Прикордонники зафіксували кораблі ЧФ РФ у районі українських газових родовищ у Чорному морі, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Українські морські прикордонники здійснили патрулювання в територіальному морі та зафіксували кораблі ЧФ РФ у районі газоконденсатних родовищ.

Про це йдеться на сайті ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

"У межах планового патрулювання та здійснення контролю за дотриманням законодавства України в її територіальному морі, прилеглій та виключній (морській) економічній зоні тактичною групою катерів та кораблями Морської охорони "Григорій Куроп’ятников" та "Павло Державін" за підтримки прикордонної авіації обстежено, в тому числі, райони прилеглі до лінії розмежування з ТОТУ і райони газоконденсатних родовищ", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що в районі газоконденсатних родовищ виявлено присутність кораблів ЧФ РФ, до того ж на тих, що ближче до ТОТУ, службу несуть і кораблі Берегової охорони ПС ФСБ РФ. Окрім охорони газовидобувних об’єктів, боронять "самовстановлений" кордон. На самопідйомних бурових установках наявні ознаки продовження виробничої діяльності. Всі матеріали узагальнено і передано до компетентних органів для відповідного реагування.

Протягом кількаденного перебування в морі корабельно-катерним складом пройдено близько 1000 морських миль. На площі у понад 6 000 кв. миль забезпечено безпеку судноплавства цивільних суден, проведено заходи з контролю дотримання суднами екологічного законодавства, недопущення забруднення навколишнього середовища під час здійснення суднових та інших дозволених видів робіт у морі. А також проведено обстеження районів імовірної браконьєрської діяльності.

Виявлено 145 суден, опитано понад десяток суден закордонного та прибережного плавання. При цьому продовжується відстеження обстановки і щодо протидії розповсюдженню коронавірусної інфекції. Огляди суден здійснено із суворим дотриманням відповідних заходів безпеки. Хворих не виявлено, зараження персоналу Морської охорони не допущено.

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За планом виходу також відпрацьовано комплекс артилерійських стрільб, стрільб з крупнокаліберної та стрілецької зброї, заходи протидиверсійної оборони корабля в морі.

















