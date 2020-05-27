Випробування ракетного комплексу "Нептун" проходять в Одеській області. ФОТОрепортаж

На державному випробувальному полігоні "Алібі" на Одещині 27 травня пройшов черговий етап випробувань вітчизняного комплексу крилатих ракет РК-360МЦ "Нептун".

Кожна ракета оснащена головкою самонаведення, яка має надвисокі кути огляду, стійка до радіолокаційних завад противника, що необхідно для проходження систем радіолокаційної боротьби корабля, пише Цензор.НЕТ із посиланням на матеріал кореспондента АрміяInform Віталія Панчишина. До Державних випробувань залучена авіація та кораблі й катери ВМС ЗС України.

Видання нагадує, що ракетний комплекс "Нептун" – комплекс крилатих ракет наземного базування з протикорабельною ракетою, призначений для ураження бойових кораблів класів крейсер, есмінець, фрегат, корвет, десантних, танкодесантних кораблів і транспортів, які діють як самостійно, так і у складі корабельних груп і десантних загонів та берегових радіоконтрастних цілей, у простих і складних метеорологічних умовах, у будь-який час доби й року, за активної вогневої та радіоелектронної протидії противника.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, після прийняття на озброєння комплекс постачатимуть до Військово-Морських Сил ЗСУ. Україна планує мати для крилатих ракет на озброєнні три платформи. Перша – це мобільні берегові комплекси, які тестують нині, друга – ракетні катери та корвети, третя платформа – авіаційні комплекси.

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Фото: armyinform.com.ua