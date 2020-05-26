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Прикордонники зафіксували кораблі ЧФ РФ у районі українських газових родовищ у Чорному морі, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Українські морські прикордонники здійснили патрулювання в територіальному морі та зафіксували кораблі ЧФ РФ у районі газоконденсатних родовищ.

Про це йдеться на сайті ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

"У межах планового патрулювання та здійснення контролю за дотриманням законодавства України в її територіальному морі, прилеглій та виключній (морській) економічній зоні тактичною групою катерів та кораблями Морської охорони "Григорій Куроп’ятников" та "Павло Державін" за підтримки прикордонної авіації обстежено, в тому числі, райони прилеглі до лінії розмежування з ТОТУ і райони газоконденсатних родовищ", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що в районі газоконденсатних родовищ виявлено присутність кораблів ЧФ РФ, до того ж на тих, що ближче до ТОТУ, службу несуть і кораблі Берегової охорони ПС ФСБ РФ. Окрім охорони газовидобувних об’єктів, боронять "самовстановлений" кордон. На самопідйомних бурових установках наявні ознаки продовження виробничої діяльності. Всі матеріали узагальнено і передано до компетентних органів для відповідного реагування.

Протягом кількаденного перебування в морі корабельно-катерним складом пройдено близько 1000 морських миль. На площі у понад 6 000 кв. миль забезпечено безпеку судноплавства цивільних суден, проведено заходи з контролю дотримання суднами екологічного законодавства, недопущення забруднення навколишнього середовища під час здійснення суднових та інших дозволених видів робіт у морі. А також проведено обстеження районів імовірної браконьєрської діяльності.

Виявлено 145 суден, опитано понад десяток суден закордонного та прибережного плавання. При цьому продовжується відстеження обстановки і щодо протидії розповсюдженню коронавірусної інфекції. Огляди суден здійснено із суворим дотриманням відповідних заходів безпеки. Хворих не виявлено, зараження персоналу Морської охорони не допущено.

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За планом виходу також відпрацьовано комплекс артилерійських стрільб, стрільб з крупнокаліберної та стрілецької зброї, заходи протидиверсійної оборони корабля в морі.

Прикордонники зафіксували кораблі ЧФ РФ у районі українських газових родовищ у Чорному морі, - Держприкордонслужба 01
Прикордонники зафіксували кораблі ЧФ РФ у районі українських газових родовищ у Чорному морі, - Держприкордонслужба 02
Прикордонники зафіксували кораблі ЧФ РФ у районі українських газових родовищ у Чорному морі, - Держприкордонслужба 03
Прикордонники зафіксували кораблі ЧФ РФ у районі українських газових родовищ у Чорному морі, - Держприкордонслужба 04
Прикордонники зафіксували кораблі ЧФ РФ у районі українських газових родовищ у Чорному морі, - Держприкордонслужба 05
Прикордонники зафіксували кораблі ЧФ РФ у районі українських газових родовищ у Чорному морі, - Держприкордонслужба 06
Прикордонники зафіксували кораблі ЧФ РФ у районі українських газових родовищ у Чорному морі, - Держприкордонслужба 07
Прикордонники зафіксували кораблі ЧФ РФ у районі українських газових родовищ у Чорному морі, - Держприкордонслужба 08
Прикордонники зафіксували кораблі ЧФ РФ у районі українських газових родовищ у Чорному морі, - Держприкордонслужба 09

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5985) корабель (1612) росія (65162) Чорноморський флот рф (624) Чорне море (1667) бурова установка (57)


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Топ коментарі
+11
А в чем новость? РФ много лет добывает наш газ под Одессой с наших же украденных вышек Бойко, под охраной своих военных кораблей. С банановыми республиками такое случается, кто там их спрашивает, туземцев.
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26.05.2020 14:10
+10
Скажите спасибо Кучме и всем укр ворам при власти. Что довели страну до нищеты. Вылезти неможем.
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26.05.2020 14:08
+8
А Зеля что сказал? Не трогайте наших братьев россиян?
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26.05.2020 14:09
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Скажите спасибо Кучме и всем укр ворам при власти. Что довели страну до нищеты. Вылезти неможем.
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26.05.2020 14:08 Відповісти
С варягов надо начинать.
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26.05.2020 14:55 Відповісти
Хрен его знает. Может и так. Но эта старая гнида могла пойти по Польскому варианту, например.А он построил олигархат красных директоров и т.д.
Всеж диточкам треба.
Вот он ведь знал и везде говорил открыто, что после подписания будапешского договора, его предупреждали что обманут.
Какого хрена тогда не укреплял армию.
Ведь все они знали, что украинским детям, после чернобыля, нужен курорт в виде крыма.
Но ничего не делали.
Теперь там русские дети отдыхают и набираются сил.
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26.05.2020 15:07 Відповісти
А Зеля что сказал? Не трогайте наших братьев россиян?
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26.05.2020 14:09 Відповісти
У Зе скоро ***** вылезет в кровати между ним и Ленкой, а он скажет,что это ж брат Ленка.
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26.05.2020 14:18 Відповісти
Пограничники зафиксировали корабли ЧФ РФ в районе украинских газовых месторождений в Черном море, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5936

Знаєте, хто винний у тому, що в Україні й досі не закінчилась "епоха Бідності" ?
Правільно, коронавірус !!!
Не ЗЕпідари, які розікрали 130-мільярдний бюджет і похерили всі здобутки останніх років, а COVID-19.
Мабуть, Яник зараз, дивлячись на Торчка, кусає себе за лікті і скубе волосся.
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26.05.2020 14:09 Відповісти
А торпедку шмальнути по рогатим?? зейло бздить даже пукнути у бік рогатих...
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26.05.2020 14:10 Відповісти
у этих кораблей нет торпед.
только кулемет, может даже ПТУР взяли.
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26.05.2020 14:13 Відповісти
А нептуни для кого зробили?
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26.05.2020 16:54 Відповісти
Как шмальнут, так судья Вовк по команде Галабародьки арестует все команду нашего судна.
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26.05.2020 14:15 Відповісти
А рогатые потом не забодают?
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26.05.2020 15:42 Відповісти
А в чем новость? РФ много лет добывает наш газ под Одессой с наших же украденных вышек Бойко, под охраной своих военных кораблей. С банановыми республиками такое случается, кто там их спрашивает, туземцев.
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26.05.2020 14:10 Відповісти
В банановую республику нас превратили не за один день.
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26.05.2020 15:09 Відповісти
Посмотрев картинки можно подумать, что они расстреляли кацапов в пух и прах, а посмотрев видео понял, что они по шарикам попасть не могут....И что это за хрень?
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26.05.2020 14:12 Відповісти
На карте у (штурмана?) ручка Pilot. Мне тоже нра.
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26.05.2020 14:14 Відповісти
а толку то эта показуха для камеры а стреляют то по воде))
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26.05.2020 14:52 Відповісти
Краще б розхірячили пару російських кораблів в наших українських територіальних водах. а не по кулькам стріляли... ((
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26.05.2020 15:33 Відповісти
Тримайтесь хлопаки далі від тих кацапських кораблів бо підійдуть та заберуть єккпаж в полон а катери потягнуть в кримнаш унітази знімати
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26.05.2020 17:43 Відповісти
Где координаты, с GPS хотя бы?
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26.05.2020 22:17 Відповісти
 
 