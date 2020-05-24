Военные учились брать вражеские корабли на абордаж. ВИДЕО
Операторы-разведчики 73-го Морского центра специального назначения Вооруженных сил Украины тренировались в абордажных действиях при захвате условного корабля противника в акватории Черного моря.
Видео учений опубликовано на официальной странице Генштаба ВС Украины в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Абордажные действия – это выход на борт, зачистка корабля, штурм корабля, взятие корабля под контроль. На кораблях есть огромное количество кают и узких коридоров, поэтому возникает вероятность контакта с противником чрезвычайно близких дистанциях. В абордажного группе каждый оператор-разведчик должен осознавать свое место и свою роль в группе", – сказано в сообщении.
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Причому капітуляція їм ближче
Історія має приклади, коли сильнішого жорстко карали не лобоваю атакою,але боляче.. Приклад "Джуліо Чезаре" про щось говорить..?
У нас грошей не вистачить навіть щоб заправити його.
До того ж авіаносець - це наступальна та експедиційна зброя.
Де наша країна і де експедиційни операції.....
Це й досі найбільший авіаносний корабель Китаю. Такий же є і в Індії. І в Росії. Був...
Зараз китайці "на основі здобутого в укролохів" досвіду будують трохи менші, але не один.
Щось авіаносне (можливо ближче до "Містралів") пришвилшеними темпами будує для себе Туреччина.
Та й не до того Даніличю було - він займався реалізацією славної мирної програми "деядеризації" України, пив, грав бабів, а у вільний від цієї роботи час вибудовував свою знамениту систему "стримувань та противаг", пізніше відому під назвою "кучмізм".
З нинішніх нівіпєнних петріотів одні тоді підтримували його у "боротьбі проти сімоністів", а другі ще тільки цицю сьомали...
Хіба ні?
До речі хто саме його продав - не Кучма часом?
А що "грошей немає" - це ж не від сьогодні відомо. ВВП України уп'ятеро нижчий за польський, але мільярдерів, як мінімум, порівну, а ще й "наші кращі" (бо жирніші) - звідки ж тим грошам взятися...
Донецький індустральний металург-археолог Тарута одного разу якось чесно придбав легендарну польську "колиску Солідарності". Але зробити так нічого й не зміг і продав взад, але вже дешевше.
Ну може ще з двигуном і то не факт
Браво! Так і переможемо
Мне кажется, что всё-таки нет. Есть фудкорты, панели коворкинга, стартапы и диджитализация.
- начать усиливать прибрежную зону Украины новыми насколько можно современными разработками ракетного вооружения. Это психологический фактор будет. Плюс обычная усиленная береговая оборона в современном стиле.
- создавать флот Украины из новых продвинутых Ракетных катеров делая упор на современное ракетное вооружение.
А те временем Рашка спустила на воду уже третий Фрегат.
-- https://mil.in.ua/uk/news/rosiya-spustyla-na-vodu-fregat-admiral-golovko/
С 26 по -30 мая снова пройдут испытательные стрельбы ракеты Нептун. Если пустят в серию ракеты то где то осенью или в начале 2021 г. Вообщем если все будет успешно, то только в 2021 г. поставят Нептун на боевое дежурство. Экономическую зону Украины тоже нужно защищать, потому нужны тоже в море Ракетные катера. Без боевых кораблей ВМС ничего не смогут сделать ни защитить границы свои в море и ни эконом.зону.
РФ несет угрозу в черном море и будет наглеть и понемногу отжимать эконом.зону... уже не раз заходили в наши территориальные воды. Потому нужно делать упор на Ракетные катера,и корветы...пока не просрали эконом. зону в черном море.
Тверду п'ятірку рузьгому агенту у наших ВМФ!
Я не понимаю, для чего тогда Аваков покупал ...мнофункциональные вертолеты? Это же ихняя стихия. Или тока полетать вдоль дороги посмотреть движение?? Нужна вещь....