
- Це Восток, о найвеличніший! (с)
показати весь коментар
22.06.2020 11:23 Відповісти
Президент Туркменистана Бердымухамедов учит агрономов земледелию: "Политая земля - с плодами, безводная - с ветром!" - Цензор.НЕТ 8902
показати весь коментар
22.06.2020 11:25 Відповісти
Йшло 21 століття. І теж йшло на***. )))
показати весь коментар
22.06.2020 11:20 Відповісти
NOT BAD!
Президент Туркменистана Бердымухамедов учит агрономов земледелию: "Политая земля - с плодами, безводная - с ветром!" - Цензор.НЕТ 4695
показати весь коментар
22.06.2020 11:22 Відповісти
Зебобики начали КРЕСТОВЫЙ ПОХОД ПРОТИВ МЭРА КИЕВА ?

Хотите в кресло вот ЖТОГО Тищенко с лимончиками
Президент Туркменистана Бердымухамедов учит агрономов земледелию: "Политая земля - с плодами, безводная - с ветром!" - Цензор.НЕТ 9419
показати весь коментар
22.06.2020 11:26 Відповісти
если бы был киевлянином, я бы голосовал за гройсмана в мэры.
показати весь коментар
22.06.2020 11:30 Відповісти
Если б еще бороду-вылитый Беня.
показати весь коментар
22.06.2020 13:32 Відповісти
"Помеедленнее, я запиисываю..." (с)))
показати весь коментар
22.06.2020 11:22 Відповісти
Вот КАКАЯ ЧАСТЬ недоразвитых народов ,
И все благодаря совку
Кстати , пора ввести визы с странами постсовка - бо в Украине уже целые аулы жтих народов - ВСЕ РВУТСЯ К УКРАИНСКОМУ ГРАЖДАНСТВУ И БЕЗВИЗУ
показати весь коментар
22.06.2020 11:22 Відповісти
это совок в крови...
совок вывел породу вот таких вот дыбилов...
и даже талибы с далекого аула в Афганистане ржали бы с него и с тех кто записывает...
в Украине полно совков все еще... увы..
показати весь коментар
22.06.2020 11:28 Відповісти
В данном случае-это уже даже не совок,а средневековье...
показати весь коментар
22.06.2020 11:35 Відповісти
Авакову на заметку - выступай уже на родном, армянском, поучай, грозись, иди н* П*тина.

Гурбангулы потом могут расстрелять как не гарбана или гулы, а простого маразматика. И запишут в разноцветные блокноты что он при этом скулил, "агроном" блин
у него вроде беды с башкой - даже дворнику с 30-тним стажем скажет: Ээээ, ти суда не мети, ти туда мети, а то коров хвостом ударит кобылу - совсем отцом нации будешь, хотя отец здесь я.
показати весь коментар
22.06.2020 11:24 Відповісти
походу Аваков умнее тебя
показати весь коментар
22.06.2020 13:45 Відповісти
ясень пень. он миллионер, мафиози и министр - мало кто и где таким смог бы быть то. он рулит, а я на цензоре пишу. ты прям капитан Очевидность. да он даже и тебя умнее.
показати весь коментар
22.06.2020 14:02 Відповісти
Ну и как это все записать, если Цензор своим логотипом субтитры закрыл?
показати весь коментар
22.06.2020 11:24 Відповісти
молча
показати весь коментар
22.06.2020 13:46 Відповісти
Не хочет цензор делиться секретами несметных урожаев!
показати весь коментар
22.06.2020 21:30 Відповісти
Пусть к зеле в гости приедет тот ему еще не такие уроки проведет.А говорят приблизительно одинаково с торможением.
показати весь коментар
22.06.2020 11:24 Відповісти
Ну ведь молодец же . И ведь не поспоришь .
показати весь коментар
22.06.2020 11:24 Відповісти
И о другом...https://ru.krymr.com/a/news-fsb-grazhdan-ukrainy-osudili-v-krymu/30683885.html ФСБ утверждает, что в Крыму гражданам Украины вынесли приговор «за контрабанду тестостерона» ,Московия боится чтобы захваченные колонии осеменялись украинской продукцией.
показати весь коментар
22.06.2020 11:26 Відповісти
Агрономы все в униформе - однотипные рубашки и одинаковые штаны и ремни.
Пишут и только головами кивают. Вот где средневековье!..
показати весь коментар
22.06.2020 11:27 Відповісти
Колхоз дело добровольное у диктаторов Лукашенко, Берды Мухамедова, Назара Баева.
показати весь коментар
22.06.2020 11:32 Відповісти
И к этому...В колхозе Беларусь,колхозники боятся гнева Председателя колхоза,одним словом крепостные крестьяне, а Лукашенко чтобы не развалился колхоз следит за его состоянием и потом отчитывается в московский Центр, в Украине колхоз только начинают возрождать уже и переходного Председателя нашли ,только ничего не получается ,бывшие крепостные оказывают сопротивление,московский Центр уже начал земли у бывшего колхоза возвращать в кооператив "Озеро" но украинцы оказывают сильное сопротивление. ну где то так выходит .
показати весь коментар
22.06.2020 11:37 Відповісти
И головы склонили , взгляд нельзя поднимать.
показати весь коментар
22.06.2020 13:54 Відповісти
Еще и блокнотики какие-то номерные, как будто гознак печатал.
показати весь коментар
22.06.2020 15:09 Відповісти
Зє!льонийє!
показати весь коментар
22.06.2020 20:42 Відповісти
Будут сдавать конспекты на проверку!
показати весь коментар
22.06.2020 21:31 Відповісти
Тренинг на шару почти ...И писали под рощеску я б еще проверил те конспекты
показати весь коментар
22.06.2020 11:29 Відповісти
логично ,трава зеленая ,солнце теплое ...Президент Туркменистана Бердымухамедов учит агрономов земледелию: "Политая земля - с плодами, безводная - с ветром!" - Цензор.НЕТ 9912
показати весь коментар
22.06.2020 11:30 Відповісти
симпатики ***** аж підперднули від заздрощів
не хвилюйтесь, незабаром і у вас таке буде
показати весь коментар
22.06.2020 11:30 Відповісти
хорошо излагает, учитесь Киса. (С)
показати весь коментар
22.06.2020 11:32 Відповісти
Открыл агрономам великую тайну, а то бедолаги и не знали, что так можно. Вот теперь у них все расцветет и заколосится
показати весь коментар
22.06.2020 11:33 Відповісти
Субтитры из-за логотипа ЦЕНЗОР.НЕТ плохо видно
показати весь коментар
22.06.2020 11:34 Відповісти
Та він все це чеше зі збірки приказок! Там мабуть десь суфлер поставили ))) Дно - це вигадка оптимістів. Не буває ніякого дна. Під ним завжди ще є місце для творчості.
показати весь коментар
22.06.2020 11:34 Відповісти
Президент Туркменистана Бердымухамедов учит агрономов земледелию: "Политая земля - с плодами, безводная - с ветром!" - Цензор.НЕТ 3840
показати весь коментар
22.06.2020 11:35 Відповісти
А унас продовать учит. Еще и со вторым гражданством продвигает.Туркмены до этого не доросли.
показати весь коментар
22.06.2020 11:38 Відповісти
Просто в арабском мире один Бог и они не очень любят маланский мир.,а украинцы ещё со времён Крепостного права приручились подчинению Управляющего имением еврея,которому барин доверял ведение хозяйства,управляющий одевался чуть лучше крепостного крестьянина и ловко управлял крепостными душами подшучивая и подмигивая.
показати весь коментар
22.06.2020 11:47 Відповісти
это не арабы, а тюрки
показати весь коментар
22.06.2020 13:05 Відповісти
2020 рік... І до сих пір існують подібні режими... Це просто атавізм, який потрібно викорчувати
показати весь коментар
22.06.2020 11:42 Відповісти
****утое чудовище !!! как и Лука Мудищев, тот по колхозам частным катается, быкам хвосты закручивает
показати весь коментар
22.06.2020 11:47 Відповісти
Интересно, это долго будет продолжаться? Или Бердымухомедова как Чаушеско? Не, как Кадафи черенок засунут
показати весь коментар
22.06.2020 11:51 Відповісти
Скорее всего помрет своей смертью, а трон наследнику передаст. Там у народа менталитет, воспитанный столетиями сатрапских традиций, да еще и законсервированный совком.
показати весь коментар
22.06.2020 12:10 Відповісти
Уберите срочно с видео логотип цензора, перевода не видно!
показати весь коментар
22.06.2020 11:54 Відповісти
Північна Корея..Кім чен Ин .один до одного
показати весь коментар
22.06.2020 12:21 Відповісти
Вася гонит. Идиоты записывают, вместо того, чтобы гнать Васю.
показати весь коментар
22.06.2020 12:23 Відповісти
Вот это трешак!!
показати весь коментар
22.06.2020 12:31 Відповісти
Это печально.
показати весь коментар
22.06.2020 12:41 Відповісти
Леонід Ілліч Брежнєв
показати весь коментар
22.06.2020 12:48 Відповісти
Цирк на дроті)
показати весь коментар
22.06.2020 13:23 Відповісти
ленин кыш ленин пыш ленин тохтамыш
показати весь коментар
22.06.2020 13:52 Відповісти
в РФ через 10 лет тоже такое будет
показати весь коментар
22.06.2020 15:02 Відповісти
зеленский я думаю равняется на него...мечтает так же. Все эти его "круглые столы" с "накачкой" провинившихся, все эти "позвоню баканову, где этот черт итд".
показати весь коментар
22.06.2020 15:48 Відповісти
зендон його запросив в Україну , зустріч лисепедиста та вівчара.
показати весь коментар
22.06.2020 16:04 Відповісти
Экономистам он такой стих сочинит:
Тугрик, тугрик - хрен моржовый.
Тугрик, тугрик - вредный х**!
показати весь коментар
22.06.2020 16:14 Відповісти
Нихрена вы не понимаете!
НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ ЧТО он говорит.
Это - ритуал, цель которого не передать полезную информацию, а вырабатывать рефлекторное подчинение. Как салабонов на плацу.
показати весь коментар
22.06.2020 17:17 Відповісти
Наш то дебил с юморком поучает и то +.
показати весь коментар
22.06.2020 18:04 Відповісти
Как до такого скотства можно было дойти за столь короткое время?
показати весь коментар
22.06.2020 19:31 Відповісти
На руських похожи
показати весь коментар
22.06.2020 20:29 Відповісти
Ты понял что ты написал дурик? Где Русь и где Московия с москалями
показати весь коментар
22.06.2020 20:46 Відповісти
Ты чё историк? Я тебя спрошу что ты вчера делал и ты по любому не помнишь .
показати весь коментар
22.06.2020 22:38 Відповісти
Почему главные страны мира (сша,евросоюз) позволяют до сих пор этой обезьяне в очках распоряжаться такими огромными природными ресурсами(газом)-непонятно
показати весь коментар
22.06.2020 20:38 Відповісти
а йа не встиг записати мудрость бєрдимухамєдовську
показати весь коментар
22.06.2020 20:44 Відповісти
***
Гуляет Алиса по шахматным клеткам.
Она в зазеркалье.
Спасибо таблеткам…
показати весь коментар
22.06.2020 22:45 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=54XQJNIRGnk
показати весь коментар
22.06.2020 23:27 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 