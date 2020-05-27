ВМС випробували новий артилерійський катер, - Міноборони. ФОТОрепортаж
Малі броньовані артилерійські катери ВМС відпрацювали низку завдань, перевіривши в морі технічні можливості одного з нових катерів.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
"Малі броньовані артилерійські катери національного флоту днями відпрацювали низку завдань в морі. Особливістю виходу стала необхідність на практиці перевірити технічні спроможності одного з нових артилерійських катерів. Серед різноманітних завдань, які виконували екіпажі, була перевірка автоматичної системи захисту від наведення зброї супротивника", - йдеться в повідомленні.
Як пояснили в пресслужбі, складне сучасне обладнання катерів дозволяє захистити екіпаж та корпус катера за допомогою "теплових пасток", які спрацьовують в автоматичному режимі, в разі опромінення об’єкта. Ця система за своїми властивостями нагадує системи захисту літаків.
Не менш важливим та ефективним способом захисту є задимлення. Так само, як танки на полі бою використовують інтегровані системи димових завіс, щоб врятувати машину від лазерного наведення керованих протитанкових систем, катери здатні утворювати величезну димову хмару. Площа, яку покриває димова завіса, дозволяє не лише унеможливити прицілювання, а й повністю приховати візуально, на деякий час, точне місце розташування катера.
Екіпажі катерів впоралися з поставленими завданнями, наголосили в пресслужбі.
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дуже секретно?
А в Сирии американцы в 2018 году в Дейр-эз-Зор выкосили их одним махом - и ничего, вроде, без объявления войны обошлось, решили, что бабы опять нарожают...
Навіть корвет один не взмозі добудувати.
По флоту. Если завтра резко прекратится коррупция и вдруг Украина начнёт развиваться плюс завтра закончится война - до более менее нормального флота Украине нужно будет ещё лет....20 так..Объясняю для тупорылых идиотов особенно отсосников за бабло и просто приверженцев без мозга поросятинской мрази:
Флот - для любой страны мира дорогое удовольствие. Вся мощь США например держится исключительно на Военно Морских Группах. Одна из их 12-ти (любая) способна вести войну одновременно со всем миром и выиграть её. Представили?
Второй фактор: Военно-Морские Силы - такая сфера ,что малейшая несовременность - уже убыток. Это по простому так выглядит: твоя "коробка" устарела - она "ноль" Она тупо становится опасной мишенью и подвергает риску жизни экипажа. Это очень важно понимать на примере двух ******** "мишеней для кацапского флота" построенных поросятиной себе на карман. Мало того что эта ублюдочная тварь продала их стране в 4 раза дороже , мало того что это **** даже не ракетные катера а артиллерийские годящиеся либо для первой мировой либо браконьеров пугать, так ещё они и плоскодонные а потому переворачиваются в 4-бальный шторм. То есть - шторм - не воюем..Это как пример за что нужно убивать!
Именно поэтому посмотрите как обновляются американские военно морские группы и авианосцы..Чуть ли ни каждые 4 года. Это стоит просто неприличного бабла даже для бюджета США но они ЭТО ДЕЛАЮТ и так зная что у них флот - лучший на сегодня. Не так давно на одном из авианосцев была заменена сотня самолётов 36-ю новыми F-35C напичканными новыми фишками просто под завязку до такой степени что по заключению экспертов - этой авиагруппе достаточно 10-12 часов на полное уничтожение всей военной авиации России включая большие бомбардировщики и все транспортные туалеты 70-х годов. То есть представьте себе на секунду способность данных самолётов задолго обнаружить и поразить цель которая его просто не видит. И мощь вооружения здесь никакой роли не играет. Кто первый обнаружил тот и выиграл. Про вооружение на самих судах я вообще молчу..
Теперь по Украине: Нам до нормального первого корабля как до Парижа раком задним ходом. Об этом можно просто забыть. Его не построят даже все воры скинувшись вместе на один..Строить же отстой - сжигание денег потому что завтра сдадим на металл из за опасности стать мишенью. Поэтому единственное что можно в данной ситуации сделать :
- разогнать ***** лиших 200 адмиралов и дармоедов имени СССР. С них толку нет . Они тупые и кацапские. ***** их содержать. .Оставить толковых по количеству судов в пропорции.
- начать усиливать прибрежную зону новыми насколько можно современными разработками ракетного вооружения в т. ч. крылатыми нехилой мощности. Так что бы если попало в кацапский "дымоход" разнесло в щепки вместе с алкашами на борту. Это психологический фактор будет. Плюс обычная усиленная береговая оборона в современном стиле а е 60-х годов.
- создавать "осиный" флот из новых продвинутых ракетных катеров делая упор на современное ракетное вооружение , дикую манёвренность и дикую скорость. В такую единицу попасть в бою - нужно быть очень талантливым кэпом и иметь просто шикарную команду на борту с чем у кацапни - дефицит ещё с 80-х годов. Строить таких "ос" не так дорого но ими можно наносить просто непоправимый ущерб огромным "коробкам", при чем с минимальным риском. Тактика немцев во Второй Мировой : Выскочили , два пуска "нажал и забыл" , группа сразу же на разворот и маневрируя -домой , следом вторая группа прикрытия повторяет удар уже с поправками первой и более точно - и уходят. Вот такой бой против которого ещё никто не выиграл. Главное - вооружение - это возможно..и скорость - это возможно. По тактике - я уже не говорю. Козаки придумают такое что кацапня за два года не высрет..
Вот вам и весь расклад. О чем вы тут спорите? Кто украдёт на постройке какой ***** не нужной ладьи каменного века??