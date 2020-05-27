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Випробування ракетного комплексу "Нептун" проходять в Одеській області. ФОТОрепортаж

На державному випробувальному полігоні "Алібі" на Одещині 27 травня пройшов черговий етап випробувань вітчизняного комплексу крилатих ракет РК-360МЦ "Нептун".

Кожна ракета оснащена головкою самонаведення, яка має надвисокі кути огляду, стійка до радіолокаційних завад противника, що необхідно для проходження систем радіолокаційної боротьби корабля, пише Цензор.НЕТ із посиланням на матеріал кореспондента АрміяInform Віталія Панчишина. До Державних випробувань залучена авіація та кораблі й катери ВМС ЗС України.

Видання нагадує, що ракетний комплекс "Нептун" – комплекс крилатих ракет наземного базування з протикорабельною ракетою, призначений для ураження бойових кораблів класів крейсер, есмінець, фрегат, корвет, десантних, танкодесантних кораблів і транспортів, які діють як самостійно, так і у складі корабельних груп і десантних загонів та берегових радіоконтрастних цілей, у простих і складних метеорологічних умовах, у будь-який час доби й року, за активної вогневої та радіоелектронної протидії противника.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, після прийняття на озброєння комплекс постачатимуть до Військово-Морських Сил ЗСУ. Україна планує мати для крилатих ракет на озброєнні три платформи. Перша – це мобільні берегові комплекси, які тестують нині, друга – ракетні катери та корвети, третя платформа – авіаційні комплекси.

Дивіться також: ВМС випробували новий артилерійський катер, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Випробування ракетного комплексу Нептун проходять в Одеській області 01
Випробування ракетного комплексу Нептун проходять в Одеській області 02
Випробування ракетного комплексу Нептун проходять в Одеській області 03
Випробування ракетного комплексу Нептун проходять в Одеській області 04

Читайте також: На Чернігівщині відбулися випробування переносного ракетного комплексу "Корсар" із вдосконаленим прицілом, - Генштаб ЗСУ. ФОТОрепортаж

Випробування ракетного комплексу Нептун проходять в Одеській області 05
Випробування ракетного комплексу Нептун проходять в Одеській області 06
Фото: armyinform.com.ua

Автор: 

випробування (402) крилаті ракети (1073) оборона (4779) Одеська область (3206) ракети (4022)


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Топ коментарі
+51
ох и "наворовал" же Петя - прямо можно пронаблюдать - да зебилкины?))
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27.05.2020 18:36
+24
Зеленський і його команда це російські холуї... Їм ця зброя не потрібна... Вони на колінах перед російськими вбивцями лише можуть повзати і просити в них вибачення.
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27.05.2020 18:59
+23
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27.05.2020 18:31
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27.05.2020 18:31 Відповісти
ох и "наворовал" же Петя - прямо можно пронаблюдать - да зебилкины?))
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27.05.2020 18:36 Відповісти
То есть сейчас ракеты испытываются и деньги на них есть, тоже благодаря личной скарбнычке Пороха и вопреки хотелкам Зели? Свинарчуки кстати уже вернули бабло в бюджет с тройной наценкой? И главное, цены на новое оружие контролировать,чтобы самым дорогим в мире не оказалось
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27.05.2020 19:19 Відповісти
банда зеленского списдила из бюджета более 300 млрд. и че? думаешь, зеленые мрази вернут с тройной наценкой?
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27.05.2020 19:28 Відповісти
Правосудие при новом Президенте оценит дела Зелика с юридической точки зрения, а пока время Пороха отвечать и тупо перекидывать стрелки на оппонента не надо, просто ответь за своё, время уже достаточно прошло
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27.05.2020 19:32 Відповісти
Ну наразі бачимо, як зеленіі даунята із прокуратури тікають від журналістів і адвокатів Пороха.
тому що вони такі ж самі дурачки, як і зебіл
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27.05.2020 20:25 Відповісти
Дима ! Выгряни на улицу в твоих родных Чебоксарах самоизоляцию отменили. Пойди подыши воздухом труженик ты наш невидимого фронта!
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27.05.2020 19:32 Відповісти
Я не из Чебо... каво каво? Ты ошибся дружище-фронтовик. А пока ракеты испытываются и деньги на них есть, наверное вопреки желанием бесконечных "зе-дебилов"
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27.05.2020 19:35 Відповісти
А что выдвинули обвинения Свинарчукам? Слышал все обвинения сняли по причине отсутствия преступления.
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27.05.2020 22:39 Відповісти
Это вы про того Петю, что по завышенной впятеро цене продавал свои речные катера для действий на море в наши ВМС?
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27.05.2020 19:27 Відповісти
Не мы про того Вову что парад Похбеды проводить собрался!
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27.05.2020 19:33 Відповісти
Но вы же сами написали Петя, а не Вова
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27.05.2020 19:57 Відповісти
А тебе нада обгадить всё!!!!
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27.05.2020 20:02 Відповісти
хорошее название для полигона, особенно если с него по мокшанскому флоту 3,14здануть
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27.05.2020 18:36 Відповісти
Алібі непогано звучить, але насправді Алібей.

https://mil.in.ua/uk/tag/derzhavnyj-vyprobuvalnyj-poligon-alibej/
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27.05.2020 19:14 Відповісти
Ну вот, первый пошел, а то жду, когда начнется, что надо бахнуть
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27.05.2020 18:47 Відповісти
"Гол\ВР Разумков: Закон про мову потрібно змінювати
1 заст\Гол ВР Стефанчук: Стратегіч\Курс в КУ на НАТО i ЄС має бути більш гнучкимИспытания ракетного комплекса "Нептун" проходят в Одесской области - Цензор.НЕТ 5438
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27.05.2020 18:53 Відповісти
пионер и морда проснулись.... блин реально Свинарчуки были крутые, вернитесь!
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27.05.2020 19:33 Відповісти
Зеленський і його команда це російські холуї... Їм ця зброя не потрібна... Вони на колінах перед російськими вбивцями лише можуть повзати і просити в них вибачення.
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27.05.2020 18:59 Відповісти
"це російські холуї" - ні, то агенти...
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27.05.2020 19:19 Відповісти
зеленский закрыл завод в павлограде, который изготавливал ракетное топливо, в том числе и для "нептуна". т.е новые ракеты для "нептуна" просто физически не смогут изготавливать. поэтому испытания выглядят не более чем бутафорией.
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27.05.2020 19:32 Відповісти
Справедливости ради, таки выделили деньги со скрипом.
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27.05.2020 22:41 Відповісти
у Канала Настоящее Время Радио Свободы есть передача про павлоградский завод. Они достают топливо из утилизируемых баллистических ракет и это уже пихают в Ольху
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27.05.2020 22:58 Відповісти
Ихар ФЭ - тролль фсб. Кожен день працюе на Цензорi
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28.05.2020 10:14 Відповісти
Вот только звиздеть ненадо! Зеленский, безусловно гондурас, но закрыть завод оно не в состоянии. Было приостановлено финансирование утилизации ракетного топлива, что безусловно отражалось на финансировании предприятия в целом, но ракетная программа продолжалась всё время. Так что "бутафория" это ************* панцири.
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28.05.2020 11:24 Відповісти
Ну хоч одна добра новина.
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27.05.2020 20:07 Відповісти
Когда уже эти комплексы начнут выбивать фашистских захватчиков с наших земель?
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27.05.2020 20:12 Відповісти
Коли зміниться президент.
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27.05.2020 20:20 Відповісти
Полігон, мабуть, не Алібі, а Алібей!
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27.05.2020 21:22 Відповісти
При этой власти боюсь не скоро примут на вооружение
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28.05.2020 00:16 Відповісти
 
 