ВМС испытали новый артиллерийский катер, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Малые бронированные артиллерийские катера ВМС отработали ряд задач, проверив в море технические способности одного из новых катеров.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"Малые бронированные артиллерийские катера национального флота на днях отработали ряд задач в море. Особенностью выхода стала необходимость на практике проверить технические возможности одного из новых артиллерийских катеров. Среди разнообразных задач, которые выполняли экипажи, была проверка автоматической системы защиты от наведения оружия противника", - говорится в сообщении.

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Как объяснили в пресс-службе, сложное современное оборудование катеров позволяет защитить экипаж и корпус катера с помощью "тепловых ловушек", которые срабатывают в автоматическом режиме в случае облучения объекта. Эта система по своим свойствам напоминает системы защиты самолетов.

Не менее важным и эффективным способом защиты является задымление. Так же, как танки на поле боя используют интегрированные системы дымовых завес, чтобы спасти машину от лазерного наведения управляемых противотанковых систем, катера способны образовывать огромное дымовое облако. Площадь, которую покрывает дымовая завеса, позволяет не только исключить прицеливания, но и полностью скрыть визуально на некоторое время точное место нахождения катера.

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Экипажи катеров справились с поставленными задачами, отметили в пресс-службе.













