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ВМС випробували новий артилерійський катер, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Малі броньовані артилерійські катери ВМС відпрацювали низку завдань, перевіривши в морі технічні можливості одного з нових катерів.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"Малі броньовані артилерійські катери національного флоту днями відпрацювали низку завдань в морі. Особливістю виходу стала необхідність на практиці перевірити технічні спроможності одного з нових артилерійських катерів. Серед різноманітних завдань, які виконували екіпажі, була перевірка автоматичної системи захисту від наведення зброї супротивника", - йдеться в повідомленні.

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Як пояснили в пресслужбі, складне сучасне обладнання катерів дозволяє захистити екіпаж та корпус катера за допомогою "теплових пасток", які спрацьовують в автоматичному режимі, в разі опромінення об’єкта. Ця система за своїми властивостями нагадує системи захисту літаків.

Не менш важливим та ефективним способом захисту є задимлення. Так само, як танки на полі бою використовують інтегровані системи димових завіс, щоб врятувати машину від лазерного наведення керованих протитанкових систем, катери здатні утворювати величезну димову хмару. Площа, яку покриває димова завіса, дозволяє не лише унеможливити прицілювання, а й повністю приховати візуально, на деякий час, точне місце розташування катера.

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Екіпажі катерів впоралися з поставленими завданнями, наголосили в пресслужбі.

ВМС випробували новий артилерійський катер, - Міноборони 01
ВМС випробували новий артилерійський катер, - Міноборони 02
ВМС випробували новий артилерійський катер, - Міноборони 03
ВМС випробували новий артилерійський катер, - Міноборони 04
ВМС випробували новий артилерійський катер, - Міноборони 05
ВМС випробували новий артилерійський катер, - Міноборони 06
ВМС випробували новий артилерійський катер, - Міноборони 07

Автор: 

ВМС (1382) випробування (402) корабель (1612) Міноборони (7355) оборона (4779) військові навчання (2775)


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Топ коментарі
+20
Нужны РАКЕТНЫЕ катера, и по-больше. Штук 30-50 изменят баланс сил на Черном море. Маленькие, малозаметные, но оччччччччень ракетные... Потопят любой рашистский крейсер
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27.05.2020 13:42
+16
щас прискачет Igor L и расскажет, что нужны беспилотные арткатера на воздушных подушках с вертикальным взлётом.
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27.05.2020 13:50
+11
Будують, щоб було хоть щось.
Навіть корвет один не взмозі добудувати.
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27.05.2020 14:43
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Чую готовятся в поход из Одессы в Бердянск.
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27.05.2020 13:40 Відповісти
А перед цим - політ з Києва до Ростова.
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27.05.2020 14:54 Відповісти
в компанії ОПЗЖ Через Оман.
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27.05.2020 19:42 Відповісти
зблизька не показали
дуже секретно?
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27.05.2020 13:41 Відповісти
Нужны РАКЕТНЫЕ катера, и по-больше. Штук 30-50 изменят баланс сил на Черном море. Маленькие, малозаметные, но оччччччччень ракетные... Потопят любой рашистский крейсер
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27.05.2020 13:42 Відповісти
А лучше 130. В крайнем случае 250.
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27.05.2020 13:46 Відповісти
щас прискачет Igor L и расскажет, что нужны беспилотные арткатера на воздушных подушках с вертикальным взлётом.
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27.05.2020 13:50 Відповісти
Он вчера весь свой запас слов уже выдал. Сегодня, видимо дозу таблеток уже подвезли.
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27.05.2020 14:42 Відповісти
"беспилотные арткатера" - ідея взагалі супер, но хто профінансує та організує виробничі потужності? Тому якщо він не відповідає то його краще зразу в бан чи ігнор.
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27.05.2020 15:46 Відповісти
Ніяких арткатерів! Лишень удар з космосу фотонними торпедами з крейсеру класу "Руйнівник імперський"
ВМС випробували новий артилерійський катер, - Міноборони - Цензор.НЕТ 5695
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27.05.2020 19:45 Відповісти
малые катера в открытом море оочень уязвимы даже для маленького шторма... если вы хоть раз выходили в море на малом судне в шторм, даже в не большой, то очень тяжело держать судно... такие катера только для реки годятся в случае атак.. море перевернет их в итоге.. нужны нормальные судна а не эти игрушки... это тоже самое что тягаться камазу с белазом в способности перевозить тоннаж...
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27.05.2020 14:07 Відповісти
а ракеты сейчас прекрывают черное море полдностью, так может лучше не тратить на катера, а усеять побережье противокарабельными комплексами!?
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27.05.2020 14:10 Відповісти
ага. и лупашить ими по всему, что движется.
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27.05.2020 14:12 Відповісти
Ну по всему не нужно)))) только по москалям! технологии позволяют попадать четко в цель... даже на старых РЛС расчет точный... а если брать новые технологии то попадание четко в цель... лучше уж чем катера - лодочки делать, делать беспилотники, эффективность , как показала турция, в тысячи раз лучше, а затрат меньше! Либо делать действительно суда...
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27.05.2020 14:34 Відповісти
Ну, на Донбассе в 2014-15 гг. пульнули и не хило - камазами ихтамнетов вывозили...
А в Сирии американцы в 2018 году в Дейр-эз-Зор выкосили их одним махом - и ничего, вроде, без объявления войны обошлось, решили, что бабы опять нарожают...
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27.05.2020 16:43 Відповісти
Купить хотя бы 6-8 ф18 супер Хорнет с соответствующими ракетами смогут защитить лучше 4-6 корветов к тому же дешевле будет и многофункционально так как их можно и не только против кораблей использовать. Ни один рашкин самолёт их не превосходит. Если не ошибаюсь он за 180 км обнаруживает цель делает пуск ракеты и вуаля. Хотяб в лизинг взяли лет на 10 неужели такая неподъёмная сумма 6-8 самолётов?
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01.06.2020 21:22 Відповісти
Эффективно. Но, есть задачи не только защиты побережья а и например охраны конвоев, десантов....
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27.05.2020 21:47 Відповісти
Вы хоть раз выходили в шторм на лодке, катере, да хоть на прогулочном катере, (по размерам соизмерим)? В черном море!? охранять? от кого? от флота РФ? или от флота Турции? или от кого? мы уже видели эффективность таких катеров при проходе через Керчь - пролив! Данными катерами только браконьеров ловить, и то в штиль! Это тоже самое что сопоставить в лобовом столкновении камаз и легковушку! У кого шансов больше?
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27.05.2020 22:18 Відповісти
Маленькие катера смогут везти только маленькие ракеты, которые для крейсера. как укус комара.
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27.05.2020 14:20 Відповісти
запанувалы, скоро воевать некому будет.. население сокращается на 700 человек в день - за 30 рокив незалежности - 7 млн.
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27.05.2020 13:44 Відповісти
колись козацький москітний флот розбив турок для москальскої імперії
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27.05.2020 13:45 Відповісти
А что было потом, знаешь?
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27.05.2020 14:16 Відповісти
Одно из направлений , - качество преобладает количество.Еще бы добавить РЭБ, которые подавили бы суда россии и их вооружения.
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27.05.2020 13:52 Відповісти
На фото как-то всё хиленько. Постановка облаков помех вообще выглядят как-то так.
ВМС випробували новий артилерійський катер, - Міноборони - Цензор.НЕТ 8992
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27.05.2020 14:13 Відповісти
Будують, щоб було хоть щось.
Навіть корвет один не взмозі добудувати.
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27.05.2020 14:43 Відповісти
Знов та сама дебільна пісня. Доведеться перепост зробити зі свого ж..:
По флоту. Если завтра резко прекратится коррупция и вдруг Украина начнёт развиваться плюс завтра закончится война - до более менее нормального флота Украине нужно будет ещё лет....20 так..Объясняю для тупорылых идиотов особенно отсосников за бабло и просто приверженцев без мозга поросятинской мрази:
Флот - для любой страны мира дорогое удовольствие. Вся мощь США например держится исключительно на Военно Морских Группах. Одна из их 12-ти (любая) способна вести войну одновременно со всем миром и выиграть её. Представили?
Второй фактор: Военно-Морские Силы - такая сфера ,что малейшая несовременность - уже убыток. Это по простому так выглядит: твоя "коробка" устарела - она "ноль" Она тупо становится опасной мишенью и подвергает риску жизни экипажа. Это очень важно понимать на примере двух ******** "мишеней для кацапского флота" построенных поросятиной себе на карман. Мало того что эта ублюдочная тварь продала их стране в 4 раза дороже , мало того что это **** даже не ракетные катера а артиллерийские годящиеся либо для первой мировой либо браконьеров пугать, так ещё они и плоскодонные а потому переворачиваются в 4-бальный шторм. То есть - шторм - не воюем..Это как пример за что нужно убивать!
Именно поэтому посмотрите как обновляются американские военно морские группы и авианосцы..Чуть ли ни каждые 4 года. Это стоит просто неприличного бабла даже для бюджета США но они ЭТО ДЕЛАЮТ и так зная что у них флот - лучший на сегодня. Не так давно на одном из авианосцев была заменена сотня самолётов 36-ю новыми F-35C напичканными новыми фишками просто под завязку до такой степени что по заключению экспертов - этой авиагруппе достаточно 10-12 часов на полное уничтожение всей военной авиации России включая большие бомбардировщики и все транспортные туалеты 70-х годов. То есть представьте себе на секунду способность данных самолётов задолго обнаружить и поразить цель которая его просто не видит. И мощь вооружения здесь никакой роли не играет. Кто первый обнаружил тот и выиграл. Про вооружение на самих судах я вообще молчу..
Теперь по Украине: Нам до нормального первого корабля как до Парижа раком задним ходом. Об этом можно просто забыть. Его не построят даже все воры скинувшись вместе на один..Строить же отстой - сжигание денег потому что завтра сдадим на металл из за опасности стать мишенью. Поэтому единственное что можно в данной ситуации сделать :
- разогнать ***** лиших 200 адмиралов и дармоедов имени СССР. С них толку нет . Они тупые и кацапские. ***** их содержать. .Оставить толковых по количеству судов в пропорции.
- начать усиливать прибрежную зону новыми насколько можно современными разработками ракетного вооружения в т. ч. крылатыми нехилой мощности. Так что бы если попало в кацапский "дымоход" разнесло в щепки вместе с алкашами на борту. Это психологический фактор будет. Плюс обычная усиленная береговая оборона в современном стиле а е 60-х годов.
- создавать "осиный" флот из новых продвинутых ракетных катеров делая упор на современное ракетное вооружение , дикую манёвренность и дикую скорость. В такую единицу попасть в бою - нужно быть очень талантливым кэпом и иметь просто шикарную команду на борту с чем у кацапни - дефицит ещё с 80-х годов. Строить таких "ос" не так дорого но ими можно наносить просто непоправимый ущерб огромным "коробкам", при чем с минимальным риском. Тактика немцев во Второй Мировой : Выскочили , два пуска "нажал и забыл" , группа сразу же на разворот и маневрируя -домой , следом вторая группа прикрытия повторяет удар уже с поправками первой и более точно - и уходят. Вот такой бой против которого ещё никто не выиграл. Главное - вооружение - это возможно..и скорость - это возможно. По тактике - я уже не говорю. Козаки придумают такое что кацапня за два года не высрет..
Вот вам и весь расклад. О чем вы тут спорите? Кто украдёт на постройке какой ***** не нужной ладьи каменного века??
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27.05.2020 15:32 Відповісти
Висновок : По перше в нас немає поки ВМС. Бо це не сили. Це поки що - до сраки листочок. По друге: Випробували? Молодці! Тепер візьміть це лайно та засуньте усім єкіпажем поросятині у сраку , а що не влізе - зелемойському..
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27.05.2020 15:43 Відповісти
ты забыл самую главную проблему ) Решение Открыть огонь. Порошенсковские скорлупки приказа вступить в бой не получили, поэтому никто не знает, как они бы себя проявили и какие потери сумели бы нанести противнику. Но даже при этом, никто даже в слабом уме не ставил перед этими судами задачу вести бой на море. Их задача - патрульные операции в прибрежной зоне, прикрытие высадки десанта на мелководье, ракетные же катера (поЖекты которые есть аж два) займут свою нишу со временем. И строить их планировали там же. А еще есть катера десантные, которые тоже для боя с кораблями не предназначены. И так далее... Ну и да, у американского флота тоже есть масса катеров, вот нам подарили Айленды, которые вооружены слабее, чем наши и не бронированы даже от пуль. Зато мореходность повыше, а значит патрулировать смогут дальше. Короче ты всё спутал.
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27.05.2020 15:47 Відповісти
по флоту, есть рецепт турецкий ) Вступаем в НАТО и получаем, как когда-то получили турки и корветы, и фрегаты, и десатные корабли большие. Просто в подарок от США. А уж потом они свои начали строить, лет через 20 да.
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27.05.2020 15:48 Відповісти
НАТО для нас пока заоблачно.На постройку современного флота и пяти годичных бюджетов Державы не хватит..Эффективнее в ближайшее время усеять пограничную береговую линию РО,"Нептун" самое то..
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27.05.2020 17:15 Відповісти
висрався? Сподіваюсь, тобі полегшало
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27.05.2020 21:23 Відповісти
 
 