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Новости Видео Оборона
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Появилось подробное видео последних впечатляющих испытаний "Нептуна". ВИДЕО

"На видео хорошо видно, что может быть с вражескими военными кораблями, угрожающими безопасности нашего государства", - так прокомментировал экс-секретарь СНБО Александр Турчинов видео ракетных пусков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

По его словам, детальный видеоотчет КБ "Луч" с последних испытаний мобильного комплекса крылатых ракет "Нептун" наглядно демонстрирует возможности нового украинского оружия. "Благодаря усилиям уникального коллектива, возглавляемого выдающимся генеральным конструктором Олегом Коростелевым, крылатые ракеты показали впечатляющие результаты. Два пуска – и две отдаленные морские цели полностью уничтожены", – сказал Турчинов, добавив, что на видео хорошо видно, что может быть с вражескими военными кораблями, угрожающими безопасности нашего государства.

Вместе с тем, экс-секретарь СНБО напомнил, что ракетная программа до сих пор не получила финансирования на текущий год.

"Время идет, уже подходит к концу первое полугодие, но обещанные средства для продолжения ракетной программы до сих пор отсутствуют. Так же, как и отсутствует государственный заказ на серийное производство ракет "Вільха", "Вільха-М" и "Нептун"", - написал Турчинов.

Автор: 

оборона (5213) ракеты (3575) Турчинов Александр (3336)


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Топ комментарии
+117
Спасибо Коростелеву и коллективам причастных КБ, НИИ, заводов и предприятий. Спасибо Турчинову и Порошенко.
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26.06.2020 22:57
+51
когда выглянул за угол дома, а во дворе стоит куча порохоботов..
З‘явилося детальне відео останніх вражаючих випробувань "Нептуна" - Цензор.НЕТ 9926
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26.06.2020 23:39
+41
молодцы!надо много таких комплексов!и ядерное восстанавливать!
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26.06.2020 23:00
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Отак виглядає результат коли справою займаються професіонали.
А як виглядає результат коли клоун президент?
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27.06.2020 18:51 Ответить
А зачем клоуну ракеты, он ведь в глазах пуйла мир увидел, ну а доклады разведки (нашей и западной) о готовящейся атаке кацапов на наш юг с целью отрезать Украину от моря это все нереальные страшилки. Кроме того зачем выделят деньги на ракеты, когда можно попилить на строительстве дорог, да и ватно-зебильное быдло ракетную программу явно не ценит, в отличие от тех же самых дорог.
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27.06.2020 22:37 Ответить
Тепер кацапи серуть цеглинами
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27.06.2020 23:12 Ответить
"Вместе с тем, экс-секретарь СНБО напомнил, что ракетная программа до сих пор не получила финансирования на текущий год.
"Время идет, уже подходит к концу первое полугодие, но обещанные средства для продолжения ракетной программы до сих пор отсутствуют. Так же, как и отсутствует государственный заказ на серийное производство ракет "Вільха", "Вільха-М" и "Нептун"", - написал Турчинов"
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28.06.2020 00:24 Ответить
90% времени в видео показывали как следала крышка .
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28.06.2020 08:43 Ответить
На жаль, але ключовим тут є останній абзац - при Клоуні-сцикуну це все так і останеться перспективними розробками.
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28.06.2020 09:02 Ответить
Ну какбы все ништяк, штука хорошая....
А вот как же с применением ? Насколько помниться - украинское начальство (и кьявавый пастог тоже) страшно ссыт эрефию, аж вплоть до приказа солдатам расслабиться и не провоцировать противника своим сопротивлением ...
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28.06.2020 10:26 Ответить
Все класно, молодці, але навіть невелика баржа не затонула, я вже мовчу про військовий корабель.
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28.06.2020 11:10 Ответить
А для чого вам треба щоб щось неодмінно затонуло?
Баржа це чуть болєє чим 100% сталь.
В реальному кораблі будуть пожежі, розірвані комунікації, дим і т д.

Скільки вам відомо прикладів враження кораблів ПКР і які після того продовжували активні військові дії?
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28.06.2020 11:23 Ответить
Все просто: на ракете не было боеголовки, потому мы видели удар болванкой на высокой скорости. Вес Нептуна (с ускорителем) до 870 кг.
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28.06.2020 14:26 Ответить
Реально думаете, что дозвуковая ракета способна пройти через ПВО современных кораблей???
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28.06.2020 13:10 Ответить
не мешай согражданам смаковать перемогу.
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28.06.2020 14:14 Ответить
Ракета Гарпун скорость 0.85М 240м/с тоже дозвуковая. Вы думаете она не поражает корабль?
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28.06.2020 19:10 Ответить
Тем более ракета подлетает на малой высоте если Ее и обнаружат то не успеют среагировать тем более если ракет несколько.
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28.06.2020 19:16 Ответить
Кацап забыл о кривизне земли просто .
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29.06.2020 09:39 Ответить
мы реально знаем что у параши нет "современных" кораблей, а с тем что есть эта ракета превосходно справится.
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28.06.2020 19:52 Ответить
Шмерть мацкалам!
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28.06.2020 13:39 Ответить
В Сирии - да
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28.06.2020 15:18 Ответить
"Время идет, уже подходит к концу первое полугодие, но обещанные средства для продолжения ракетной программы до сих пор отсутствуют. Так же, как и отсутствует государственный заказ на серийное производство ракет "Вільха", "Вільха-М" и "Нептун"", - написал Турчинов.

Без финансирования, все это очередные мультики по-украински.
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28.06.2020 17:08 Ответить
зеленым сепарам не нужна победа Украины, от того уродец и не финансирует заказ.
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28.06.2020 19:50 Ответить
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