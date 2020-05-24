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Новости Видео Агрессия России против Украины
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Военные учились брать вражеские корабли на абордаж. ВИДЕО

Операторы-разведчики 73-го Морского центра специального назначения Вооруженных сил Украины тренировались в абордажных действиях при захвате условного корабля противника в акватории Черного моря.

Видео учений опубликовано на официальной странице Генштаба ВС Украины в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Абордажные действия – это выход на борт, зачистка корабля, штурм корабля, взятие корабля под контроль. На кораблях есть огромное количество кают и узких коридоров, поэтому возникает вероятность контакта с противником чрезвычайно близких дистанциях. В абордажного группе каждый оператор-разведчик должен осознавать свое место и свою роль в группе", – сказано в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: Вертолеты Ми-8МСБ-В морской авиационной бригады отработали удар неуправляемыми ракетами по колонне бронетехники. ВИДЕО

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корабль (2041) море (376) спецназ (617) военные учения (3457) Черное море (1479) ВСУ (6587)


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Топ комментарии
+14
Каци ще 2014 -го захопили наші вишки(бойко) у Чорному морі..нє..? Для цього треба яйця мати..а їх нема ні у теперішнього, ні у паперєдніка..
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24.05.2020 16:09
+12
Ну хоть морпехи есть раз флота нету вообще ,блть, нету флота, море есть, верфи есть, корабельное КБ есть, а флота нету , а забыл , зато дермо это есть , как их там - аааадмиралы .
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24.05.2020 16:30
+5
Ну, теперь прямиком в Керченский пролив. Там полно работы.
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24.05.2020 16:04
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Ну, теперь прямиком в Керченский пролив. Там полно работы.
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24.05.2020 16:04 Ответить
пожалейте мужиков, хватит уже ерундой заниматься .
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24.05.2020 16:15 Ответить
Готуймося до повернення Криму .
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24.05.2020 16:04 Ответить
Каци ще 2014 -го захопили наші вишки(бойко) у Чорному морі..нє..? Для цього треба яйця мати..а їх нема ні у теперішнього, ні у паперєдніка..
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24.05.2020 16:09 Ответить
Во все учебники по стратегии нужно ввести понятие яиц. Соотношение численности армий и флотов, экономик, тыла, союзников - можно оттуда изымать.
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24.05.2020 16:45 Ответить
ну щоб ввязуватись у драку треба мати хоч якісь переваги - інакше це буде простим самогубством
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24.05.2020 17:26 Ответить
Может я и напрасно вспылил, но просто бесит быдлячья фраза про яйца, пришедшая из самого низкопробного видеоширпотреба. В "наше время" принято было говорить о наличии в человеке стержня. Очень выпукло выглядит это смещение жизненных приоритетов на область ниже пояса.
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24.05.2020 17:33 Ответить
Порох заморозив конфлікт та почав прокачувати м'язи армії та ВПК але клоунам це не сподобалось - їм, бачите, подавайте або наступ з шашками наголо або капітуляцію.
Причому капітуляція їм ближче
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24.05.2020 19:52 Ответить
Вибачте,що своїм хлопським розумом травмував вашу ніжну психіку..
Історія має приклади, коли сильнішого жорстко карали не лобоваю атакою,але боляче.. Приклад "Джуліо Чезаре" про щось говорить..?
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27.05.2020 18:13 Ответить
Пускай ещё научиться НЛО брать на абордаж,пригодится без сомнений.
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24.05.2020 16:13 Ответить
Не хвилюйся моцквороте,переживай за кадырку,може подохнути.
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24.05.2020 16:20 Ответить
Я власне переживаю,шо не подохне.А Ти вже всі дупи в Іспанії помив і вирішив тут мені порозумничати,дупомий?
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24.05.2020 16:26 Ответить
Тепер давай ще про родичів моцквороте,чи про орієнтацію,примітивні ви збоченці,тільки про дупи й пишете,вилізь зі свого лайна та озирнись навколо,у світі крім дуп та срак,є багато цікавих речей.
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24.05.2020 16:50 Ответить
Ну, тогда - слава Украини!
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24.05.2020 16:18 Ответить
Після ДМБ можна в пірати піти.
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24.05.2020 16:18 Ответить
Нє, ну бойові кораблі треба ж десь добувать...
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24.05.2020 16:18 Ответить
некуй было отдавать, тогда и добувать не придётся
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24.05.2020 16:50 Ответить
Ну, насправді віддали далеко не всі... Багато чого просто розпиляли на металобрухт, або продали, за ціною металобрухту.

Військові вчилися брати ворожі кораблі на абордаж - Цензор.НЕТ 3614
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24.05.2020 17:19 Ответить
Цей нам без надобності а ось крейсер Україна у 95% готовності нам би не завадив. Але тоді грошей на з/п адміралам не вистачить - а це самі знаєте який завдасть урон по нашій боєздатності
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24.05.2020 17:23 Ответить
Вам без надобності, а китайцям, бачте, й згодився... Як і ядерна зброя, між іншим.
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24.05.2020 17:45 Ответить
до нього ще палубна авіація необхідна і ескорт з 20 кораблів та підводних човнів.
У нас грошей не вистачить навіть щоб заправити його.
До того ж авіаносець - це наступальна та експедиційна зброя.
Де наша країна і де експедиційни операції.....
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24.05.2020 19:44 Ответить
Ви не врахували одніє "дрібнички": добудований корабель можна було продати значно дорожче за ті 20 мільйонів, що за нього виклали китайці.

Військові вчилися брати ворожі кораблі на абордаж - Цензор.НЕТ 8240
Це й досі найбільший авіаносний корабель Китаю. Такий же є і в Індії. І в Росії. Був...
Зараз китайці "на основі здобутого в укролохів" досвіду будують трохи менші, але не один.
Щось авіаносне (можливо ближче до "Містралів") пришвилшеними темпами будує для себе Туреччина.
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24.05.2020 20:14 Ответить
щось не було видно покупців з грошима. Якщо ви знали такого - чому не порадили Кучмі?
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24.05.2020 23:36 Ответить
Такі "авіаносці" ще й досі є найбільшими військовими кораблями Китаю, Індії та Росії (яка, свого навіть відремонтувати неспроможна). А в Кучми було вдосталь власних радників, помічників та "синочків", типу Віті Ю. та його молочного брата Віті Я.
Та й не до того Даніличю було - він займався реалізацією славної мирної програми "деядеризації" України, пив, грав бабів, а у вільний від цієї роботи час вибудовував свою знамениту систему "стримувань та противаг", пізніше відому під назвою "кучмізм".
З нинішніх нівіпєнних петріотів одні тоді підтримували його у "боротьбі проти сімоністів", а другі ще тільки цицю сьомали...
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25.05.2020 00:03 Ответить
Туреччина будує кораблик TCG Anadolu який можна кваліфікувати як "льохкій авіанісущій". Це турецька інтерпретація "легких десаантно-штурмових авіаносців" іспанської фірми Navantia, які є також на озброєнні ВМС Австралії. Наразі не ясно, чим турецький варіант буде такий авіанесучий, позаяк контракт на F-35 для Туреччини палубних версій не передбачав, а після замовлення в Росії комплексів С-400 і взагалі затух. Тим не менш, турки на рік пришвидшили графік його будівництва і планують ще (як мінімум) один - TCG Trakya.

Військові вчилися брати ворожі кораблі на абордаж - Цензор.НЕТ 5123

Військові вчилися брати ворожі кораблі на абордаж - Цензор.НЕТ 9461
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25.05.2020 02:29 Ответить
Из него можно было космодром по Зениты сделать как Николаевцы предлагали только кому было их слушать, у этого мудака кучмы жены погранцы на границе фуры с курятиной с отдаванием воинской чести пропускали даже не останавливая.
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24.05.2020 20:48 Ответить
Только придурки от авианосца отказываются а клинические продают по цене гвоздей.
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24.05.2020 17:47 Ответить
У Швеции сколько авианосцев? А у Германии?
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24.05.2020 17:54 Ответить
У Германии и шведов их и небыло никогда в отличии от Украины, ты имееш чуть чуть битый майбах и продаёшь его на металолом, так тебе доходит?
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24.05.2020 18:20 Ответить
Авианосец - не майбах. Для него нужны корабли АУГ, палубная авиация и береговая инфраструктура. Ее постройка стоит окуенных денег, и содержание - каждый год тоже немалых. А все это для защиты колоний, военных баз или интересов вдали от берегов. А ничего этого у Украины нет. А прдажа Варяга Китаю вынуждает Рашу направить часть денег на укрепление Дальнего Востока, те уменьшает ее возможности на нашем театре военных действий.
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24.05.2020 18:59 Ответить
Да прикинь, безопасность стоит дорого, ты не знал?
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24.05.2020 20:28 Ответить
якщо нема грошей його заправити та на запчастини - то краще його продати поки на ходу.
Хіба ні?
До речі хто саме його продав - не Кучма часом?
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24.05.2020 19:46 Ответить
Кучмочмо, этот поц ещё 200 тон тейлурия продал без которого головку воздух-воздух ты не сделаешь, а ещё у Украины были суда на воздушной подушке Джейраны которые на метал порезали и даже не государство, там к стати винт толкающий из сплава в котором серебра 67 процентов и это не гостируемый сплав, и ещё на Тернопольском военном радиозаводе меняли редкоземные детали на сумки с вафлонами погасить задолженность по зарплате,а ещё в СВМИ был целый отсек титановый от апл учебный который за ночь порезали на металолом, а ещё в Крыму миг 29е с налетом всего в несколько моточасов отбивали движки от планёра танком задним ходом потому что на жд платформе их надо везти отдельно , а куда везти - на метал конечно же в Эстонию и туда же поехали створки крышки от пусковой шахты и ещё какая то херня от атомной станции которую в Крыму хотели строит.Это все при Кучме с Кравчучмой было и не спрашивай откуда я знаю, я даже не все нюансы написал.
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24.05.2020 20:42 Ответить
Ну якщо пригадуєте Кравчука поміняли достроково на цього агента Кремля саме для цих цілей
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24.05.2020 23:38 Ответить
Кравчук та же жопа только в профиль.
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24.05.2020 23:49 Ответить
Швеція є нейтральною країною, а Німеччині подібні кораблі заборонили будувати ще сто років тому. Зате вони будують інші. І непогано. А також підводні човни. Як і шведи, до речі, які вже давно зрозуміли, що беззбройний нейтралітет - це перспектива перетворитися з держави на країну.
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24.05.2020 20:45 Ответить
Швеція і Німеччина не будують їх не тому, що щось там заборонили 100 років назад,а тому, що такі кораблі їм просто не потрібні. Вони не відповідають військовій доктрині цих країн.
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24.05.2020 21:01 Ответить
То може військова доктрина залежить від того, що кому заборонили? Звісно, мова не про Швецію, але й та вже про вступ до якого-небуть NATO подумує (і візьмуть її туди без усякого ПДЧ). А ось Німеччина... там "військова доктрина" ще донедавна визначалася поцдамскімі договорьонностямі. Японаська "доктрина" також нічого такого не передбачали, а вже три подібні кораблики у японців намітилися.

Військові вчилися брати ворожі кораблі на абордаж - Цензор.НЕТ 6207
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24.05.2020 21:23 Ответить
Починайте відразу на Зірку смерті гроші відкладати.
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24.05.2020 21:39 Ответить
Важаєте, що зірко-героїв утримувати дешевше?
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24.05.2020 21:45 Ответить
А скльки по Ваших розрахунках потягне будывництво з нуля АУГ та берегової інфраструктури? Років 20-30 напруження всх ресурсів і знекровлення суходольної армії того варті? А смисл? циркуляції навколо Одеси виписувати?
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24.05.2020 22:15 Ответить
Так питання в тому, що продати металобрухт завжди легше, ніж готовий виріб. Це й плутонію стосується, між іншим.
А що "грошей немає" - це ж не від сьогодні відомо. ВВП України уп'ятеро нижчий за польський, але мільярдерів, як мінімум, порівну, а ще й "наші кращі" (бо жирніші) - звідки ж тим грошам взятися...
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24.05.2020 22:38 Ответить
Так наші ж мільярдери всі дурніші за Вас. Могли задешево купити металобрухт, добудувати і продати втридорога. Отака біда. А у ас скільки мільярдів? З таким розумом, мабуть, 3-4?
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24.05.2020 22:49 Ответить
Наші мільярдери тому такі мільярдні та розумні, що можуть все продати, але не все купити, особливо чесно. А вже щоб щось зробити... Нє, ну Миеолаївський суднобудівний завод чесно дістався нашим патріотам - спершу братанам Чуркіним, потім Новінскому, тепер взагалі невідомо кому Капацині-Волошину, які намагаються корчити з себе "корабелів гідності".
Донецький індустральний металург-археолог Тарута одного разу якось чесно придбав легендарну польську "колиску Солідарності". Але зробити так нічого й не зміг і продав взад, але вже дешевше.
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24.05.2020 23:42 Ответить
Якщо ти хотів продати авіанасоця як закінчений виріб - то це одразу скажу марна справа, бо у тих же китайців начинка була більш досконала, тож продати можна було тільки корпус.
Ну може ще з двигуном і то не факт
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24.05.2020 23:41 Ответить
До того, як цей "авіаносець" продали китайцям, у них взагалі ніякої начинки не було - нічого було начиняти. А що в киатйських ядерних ракет мобільні пускові установки українськго виробництва, то це таке... Таке саме, як і те, що п'ята частина всього укроборонпромторгівського експорту під час війни йшла до братніх агресорів. Ну, щоб же ж наших дешевих героїв волонтерам було за що утримувать.
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24.05.2020 23:51 Ответить
бачу почуття гумору від цієї новини зашкалює не тільки у мене
Браво! Так і переможемо
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24.05.2020 17:21 Ответить
Ну хоть морпехи есть раз флота нету вообще ,блть, нету флота, море есть, верфи есть, корабельное КБ есть, а флота нету , а забыл , зато дермо это есть , как их там - аааадмиралы .
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24.05.2020 16:30 Ответить
Ну если верфи и КБ в теперешнем состоянии считается, что есть - то тогда и флот есть!
Мне кажется, что всё-таки нет. Есть фудкорты, панели коворкинга, стартапы и диджитализация.
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24.05.2020 17:26 Ответить
Флота нет, за то дармоеды адмиралы совковые есть..такое возможно только в Украине. разогнать лишних адмиралов и дармоедов имени СССР. С них толку нет . Они тупые, мыслять 20 веком. Некуй их содержать. .Оставить толковых по количеству судов в пропорции.
- начать усиливать прибрежную зону Украины новыми насколько можно современными разработками ракетного вооружения. Это психологический фактор будет. Плюс обычная усиленная береговая оборона в современном стиле.
- создавать флот Украины из новых продвинутых Ракетных катеров делая упор на современное ракетное вооружение.

А те временем Рашка спустила на воду уже третий Фрегат.
-- https://mil.in.ua/uk/news/rosiya-spustyla-na-vodu-fregat-admiral-golovko/
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24.05.2020 23:33 Ответить
Большому фрегату большая торпеда, мк48 желательно.
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24.05.2020 23:34 Ответить
ага, торпед каких нет у нас...даже на сагайдачном=0...
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24.05.2020 23:45 Ответить
У нас Нептуны есть.
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24.05.2020 23:53 Ответить
Пока на боевом дежурстве нету ни одной батареи Нептуна.
С 26 по -30 мая снова пройдут испытательные стрельбы ракеты Нептун. Если пустят в серию ракеты то где то осенью или в начале 2021 г. Вообщем если все будет успешно, то только в 2021 г. поставят Нептун на боевое дежурство. Экономическую зону Украины тоже нужно защищать, потому нужны тоже в море Ракетные катера. Без боевых кораблей ВМС ничего не смогут сделать ни защитить границы свои в море и ни эконом.зону.
РФ несет угрозу в черном море и будет наглеть и понемногу отжимать эконом.зону... уже не раз заходили в наши территориальные воды. Потому нужно делать упор на Ракетные катера,и корветы...пока не просрали эконом. зону в черном море.
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25.05.2020 01:47 Ответить
Он скоро пойдёт в серию и скорее всего в следующем году, поверь это не долго.
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25.05.2020 09:24 Ответить
жжошЪ...
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25.05.2020 06:55 Ответить
Семичлен, а ты сомневаешься шо он в серию пойдёт?Хахахаха
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25.05.2020 09:23 Ответить
"Пятнадцать человек на сундук мертвеца. Йо-хо-хо,и бутылка рому!"... (с)
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24.05.2020 16:57 Ответить
Бачу відпрацьовують найбільш ймовірний сценарій бойових дій!
Тверду п'ятірку рузьгому агенту у наших ВМФ!
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24.05.2020 17:19 Ответить
рыболовные посудины что ли абордажем брать ? военный корабль даже ручным пулеметом от резиновых лодок отобьется, а уж скорострельные пушки пустят их на дно еще за километр
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24.05.2020 17:22 Ответить
Ну может в Москве майдан произойдет, крымчане не захотят Навального или Ходорковского президентом, проведут референдум, флот будет парализован, не способен к сопротивлению. В таком случае абордажные команды очень эффективны - доказано на практике.
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24.05.2020 17:58 Ответить
Хмм...ну?...а десантирование с вертолета. Что нельзя попробовать, или тока по лужайкам. Ну а если сценарий, часть корабля надо отрезать(очень быстро) от экипажа, либо лиц, представившихся экипажем. Второй вариант сразу же доставить туда саперов.
Я не понимаю, для чего тогда Аваков покупал ...мнофункциональные вертолеты? Это же ихняя стихия. Или тока полетать вдоль дороги посмотреть движение?? Нужна вещь....
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24.05.2020 19:27 Ответить
Збираються піратствовать - бубачка мабуть скоротив фінансування ВМФ
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24.05.2020 19:49 Ответить
А почему морпех, а не СБУшники?? Это их задача контрабасик отжимать или герыч искать в заначке на балкере
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24.05.2020 19:51 Ответить
 
 