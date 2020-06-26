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З‘явилося детальне відео останніх вражаючих випробувань "Нептуна". ВIДЕО

"На відео добре видно, що може бути з ворожими військовими кораблями, які загрожуватимуть безпеці нашої держави", - так прокоментував екссекретар РНБО Олександр Турчинов відео ракетних пусків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

За його словами, детальний відеозвіт КБ "Луч" з останніх випробувань мобільного комплексу крилатих ракет "Нептун" яскраво демонструє можливості нової української зброї. "Завдяки зусиллям унікального колективу, який очолює видатний генеральний конструктор Олег Коростельов, крилаті ракети продемонстрували вражаючі результати. Два пуски – і дві віддалені морські цілі повністю знищені", – зазначив Турчинов, додавши, що на відео добре видно, що може бути з ворожими військовими кораблями, які загрожуватимуть безпеці нашої держави.

Разом з тим, екссекретар РНБО нагадав, що й досі ракетна програма не отримала фінансування на поточний рік.

"Час плине, вже закінчується перше півріччя, але обіцяні кошти для продовження ракетної програми і досі відсутні. Так само, як і відсутнє державне замовлення на серійне виробництво ракет "Вільха", "Вільха-М" та "Нептун"", - написав Турчинов.

Читайте також: Випробування ракетного комплексу "Нептун" проходять в Одеській області. ФОТОрепортаж

Автор: 

оборона (4793) ракети (4029) Турчинов Олександр (1136)


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Топ коментарі
+117
Спасибо Коростелеву и коллективам причастных КБ, НИИ, заводов и предприятий. Спасибо Турчинову и Порошенко.
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26.06.2020 22:57
+51
когда выглянул за угол дома, а во дворе стоит куча порохоботов..
З‘явилося детальне відео останніх вражаючих випробувань "Нептуна" - Цензор.НЕТ 9926
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26.06.2020 23:39
+41
молодцы!надо много таких комплексов!и ядерное восстанавливать!
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26.06.2020 23:00
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Отак виглядає результат коли справою займаються професіонали.
А як виглядає результат коли клоун президент?
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27.06.2020 18:51 Відповісти
А зачем клоуну ракеты, он ведь в глазах пуйла мир увидел, ну а доклады разведки (нашей и западной) о готовящейся атаке кацапов на наш юг с целью отрезать Украину от моря это все нереальные страшилки. Кроме того зачем выделят деньги на ракеты, когда можно попилить на строительстве дорог, да и ватно-зебильное быдло ракетную программу явно не ценит, в отличие от тех же самых дорог.
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27.06.2020 22:37 Відповісти
Тепер кацапи серуть цеглинами
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27.06.2020 23:12 Відповісти
"Вместе с тем, экс-секретарь СНБО напомнил, что ракетная программа до сих пор не получила финансирования на текущий год.
"Время идет, уже подходит к концу первое полугодие, но обещанные средства для продолжения ракетной программы до сих пор отсутствуют. Так же, как и отсутствует государственный заказ на серийное производство ракет "Вільха", "Вільха-М" и "Нептун"", - написал Турчинов"
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28.06.2020 00:24 Відповісти
90% времени в видео показывали как следала крышка .
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28.06.2020 08:43 Відповісти
На жаль, але ключовим тут є останній абзац - при Клоуні-сцикуну це все так і останеться перспективними розробками.
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28.06.2020 09:02 Відповісти
Ну какбы все ништяк, штука хорошая....
А вот как же с применением ? Насколько помниться - украинское начальство (и кьявавый пастог тоже) страшно ссыт эрефию, аж вплоть до приказа солдатам расслабиться и не провоцировать противника своим сопротивлением ...
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28.06.2020 10:26 Відповісти
Все класно, молодці, але навіть невелика баржа не затонула, я вже мовчу про військовий корабель.
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28.06.2020 11:10 Відповісти
А для чого вам треба щоб щось неодмінно затонуло?
Баржа це чуть болєє чим 100% сталь.
В реальному кораблі будуть пожежі, розірвані комунікації, дим і т д.

Скільки вам відомо прикладів враження кораблів ПКР і які після того продовжували активні військові дії?
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28.06.2020 11:23 Відповісти
Все просто: на ракете не было боеголовки, потому мы видели удар болванкой на высокой скорости. Вес Нептуна (с ускорителем) до 870 кг.
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28.06.2020 14:26 Відповісти
Реально думаете, что дозвуковая ракета способна пройти через ПВО современных кораблей???
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28.06.2020 13:10 Відповісти
не мешай согражданам смаковать перемогу.
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28.06.2020 14:14 Відповісти
Ракета Гарпун скорость 0.85М 240м/с тоже дозвуковая. Вы думаете она не поражает корабль?
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28.06.2020 19:10 Відповісти
Тем более ракета подлетает на малой высоте если Ее и обнаружат то не успеют среагировать тем более если ракет несколько.
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28.06.2020 19:16 Відповісти
Кацап забыл о кривизне земли просто .
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29.06.2020 09:39 Відповісти
мы реально знаем что у параши нет "современных" кораблей, а с тем что есть эта ракета превосходно справится.
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28.06.2020 19:52 Відповісти
Шмерть мацкалам!
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28.06.2020 13:39 Відповісти
В Сирии - да
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28.06.2020 15:18 Відповісти
"Время идет, уже подходит к концу первое полугодие, но обещанные средства для продолжения ракетной программы до сих пор отсутствуют. Так же, как и отсутствует государственный заказ на серийное производство ракет "Вільха", "Вільха-М" и "Нептун"", - написал Турчинов.

Без финансирования, все это очередные мультики по-украински.
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28.06.2020 17:08 Відповісти
зеленым сепарам не нужна победа Украины, от того уродец и не финансирует заказ.
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28.06.2020 19:50 Відповісти
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