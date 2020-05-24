Військові вчилися брати ворожі кораблі на абордаж. ВIДЕО

Оператори-розвідники 73-го Морського центру спеціального призначення Збройних сил України тренувалися в абордажних діях під час захоплення умовного корабля противника в акваторії Чорного моря.

Відео навчань опубліковано на офіційній сторінці Генштабу ЗС України у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Абордажні дії - це вихід на борт, зачистка корабля, штурм корабля, взяття корабля під контроль. На кораблях є величезна кількість кают і вузьких коридорів, тому виникає ймовірність контакту з противником на надзвичайно близьких дистанціях. В абордажній групі кожен оператор-розвідник має усвідомлювати своє місце і свою роль у групі", - сказано в повідомленні.

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