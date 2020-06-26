Появилось подробное видео последних впечатляющих испытаний "Нептуна". ВИДЕО
"На видео хорошо видно, что может быть с вражескими военными кораблями, угрожающими безопасности нашего государства", - так прокомментировал экс-секретарь СНБО Александр Турчинов видео ракетных пусков.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
По его словам, детальный видеоотчет КБ "Луч" с последних испытаний мобильного комплекса крылатых ракет "Нептун" наглядно демонстрирует возможности нового украинского оружия. "Благодаря усилиям уникального коллектива, возглавляемого выдающимся генеральным конструктором Олегом Коростелевым, крылатые ракеты показали впечатляющие результаты. Два пуска – и две отдаленные морские цели полностью уничтожены", – сказал Турчинов, добавив, что на видео хорошо видно, что может быть с вражескими военными кораблями, угрожающими безопасности нашего государства.
Вместе с тем, экс-секретарь СНБО напомнил, что ракетная программа до сих пор не получила финансирования на текущий год.
"Время идет, уже подходит к концу первое полугодие, но обещанные средства для продолжения ракетной программы до сих пор отсутствуют. Так же, как и отсутствует государственный заказ на серийное производство ракет "Вільха", "Вільха-М" и "Нептун"", - написал Турчинов.
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А як виглядає результат коли клоун президент?
"Время идет, уже подходит к концу первое полугодие, но обещанные средства для продолжения ракетной программы до сих пор отсутствуют. Так же, как и отсутствует государственный заказ на серийное производство ракет "Вільха", "Вільха-М" и "Нептун"", - написал Турчинов"
А вот как же с применением ? Насколько помниться - украинское начальство (и кьявавый пастог тоже) страшно ссыт эрефию, аж вплоть до приказа солдатам расслабиться и не провоцировать противника своим сопротивлением ...
Баржа це чуть болєє чим 100% сталь.
В реальному кораблі будуть пожежі, розірвані комунікації, дим і т д.
Скільки вам відомо прикладів враження кораблів ПКР і які після того продовжували активні військові дії?
Без финансирования, все это очередные мультики по-украински.