Военные учились брать вражеские корабли на абордаж. ВИДЕО

Операторы-разведчики 73-го Морского центра специального назначения Вооруженных сил Украины тренировались в абордажных действиях при захвате условного корабля противника в акватории Черного моря.

Видео учений опубликовано на официальной странице Генштаба ВС Украины в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Абордажные действия – это выход на борт, зачистка корабля, штурм корабля, взятие корабля под контроль. На кораблях есть огромное количество кают и узких коридоров, поэтому возникает вероятность контакта с противником чрезвычайно близких дистанциях. В абордажного группе каждый оператор-разведчик должен осознавать свое место и свою роль в группе", – сказано в сообщении.

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