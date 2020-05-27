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Новости Фото Оборона
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Испытания ракетного комплекса "Нептун" проходят в Одесской области. ФОТОрепортаж

На государственном испытательном полигоне "Алиби" на Одесчине 27 мая прошел очередной этап испытаний отечественного комплекса крылатых ракет РК-360МЦ "Нептун".

Каждая ракета оснащена головкой самонаведения, которая имеет сверхвысокие углы обзора, устойчива к радиолокационным помехам противника, что необходимо для прохождения систем радиолокационной борьбы корабля, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на материал корреспондента АрмияInform Виталия Панчишина. Государственным испытаний привлечена авиация и корабли и катера ВМС ВС Украины.

Издание напоминает, что ракетный комплекс "Нептун" - комплекс крылатых ракет наземного базирования с противокорабельной ракетой, предназначенный для поражения боевых кораблей классов крейсер, эсминец, фрегат, корвет, десантных, танкодесантных кораблей и транспортов, которые действуют как самостоятельно, так и в составе корабельных групп и десантных отрядов и береговых радиоконтрастных целей, в простых и сложных метеорологических условиях, в любое время суток и года, при активном огневом и радиоэлектронном противодействии противника.

По информации Генерального штаба ВСУ, после принятия на вооружение комплекс будут поставлять в Военно-Морским силам ВСУ. Украина планирует иметь для крылатых ракет на вооружении три платформы. Первая - это мобильные береговые комплексы, которые тестируют сейчас, вторая - ракетные катера и корветы, третья платформа - авиационные комплексы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ВМС испытали новый артиллерийский катер, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Испытания ракетного комплекса Нептун проходят в Одесской области 01
Испытания ракетного комплекса Нептун проходят в Одесской области 02
Испытания ракетного комплекса Нептун проходят в Одесской области 03
Испытания ракетного комплекса Нептун проходят в Одесской области 04

Также смотрите: На Черниговщине прошли испытания переносного ракетного комплекса "Корсар" с усовершенствованным прицелом, - Генштаб ВСУ. ФОТОрепортаж

Испытания ракетного комплекса Нептун проходят в Одесской области 05
Испытания ракетного комплекса Нептун проходят в Одесской области 06
Фото: armyinform.com.ua

Автор: 

испытания (378) крылатые ракеты (881) оборона (5204) Одесская область (3563) ракеты (3568)


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Топ комментарии
+51
ох и "наворовал" же Петя - прямо можно пронаблюдать - да зебилкины?))
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27.05.2020 18:36
+24
Зеленський і його команда це російські холуї... Їм ця зброя не потрібна... Вони на колінах перед російськими вбивцями лише можуть повзати і просити в них вибачення.
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27.05.2020 18:59
+23
Файно.
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27.05.2020 18:31
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Файно.
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27.05.2020 18:31 Ответить
ох и "наворовал" же Петя - прямо можно пронаблюдать - да зебилкины?))
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27.05.2020 18:36 Ответить
То есть сейчас ракеты испытываются и деньги на них есть, тоже благодаря личной скарбнычке Пороха и вопреки хотелкам Зели? Свинарчуки кстати уже вернули бабло в бюджет с тройной наценкой? И главное, цены на новое оружие контролировать,чтобы самым дорогим в мире не оказалось
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27.05.2020 19:19 Ответить
банда зеленского списдила из бюджета более 300 млрд. и че? думаешь, зеленые мрази вернут с тройной наценкой?
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27.05.2020 19:28 Ответить
Правосудие при новом Президенте оценит дела Зелика с юридической точки зрения, а пока время Пороха отвечать и тупо перекидывать стрелки на оппонента не надо, просто ответь за своё, время уже достаточно прошло
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27.05.2020 19:32 Ответить
Ну наразі бачимо, як зеленіі даунята із прокуратури тікають від журналістів і адвокатів Пороха.
тому що вони такі ж самі дурачки, як і зебіл
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27.05.2020 20:25 Ответить
Дима ! Выгряни на улицу в твоих родных Чебоксарах самоизоляцию отменили. Пойди подыши воздухом труженик ты наш невидимого фронта!
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27.05.2020 19:32 Ответить
Я не из Чебо... каво каво? Ты ошибся дружище-фронтовик. А пока ракеты испытываются и деньги на них есть, наверное вопреки желанием бесконечных "зе-дебилов"
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27.05.2020 19:35 Ответить
А что выдвинули обвинения Свинарчукам? Слышал все обвинения сняли по причине отсутствия преступления.
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27.05.2020 22:39 Ответить
Это вы про того Петю, что по завышенной впятеро цене продавал свои речные катера для действий на море в наши ВМС?
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27.05.2020 19:27 Ответить
Не мы про того Вову что парад Похбеды проводить собрался!
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27.05.2020 19:33 Ответить
Но вы же сами написали Петя, а не Вова
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27.05.2020 19:57 Ответить
А тебе нада обгадить всё!!!!
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27.05.2020 20:02 Ответить
хорошее название для полигона, особенно если с него по мокшанскому флоту 3,14здануть
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27.05.2020 18:36 Ответить
Алібі непогано звучить, але насправді Алібей.

https://mil.in.ua/uk/tag/derzhavnyj-vyprobuvalnyj-poligon-alibej/
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27.05.2020 19:14 Ответить
Ну вот, первый пошел, а то жду, когда начнется, что надо бахнуть
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27.05.2020 18:47 Ответить
"Гол\ВР Разумков: Закон про мову потрібно змінювати
1 заст\Гол ВР Стефанчук: Стратегіч\Курс в КУ на НАТО i ЄС має бути більш гнучкимИспытания ракетного комплекса "Нептун" проходят в Одесской области - Цензор.НЕТ 5438
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27.05.2020 18:53 Ответить
пионер и морда проснулись.... блин реально Свинарчуки были крутые, вернитесь!
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27.05.2020 19:33 Ответить
Зеленський і його команда це російські холуї... Їм ця зброя не потрібна... Вони на колінах перед російськими вбивцями лише можуть повзати і просити в них вибачення.
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27.05.2020 18:59 Ответить
"це російські холуї" - ні, то агенти...
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27.05.2020 19:19 Ответить
зеленский закрыл завод в павлограде, который изготавливал ракетное топливо, в том числе и для "нептуна". т.е новые ракеты для "нептуна" просто физически не смогут изготавливать. поэтому испытания выглядят не более чем бутафорией.
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27.05.2020 19:32 Ответить
Справедливости ради, таки выделили деньги со скрипом.
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27.05.2020 22:41 Ответить
у Канала Настоящее Время Радио Свободы есть передача про павлоградский завод. Они достают топливо из утилизируемых баллистических ракет и это уже пихают в Ольху
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27.05.2020 22:58 Ответить
Ихар ФЭ - тролль фсб. Кожен день працюе на Цензорi
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28.05.2020 10:14 Ответить
Вот только звиздеть ненадо! Зеленский, безусловно гондурас, но закрыть завод оно не в состоянии. Было приостановлено финансирование утилизации ракетного топлива, что безусловно отражалось на финансировании предприятия в целом, но ракетная программа продолжалась всё время. Так что "бутафория" это ************* панцири.
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28.05.2020 11:24 Ответить
Ну хоч одна добра новина.
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27.05.2020 20:07 Ответить
Когда уже эти комплексы начнут выбивать фашистских захватчиков с наших земель?
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27.05.2020 20:12 Ответить
Коли зміниться президент.
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27.05.2020 20:20 Ответить
Полігон, мабуть, не Алібі, а Алібей!
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27.05.2020 21:22 Ответить
При этой власти боюсь не скоро примут на вооружение
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28.05.2020 00:16 Ответить
 
 